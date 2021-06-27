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Армения (824) Пашинян Никол (127)

В новом парламенте Армении у партии Пашиняна будет 71 мандат, у остальных - 36, - ЦИК

В новом парламенте Армении у партии Пашиняна будет 71 мандат, у остальных - 36, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении представила окончательные результаты внеочередных выборов в Национальное собрание, которые прошли 20 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн.

Победила возглавляемая Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", которая набрала 53,91% голосов.

На втором месте - находится блок "Айастан" ("Армения") во главе с Робертом Кочаряном с 21,09%, на третьем месте - блок "Честь имею" (главный кандидат - Артур Ванецян) - 5,22%. Блок не преодолел порог в 7%, но входит в парламент в качестве третьей силы с наибольшим количеством голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении согласно 100% подсчету голосов

По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, из 2 595 515 избирателей, имеющих право голоса, проголосовали 1 281 997 или 49,39%.

Всего во внеочередных выборах участвовали 25 политических сил.

Также, по данным издания, Центризбирком Армении отклонил заявления трех политических сил, в том числе блока "Айастан" экс-президента Роберта Кочаряна и блока "Честь имею", о признании недействительными итогов парламентских выборов 20 июня.

Кроме того, ЦИК утвердил количество мандатов, которые будут иметь прошедшие в парламент политические силы. Как сообщил Тигран Мукучян, в новом парламенте Армении у партии "Гражданский договор" Никола Пашиняна будет 71 мандат, и блока "Айастан" - 29, у блока "Честь имею" - 7.

Также читайте: Правительство Армении ушло в отставку вслед за премьером

Напомним, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о своей отставке. 

До этого он объявил досрочные выборы. Согласно законодательству страны, для досрочных выборов нужно распустить парламент. Это возможно, если глава правительства уйдет в отставку и парламент дважды не сможет избрать нового премьера. 

Выборы прошли 20 июня. Подсчет голосов показал победу партии Пашиняна

Голосование должно положить конец политическому кризису, который продолжается с осени 2020 года, когда Армения фактически потерпела поражение в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Читайте также: Демонстранты ворвались в здание армянского правительственного комплекса в Ереване с требованием отставки Пашиняна

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Топ комментарии
+5
И его Зорян Шкирян
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27.06.2021 19:59
+4
***** в очередной раз отсосал у чужого для мокселя народа , который не хочет навязанных мокшами марионеток .
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27.06.2021 20:34
+3
самый хитрый из армян это Паша Пашинян
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27.06.2021 19:48
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самый хитрый из армян это Паша Пашинян
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27.06.2021 19:48 Ответить
Нет, Арсенчик Авакян.
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27.06.2021 19:54 Ответить
И его Зорян Шкирян
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27.06.2021 19:59 Ответить
Это Юлия Григян.
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27.06.2021 20:31 Ответить
Значит Алиеву во главе своей Армии придётся дойти до Еревана. Аллах в помощь.
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27.06.2021 19:54 Ответить
Алла Я в Бар
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27.06.2021 19:59 Ответить
Ему путин карабах подарил
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27.06.2021 19:59 Ответить
Пашанян миролюбивий як Зєля. А оппазиція бойова як ЄС чи НацКорпус.
От армяшки миролюбиві.Такий і результат.
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27.06.2021 20:01 Ответить
Оппозиция у них боевая? Это которая прокацапская? Ха-ха-ха!
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27.06.2021 21:55 Ответить
а че..армени москва взял! сочи взял!..живи себе теперь припеваючи и в ус не дуй!))
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27.06.2021 20:06 Ответить
***** в очередной раз отсосал у чужого для мокселя народа , который не хочет навязанных мокшами марионеток .
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27.06.2021 20:34 Ответить
У вірмен взагалі ніколи не було логіки у відносинах з расеєю))) але вони і далі як і білорасєя будуть з расієй...)))))))
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28.06.2021 01:20 Ответить
У Пашиняна всё получится, но не в военной сфере.
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27.06.2021 21:51 Ответить
І що це змінює у вірменії?))) Пашинян буде більш стриманим у наданні послуг путєну...?)))
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28.06.2021 01:18 Ответить
Пашинян излучает верность *****, который спас его от виселицы, а Армению от азербайджанского разгрома. Алиев с восточной лестью рассыпается в благодарностях ***** за его государственную мудрость. Кацапия в дополнение к военной базе в армянском Гюмри получила военную базу в Карабахе, который, как известно, Азербайджан. ***** и Эрдоган ударили по рукам в своих интересах на Кавказе. Макрон, который в первый день войны заявил что Франция окажет Армении всю необходимую помощь, получил щелчок по носу и с тех пор уже один раз выразил озабоченность.
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28.06.2021 12:45 Ответить
Да пох на крымнашистов.
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28.06.2021 14:31 Ответить
 
 