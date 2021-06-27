Программа "Здоровая Украина" объединяет медицину, спорт и образование, показатель ее успешности - рост продолжительности жизни, - советник главы ОП Говорова

Программа "Здоровая Украина" - это украинская новация, в которой учтен лучший опыт других стран.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова, передает Цензор.НЕТ.

"Главную цель программы президента "Здоровая Украина" можно сформулировать одним предложением: "Украинцы должны жить долго". Вот такая амбициозная цель стоит у этой программы… Мотивировать людей заниматься спортом - это важно. Потому что 80% смертей в Украине происходят от неинфекционных заболеваний, в основном это сердечно-сосудистая система", - сказала она.

Говорова сообщила, что "Здоровая Украина" - это украинская разработка, основанная на лучших мировых практиках.

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"Это наше украинское ноу-хау, которое построено на передовом опыте других стран. Мы объединили в этой программе и медицину, и спорт, и школу, чтобы с самого детства и до самой старости государство сопровождало, мотивировало, заботилось о своих гражданах.

Все, что есть передовое у других стран, мы постарались внедрить в программу "Здоровая Украина", сказала она.

Поскольку программа соединяет в себе медицину, спорт и образование, то основные ее кураторы - три профильных министерства: молодежи и спорта, образования и науки и здравоохранения. Финансирование также будет идти через эти ведомства, добавила Говорова.

Советник руководителя Офиса Президента отметила, что показательным маркером успешности реализации программы "для нас с вами станут наши качество и уровень жизни, и наша продолжительность жизни".

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По мнению Говоровой, через несколько лет успешной реализации программы каждый украинец заметит изменения вокруг, в своих городах - в парках и на улицах.

"Мы должны увидеть там счастливых людей, которые очень активны, которые энергетически очень сильны, которые занимаются спортом, которые просто радуются жизни и понимают, что жизнь прекрасна. Я хочу увидеть в каждом парке активных здоровых украинцев, это очень важно, потому что нужно возрождать нашу нацию, нам нужно смотреть вперед. Нам нужно понимать, что если мы сегодня не задумаемся о состоянии нашего здоровья, то через 50 лет нас просто может не быть", - резюмировала она.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".