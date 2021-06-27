РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11851 посетитель онлайн
Новости
1 562 38
здоровье (1344) программа (184)

Программа "Здоровая Украина" объединяет медицину, спорт и образование, показатель ее успешности - рост продолжительности жизни, - советник главы ОП Говорова

Программа

Программа "Здоровая Украина" - это украинская новация, в которой учтен лучший опыт других стран.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказала советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова, передает Цензор.НЕТ.

"Главную цель программы президента "Здоровая Украина" можно сформулировать одним предложением: "Украинцы должны жить долго". Вот такая амбициозная цель стоит у этой программы… Мотивировать людей заниматься спортом - это важно. Потому что 80% смертей в Украине происходят от неинфекционных заболеваний, в основном это сердечно-сосудистая система", - сказала она.

Говорова сообщила, что "Здоровая Украина" - это украинская разработка, основанная на лучших мировых практиках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак

"Это наше украинское ноу-хау, которое построено на передовом опыте других стран. Мы объединили в этой программе и медицину, и спорт, и школу, чтобы с самого детства и до самой старости государство сопровождало, мотивировало, заботилось о своих гражданах.

Все, что есть передовое у других стран, мы постарались внедрить в программу "Здоровая Украина", сказала она.

Поскольку программа соединяет в себе медицину, спорт и образование, то основные ее кураторы - три профильных министерства: молодежи и спорта, образования и науки и здравоохранения. Финансирование также будет идти через эти ведомства, добавила Говорова.

Советник руководителя Офиса Президента отметила, что показательным маркером успешности реализации программы "для нас с вами станут наши качество и уровень жизни, и наша продолжительность жизни".

Также читайте: Каждому новорожденному будут делать скрининг на генетические болезни, - Ляшко

По мнению Говоровой, через несколько лет успешной реализации программы каждый украинец заметит изменения вокруг, в своих городах - в парках и на улицах.

"Мы должны увидеть там счастливых людей, которые очень активны, которые энергетически очень сильны, которые занимаются спортом, которые просто радуются жизни и понимают, что жизнь прекрасна. Я хочу увидеть в каждом парке активных здоровых украинцев, это очень важно, потому что нужно возрождать нашу нацию, нам нужно смотреть вперед. Нам нужно понимать, что если мы сегодня не задумаемся о состоянии нашего здоровья, то через 50 лет нас просто может не быть", - резюмировала она.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
идиоты, вы про зарплату забыли.
показать весь комментарий
27.06.2021 20:28
+11
Стесняюсь спросить...
Это произойдёт после зарплаты учителям по$4000?
Или - до?
показать весь комментарий
27.06.2021 20:32
+8
пистаболить вы научились...как ваш зеленый брехун.....
показать весь комментарий
27.06.2021 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
идиоты, вы про зарплату забыли.
показать весь комментарий
27.06.2021 20:28 Ответить
Себе? Врядли!))
показать весь комментарий
27.06.2021 20:38 Ответить
сначала законы не давайте подписывать зелоху, которые позволят красть всему окружению зеленых
показать весь комментарий
27.06.2021 20:29 Ответить
пистаболить вы научились...как ваш зеленый брехун.....
показать весь комментарий
27.06.2021 20:31 Ответить
Стесняюсь спросить...
Это произойдёт после зарплаты учителям по$4000?
Или - до?
показать весь комментарий
27.06.2021 20:32 Ответить
Програма Велике здоровництво!
показать весь комментарий
27.06.2021 20:33 Ответить
Ця програма дозволяє збільшити безконтрольний розпили державних коштів. Фсьо. Все інше- зелена брехня і маніпуляції. "Перемога" ковід, тому свідок.
показать весь комментарий
27.06.2021 20:36 Ответить
В какой реальности живут эти ... существа?!
показать весь комментарий
27.06.2021 20:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qJQMyrXP_tU
показать весь комментарий
27.06.2021 20:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qJQMyrXP_tU Офіс Президента і хто така ДУСя?
показать весь комментарий
27.06.2021 20:44 Ответить
в прошлом году абонемент в спортлайф стоил 7,5 а в этом 15
показать весь комментарий
27.06.2021 20:44 Ответить
раз -два!
построились - бухать в подлесок, ну и шо шо вырубили, мы покажем шо мона и совместить!

в принципе совок был лучше по здоровью то
- тупо подготавлмвал шо молчелу говорили - ті, говно(если пехота), у тя 5 минут в бою по разнарядке, а если повезло рулить консервной банкой, то жизнь дает еще минут 10.
И вот я х.з. как могут служившие любить совок то?
показать весь комментарий
27.06.2021 20:46 Ответить
Высокий уровень жизни=качественное питание, чистая вода, чистый воздух. Понабирали по объявлению...в ОПУ.)))))
показать весь комментарий
27.06.2021 20:49 Ответить
Просто Зеле жаль выкидывать видосики, где он на велике на работу едет, вот он с кварталовцами и придумал, как их по второму разу лохам впарить...
показать весь комментарий
27.06.2021 20:51 Ответить
ы должны увидеть там счастливых людей, которые очень активны, которые энергетически очень сильны, которые занимаются спортом, которые просто радуются жизни и понимают, что жизнь прекрасна. Я хочу увидеть в каждом парке активных здоровых украинцев, это очень важно, потому что нужно возрождать нашу нацию, нам нужно смотреть вперед. Нам нужно понимать, что если мы сегодня не задумаемся о состоянии нашего здоровья, то через 50 лет нас просто может не быть", - резюмировала она. Источник: https://censor.net/ru/n3273775\\\\\\\\\\\

шоб они тя бачили каждое утро, вместе. оп... а чо нет? В Лексусе комфортней заниматься перекидіваньем стакана кофе? даже Кива и тот бы так не балаболил
показать весь комментарий
27.06.2021 20:52 Ответить
А весёлый порошок всем бесплатно выдавать будут?)
показать весь комментарий
27.06.2021 20:52 Ответить
болтовня
показать весь комментарий
27.06.2021 20:53 Ответить
Чехия победила Голландию 2:0 ...во дела
показать весь комментарий
27.06.2021 20:59 Ответить
Врахований досвід клоуна-гандосіка - спортивні танці без трусів з роялем і урінотерапія.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:02 Ответить
Да вы правы,большое Пузо требует жертв,быр РАБом желудка этоо круто ,собенно тем,кто терроризирует холодильник ночью...,меньше жрешь,крепче спишь...
показать весь комментарий
27.06.2021 21:02 Ответить
Возле каждого учебного заведения по кабаку, пивнухи стоят прямо во дворах многоэтажек, во главе государства наркоман с раздвоением личности - вот и вся Здоровая Украина
показать весь комментарий
27.06.2021 21:02 Ответить
Поздно всрались .
Медицину угробили , спорт это не физкультура , а источник инвалидности , а вся верхушка нынешней власти просто необразованна .
Что там с вакцинацией , власть ?
показать весь комментарий
27.06.2021 21:06 Ответить
73 % чуваков просят ввести новый налог для Зелемойских...,каждому жителю 100 кислорода,нгадышался при беге на марафонскую дистанцию,плати втройне,спринтерам скидка 5 %,прпобежал 100 метров и упал...а жалко,..../В.Высоцкий/...хороший человек был...
показать весь комментарий
27.06.2021 21:06 Ответить
"построено на передовом опыте других стран. Мы объединили в этой программе и медицину, и спорт, и школу" Источник: https://censor.net/ru/n3273775

Яких інших країн? Германія, Великобританія, США, Японія? А яка різниця в цих країнах між зарплатнею керівників країни та пересічних громадян?
Сцянина в очі нескінченна... Та й сором від цієї плісняви, допоки воно при владі, нескінченний...
показать весь комментарий
27.06.2021 21:07 Ответить
Во Львове сегодня на Марафоне умер 23 летний бегун....
показать весь комментарий
27.06.2021 21:10 Ответить
Полагаю, тотальное оздоровление будет происходить среди миллиарда посаженых деревьев?
показать весь комментарий
27.06.2021 21:11 Ответить
Передайте в ОПУ, что смертность от неинфекционных болезней НЕ преобладает только в беднейших африканских странах.
Но возможно, наши зеленые технократы хотят дореформировать украинскую медицину до уровня, например, Зимбабве и Сомали.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:18 Ответить
бесполезная для украинцев программа, на которой приближённые к телу найвэлычнишой могут неплохо прибарахлится, и они уже осваивают бюджет..
бестолковую рекламу для зелохов, где задействованы все свои, уже крутят..
показать весь комментарий
27.06.2021 21:21 Ответить
Здорова УКРАЇНА - без зеленіх та москалів.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:28 Ответить
Все хана стране, ЗЕбобики за здоровье украинцев взялись. Уже все завалили, теперь население Украины добьют. Бедоносцы.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:51 Ответить
Програма "Здорова Україна" об'єднує медицину, спорт та освіту, показник її успішності - зростання тривалості життя, - радниця глави ОП Говорова - Цензор.НЕТ 2553
показать весь комментарий
27.06.2021 21:53 Ответить
Щось вони про екологію забули.
показать весь комментарий
27.06.2021 22:12 Ответить
Яка нафіг здорова Україна? З України люди виїжджають і за декілька десятиліть буде мільйонів 25.
показать весь комментарий
27.06.2021 23:19 Ответить
Эта шмара похоже стебётся с 73%, ....
показать весь комментарий
28.06.2021 00:48 Ответить
 
 