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пенсионеры (833) пенсия (2143) Донбасс (26950) Лазебная Марина (141)

Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

Министерство социальной политики Украины следит за тем, чтобы 626 тыс. пенсионеров с временно оккупированных Россией территорий Украины, получали пенсии вовремя.

Об этом в интервью Радіо Свобода рассказала глава ведомства Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тысяч пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем, получали вовремя пенсии. И они получают. Все эти пенсионеры получают пенсии на карточки в "Ощадбанке", там нет ни одной выплаты через почту. Поэтому мы смотрели, где эти люди, они снимают средства или не снимают. Снимают. Пользуются, выплаты получают", - сказала она.

Но, как отметила министр, проблема не в этом.

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"Проблема в том, что мы знали другое количество людей, которые в период с 2014 года даже пришло на территорию подконтрольную Украине, заявило о себе и даже было зарегистрировано, учтено. Но остались получать постоянно только 626 тыс. То есть все остальные прекратили приезжать. Нужны были эти справки. Сейчас уже эти справки даже карантинный закон это прекратил. Поэтому вопрос есть и вопрос надо решать", - пояснила она.

По словам Лазебной, этим вопросом сегодня занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Информации о количестве граждан, ранее получавших пенсию, а из-за карантинных ограничений прекративших, также нет.

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Топ комментарии
+37
молодцы, у нас нашему пенсионеру, что носки вязал для армии на свою последнюю копейку урезали субсидию, у кого вообще отняли, главное, чтобы там люди были счастливы, две пенсии получали, дешёвую комуналку имели
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27.06.2021 22:03
+15
А Союз выплачивал пенсии в оккупированых фОшистами Белорусии и Украине?
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27.06.2021 22:05
+13
Уркаїна не забов'язана цього робити. Утримання окупованих територій - це проблеми окупанта. Занадто дорого нам обходиться загравання влади з проросійським електоратом.
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27.06.2021 22:16
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молодцы, у нас нашему пенсионеру, что носки вязал для армии на свою последнюю копейку урезали субсидию, у кого вообще отняли, главное, чтобы там люди были счастливы, две пенсии получали, дешёвую комуналку имели
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27.06.2021 22:03 Ответить
Носки вязал, за зе голосовал😀
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28.06.2021 01:24 Ответить
якщо українську пенсію отримують українські громадяни з рашистськими паспортами,тоді чому українська влада ,не добивається виплати рашистами пенсій для громадян України,котрі мають доказаний (в трудових книжках) стаж роботи в бувшому срср ,правонаступницею котрого є рабсея?
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27.06.2021 22:05 Ответить
А Союз выплачивал пенсии в оккупированых фОшистами Белорусии и Украине?
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27.06.2021 22:05 Ответить
ага)) пошта ссср доставляла) на вєласіпєдах)
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27.06.2021 22:07 Ответить
Ну, тогда этой же почтой и воду в Крымнаш можно доставлять.
Хотя пока там и так воды по колено в домах ))
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27.06.2021 22:10 Ответить
Вы очень сказочного мнения о совке. Задайтесь вопросом, многие ли получали пенсии во время войны на неокуппированных территориях. Спойлер - пенсионная система была принята в 1956 году.
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27.06.2021 22:38 Ответить
Влада в союзі нічим не відрізнялась від влади гітлера, а в деяких випадках навіть була жорстокіша. Так шо приклад невдалий. Згоден, дуже багато ватників серед пенсіонерів окупованих територій це правда, але ми хочемо повернути наші території чи ні? Куди подіти цих людей? Не всі ж вони перекривали дороги нашій армії і не всі тримали дулю в кармані для України. А деяким вже похрену яка влада, їм би тільки дожити свого віку не голодними і не холодними. А коли вже старий і хворий та немає сили заробити собі на кусок хліба то це жах.
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27.06.2021 22:54 Ответить
Як ці території може Україна повернути? Ніякими дипломатичними шляхами не виходить.Це чорна діра.
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27.06.2021 23:15 Ответить
Як повернути? Тільки дипломатичним та економічним шляхом. Коли матеріальна та правова частина життя простих людей в Україні буде значно вища ніж у кацапів то вони самі повернуться. Як було свого часу з гдр. Люди самі ламали мур та тікали в ФРН. Тоді кацапам не буде чого протипоставити. Так же буде і з Кримом. А поки наші можновладці задовольняють тільки свій шкурний інтерес, а економіка країни в кращому випадку топчеться на місті війна буде тривати дуже довго...
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28.06.2021 01:19 Ответить
Вы абсолютно правы - человек в праве искать лучших условий для своей жизни....именно так и поступали, и поступают евреи, которые собирают свои чемоданы и переезжают в Израиль из всех уголков земного шара.... И они не зовут Израильскую армию в свои страны, и они не способствуют захвату Израилем своих стран.... Но, кацапня из другого теста....Они гадят везде, где живут....И не стремятся на паРашу, в руцкий мир, а зовут кровавого кремлёвского карлика к себе,чтобы устроить мокшанскую помойку и диктатуру....
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28.06.2021 05:45 Ответить
Ні.Кацапи тут кацапи не відпустять.І самі ватники хочуть буди з кацапами.Там дуже мало проукраїнських мешканців.Це втрачені території.Як би не було прикро і болісно визнавати.
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29.06.2021 21:47 Ответить
а от интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий... кормильцы оплачивают))))
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27.06.2021 22:12 Ответить
с них нельзя они особенные. их дети и внуки не служат в ВСУ только в дыре на оккупированной территории
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27.06.2021 22:25 Ответить
а жаль )))
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27.06.2021 22:58 Ответить
Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2453 https://censor.net/ru/user/371210
а от интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий... кормильцы оплачивают))))
Василий, а от мне интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий не кормильцы оплачивают?
Т.е с не работающего пенсионера, жителя Черкасс, военный сбор удерживают?
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28.06.2021 00:52 Ответить
с больших пенсий (больше 8 или 10 тыс) оплачивают
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28.06.2021 10:51 Ответить
Перелік тварин, що отримали кацапські паспорти, - є в СБУ.
Потрібна лише воля, щоб заборонити бидлу "доїти" Україну!
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27.06.2021 22:16 Ответить
сбу продался на пользу оккупанту.
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27.06.2021 22:26 Ответить
Уркаїна не забов'язана цього робити. Утримання окупованих територій - це проблеми окупанта. Занадто дорого нам обходиться загравання влади з проросійським електоратом.
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27.06.2021 22:16 Ответить
Навіть і не мрій. Слухай мудру людину: "Зеленський вже майже відверто говорить про те, що він хоче провести референдум, щоб позбутися Донбасу і Криму. Конституція напряму забороняє це. І ми - українці, ми - "Європейська Солідарність" - наголошуємо: ми не дамо навіть поставити це питання, щоб побудувати стіну між Україною та окупованими агресором територіями. Хоч стіну з Кримом, хоч стіну з Донецькою областю, хоч стіну з Луганською областю", - наголосив Порошенко.
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27.06.2021 22:27 Ответить
Они числятся как перемещенные ((( И к сожалению никто не запрещает им ездить за российской на окупированную территорию...
Хотя каждая особь должна находится на изолированной территории и ударным трудом доказать свою преданность Украине...выход только после комплексной проверки СБУ и по увольнительной записке в светлое время суток
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27.06.2021 22:43 Ответить
Звідки їх там стільки залишилось???
Ну не вірю я в ці дані. Треба негайно перетрясти пенсійний фонд та перевести виплату пенсій в цифру щоб стали видні всі аномалії.
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27.06.2021 22:18 Ответить
..краще перевести щоб отримували через Укрпошту..от тоді і подивимось скільки іх..тих пенсіонерів!!!!
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27.06.2021 22:42 Ответить
2014 год. Пенсионеры Донецка встречают "освободителей" от украинских мизерных пенсий ... Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2894
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27.06.2021 22:19 Ответить
этот не люди это мрази, которых нужно было давить в самом начале.
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27.06.2021 22:27 Ответить
вы не представляете с какой ненавистью они тогда кричали "Сынки - убейте бандеровцев!"...
а когда их мужья помогали - убивать украинских добровольцев и бойцов ВСУ в ДАПе, эти лицемерные мрази с такой же ненавистью, но молча - ездили в близлежащие области переоформлять и получать свою и их сраные пенсии ...
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27.06.2021 22:42 Ответить
я их ненавижу они мне противны и всегда буду ненавидеть.
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27.06.2021 22:49 Ответить
Дякую, я з Вами солідарний!
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27.06.2021 23:16 Ответить
а когда их мужья помогали - убивать украинских добровольцев и бойцов ВСУ в ДАПе, эти лицемерные мрази.... ездили в близлежащие области переоформлять и получать свою и их сраные пенсии ...
Т.е ДАП штурмовали пенсионеры?
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28.06.2021 00:59 Ответить
приедь в этот прокацапленный абезьянник и спроси кто бежал помогать боевикам из паРаши и кадыровцам заряжать Грады, которые стреляли по ДАПу, после того как возвращался на маршрутке, к вечеру, съездив в близлежащую область для переоформления пенсии или для её получения...
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28.06.2021 09:55 Ответить
БМ 21-е снаряжались в том числе и на "Буране", (бывшие ЦММ), ну вы знаете, на 30-й шахте.
Уверяю вас, там не был проходной двор, хто хочет ходит. Режимный объект. Его пытались накрыть в 15-ом, но, не получилось. Уверяю вас, пенсы, тем более сразу с маршрутки, там не ходили.
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28.06.2021 13:37 Ответить
расскажи это моей покойной бабушке...
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28.06.2021 18:28 Ответить
А хіба щось змінилось?
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28.06.2021 15:26 Ответить
Да там весь возрастной срез. Пенсионеров число по объективным причинам уменьшилось и будет сокращаться далее. А вот те тетки-хабалки и их мужья-ватники, это неискоренимо.
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27.06.2021 22:31 Ответить
Ці ватні ідіоти теж отримують ненависну укропську пенсію?Постійно отримують пенсії 626 тис. жителів ОРДЛО, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, - Лазебна - Цензор.НЕТ 132
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27.06.2021 22:24 Ответить
Наше государство не для честных и порядочных граждан, а , скорее, для предателей, коллаборантов, агентов паРаши, мародёров. коррупционеров и клоунов - марионеток.... В тюрьмах - патриоты и защитники Украины....Во властных кабинетах - агенты кремля, ворьё, олигархические марионетки....
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27.06.2021 22:26 Ответить
100%!
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27.06.2021 22:37 Ответить
И состоит оно из таких, как вы.😟
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28.06.2021 01:26 Ответить
Раздача пенсий и вкусный плюшек коллаборантам - это преступление нынешней власти.
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27.06.2021 22:40 Ответить
а хіба це не почалося ще у 2014 ..?
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27.06.2021 22:41 Ответить
626 тыс. пенсионеров с временно оккупированных Россией территорий Украины, получали пенсии вовремя...."Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тысяч пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем,Источник: https://censor.net/ru/n3273778
- якщо вони проживають в ОРДО - чому вони "внутрішньо переміщених особи" ..?
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27.06.2021 22:43 Ответить
Ребята, все стабильно, власть прекрасно себя чухает, и думает о втором сроке. Что там тех пенсий, бюджет намного жирнее, а территории пусть внуки возвращают, или правнуки, после нас хоть потоп...
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27.06.2021 23:20 Ответить
а умерших как проверить, может мертвецам уже несколько лет платят пенсию на карточку
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28.06.2021 00:21 Ответить
На патроны террористам, а чё, нормально...)
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28.06.2021 00:43 Ответить
Точно, пенсії отримують не пенсіонери, а жителі ордло, бо пенсіонерів багато повмирало, позаяк ідентифікація не проводиться більше року
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28.06.2021 05:10 Ответить
Предлагаю печатать для предателей лугандонских отличные от украинских банкнот деньги....Они же не хотят иметь ничего общего с Украиной, вот пусть и получают свои пособия и пенсии купюрами, не имеющими обращения в Украине... - они же "отдельное государство"....
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28.06.2021 06:01 Ответить
Запретите переводить деньги с их карт на другие карты и вы увидите реальное количество переселенцев.

В Лугандонии этим занимаются сотни контор, даже просто на улице.
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28.06.2021 07:44 Ответить
Браво! повесить на шеи украинский налогоплательщиков 600 тыс дармоедов - гениальная идея зекоманды. спасибо зе, эта война будет вечной!
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28.06.2021 10:02 Ответить
Это явная поддержка сепоратистского движения правительсвом Украины
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28.06.2021 11:37 Ответить
Чем быстрее они там В ОРДЛО передохнут тем лучше!!Воздух будет чище ! И Россией не будет вонять !! Стена , так стена !!И чем быстрее тем лучше для всех!!
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28.06.2021 14:08 Ответить
 
 