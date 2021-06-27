Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная
Министерство социальной политики Украины следит за тем, чтобы 626 тыс. пенсионеров с временно оккупированных Россией территорий Украины, получали пенсии вовремя.
Об этом в интервью Радіо Свобода рассказала глава ведомства Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы постоянно следим за тем, чтобы те 626 тысяч пенсионеров, внутренне перемещенных лиц, как мы их называем, получали вовремя пенсии. И они получают. Все эти пенсионеры получают пенсии на карточки в "Ощадбанке", там нет ни одной выплаты через почту. Поэтому мы смотрели, где эти люди, они снимают средства или не снимают. Снимают. Пользуются, выплаты получают", - сказала она.
Но, как отметила министр, проблема не в этом.
"Проблема в том, что мы знали другое количество людей, которые в период с 2014 года даже пришло на территорию подконтрольную Украине, заявило о себе и даже было зарегистрировано, учтено. Но остались получать постоянно только 626 тыс. То есть все остальные прекратили приезжать. Нужны были эти справки. Сейчас уже эти справки даже карантинный закон это прекратил. Поэтому вопрос есть и вопрос надо решать", - пояснила она.
По словам Лазебной, этим вопросом сегодня занимается уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Информации о количестве граждан, ранее получавших пенсию, а из-за карантинных ограничений прекративших, также нет.
Пожалуйста, подождите...
Хотя пока там и так воды по колено в домах ))
а от интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий... кормильцы оплачивают))))
Василий, а от мне интересно...военный сбор (для ВСУ) с пенсий не кормильцы оплачивают?
Т.е с не работающего пенсионера, жителя Черкасс, военный сбор удерживают?
Потрібна лише воля, щоб заборонити бидлу "доїти" Україну!
Хотя каждая особь должна находится на изолированной территории и ударным трудом доказать свою преданность Украине...выход только после комплексной проверки СБУ и по увольнительной записке в светлое время суток
Ну не вірю я в ці дані. Треба негайно перетрясти пенсійний фонд та перевести виплату пенсій в цифру щоб стали видні всі аномалії.
а когда их мужья помогали - убивать украинских добровольцев и бойцов ВСУ в ДАПе, эти лицемерные мрази с такой же ненавистью, но молча - ездили в близлежащие области переоформлять и получать свою и их сраные пенсии ...
Т.е ДАП штурмовали пенсионеры?
Уверяю вас, там не был проходной двор, хто хочет ходит. Режимный объект. Его пытались накрыть в 15-ом, но, не получилось. Уверяю вас, пенсы, тем более сразу с маршрутки, там не ходили.
- якщо вони проживають в ОРДО - чому вони "внутрішньо переміщених особи" ..?
В Лугандонии этим занимаются сотни контор, даже просто на улице.