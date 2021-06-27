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Самолет из Харькова в Турцию задерживался дважды - в связи с непогодой и из-за птицы

Самолет из Харькова в Турцию задерживался дважды - в связи с непогодой и из-за птицы

Рейс из Харькова в Турцию компании "Международные авиалинии Украины" вернулся в аэропорт после часа полета из-за птицы, попавшей в носовую часть.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщила пресс-секретарь международного аэропорта "Харьков" Алина Печерица, передает Цензор.НЕТ.

"Рейс из Харькова в турецкий Бодрум задерживался дважды - из-за непогоды и из-за птицы в носовой части самолета", - отметила Печерица

По ее словам, Boeing 737 МАУ с пассажирами на борту должен был вылететь из Харькова в 04:00: "Из-за грозы рейс отложили почти на два часа".

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"Самолет снова вылетел около 06:00 и в течение часа полет проходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица, и командир запросил аэропорт относительно возврата и вынужденной посадки", - пояснила Печерица.

По ее словам, в аэропорту самолет был осмотрен. "Воздушное судно было в полном порядке и самолет в 13:11 снова вылетел в турецкий Бодрум и через три часа там приземлился", - сообщила пресс-секретарь.

"Из-за грозы были проблемы и с вылетом группы туристов из Харькова в Турцию самолетом компании SkyUp. В частности, ночью рейс из греческого Ираклиона не смог приземлиться в Одессе и самолет отправили в Молдову. Этот факт вызвал изменения в обеспечение других рейсов. В результате в Харьков прибыл борт на 189 пассажиров вместо борта на 215 пассажиров", - отметила Печерица и добавила, что пассажиры, которым не хватило мест в этом самолете, были за счет компании отправлены другими рейсами.

По ее словам, сейчас аэропорт работает в штатном режиме: "В ближайшее время расписание всех чартерных рейсов будет налажено".

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Дворники не справились с остатками птицы на лобовом стекле ?
Птицы не переваривают Коломойского так же как и люди.
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27.06.2021 22:48 Ответить
После ЧАСА полёта ПОПАЛА птица? Это как? На высоте 11 км летают птицы? Цензор, зачем постить бред?
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27.06.2021 23:04 Ответить
Это наверное была маленькая...но очень гордая птичка которая летела к Солнцу..😁

и вот когда вся стая полетела зимовать на юг, одна маленькая, но гордая птичка сказала: "Лично я полечу прямо на солнце". И она стала подниматься всё выше и выше, но очень скоро обожгла себе крылья и упала на самое дно самого глубокого ущелья. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко он ни летал, никогда не отрывался бы от коллектива!(с)
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27.06.2021 23:21 Ответить
два раза знаки даны были !! ))
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27.06.2021 23:09 Ответить
Это был высокополётный сверхзвуковой соловей, новейшее биологическое оружие 21века против пассажирских авиалайнеров
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28.06.2021 01:19 Ответить
"в течение часа полет проходил спокойно. Но в носовую часть самолета попала птица" - вранье полное. Какая птица на эшелоне 10 000 м, который самолет достиг через 20...25 мин. после вылета?
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28.06.2021 07:29 Ответить
Птичку жалко!
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28.06.2021 07:43 Ответить
 
 