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здоровье (1344) Офис Президента (1775)

В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, - советник главы ОП Говорова

В рамках программы

Бесплатные медицинские обследования каждые два года смогут пройти все украинцы благодаря президентской программе "Здоровая Украина".

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна важная деталь нашей программы - это медицинские обследования каждые два года, которые может любой житель Украины пройти бесплатно в медицинских учреждениях. Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект", - подчеркнула она.

Говорова уточнила, что данные обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа "Здоровая Украина" охватывает все возрастные группы и имеет широкую географию. Она дойдет в каждый маленький городок, - Ермак

"Он, естественно, бесплатный, от государства. Государство очень много делает для того, чтобы наши граждане действительно занимались профилактикой здоровья. Когда мы регулярно проходим медицинские обследования, мы можем предотвратить на ранних стадиях определенные заболевания. А профилактика - это всегда проще, чем лечение", - пояснила она.

Такие обследования не будут обязательными, украинцы будут их проходить по желанию, добровольно.

"Наша задача - донести украинцам культуру: культуру обследования, культуру здоровья, культуру физической активности. Из этого и состоит здоровый образ жизни. Из этого и состоит программа "Здоровая Украина", - заключила она.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".

Также читайте: Программа "Здоровая Украина" объединяет медицину, спорт и образование, показатель ее успешности - рост продолжительности жизни, - советник главы ОП Говорова

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Топ комментарии
+20
як вже остогидли ці популізм і брехня від зеленої влади.
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27.06.2021 22:39
+18
Скільки під цей "медогляд" буде списано грошей?
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27.06.2021 22:41
+16
Вакцини накупили, "ковід" побороли. Прийшов час "охренітельних" історій про боротьбу за здоров'я нації, головне не уточнювати якої саме.
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27.06.2021 22:45
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Правила форума Совет форумчан
Акція від зелені - пройди "безкоштовний" медогляд зі знижкою 1000 грн.
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27.06.2021 22:35 Ответить
ага, будут базу донноров органов создавать, авакян уже и вертолёты прикупил, на органы лохов разбирать возить, бизнес ...
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27.06.2021 22:56 Ответить
якщо ви спритаєте в гугла що таке "первинний медичний огляд", то знайдете лише це:

"Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду...."
https://6pol.city.kharkov.ua/

преЗЕк использует собственній опыт ?
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28.06.2021 00:08 Ответить
раз в пол года
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27.06.2021 22:37 Ответить
сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова

медик-советник преЗЕку лишний ?

обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.

т.е. проходите, раздевайтесь, дышите-не дышите, можете одеваться, давление вам померяют тоже бесплатно, в ближайшей аптеке..... Следующий.!

Клоуны!
Цирк!
Шапито!
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27.06.2021 23:45 Ответить
як вже остогидли ці популізм і брехня від зеленої влади.
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27.06.2021 22:39 Ответить
Чергова брехня. Сир в мишоловці.
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27.06.2021 22:41 Ответить
Вакцини накупили, "ковід" побороли. Прийшов час "охренітельних" історій про боротьбу за здоров'я нації, головне не уточнювати якої саме.
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27.06.2021 22:45 Ответить
і ще...ямки під мільярд дерев вже почали копати? бо час пішов...)))
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27.06.2021 23:07 Ответить
"Миллиард, миллиард, миллиард ДЕРЕВОВ,
Из окна, из окна, из окна видит ОН..... "
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27.06.2021 23:46 Ответить
Скільки під цей "медогляд" буде списано грошей?
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27.06.2021 22:41 Ответить
Сколько под эти медосмотры будет выписано рецептов на "правильные" лекарства...
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27.06.2021 22:45 Ответить
годі брехати!
брехня більше не пройде!
геть у відставку!
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27.06.2021 22:46 Ответить
Ага ... смерят температуру и давление ... и то попросят пару копеек на канцелярку ...
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27.06.2021 22:54 Ответить
сейчас каждый год надо около 1000 кашлять, чтобы "пройти"
ублюдочный медосмотр,
теперь его ещё раз в два года надо проходить ?
не &]÷ё*; ли вы, мрази,
это типа лохам от зеленского вместо газа в два раза ?
зеленский полный клоун ?
ему, суке мусорской, надо самому пройти псыхохвiзычнэ выпробування,
вместе со шмарой Верещукъ
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27.06.2021 22:55 Ответить
Одна брехня нашаровується на іншу. Вже всі забули про 4 тищі долярів, про виплату дітям за користування надрами, про університет ім.Бубачки, про мільярд дерев, про вакцинацію більшості населення до дня Незалежності. Тепер безкоштовний медогляд. Харашо ідьом.
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27.06.2021 22:56 Ответить
Ви їх записуєте, чи що, оті обіцянки-цяцянки?
Я так не те щоб забув, але ж не всі памятаю, бо

"Один дурень може дати стільки обіцянок, що їх не запамятают і сто розумних"
східна мудрість
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27.06.2021 23:51 Ответить
Записую в Блокноті на окремому файлику "Зеліни обіцянки".
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28.06.2021 00:00 Ответить
котрий блокнот вже списали, починаючи з "епохи бідності" ?
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28.06.2021 00:10 Ответить
там ще було економічне зростання на 40% , космодром , запуск українського супутника, зниження тарифів на газ...і ще одна велика провалена обіцянка - добровільно піти у відставку в разі порушення закону...
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28.06.2021 00:00 Ответить
О !!!!!
я їх теж вже підзабув !
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28.06.2021 00:11 Ответить
Дякую за підказку. Запишу.
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28.06.2021 07:35 Ответить
а что в себя включает "медосмотр" ?
несколько врачей ?...или несколько диагностических исследований (УЗИ, МРТ, мамограф для женщин, кардиограмму, гастроскопию...) ? несколько биохимических исследований (ну кроме общего анализа крови и пардон кала) ?
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27.06.2021 23:05 Ответить
Сейчас в моде мерять сатурацию и пульс...😁
Одели на палец прищепку...и готово...
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27.06.2021 23:37 Ответить
Паркан сечі здамо, як це зробив Янелох до виборів, та й на цьому фсьо.
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28.06.2021 10:35 Ответить
та да ))) до виборів хочаб номінально сдавав)))) а тепер зебобам по очам кожен день неросою)))
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28.06.2021 11:32 Ответить
Сразу в озникает два вопроса:
1) А как несчёт бесплатной медицины гарантированной Конституцией?
2) Каковы доходы самой Говоровой?
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27.06.2021 23:14 Ответить
презедентськая программа "Великий медосмотр" включает:
- великую баночку анализов пальчевского (собиратель земочи);
- великую клизму радуцкого (автор лечебного анального массажа);
- великую брехню от мелкого мерзавца зе.
73 дупоголовых обслуживаются вне очереди.
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27.06.2021 23:21 Ответить
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28.06.2021 00:12 Ответить
20 год был объявлен годом математики. В результате в 21 зно по математике не сдали 31%. Я реально боюсь Новую программу президента!
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27.06.2021 23:24 Ответить
У межах програми "Здорова Україна" щодва роки українці можуть пройти безкоштовний медогляд, - радник глави ОП Говорова - Цензор.НЕТ 9463
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27.06.2021 23:34 Ответить
Бред. Кто то может мне назвать что в этой жизни можно получить БЕСПЛАТНО?!
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27.06.2021 23:39 Ответить
Звиздюлину от жизни.
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27.06.2021 23:45 Ответить
Вы уверены что она бесплатна?
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27.06.2021 23:46 Ответить
Так в Україні і так безплатна медицина, тільки про це не знає зЄлох і медики
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27.06.2021 23:41 Ответить
А в какой больнице? Обследование в районной поликлиннике...и в феофании это разные обсоедования...
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27.06.2021 23:47 Ответить
При гарантированной Конституцией Украины бесплатной медицине аж целый раз в два года бесплатный медосмотр по программе ЗеленскАгО это точно зе-перемога...мудрый нарід явно " в васторге"....
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27.06.2021 23:49 Ответить
Это полный маразм от Зели.
Ибо в Украине на сегодня 1180 мед. учреждений.
Население - около 40 млн.
это выходит по 34 тысячи человек на одно медучереждение
Поделим на два года (откинув выходные) то это где то выходит 60 человек в день.
60 человек в день должны проходить медосмотр в поликлинике или больнице...
И это надо обойти многих врачей за день.
Это дополнительная нагрузка на поликлиники и больницы, где уже есть больные или пришли больные на приём.
В реальности за один день не пройдёшь качественный медосмотр.
Поэтому нужно два а то и три дня ходить по врачам.
В реальности, представьте тогда получается ,что минимум сотня человек будет каждый день бегать по врачам в поликлинике на медосмотр, и это в дполнение к тем, кто ранее записался и пришёл на приём к врачу.
Нереально, чисто физически всех граждан обеспечить медосмотром...
да и кому они нафиг нужны эти медосмотры, ни людям ни врачам не нужны.
Если что то заболит то и без всякого медосмотра человек пойдёт к врачу.
А если ничего не беспокоит, то какого чёрта бегать по врачам?
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27.06.2021 23:53 Ответить
Зеленскому главное побрехать, а лохи подтянутся
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28.06.2021 00:44 Ответить
АФИГЕННАЯ программа здоровья - ОДИН раз за ДВА года пройти медосмотр тем, кто останется в живых после подорожания цен на продукты первой необходимости и коммунальные услуги. Типа, проверить процент выживания.
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27.06.2021 23:59 Ответить
"Бесплатный медосмотр раз в два года... Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект" - администрация Зеленского.

В чём тут враньё?
А в том, что профилактика здоровья и само здоровье человек никак не зависит от медосмотра! Вообще никак!
Но вот, что напрямую касается здоровья человека это уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, итд... в стране.
Чем выше уровень жизни в стране, чем больше зарплата в стране, тем человек больше себе может позволить. Он лучше питается, он отдыхает чаще на курортах, итд...
А у нас, что позволяют себе обычные граждане?
Питаются круглогодично деликатесами, продуктами богатыми морскими элементов, фруктами, мясом из красной рыбы, икрой, итд?
Ездят отдыхать все поголовно, летом на теплые моря на Мальорку, Адриатику, Багамы, а зимой на горные курорты в Альпы или даже в Карпаты (особенно в Буковель, где за номер с питанием за один день нужно отдать месячную зарплату).
Всякие немцы или французы, выйдя на пенсию начинают путешествовать, ездить в туры по разным странам, итд...
У нас же пенсионеры могут поехать только на дачу и там умирать в пахоте на огороде.
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28.06.2021 00:15 Ответить
А раз в год - бесплатно умереть! Подонки...
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28.06.2021 00:32 Ответить
Не бывает здоровых людей. Бавают недообследованные. (мед.)
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28.06.2021 04:10 Ответить
Та вже достатньо "безкоштовно" налікувалися від КОВІДу. Та і 73% "віруючих нелохів" суттєво зменшилося.
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28.06.2021 07:01 Ответить
неловкий момент, когда согласно Конституции Украины, медицина в стране - формально бесплатная, а зеЛох парит данную опцию как свою большую победу. а все потому, что зеленое ничтожество работает исключительно как популист среди тупоголового населения!
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28.06.2021 08:46 Ответить
БЛА--БЛА-БЛА !!!! СНАЧАЛА СДЕЛАЙТЕ -ПРЕДОСТАВТЕ а потом делайте себе рекламу !!!
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28.06.2021 09:37 Ответить
В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, ,,, после которого украинцы ,прошедшие безплатный медосмотр ,начнут платить немалые деньги ,что бы излечиватся от болячек и болезней ,которые обязательно найдет ,безплатный медосмотр
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28.06.2021 09:37 Ответить
Звичайно, що обов'язково знайде і вам доведеться їх лікувати, бо жити ж хочеться. Це як ходити два рази на рік до стоматолога на осмотр. Він обов'язково щось знайде, якщо не карієс, то якусь стару пломбу, яка нібито потемніла. Але гроші з вас він все одно здере.
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28.06.2021 10:46 Ответить
А у нас медицина уже платной стала или как? 2 раза можно бесплатно, а третий раз уже плати?
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28.06.2021 10:05 Ответить
Достатньо здавати раз на рік аналіз крові, щоб знати які проблеми зі здоров'ям почалися, а вже потім бігати по лікарям та платити гроші за обстеження та лікування. Хоча для людей з синдромом Мюнхгаузена та іпохондриків ця програма буде черговим розважальним заходом у житті.
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28.06.2021 10:39 Ответить
 
 