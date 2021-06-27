В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, - советник главы ОП Говорова
Бесплатные медицинские обследования каждые два года смогут пройти все украинцы благодаря президентской программе "Здоровая Украина".
Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова, передает Цензор.НЕТ.
"Еще одна важная деталь нашей программы - это медицинские обследования каждые два года, которые может любой житель Украины пройти бесплатно в медицинских учреждениях. Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект", - подчеркнула она.
Говорова уточнила, что данные обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.
"Он, естественно, бесплатный, от государства. Государство очень много делает для того, чтобы наши граждане действительно занимались профилактикой здоровья. Когда мы регулярно проходим медицинские обследования, мы можем предотвратить на ранних стадиях определенные заболевания. А профилактика - это всегда проще, чем лечение", - пояснила она.
Такие обследования не будут обязательными, украинцы будут их проходить по желанию, добровольно.
"Наша задача - донести украинцам культуру: культуру обследования, культуру здоровья, культуру физической активности. Из этого и состоит здоровый образ жизни. Из этого и состоит программа "Здоровая Украина", - заключила она.
Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".
Пожалуйста, подождите...
"Працівники, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичні наркологічні огляди, повинні надати Комісії сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду.
Працівники, для яких є обов'язковими попередній та періодичні психіатричні огляди, повинні надати Комісії, що проводить медичний огляд, довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду...."
https://6pol.city.kharkov.ua/
преЗЕк использует собственній опыт ?
медик-советник преЗЕку лишний ?
обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.
т.е. проходите, раздевайтесь, дышите-не дышите, можете одеваться, давление вам померяют тоже бесплатно, в ближайшей аптеке..... Следующий.!
Клоуны!
Цирк!
Шапито!
Из окна, из окна, из окна видит ОН..... "
брехня більше не пройде!
геть у відставку!
ублюдочный медосмотр,
теперь его ещё раз в два года надо проходить ?
не &]÷ё*; ли вы, мрази,
это типа лохам от зеленского вместо газа в два раза ?
зеленский полный клоун ?
ему, суке мусорской, надо самому пройти псыхохвiзычнэ выпробування,
вместе со шмарой Верещукъ
Я так не те щоб забув, але ж не всі памятаю, бо
"Один дурень може дати стільки обіцянок, що їх не запамятают і сто розумних"
східна мудрість
я їх теж вже підзабув !
несколько врачей ?...или несколько диагностических исследований (УЗИ, МРТ, мамограф для женщин, кардиограмму, гастроскопию...) ? несколько биохимических исследований (ну кроме общего анализа крови и пардон кала) ?
Одели на палец прищепку...и готово...
1) А как несчёт бесплатной медицины гарантированной Конституцией?
2) Каковы доходы самой Говоровой?
- великую баночку анализов пальчевского (собиратель земочи);
- великую клизму радуцкого (автор лечебного анального массажа);
- великую брехню от мелкого мерзавца зе.
73 дупоголовых обслуживаются вне очереди.
Ибо в Украине на сегодня 1180 мед. учреждений.
Население - около 40 млн.
это выходит по 34 тысячи человек на одно медучереждение
Поделим на два года (откинув выходные) то это где то выходит 60 человек в день.
60 человек в день должны проходить медосмотр в поликлинике или больнице...
И это надо обойти многих врачей за день.
Это дополнительная нагрузка на поликлиники и больницы, где уже есть больные или пришли больные на приём.
В реальности за один день не пройдёшь качественный медосмотр.
Поэтому нужно два а то и три дня ходить по врачам.
В реальности, представьте тогда получается ,что минимум сотня человек будет каждый день бегать по врачам в поликлинике на медосмотр, и это в дполнение к тем, кто ранее записался и пришёл на приём к врачу.
Нереально, чисто физически всех граждан обеспечить медосмотром...
да и кому они нафиг нужны эти медосмотры, ни людям ни врачам не нужны.
Если что то заболит то и без всякого медосмотра человек пойдёт к врачу.
А если ничего не беспокоит, то какого чёрта бегать по врачам?
В чём тут враньё?
А в том, что профилактика здоровья и само здоровье человек никак не зависит от медосмотра! Вообще никак!
Но вот, что напрямую касается здоровья человека это уровень жизни, уровень зарплат, пенсий, итд... в стране.
Чем выше уровень жизни в стране, чем больше зарплата в стране, тем человек больше себе может позволить. Он лучше питается, он отдыхает чаще на курортах, итд...
А у нас, что позволяют себе обычные граждане?
Питаются круглогодично деликатесами, продуктами богатыми морскими элементов, фруктами, мясом из красной рыбы, икрой, итд?
Ездят отдыхать все поголовно, летом на теплые моря на Мальорку, Адриатику, Багамы, а зимой на горные курорты в Альпы или даже в Карпаты (особенно в Буковель, где за номер с питанием за один день нужно отдать месячную зарплату).
Всякие немцы или французы, выйдя на пенсию начинают путешествовать, ездить в туры по разным странам, итд...
У нас же пенсионеры могут поехать только на дачу и там умирать в пахоте на огороде.