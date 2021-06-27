В рамках программы "Здоровая Украина" раз в два года украинцы могут пройти бесплатный медосмотр, - советник главы ОП Говорова

Бесплатные медицинские обследования каждые два года смогут пройти все украинцы благодаря президентской программе "Здоровая Украина".

Об этом в эфире телеканала "Дом" сообщила советник руководителя Офиса Президента Украины по вопросам спорта Елена Говорова, передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна важная деталь нашей программы - это медицинские обследования каждые два года, которые может любой житель Украины пройти бесплатно в медицинских учреждениях. Это тоже очень важно, потому что здоровье - это не лечение болезней, а профилактика здоровья. Это очень важный аспект", - подчеркнула она.

Говорова уточнила, что данные обследования будут проходить в форме первичного медицинского осмотра.

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"Он, естественно, бесплатный, от государства. Государство очень много делает для того, чтобы наши граждане действительно занимались профилактикой здоровья. Когда мы регулярно проходим медицинские обследования, мы можем предотвратить на ранних стадиях определенные заболевания. А профилактика - это всегда проще, чем лечение", - пояснила она.

Такие обследования не будут обязательными, украинцы будут их проходить по желанию, добровольно.

"Наша задача - донести украинцам культуру: культуру обследования, культуру здоровья, культуру физической активности. Из этого и состоит здоровый образ жизни. Из этого и состоит программа "Здоровая Украина", - заключила она.

Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский презентовал общенациональную программу "Здоровая Украина".

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