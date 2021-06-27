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Укрзализныця (2688) пассажиропоток (37)

Спрос на железнодорожные билеты достиг 60% от докарантинного уровня, - руководитель пассажирского направления УЗ Перцовский

Спрос на железнодорожные билеты достиг 60% от докарантинного уровня, - руководитель пассажирского направления УЗ Перцовский

С июля "Укрзализныця" добавит дополнительно пять поездов на летние морские направления - Бердянск, Геническ, Херсон.

Об этом заявил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Есть уже на этой неделе очень ажиотажный спрос на Львов, потому что джазовый фестиваль. Распроданы билеты, мы добавляем вагоны к ночным поездам, чтобы все могли и во Львов, и из Львова уехать. С июля дополнительно 5 поездов на летние морские направления - Бердянск, Геническ, Херсон. В целом у нас сегодня спрос вернулся до 60% от того, который был в 2019 году. Это хорошие цифры, потому что в марте-апреле спрос был на уровне 30%. Пассажир возвращается на железную дорогу, поэтому мы добавляем вагоны. У нас уже сегодня около 80% парка возвращено, который работал на железной дороге в докарантинный 2019 год", - рассказал он.

Перцовский отметил, что среди направлений пользуется популярностью не только море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на праздничные выходные

"Черновцы были распроданы на эти выходные, мы делаем поезд на Черновцы ежедневным. А дальше направления на Геническ, Бердянск, Херсон - традиционно летом пользуются популярностью. Усиливаем и направление Одессы", - сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

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Я настолько привык к блаблакару, что больше никогда не сяду в вонючий УЗ. И по цене дешевле получается
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28.06.2021 00:06 Ответить
Пешочком ходить надо будет, как наши предки в дальние края - и дешевле, и для здоровья плюс.
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28.06.2021 00:08 Ответить
Самое время открывать маршруты на Болгарию, Бургас.
Все равно скотская "компания" SkyUp не способна выполнять рейсы согласно расписания.
Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський - Цензор.НЕТ 3054
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28.06.2021 01:10 Ответить
Попит на залізничні квитки досяг 60% від докарантинного рівня, - керівник пасажирського напрямку УЗ Перцовський - Цензор.НЕТ 6432
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28.06.2021 01:12 Ответить
Это как-нить связано с уровнем вакцинацмм населения или только с перспективными показателями роста заболеваемости?
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28.06.2021 01:23 Ответить
 
 