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национализм (276) ООН (4054) Боляень (3)

РФ тяжело восприняла обвинение в этноциде, преступник всегда боится света и публичности, - инязор народа эрзя Боляень

РФ тяжело восприняла обвинение в этноциде, преступник всегда боится света и публичности, - инязор народа эрзя Боляень

Российскую Федерацию очень задело выступление верховного старейшины (инязора) эрзянского народа Сыреся Боляеня в ООН, в котором он назвал этноцидом нынешнее состояние коренных народов в России.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Предоставленную ему возможность выступить в ООН он назвал важной и сильной:

"Это слабое место РФ, поскольку преступник всегда боится света и публичности. Ассоциация финно-угорских народов России даже отказалась участвовать во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Члены этой ассоциации - обычные российские чиновники, которые разъезжают по миру и занимаются показухой - мол, как хорошо разные народы живут в составе РФ. Есть информация, свидетельствующая о том, что их отказ является следствием того выступления.

Секретариат инязора подготовил выступление, которое, согласно регламенту, в минуту вложил квинтэссенцию всего, что происходит с эрзянами в Российской Федерации. И было очевидно, что на Конгрессе об этом будут говорить, а отвечать на этот россиянам ничего. Поэтому они отказались от участия в Конгрессе, но это не значит, что мы туда не поедем".

Читайте также: Украинский национализм сегодня не является узко этническим, - канадский историк Екельчик

Боляень отметил, что чувствует поддержку в Украине.

"В Украине чувствовалась большая поддержка, и я благодарен украинцам за это! Мы получаем очень серьезную поддержку от украинских националистов, которые прекрасно понимают ситуацию. Что касается Российской Федерации - то оттуда имеем молчание и отказ от участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. В частном порядке мне пересказывали обсуждения, которое состоялось в парламенте Татарстана, - мол, как я мог так пренебрежительно отозваться об их благополучии. Мало того, меня упрекают, что поскольку я не живу в Российской Федерации, то и не имею права об этом говорить. Однако мой ответ прост: я служу ерзянскому народу и моя родина - это Эрзянь Мастор, а не РФ", - добавил он.

Читайте также: ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова

Полное интервью с Сыресем Боляенем читайте здесь.
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Топ комментарии
+23
У кожного народу є своя земля, а у рускіх її ніц нема.
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28.06.2021 00:10
+20
Москва так спешило написать первым, что затупило и само себе ответило
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28.06.2021 00:15
+19
Тому шо і так званих русскіх теж немає. Це їх так петро1 назвав русскіє, а всі вони походять з багатьох народів таких як мокші, ерзі, чуді, муроми, мордва та багато інших. То пєтя1 так назвав скот шоб не заморачуватись по пустякам...
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28.06.2021 00:23
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Правила форума Совет форумчан
Москва так спешило написать первым, что затупило и само себе ответило
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28.06.2021 00:15 Ответить
Что по этому поводу говорят остальные мокшане?
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28.06.2021 00:03 Ответить
Говорят "Мы получаем очень серьезную поддержку от украинских националистов, которые прекрасно понимают ситуацию". Источник: https://censor.net/ru/n3273783
Всемерная поддержка мокшан, эрзян и вообще финоугров особенно ярко прослеживается на местном форуме.
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28.06.2021 00:19 Ответить
Ну так а чо? Нехай розвивають свої племена а не примазуються до нащадків Древньої Русі
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28.06.2021 09:55 Ответить
вони себе рахують різними народами. Петро 1 назівав їх коротко вотяки.
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28.06.2021 01:26 Ответить
Надо помочь откопать оружие. Никто не знает, какие есть шахты на территории народа Эрзян?
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28.06.2021 00:05 Ответить
тю, та шахти донбасу дуже довгі ))
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28.06.2021 10:16 Ответить
Жителі ОРДЛО з 2014 року не отримали щонайменше 900 млрд грн пенсій - Лазебна

а Крым ? Чтоб уже наверняка
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28.06.2021 00:07 Ответить
в общем вейшнория ***** за яйца кусает
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28.06.2021 00:10 Ответить
У кожного народу є своя земля, а у рускіх її ніц нема.
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28.06.2021 00:10 Ответить
Тому шо і так званих русскіх теж немає. Це їх так петро1 назвав русскіє, а всі вони походять з багатьох народів таких як мокші, ерзі, чуді, муроми, мордва та багато інших. То пєтя1 так назвав скот шоб не заморачуватись по пустякам...
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28.06.2021 00:23 Ответить
Не так, петро 1 назвав їх расєйским народом, русскімі їх зробив сталін.
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28.06.2021 08:11 Ответить
Підтримую допис нижче.Пєтруха№1 назвав їх всєросами,коли самозванно став "імператорам",а Московію назвав "всєросійською імперією".Потім Катька №2 у 1795 році обізвала їх "вєлікаросамі",хоча до того у переписці з Вольтером на його запитання яким народом вона править,казала:"Москалями" і це правда,бо у всих документах і книжках вони так і називаються.Добрі "вєлікароси"-95% яких були кріпосними рабами."русскімі" обізвав їх сРалін десь у 1933 році,тодішній науКІВЕЦЬ.Що цікаво у "Малой совєтской енціклопедії том 7 сторінка 576(276-залежно від формату скачування) записано,що термін "русскіє" -"ето условний термін введьонний у 19 віці для об*єдінєнія сєвєро-васточних "славян" з угро-фінами волзсько-окського мєждурєчья".Сєвєро-васточнимі славянамі вони зробили новгородців,які були повністю знищені мордвою і мерями,кривічів-балтійський народ,в*ятичів-народ невідомого походження,який прийшов на землю мордви транзитом через Польщу.
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007883837/
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28.06.2021 08:40 Ответить
То же можно сказать и об украинцах, их так же нет в вашем понимании,ибо они пошли от древлян, полян,сиверян,кривечей ,вятичей и т.д.
Надо отделять Россию и малые народности оккупированные Московскими Улусами Золотой орды. Те же фино-угры в 1939м году хорошо навалили кистюлей СССР и теперь прекрасно живут.
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28.06.2021 09:41 Ответить
Сравнил. У украинцев намного больше времени было для формирования этноса под таким названием, и это происходило естественным образом. То недоразумение, которое называет себя русским народом, пришло к этому самоназыванию такими извращёнными способами, беспредельным насилием и порабощннием, что осталось до сих пор слово "русский" просто названием без смысла и сути.
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28.06.2021 11:31 Ответить
РФ важко сприйняла звинувачення в етноциді, злочинець завжди боїться світла та публічності, - інязор народу ерзя Боляєнь - Цензор.НЕТ 2794
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28.06.2021 14:27 Ответить
про національне питання в ре фе:
цю жінку б'ють і тягнуть як лантух, бо вона неслов'янської зовнішності

https://twitter.com/IlyaYashin

https://twitter.com/IlyaYashin Илья Яшин https://twitter.com/IlyaYashin @IlyaYashin https://twitter.com/IlyaYashin/status/1408819907991674882 26 июн.

Женщине стало плохо в МФЦ, и она сняла маску.
Сотрудники полиции выломали ей руки и примели силу так, что она потеряла сознание. Потом, как мешок, отволокли тело в машину.
У нас гестаповцев что ли в МВД набирают? Реально ж садисты, просто посмотрите (відео)
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28.06.2021 00:12 Ответить
В Росії треба провести дерусифікацію.
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28.06.2021 00:31 Ответить
ухтышка Цензор нашел героя для развала параши изнутри "инязор народа эрзя Боляень". Это хорошо. А я нашел информацию не менее интересную. "Первую в СССР посадку на корабль «по-самолётному» (горизонтально) совершил на Су-27К лётчик-испытатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9 ОКБ Сухого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виктор Пугачёв . В тот же день осуществлены первые взлёты с авианосца самолётов МиГ-29К (лётчик-испытатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F) ОКБ Микояна https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Токтар Аубакиров ) и Су-25УТГ, а на следующий день, 2 ноября 1989 года - Су-27К"
Ма-ма!!!!! Во время WWII США производили по одному авианосцу в неделю, а "сверхдержава" первый раз взлетела с авианосца в 1989-м годуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
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28.06.2021 00:19 Ответить
Ну так один настоящий эрзянин стоит тысячи псевдословян рюзъге, 10000 самолётов и миллиона кацапотроллей.
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28.06.2021 11:39 Ответить
Мы получаем очень серьезную поддержку от украинских националистов, которые прекрасно понимают ситуацию.Источник: https://censor.net/ru/n3273783
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28.06.2021 01:09 Ответить
До речі Ерзя це особливий народ зі всіх фіно угрів, серед них більше всього героїв радянського союзу які пройшли Другу Світову війну, а це вища військова нагорода того часу. Їх зневажливо називали Мордва, але це Ерзя і Ерзя повинні мати свою вільну країну від Москви
До речі більщість етнічних росіян які пробились до влади у Московії/Расії це народність Меря і Мокша, більше Меря. А Ханти, Манти, Корели, Іжорці на правах чукч серед мерян які вважають себе етнічно вищими серед всіх фіноугрів Московії/ Росії. А сам путін має етнічне походження від фіно угорського народу Вепси, хоча відкрещується від цього руками і ногами, але будова черепа, колір очей та інщі признаки відають в ньому угрофіна Вепса.
СВОБОДУ НАРОДАМ РОСІЇ - ВОНИ НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ
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28.06.2021 01:24 Ответить
угро-фіни остаточно захопили владу в СРСР до 1937 року. Яскраві персонажі -молотов,кіров,риков.жданов,калінін і т. д. А потім суслов,устинов,андропов і т.д. А зараз патріарх Кірілл, володін, лавров і кооператори з озера.
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28.06.2021 01:40 Ответить
Лавров вірменин.
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28.06.2021 02:04 Ответить
Лавров вірмен, за прізвищем Калантарян, а Андропов еврей Флекенштейн. Українці теж побували при владі - Брежнєв, Черненко і Горбачов. А ось Єльцин вже був мордвин.
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28.06.2021 04:58 Ответить
Брєжнєв потомок у другому поколінні збіглих московітських рабів-він не є українцем.Чєрнєнко відхрещувався від українства,як чорт від ладану, і скрізь волав.що він "руССкій",і лише Горбачов заявляв,що в нього є українське коріння,але воно виявилось гнилим.
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28.06.2021 08:48 Ответить
Манты - это насчет пожрать. А северный народ - манси. И не кОрелы, а кАрелы. Надо уважать народы, стремящиеся к самоопределению и хотя бы правильно называть их. Когда Московия начнет разваливаться, мир будет иметь дело с татарами, чувашами, башкирами и прочими народами. Будет геть не добре, если мы назовем манси мантами.
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28.06.2021 10:04 Ответить
Припиніть тільки вживати неоковирний вираз "етнічні росіяни". З них етнос як з гівна мед.
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28.06.2021 11:35 Ответить
"инязор народа эрзя", "секретариат", "верховный старейшина", "ассоциация каких-то народов"
Смешнее некуда. КОГО ВЫ РЕКЛАМИРУЕТЕ?
НЕЧТО из ПАРАШИ?
Админы, шо вы суки курите?
бутусовцы, не станьте инязорами народа))))
В отдельных ситуациях вы абсолютные лохи, как **********, мусорня и бомжи))))
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28.06.2021 02:07 Ответить
Скоро этот Эрзя потребует от Киева возмещение убытков за оккупацию его народа.
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28.06.2021 03:16 Ответить
Від москви.
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28.06.2021 07:19 Ответить
Самим от себя? Почему?
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28.06.2021 07:33 Ответить
Досліджуйте це питання, почємучко...
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28.06.2021 08:22 Ответить
Москали, Московия, Московиты, кто такие? Это же они и есть, Эрзяне, Мокши, Вепсы (чуть севернее). А оккупировали, захватили их земли кто? Не инопланетяне же какие то и ни Атланты. Правильно же. Владимир, Ярослав, князья Киевские. Их именами даже окрестные москальские города до сих пор называются. Это же не я выдумал, это достоверная история. Так чего тут исследовать? Вполне возможно, что этот Эрзя Боляень, простой Путинский провокатор, а Вы этого хода даже не предвидите.
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28.06.2021 08:56 Ответить
Я у ваших племенах не розбираюсь.
Мокші окупували ерзю. І доять грошики зі всіх них, продаючи за природні запаси викрадену в нас історичну спадщину.
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28.06.2021 09:33 Ответить
Понятно! А Мокши, где они, кто они, почему по Фински сегодня не разговаривают? А где их столица? Город какой? Саранск, Йошкар Ола, Сыктывкар, Чебоксары, уже заняты... Сами себя оккупировали и доят грошики у каких то племён в которых Вы не розбираетесь. Странные какие то Мокши, да?
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28.06.2021 09:44 Ответить
русскій ізиг - це діалект фінського. Так що розмовляють саме на ньому.
Як доказ - дивись "Асобєннасті русскай ахоти". Там етнічний фін розмовляв з етнічними мокшами і вони друг друга розуміли!
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28.06.2021 10:05 Ответить
Не путай хер с гусиной шеей. Русский - диалект славянской языковой группы. Князья киевские привезли дикарям в Залесье и язык, и веру православную. У угро-финнских языков вообще ничего общего со славянскими. Вот тебе для сравнения.
https://turizmrm.ru/russian-moksha-erzya-dictionary.pdf Родной язык запоребрика

Я уже многим его показывал, не поленюсь еще раз. И тролльчатня лахтинская пусть почитает и привыкает помаленьку к мысли, что щебечет на диалекте украинского.
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28.06.2021 10:20 Ответить
Юмора у тебя нет. Это у человека такой сарказм.
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28.06.2021 12:45 Ответить
Чёт не слышно ни единой претензии чувака к Киеву и Киевской Руси. А Москва реально этноцид устроила. С тобой понятно, у тебя методичка и задание срать в теме, но делай это хотя бы убедительно, тролльчонок. Вас тут дохренища возбудилось с какого-то переляку. Ты, васёк, признаяйся честно, ты у нас эрзя, мокша или чуваш? Сам ведь знаешь прекрасно, что национальности "русский" не существует в природе. У мокши есть Москва. у татарина - Казань, Элиста у калмыка. У тебя, типо русского, что есть? Украинцев нет, говоришь? Есть. Исторически сложилось название группы славянских народов, Ипатьевская летопись тебе в табло. А вот "Россия" чисто выдуманное, указом царя-сифилитика впендюренное. Годок введения слова напомнить? Не стану, ты сам знаешь. Так что московит ты в лучшем случае, тролльчонок. Это для тебя уже честь. Так кто ты у нас? Чувашонок?
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28.06.2021 10:13 Ответить
Ты даже не читал, о чем я пишу, а сразу с разгона, на меня нападаешь. Я ведь абсолютно полностью с тобой согласен. Никаких Русских нет и быть не может. И никакой своей столицы у них нет и быть не может. И не надо мне приписывать того чего я не говорил и даже не думал. Украинцы есть и уже давно. И столица у них Киев. И в этом нет ничего нового. Все школьные учебники истории сто лет твердили и твердят о Киевской Руси. А Вы как белены объелись. На всех кидаетесь доказывать, то, что они все и так знают.
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28.06.2021 12:38 Ответить
Плем*я ерзя -це Рязанське ханство,яке було окуповане мордвою під командуванням татар.
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28.06.2021 08:50 Ответить
А Мордва, в конце концов, кем была окупована? Чего это Мордва сегодняшняя вдруг стала Русскою? Ни Финскою, ни Татарскою, а Киевскою. Так вот откуда ноги растут у выражения, "нас там нет"
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28.06.2021 08:59 Ответить
Весь,меря,мурома,мєщєра,мордва,ерзя,череміси,чудь,водь,воть,комі,пермь,іжора,марі....-це їх сРалін обізвав "руССкімі",а до того вони були "вєлікаросамі",а до того вони були москалями,а до того вони були мордвою,а до того Гєродот ще 2500 років тому називав мордву андрофагами-перекладається з давньогрецької як ЛЮДОЖЕРИ.
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28.06.2021 09:13 Ответить
понятно всё. А как же они дожили до наших дней? А язык кто им дал, топор, лопату, одежду, букварь, еду, песни, религию?
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28.06.2021 09:18 Ответить
Мордва була окупована татарами.
Кажуть, московія до 16 століття мусульманство сповідувала.
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28.06.2021 09:34 Ответить
Вони там в чалмах ходили - Чекалкін знайшов якогось придворного французського художника тих часів - у нього повно людей зображено у тюрбанах та ще якихось (забув назву) тюркських головних уборах на расіє часів Єкатерини вер.2.0
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28.06.2021 10:08 Ответить
Тюрбан це одяг а не религійна приналежність . А як зібражали художники імператорів Восточного Рим (по ********** - Візантії) ?
Чи не в таки же самих тюрбанах ?!

Требо трохи не забувати , що десь до 16-17 століття саме Китай був центром значної більшості найбільш просунутих технологій . Й центром мрій усіх мандрівників , в тому числі й з Європи . Й перша т.з. "порохова імперія" -- знов таки Китай .
Особливо в технологіях розробки різних тканин й фарб . Не дивно , що певні тенденції модного одягу йщли від Китая до арабів , від арабів до тюрків й від тюрків до Мокселя .
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28.06.2021 11:05 Ответить
Ви краще скажіть де ж сховалась Золота орда. Чи не в москві?))
Не все так просто як ви тут розповідаєте. Справа в тому, що за дивними обставинами в кацапів немає нічого національного. У всіє є, а в них нема. То ми багато чого з історії не знаємо. І віри їхньої теж.
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28.06.2021 16:31 Ответить
Навіщо тиражувати заздалгідь антинаукові гіпотизи , коли навіть Белинський ніколи з тисячи його томів не згадував релегійну приналежність Мокселя .
Бо по релігії усе ретельно задокументованно десь до часів захоплення Константинополя османами . Але й після захоплення де взалась Зоя Палеолог й нахера її привезли до Московії ? Вона теж зповідувала іслам ?
А Флорентийська унія як на її рішення міг впливати якись там імам Московії , якщо б Московія не була метрополією Константинополя по ортодоксальньому християнству .

Усе було набагато складніше й религійні , політично-феодальні , особисті інтереси тісно зплетелися й також тісно конроверсували . Може Елізабет Перша англійська дуже привабливо виглядала на фоні дегенерата й садиста Івана Четвертого . Але ж її рідну сестру прозвали саме Bloody Merry . Їх рідний батько Хенрі Єйт (8) відрубав голови двом жінкам , одна , з яких (Гана Болейн) була рідної мамкою великої Елізабет . Інша - Кетрін Говард - він стратив усю родину разом з жінкої : батька , двох братів , дядька . А до цього стратив великого філософа-гуманіста й письменника свого канцлера Томаса Мора . Тільки софкоїди атеісти забули нагадати , що крім гуманізма Томас Мор був йше затятим католиком й не погоджувався на розлучення короля з католичкою Кетрін Арагонською (матіррю Кровавої Мері) заради шлюбу з Ганою Болейн .
Часи тоді були дикунськи й король Англії Генрі Осьмий відрізнявся від Івана четвертого хіба що Іван не писав музику і вірші заради похиті до Ганни Болейн й йому не приписують шедевр : "Green leaves" . Але садизмов обидва скоріше були рідними братами . Як й Олівер Кромвель .
Софкоїдна освіта дуже викхваляла "революціонера Олівера" й казала про "реаціонерів" , що організували в Варфаломіївську ніч вбивства 18 тисяч гугенотів , включаючи висшу аристократію . До речі в часи того ж Грозного . Але Олівер вже через 70 років після тієї різанини при окупації Ірландії знищим третину тутошнього населення , тобто пурітанин знищив десь так пів мілійона католиків .
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28.06.2021 10:34 Ответить
Ну Мордва, то Мордва. У неё своя история. А Украинцы, это Украинцы. И они в разные века в своё время, оккупировали и не только Курские Белгородские, Воронежские, Донские, Крымские, Кубанские, но и Уральские, Сибирские, Дальневосточные почти все земли нынешней РФ включая ту же Мордву (далась она вам). И их потомки миллионов сто, живы и здоровы и даже по немного воюют с вами сегодня.
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28.06.2021 15:50 Ответить
? іняз, якісь? це хто?
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28.06.2021 05:20 Ответить
Якось слухав інтерв'ю Сиреся Боляєня. Гідна, розумна людина. До речі, він давав інтерв'ю УКРАЇНСЬКОЮ ( ! ) мовою. Пристойно володіє українською. І на цьому фоні стає соромно за деяких наших "патріотів", які за все життя так і не змогли відірватись від мови окупантів.
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28.06.2021 08:17 Ответить
Я завжди дивувався - студент з Африки за два три роки навчання починає досить нормально розмовляти украінською , а люди що є украінцями , народилися тут , все життя живуть в Украіні, двох слів не в змозі промукати рідною( Карл!) мовою
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28.06.2021 08:29 Ответить
Вже чув як іноземні студенти ніц не розуміли російською, а українською все сприйняли правильно
Світ таки змінюється на краще!
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28.06.2021 10:10 Ответить
Так так )а я ще бачив як билися укр. африканці з кацапськими африканцями )
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28.06.2021 11:09 Ответить
що там дивуватися- російську вибирають тому, що вважають що українська та українство то нижче за російське. Це втовкмачували за часів совку і досі втовкмачують. Уся українська псевдоеліта п..здіт па-руцкі, усі злочинці-олігархи російскощелепні, телевізор теж кацапомовний, розкручені зірки поп-культури теж москвороті, міста зросійщені, мусора та кримінал вживають лексику нигерії в снігу.
І ось в такому середовищі зростають нові покоління, а їх максимум в школі вчать українською, а який авторитет має вчитель в ******** український школі надіюсь не треба розповідати. Вони бачать це лицемірство і пристосовуються до цього, виростаючи в нові й нові генерації совків та малоросів.
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28.06.2021 10:30 Ответить
Мало знаємо, багато пишемо. Прихильники пуйла не просто так розпалилися на цій темі. Чому? Ось чому. Маленька історична довідка. 2014 рік. московія розпочинає війну проти України. Ерзя - один з небагатьох національних рухів в еРеФії, які виступили ПРОТИ ВТОРГНЕННЯ РОСІЯН на територію України, які засудили анексію Криму, які звернулись до солдатів і офіцерів збройних сил еРеФії, ерзя за походженням, з вимогою, щоб ті написали заяви на звільнення зі ЗС рф. Через це їх досить жорстко пресували і продовжують пресувати в рф. Боляєнь Сиресь і інші борці зв незалежність малих народів еРеФії - реальна загроза розпаду Імперії Зла. Ось чому підпуйловники намагаються розпалити примітивні інстинкти несприйняття всіх, хто в рф виборює своє право на існування. Не пошкодуєте, якщо передивитесь два маленьких відео ( по 6 хвилин ) про:
1) Ерзя і мокша у боротьбі за незалежність в Росії - Павло Подобєд / Ідель-Урал • Мордовія
https://www.youtube.com/watch?v=w1PEqV9nDVY

2) Розпад Росії: з кого почнеться ➡ Татарстан, Удмуртія, Чувашія, Мордовія, Башкірія - Павло Подобєд
https://www.youtube.com/watch?v=Kmy7jMcQp6A&t=2831s
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28.06.2021 15:53 Ответить
Дякую за цікаву інфу ! , нічого цього не знав..Відео вдома подивлюсь , ці дні в дорозі - моб. нет не тягне(
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28.06.2021 17:45 Ответить
Щоб тобі не так боліло, пане Миколо!
Не ми говоримо мовою окупанта, а він говорить на діалекті нашої. Наші князі їм впарили свого часу, коли до ладу той свинарник приводили.
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28.06.2021 10:23 Ответить
Якщо ерзя то не русскіє, то хто ж тоді русскіє?
Що то за дурачка нам тут пропагують?
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28.06.2021 08:20 Ответить
Немає і не було ніколи жодних руских
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28.06.2021 08:30 Ответить
"руССкіх" взагалі ніколи не існувало-населення Русі ніколи не називало себе "русскімі".Було 3 самоназви населення Русі:Схід-Новгород-Сіверщина -теперішні Полтавщина,Сумщина,Чернігівщина,часткова Харківщина-називали себе РОКСОЛАНАМИ.Центр-Київщина,Брацлавщина ,Поділля-іменували себе рУсинами.Захід-Волинь,Галичина,Карпати-іменували себе РУТЕНАМИ.В Європі населення Русі називали РУГАМИ.У 5 віці київський князь ругів Одоакр захопив Рим і 11 років правив Римом.
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28.06.2021 08:59 Ответить
ua стакато "русскіє" - це наднаціональне утворення, типу "радянської людини", продукт імперії. вони складаються з представників різних народів, що зреклися власної національної ідентичності.
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28.06.2021 11:09 Ответить
РФ важко сприйняла звинувачення в етноциді, злочинець завжди боїться світла та публічності. Золоті слова. Як же ці слова не подобаються різного роду рашистам, расистам і іншим злочинцям, які намагаються все перевести на міжнаціональні відносини. А чому вони це роблять? Тому що злочинець завжди боїться світла. За великим рахунком в цьому світі є дві "національності" перша - гідні достойні люди, і друга - різний непотріб. Добро і зло, світло і темрява.
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28.06.2021 08:37 Ответить
Кто и по какой процедуре избирал этого старого жулика представлять какой то этнос?
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28.06.2021 09:34 Ответить
може він розмовляє єрзянською? )))) Цього вже досить )))
А ось ти якого хєра топиш тут за мордор?
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28.06.2021 10:12 Ответить
Дело не в мордоре, а в постоянно применяемом пропагандой всего мира приеме, когда всякие самозванцы объявляются полномочными представителями и спикерами различных неопределенно широких условных групп, вроде социального класса или этноса.
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28.06.2021 13:56 Ответить
Ви це про пуйла і картопляного фюрера? Їм би повчитись у народу ерзя: https://www.youtube.com/watch?v=w1PEqV9nDVY
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28.06.2021 15:59 Ответить
ну все одно нема кращого - нехай вийде хтось інший і скаже що він уповноважений представляти ту групу.
Думаю, що справа у тому, що на расіє взагалі нема ніякої республіки для ерзі, мокши та інших народів.
Українці на расіє треті за чисельністю - де там не те шо республіка а хоча б школа, бібліотека або церква?
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29.06.2021 19:39 Ответить
Группы, в которых нет ясных процедур добровольного получения членства и учета членов, априори никто не может представлять и они все являются выдуманными с целью самого себя, выдумщика, назначить лидером и представителем такой группы. Именно так националисты выдумывают нации, а потом качают права от имени тех, кто им ничего не поручал.
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29.06.2021 21:29 Ответить
Я уверен, что они, живя самостоятельно, жили бы как финны, но живут, как россияне, по уши в говне.
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28.06.2021 10:04 Ответить
Та не було в їх ніякого шансу бути окремими . Якщо Мокселю вдалося поневолити майже співрозмірний з собою народ (русів-українців) , то що проти їх могло поставити дрібне населення , яке йще перебувало на стадії соціального розвитку навіть дофеодальному .
Москва захобила Булгарів-татар , в яких держава була раніше за Володимир й Суздаль .
Москва захопила й знищила північну (Новгородсько-Псковську) гілку древньої Русі , яка майже 500 років про ніяку Москвію чути не хотіла й схилялась скоріше до з"єднання з Літвою-Русю , ніж з московитами .

Географія це доля - коли в тебе навколо тисячи кілометрів зі всіх сторін загарбники , то шансу мало . Єдина перевага Мокселя завжди була теріторія , в якої нема межи й до якої нема жодного інтересу більш південних й західних сусідів . Поки на сході було Казанське царство , а півночі Новгород , то Моксель була дрібної крапкою на мапі . А з Півдня заходили кримці , бачили , що крім царя й купки бояр усі по Мокселю бігають голодні й босі ... брали данину , спалювали Москву й поверталися в теплі края й на родючі землі .
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28.06.2021 10:53 Ответить
Виглядає це так,ніби Бандера змінив прізвищє...
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28.06.2021 14:27 Ответить
 
 