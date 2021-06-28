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ООН (4054) наемники рф (2053) Центральноафриканская Республика (8)

ООН обнародует доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР, - New York Times

ООН обнародует доказательства военных преступлений российских наемников в ЦАР, - New York Times

Организация Объединенных Наций подготовила доклад с доказательствами военных преступлений российских наемников в Центральноафриканской республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

ООН провела расследование и пришла к выводу, что россияне и правительственные войска ЦАР совершали военные преступления - грабили дома, захватывали школы, убивали мирных жителей, в том числе верующих в мечети, где скрывались повстанцы.

По данным ООН, российские наемники, действовавшие под видом невооруженных военных советников, вели правительственные войска. В стране очень действовало 2,1 тыс. "военных инструкторов" из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французское издание RFI опубликовало расследование о преступлениях россиян в ЦАР: внесудебные казни, пытки, групповые изнасилования

По информации издания, доклад будет опубликован в ближайшее время. Он основан на фотоматериалах, свидетельствах очевидцев и информации местных чиновников.

В докладе идет речь о событиях января-февраля 2021 года. В этот период правительственные войска вели контрнаступление на позиции повстанцев в нескольких городах. По данным NYT, российские боевики заняли позиции в крупнейших горнодобывающих центрах ЦАР с большими запасами алмазов.

Российские власти утверждали, что в ЦАР некогда было не более 550 инструкторов.

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Топ комментарии
+20
хм.. Только в ЦАР !? ..видать плохо ООН доказательства ищет против русни... они мрази косорылые наследили своими копытами уже ВЕЗДЕ !!!
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28.06.2021 00:32
+10
кацапы уже во всем мира натворили звертв!
это фашисты и подонки 21 века!
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28.06.2021 00:53
+9
Ниче,Немцы с Французами отмажут кацапье.Уже не первый раз...
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28.06.2021 00:45
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хм.. Только в ЦАР !? ..видать плохо ООН доказательства ищет против русни... они мрази косорылые наследили своими копытами уже ВЕЗДЕ !!!
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28.06.2021 00:32 Ответить
Ниче,Немцы с Французами отмажут кацапье.Уже не первый раз...
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28.06.2021 00:45 Ответить
оно конечно можно...
но все доказательства слил поцЗедент
Теперь не докажите
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28.06.2021 00:52 Ответить
"все доказательства слил поцЗедент"
Зелена моль навіть не уявляє собі, який його чекає рояль з кришкою після ..... булави.
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28.06.2021 01:01 Ответить
у вас во всех грехах виноват зеленский? вы больные люди
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28.06.2021 14:47 Ответить
кацапы уже во всем мира натворили звертв!
это фашисты и подонки 21 века!
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28.06.2021 00:53 Ответить
Это как пальнуть начинающему охотнику в камыши по возм.уткам, услышав там какое-то шуршание и не думая, что там может оказаться своя собака или даже напарник-собутыльник.
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28.06.2021 02:15 Ответить
Очередной громкий выхлоп для понтов, как у наших байкеров в столице по ночам особенно резонансный для всего спального р-на.
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28.06.2021 03:06 Ответить
И что с того? Кто им запрещает?
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28.06.2021 06:01 Ответить
Та выскажут с высокой трибуны охренительную "озабоченность"!
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28.06.2021 06:32 Ответить
Ух ты-ы,а действия мокшан в Украине ООН почему-то упорно не замечает.
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28.06.2021 07:46 Ответить
Озабоченность будет или нет?
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28.06.2021 12:09 Ответить
двукратная
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28.06.2021 14:48 Ответить
текст через гугл переводчик переводили?
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28.06.2021 12:19 Ответить
А геноцид в Серебренице, который не устает упоминать плешивый, они не хотят расследовать. Там материалов побольше будет.
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29.10.2021 09:01 Ответить
 
 