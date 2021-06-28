РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11564 посетителя онлайн
Новости
7 441 100
выборы (22669) Оранжевая революция (163) США (24852) Ющенко (9238) Янукович (29984) Трамп (4009)

Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, были в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь

Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, были в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в 2020 году "были подтасованы", как в Украине в 2004 году. Тогда якобы победил Виктор Янукович.

Об этом Трамп сказал, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он снова заявил, что докажет "фальсификацию" выборов.

"Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда Янукович, будучи премьером, рассказывал Ющенко: "А вот когда я второй раз сидел...", тот сползал в стуле и начинал рисовать домик, забор и мальвы, - Безсмертный

По словам Трампа, в Филадельфии, например, "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей."

Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.

После чего Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

31 октября 2004 года прошел первый тур президентских выборов. В западных и центральных областях преимущество было на стороне Виктора Ющенко, в южных и восточных - соответственно Виктора Януковича. Перед вторым туром Ющенко возглавил коалицию, в которую вошли кандидаты из первого тура - Юлия Тимошенко, Александр Мороз и Анатолий Кинах. Янукович же сделал ставку на максимальную явку своего потенциального электората в восточных областях и не без применения админресурса. Действующий президент Леонид Кучма не поддержал кандидатуру премьер-министра, и за два дня до второго тура признал предвыборную кампанию грязной. Второй тур выборов состоялся 21 ноября 2004 года. Виктор Янукович для победы использовал весь возможный административный ресурс, в результате чего сфальсифицирована явка на Донбассе выросла до 89,5% в Луганской и до 96,7% в Донецкой областях.

Также читайте: Украина может повторить ошибки Оранжевой революции, - Atlantic Council

Еще 21 ноября сторонники партии Ющенко "Наша Украина" начали обустраивать на площади Независимости в Киеве палаточный городок. Количество митингующих достигало 100 тысяч человек.

24 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила официальный протокол второго тура выборов - Янукович получил 49,42 % а Ющенко - 46,69 % голосов избирателей. Результаты существенно отличались от данных Национального экзитпола.

27 ноября на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты выразили недоверие Центральной избирательной комиссии. Окончательный вердикт ожидался от Верховного Суда Украины. Тот постановил провести повторное голосование.

8 декабря в результате голосования Верховной Рады Украина превратилась в парламентско-президентскую республику. А 26 декабря в результате перевыборов новым президентом был избран Виктор Ющенко.

Читайте также: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Достоинства и Свободы в 2015 году

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Не вірю в те , що в США на виборах були фальсифікаціі , це повний бред Трампа !
показать весь комментарий
28.06.2021 01:09
+9
Можно как угодно относиться к Трампу, но система выборов в Америке совершенно устарела и отстаёт от Европейской на десятилетия. Подтасовать результаты не сложнее, чем в России.
показать весь комментарий
28.06.2021 02:15
+8
Помалкивал бы - за умного сошел... Шлепер по-американски.
показать весь комментарий
28.06.2021 01:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єдиний позитив - у трампушків є підстава дізнатися про Україну "якій вдалося"
показать весь комментарий
28.06.2021 01:04 Ответить
Яеій вдалося що? Вибрати малороса і просто конченого дибіла президентом?
показать весь комментарий
28.06.2021 05:58 Ответить
В 2004-му і другому турі тільки на нашому в/о нами було виявлено ~2000 т.зв. "вафлів" (фальшивих відкріпних посвідчень), і це на 160+тисяч виборців, які проголосували... Так що були сташнючі фальсифікації...
показать весь комментарий
28.06.2021 01:04 Ответить
100%. И Заранее паспорта . И мертвые души... Бджоляр все просрал... и обеспечение получил от Януковича. И чучму не тронул....
показать весь комментарий
28.06.2021 02:10 Ответить
Помалкивал бы - за умного сошел... Шлепер по-американски.
показать весь комментарий
28.06.2021 01:05 Ответить
Не вірю в те , що в США на виборах були фальсифікаціі , це повний бред Трампа !
показать весь комментарий
28.06.2021 01:09 Ответить
Так их небыло))))) там все законно ... Проголосовал по почте - потом в другом шате на участке....
показать весь комментарий
28.06.2021 02:08 Ответить
Были колоссальные, ввиду "дыры" в законе: при регистрации не требовалось доказательства наличия гражданства.
показать весь комментарий
28.06.2021 02:10 Ответить
Це не питання вірю чи не вірю - було таке відчуття що відбулись масштабні заплановані махінації. І на жаль суди відмовились брати на себе відповідальність за приймання та розгдяд доказів. Але як кажуть - усе, проїхали. Побачимо зо трапиться у 2022 з прийняттям кількома штатами законів обмежуючих можливість виборчих махінацій.
показать весь комментарий
28.06.2021 06:32 Ответить
"Це не питання вірю чи не вірю - було таке відчуття"
_Ясно: это не вопрос веры. Это вопрос чувства.
показать весь комментарий
28.06.2021 08:49 Ответить
Даю бесплатный урок державної мови. Відчуття это сенсорный процесс отображения мира в нашем сознании то есть физическое ощущение, когнитивная функция восприятия. А чувство это будет почуття. Смотрите не перепутайте 😬
показать весь комментарий
28.06.2021 14:06 Ответить
Аудит в Аризоне говорит о том, что ты зря не веришь. Дальше будет еще больше проверок.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:38 Ответить
У Трампа був весь ресурс щоб ці фальсифікації зупинити. В його руках була армія, за нього була озброєна більшість американського народа. Те що він нічого не зробив говорить лише про одне: він і не збирався цьому протидіяти. Це був спектакль, а Трамп - частина системи.
показать весь комментарий
28.06.2021 01:18 Ответить
не все так просто это ж не кацапо-система Х#йла. Клинтона вон за бабу заимпичили. а так Трамп вроде действовал в лучших традициях, в смысле, четко в рамках закона во время кризисной ситуации (коронавируса). это же давно известно - победителей не судят, т.е. если знаешь, что делаешь, можешь преступить закон и если все получится - то молодец, если нет - расплачивайся свободой. если не знаешь, что делать - поступай по закону. и это вполне рабочая штука в странах с четкими и независимыми ветвями власти.
показать весь комментарий
28.06.2021 03:42 Ответить
Повний ідіотизм. POTUS має 0 впливу на вибори. Вибори є суверенною прерогативою саме штатів, і відхилення SCOTUS позову Техасу до Мічігану і ко - тому ще одне підтвердження.
показать весь комментарий
28.06.2021 06:23 Ответить
Янык 4 был много должен денег Трампу, а когда слинял в рашу то Трамп остался с носом
показать весь комментарий
28.06.2021 01:22 Ответить
ця руда сволота повністю є під пятою путіна, згадав про Україну їздить по мітингах і всім втрирає - я докажу, мене обманули, вкрали голоси і т.д. Його відвідали бредові ідеї. так само як і кореша Моніку і не хочуть залишати.
показать весь комментарий
28.06.2021 01:22 Ответить
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
показать весь комментарий
28.06.2021 14:39 Ответить
трамп забрехался или совсем из ума выжил!
показать весь комментарий
28.06.2021 01:23 Ответить
Трамп наполягатиме на третьому турі, чи просто розраховує на "повторний другий"?

Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь - Цензор.НЕТ 9247
показать весь комментарий
28.06.2021 01:33 Ответить
Законодавство США дозволяє відмінити результат фальшивих виборів.
показать весь комментарий
29.06.2021 14:47 Ответить
То він результат наступних виборів відмінити збирається, папєрєдніх, чи ще пєрєдпапєрєдніх?
показать весь комментарий
29.06.2021 16:47 Ответить
Попередніх
показать весь комментарий
30.06.2021 13:05 Ответить
На поміч Borjomi розраховує?
показать весь комментарий
30.06.2021 14:05 Ответить
Можно как угодно относиться к Трампу, но система выборов в Америке совершенно устарела и отстаёт от Европейской на десятилетия. Подтасовать результаты не сложнее, чем в России.
показать весь комментарий
28.06.2021 02:15 Ответить
А, адептов эстонского голосования в смартфоне подвалило. Как вам Джо Байден, подписавший петицию ПУ, не муляє?
показать весь комментарий
28.06.2021 05:56 Ответить
Когда можно по почте назначить президента и вскрывать конверты еще неделю по окончании выборов...О чем говорить? Потому и прилипло к Байдену "почтовый президент", потому что без почты выборы он с треском просрал. Так что не стоит восторженных "АХ!" относительно совершенства американской избирательной системы. Она допотопная в сравнении с европейской
показать весь комментарий
28.06.2021 03:07 Ответить
У вора и мысли воровские а у честного справедливые!
показать весь комментарий
28.06.2021 08:02 Ответить
В такі роки треба не за вибори думати, а за час, коли понесуть ногами вперед.
показать весь комментарий
28.06.2021 03:26 Ответить
У 2024 йому буде рівно стільки, скільки зараз "святому козаку байді".
Причому "животворящий" всія України сказав, що буде йти на 2-й термін.
показать весь комментарий
28.06.2021 08:16 Ответить
Будь який президент збирається йти на другий термін, хоча б декларативно. Лише ЗеКлоун розповідав Зелохторату що йде на один термін, а після року перебування на посаді передумав
показать весь комментарий
28.06.2021 12:06 Ответить
всё верно заявил.
показать весь комментарий
28.06.2021 03:28 Ответить
Овоч був ділетантом у порівнянні з демократичною Чікагською Машиною. Всі аеликі міста - майже ні чим ге відрізняються.
https://blockclubchicago.org/2018/10/24/chicago-and-rigged-elections-the-history-is-even-crazier-than-youve-heard/
показать весь комментарий
28.06.2021 03:35 Ответить
Ще про найчесніших чікагських демократів.
https://www.chicagotribune.com/opinion/editorials/ct-edit-illinois-corruption-ethics-madigan-gonzales-20210310-cvipslhnafbbtljebivpmrbwxm-story.html
показать весь комментарий
28.06.2021 03:39 Ответить
Цк вже одні деми навалюють на інших.
https://www.salon.com/2016/02/14/election_fraud_chicago_style_illinois_decades_old_notoriety_for_election_corruption_is_legendary/
показать весь комментарий
28.06.2021 03:41 Ответить
Це- задовго до Трампа, 2008
https://www.heritage.org/election-integrity/report/where-theres-smoke-theres-fire-100000-stolen-votes-chicago
показать весь комментарий
28.06.2021 03:42 Ответить
Об 11 вечора Трамп (за якого я не голосував) був попереду ~70/30. А вже о 6й ранку 50/50. Я заробляю на життя математикою і не вірю в Діда Мороза.
показать весь комментарий
28.06.2021 03:50 Ответить
Похоже, дядя, лахтинской блевотиной ты на жизнь зарабатываешь. Гуляй.
показать весь комментарий
28.06.2021 09:30 Ответить
Лайкарям-трампістам своїм передавай большой і тьоплий прівєт!
показать весь комментарий
28.06.2021 10:22 Ответить
Давно трамповского воя не было. В комментах возбудились адепты секты свидетелей фальсификаций,воняющие козлятиной.
показать весь комментарий
28.06.2021 04:25 Ответить
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
показать весь комментарий
28.06.2021 14:40 Ответить
Ты ещё что за фуфел? Пшел отсюда.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:47 Ответить
Правда в глаза колет?) Готовь глаза и все отверстия в своей пустой черепушке для еще большей правды
показать весь комментарий
29.06.2021 14:53 Ответить
О,очнулось от алкоугара. Пшел вон тебе сказано,чепуха. Всю ветку завонял,петух)
показать весь комментарий
29.06.2021 15:23 Ответить
твое мнение, педофил, никому не интересно)
показать весь комментарий
30.06.2021 13:04 Ответить
Ну так чего же ты тогда прилез сюда узнать моё мнение,набутылочник? Жалкое отродье)
показать весь комментарий
30.06.2021 13:15 Ответить
Дональд Даниліч Трамп
показать весь комментарий
28.06.2021 05:17 Ответить
Ну он прав, байдобилы будут конечно оспаривать.
показать весь комментарий
28.06.2021 06:12 Ответить
З таким же "успіхом" і із таких "мотивів" і Порошенко міг би говорити про "фальситфікацію" вибрів в 2019 році. незважаючи на 73%. Схоже, що і Трамп заразився від )(уйла "болячкою", про яку говорив Нємцов. Це як своєрідний КОВІД для перших осіб держави.
показать весь комментарий
28.06.2021 06:42 Ответить
Шариковы тянутся к швондерам, охлос идет за еврейскими масс-медиа. Главная технология власти - подмена понятий, когда охлократию называют демократией. Во времена древнегреческой демократии охлос к выборам не допускался и никакого всеобщего избирательного права не было.
показать весь комментарий
28.06.2021 07:21 Ответить
Ну так начни бороться против охлократии - перестань ходить на вьіборьі
показать весь комментарий
28.06.2021 12:43 Ответить
На сей раз кацапам удалось назначить своего человека.
показать весь комментарий
28.06.2021 07:35 Ответить
А не американские ли консультанты создали в Украине такую технологию выборов?Что посеешь то и пожнешь.
показать весь комментарий
28.06.2021 07:48 Ответить
Про Манафорта как-то дружно все забыли. А ведь эта тварь жива и наверняка продолжает гадить. И последователи у него найдуться, равно как и заказчики их услуг.
показать весь комментарий
28.06.2021 09:32 Ответить
То была трагедия, а, это - фарс.
показать весь комментарий
28.06.2021 07:52 Ответить
Это ему ***** нашептало?
показать весь комментарий
28.06.2021 08:01 Ответить
про аудит бюллетеней в Аризоне слыхал, раб дебиловизора?
показать весь комментарий
28.06.2021 14:40 Ответить
Удивительное рядом....Если фальсификации и могут быть, то обычно только со стороны власти, т.к.именно власть держит в руках все инструменты фальсификации...
показать весь комментарий
28.06.2021 08:16 Ответить
Ви праві. У відносній більшості штатів Америки влада була і є в руках демократів. І саме влада кожного штату організовує, контролює і підбиває підсумки виборів.
Так що все ви правильно сказали. Без участі влади масштабні фальсифікації неможливі.
показать весь комментарий
28.06.2021 09:35 Ответить
У Джорджії також влада була у демократів???
показать весь комментарий
28.06.2021 12:45 Ответить
А що, у Джорджії були фальсифікації?
показать весь комментарий
28.06.2021 14:09 Ответить
аудит покаже, як в Аризоні вже показав
показать весь комментарий
28.06.2021 14:41 Ответить
Якщо вірити трампу і його прихильникам, то так, були
показать весь комментарий
29.06.2021 11:39 Ответить
Я би сказав у олігархів,це вони як скажуть так ЦВК порахує,а влада тупо мовчить бо вони тех сидять на посадах по поїменій згоді олігархів.
показать весь комментарий
28.06.2021 16:26 Ответить
Количество мест в психушках нужно увеличить до 73%. Шутка для 95 квартала !
А если серьезно,то избиратель если хочет стать таковым должен сдать хоть какой-то тест на адекватность на умение выявлять причинно-следственные связи в экономике и политике на умение выявлять пропоганду и фейки. А у нас и у них получаеться что тупизна правит балл! Садись за штурвал самолёта или корабля в процессе научишься-философия водителя гужевого транспорта. О каком прогрессе может идти речь если кухарки правят государством. Вспомните последние годы в школе или институте сколько человек действительно учились и любили учиться Что их было 73%? Большевизм это мировое зло! Нас больше и мы выбираем! Это как средняя температура по больнице!
показать весь комментарий
28.06.2021 08:35 Ответить
Насчет шутки для квартала это ты зря. Теперь шутка будет, но про 25%. Ты забыл, чья это шарашка и на каком телеанале она пригрелась?
показать весь комментарий
28.06.2021 09:35 Ответить
тільки в Україні масові фальсифікації на користь янукОвоча були доведені в суді, а в Америці тримп взагалі НІЧОГО не зміг знайти і просрав абсолютно всі суди і перерахунки!
показать весь комментарий
28.06.2021 09:20 Ответить
Как-то штурм Капитолия забылся сам собой. И команды на русском при штурме тоже забылись. И штурм редакции Шарли Эбдо под русские команды забылся слишком быстро. И Желтые жилеты громили парижские магазины под русские команды. И рейд кацапского спецназа по британскому городу с сотнями избитых - типа футбольные фанаты порезвились.
Думаете, на кой хрен самолеты МИД Московии тоннами кокс в Европу таскают? Травят европейцев, заодно поднимают нереальное баблище на содержание экстремистских групп и партий в Европе. Оттуда и миллионы для скупки оптом и в розницу еврошлюх, журналистов, политиков, топ-менеджеров. И майор Трампов такая же купленная ****** кукла. Шантажом ли, бабками - пофиг как, но ***** давно держало в кармане Трампушку. Не даром же они в Маацкве шампанское лупашили, когда это чмо выборы выиграло. И не даром Лахта воем выла, когда Байден вдул этому под*****внику по самое не могу.
показать весь комментарий
28.06.2021 09:46 Ответить
_А ещё Каталония. А ешё попытка госпереворота в Черногории. Предпринятая попытка переворота в США (эт ты упомянул). Ещё нападение на страну ЕС и НАТО и убийство высшего политического и военного руководства - массовое, единомоментное. И демонстративное. А ещё атаки на критическую инфраструктуру США и вообще Запада. А ещё ддос атака Европы беженцами. Теракты, ессно. И это точно далеко не полный список...
_Байден, правда, оказался полезным идиотом и пустозвоном вполне под стать обаме, "миротворцу" всратому.
показать весь комментарий
28.06.2021 10:49 Ответить
Невозможно перечислить все. Список велик и, думаю, не закончится на этом. Очень надеюсь, что госаппарат США сейчас находится в стадии анализа ситуации и выработки контрмер. По крайней мере во время предвыборной компании Байден говорил много о деструктивной деятельности рф и ее союзников.
Есть, разумеется, еще и Китай, и масса вопросов с ЕС, где чуть не треть политикума хорошо прикормлена *********** деньгами.
показать весь комментарий
28.06.2021 10:56 Ответить
"По крайней мере во время предвыборной компании Байден говорил много..."
_Именно. Говорил. Но это и всё, а дела - прямо противоположны. Так что на слова - плевать.
показать весь комментарий
28.06.2021 11:00 Ответить
Плевать, конечно. Но Посол США в рф Салливан, прибыв в Москву, первым делом закрыл выдачу виз кацапам. Что-то происходит, но мы очень мало получаем информации об этом. Разумеется, нам хочется, чтобы кацапов вдули сразу так, чтобы они как минимум свалили с Донбасса и Крыма. Только, похоже, наши хотелки не все решают. Да еще и вот такие вещи, как слив операции по вагнеровцам, а там и США работали...
показать весь комментарий
28.06.2021 11:08 Ответить
ти забув ЦАРНАЄВА!!! про цього москальського хача взагалі НІДЕ НІ СЛОВА! хач реально вбив американців на американській землі по москальській наводці і за їх допомоги і... АБСОЛЮТНО НІЧОГО!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:46 Ответить
просто потому, что никакого штурма не было
куча видеодоказательств, что полиция сама впустила "штурмующих", а потом выпустила
показать весь комментарий
28.06.2021 14:42 Ответить
Рудий додік таки не втримався та спалив кремлівську контору. Кагебешна школа по фальсифікації виборів в Україні пройшла, але ж Америка - це не наша дупа світу, там такі номери не проходять. І як би не вищали трампістки разом зі своїм кремлівським кловуном, що Байден виграв незаконно, головне для усього світу, що він таки виграв, а руда білка програла з ганьбою та з розгромом Капітолію. Шкода, що цю потвору не посадили за спробу захопити владу.
показать весь комментарий
28.06.2021 10:16 Ответить
чула щось про аудит в Аризоні, пустоголова? ще більше перевірок в найближчому майбутньому
показать весь комментарий
28.06.2021 14:43 Ответить
Валотька Гарбатька! Ти сьогодні Пашка Вільний Дальнойоб? Я так і знала, шо Паша Дальнойоб - це ти! Упорота прокацапська гидота, ти відрікся від України заради Трампакса, тому сиди та не гуди.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:55 Ответить
Мені подобається тонкий британський гумор. Особливо у виконанні сера Вінстона Черчиля.
Про США в нього є такий афоризм, - "Америка все робить правильно! Але перед цим вона перепробує всі неправильні варіанти..." )))
Коли дивлюсь на Байдена, чомусь пригадую цей вислів британського політика. Байден, зрештою, зробить вірні висновки щодо Росії. Але поки що він буде робити те, про що сказав Черчиль.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:55 Ответить
Пффф, я теж люблю тонкий англійський гумор Вінстона Черчилля. Він дуже чітко сказав про майбутнього президента Америки Трампа: «Когда молчат орлы, болтают попугаи».

Трампон наче папуга болтаєт єрундой, замість того, щоб грати у гольф, проводити конкурси краси та обирати собі та Джуліані найгарніших ципочок.
показать весь комментарий
28.06.2021 19:18 Ответить
«Когда молчат орлы, болтают попугаи».

Гарний афоризм.
Але в мене є інший, шановна https://censor.net/ru/user/442467
Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 8588

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 4111
показать весь комментарий
28.06.2021 20:00 Ответить

Я так зрозуміла, що ви по півням.
показать весь комментарий
28.06.2021 22:10 Ответить
Взагалі не люблю курятину.
Не сприймаю Трампа за його хамовитий нарцисизм.
З осторогою ставлюся до Байдена. Вважаю його політичним імпотентом (ІМХО).
Поважаю Рональда Рейгана. Значною мірою саме він дав поштовх розвалу совіцького ГУЛАГу.

Трамп про вибори-2020 у США: Подібні речі, кажуть, були в Україні в 2004 році, тепер вони сталися тут - Цензор.НЕТ 9826
показать весь комментарий
28.06.2021 22:31 Ответить
Подивився інтерв'ю пана Трампа.
Він ЖОДНОГО слова не сказав, що вибори президента України у 2004 відбулися на користь Януковича. Натомість, він прирівняв фальсификації збоку партії Регіонів проти опозиції, до фальсифікації результатів "демократами" проти республіканця - пана Трампа. Іншими словами, він підтримав Ющенка й осудив Яника.

Кому цікаво: https://www.youtube.com/watch?v=jTZbiEklXNU&ab_channel=FOX32Chicago
Про Україну з 2:03:30

Ті хто написав цю новину, сподіваюся вам гарно платять, бо якщо ви брешете безкоштовно - ви комуняцька наволоч, що заслуговує на місце під деревом.
показать весь комментарий
28.06.2021 11:03 Ответить
Можно сколько угодно критиковать Трампа, но но давал оружие и ввел санкции против Северного потока, а Байден эти санкции отменил и оружия давать не собирается. Байден как и его предшественник-соросовец Обама разменял Украину на перезагрузку отошений с Рашкой. про НАТО вообще при Байдене можно забыть. что касается выборов в США то никогда по почте не присылали столько голосов сколько на этих выборах. Большинство из них были за Байдена и ничего невозможно проверить. Голоса тупо приходили еще неделю именно в тех штатах. где был небольшой перевес у Трампа. Что это если не наглая фальсификация по предлогом ковида?
показать весь комментарий
28.06.2021 11:35 Ответить
 
 