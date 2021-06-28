Трамп о выборах-2020 в США: Подобные вещи, говорят, были в Украине в 2004 году, теперь они случились здесь
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в 2020 году "были подтасованы", как в Украине в 2004 году. Тогда якобы победил Виктор Янукович.
Об этом Трамп сказал, выступая на своем первом митинге после ухода из Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он снова заявил, что докажет "фальсификацию" выборов.
"Подобные вещи, говорят, случились в Украине в 2004 году. Теперь в большей степени они случились здесь. Мы это докажем", - сказал он.
По словам Трампа, в Филадельфии, например, "голосов подсчитали больше, чем там было избирателей."
Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джо Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.
После чего Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.
31 октября 2004 года прошел первый тур президентских выборов. В западных и центральных областях преимущество было на стороне Виктора Ющенко, в южных и восточных - соответственно Виктора Януковича. Перед вторым туром Ющенко возглавил коалицию, в которую вошли кандидаты из первого тура - Юлия Тимошенко, Александр Мороз и Анатолий Кинах. Янукович же сделал ставку на максимальную явку своего потенциального электората в восточных областях и не без применения админресурса. Действующий президент Леонид Кучма не поддержал кандидатуру премьер-министра, и за два дня до второго тура признал предвыборную кампанию грязной. Второй тур выборов состоялся 21 ноября 2004 года. Виктор Янукович для победы использовал весь возможный административный ресурс, в результате чего сфальсифицирована явка на Донбассе выросла до 89,5% в Луганской и до 96,7% в Донецкой областях.
Еще 21 ноября сторонники партии Ющенко "Наша Украина" начали обустраивать на площади Независимости в Киеве палаточный городок. Количество митингующих достигало 100 тысяч человек.
24 ноября Центральная избирательная комиссия утвердила официальный протокол второго тура выборов - Янукович получил 49,42 % а Ющенко - 46,69 % голосов избирателей. Результаты существенно отличались от данных Национального экзитпола.
27 ноября на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты выразили недоверие Центральной избирательной комиссии. Окончательный вердикт ожидался от Верховного Суда Украины. Тот постановил провести повторное голосование.
8 декабря в результате голосования Верховной Рады Украина превратилась в парламентско-президентскую республику. А 26 декабря в результате перевыборов новым президентом был избран Виктор Ющенко.
Пожалуйста, подождите...
_Ясно: это не вопрос веры. Это вопрос чувства.
Причому "животворящий" всія України сказав, що буде йти на 2-й термін.
https://blockclubchicago.org/2018/10/24/chicago-and-rigged-elections-the-history-is-even-crazier-than-youve-heard/
https://www.chicagotribune.com/opinion/editorials/ct-edit-illinois-corruption-ethics-madigan-gonzales-20210310-cvipslhnafbbtljebivpmrbwxm-story.html
https://www.salon.com/2016/02/14/election_fraud_chicago_style_illinois_decades_old_notoriety_for_election_corruption_is_legendary/
https://www.heritage.org/election-integrity/report/where-theres-smoke-theres-fire-100000-stolen-votes-chicago
Так що все ви правильно сказали. Без участі влади масштабні фальсифікації неможливі.
А если серьезно,то избиратель если хочет стать таковым должен сдать хоть какой-то тест на адекватность на умение выявлять причинно-следственные связи в экономике и политике на умение выявлять пропоганду и фейки. А у нас и у них получаеться что тупизна правит балл! Садись за штурвал самолёта или корабля в процессе научишься-философия водителя гужевого транспорта. О каком прогрессе может идти речь если кухарки правят государством. Вспомните последние годы в школе или институте сколько человек действительно учились и любили учиться Что их было 73%? Большевизм это мировое зло! Нас больше и мы выбираем! Это как средняя температура по больнице!
Думаете, на кой хрен самолеты МИД Московии тоннами кокс в Европу таскают? Травят европейцев, заодно поднимают нереальное баблище на содержание экстремистских групп и партий в Европе. Оттуда и миллионы для скупки оптом и в розницу еврошлюх, журналистов, политиков, топ-менеджеров. И майор Трампов такая же купленная ****** кукла. Шантажом ли, бабками - пофиг как, но ***** давно держало в кармане Трампушку. Не даром же они в Маацкве шампанское лупашили, когда это чмо выборы выиграло. И не даром Лахта воем выла, когда Байден вдул этому под*****внику по самое не могу.
_Байден, правда, оказался полезным идиотом и пустозвоном вполне под стать обаме, "миротворцу" всратому.
Есть, разумеется, еще и Китай, и масса вопросов с ЕС, где чуть не треть политикума хорошо прикормлена *********** деньгами.
_Именно. Говорил. Но это и всё, а дела - прямо противоположны. Так что на слова - плевать.
куча видеодоказательств, что полиция сама впустила "штурмующих", а потом выпустила
Про США в нього є такий афоризм, - "Америка все робить правильно! Але перед цим вона перепробує всі неправильні варіанти..." )))
Коли дивлюсь на Байдена, чомусь пригадую цей вислів британського політика. Байден, зрештою, зробить вірні висновки щодо Росії. Але поки що він буде робити те, про що сказав Черчиль.
Трампон наче папуга болтаєт єрундой, замість того, щоб грати у гольф, проводити конкурси краси та обирати собі та Джуліані найгарніших ципочок.
Гарний афоризм.
Але в мене є інший, шановна https://censor.net/ru/user/442467
Я так зрозуміла, що ви по півням.
Не сприймаю Трампа за його хамовитий нарцисизм.
З осторогою ставлюся до Байдена. Вважаю його політичним імпотентом (ІМХО).
Поважаю Рональда Рейгана. Значною мірою саме він дав поштовх розвалу совіцького ГУЛАГу.
Він ЖОДНОГО слова не сказав, що вибори президента України у 2004 відбулися на користь Януковича. Натомість, він прирівняв фальсификації збоку партії Регіонів проти опозиції, до фальсифікації результатів "демократами" проти республіканця - пана Трампа. Іншими словами, він підтримав Ющенка й осудив Яника.
Кому цікаво: https://www.youtube.com/watch?v=jTZbiEklXNU&ab_channel=FOX32Chicago
Про Україну з 2:03:30
Ті хто написав цю новину, сподіваюся вам гарно платять, бо якщо ви брешете безкоштовно - ви комуняцька наволоч, що заслуговує на місце під деревом.