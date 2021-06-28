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Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"

Главный маркетолог "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 01
Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 02

В частности, Баранский хвалит Басту и отмечает, что "сельскую тупость победит только горд, кладущий болт на ценности села". Кроме того, пишет: "Радует, что год от года #банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 03
Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 04

На такие комментарии в соцсетях сотрудника, в частности, обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.

На данный момент страницы Вячеслава Баранского недоступны, комментариев "Fozzy Group" пока нет. В то же время, под последним постом на странице компании уже более 144 комментариев. Пользователи призывают уволить маркетолога и даже запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Среди прочих, написал юрист Роман Маселко.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 05

Много комментариев и под последним постом на странице "Сильпо".

Некоторые гораздо жестче, но неизменно пользователи призывают уволить Баранского. 

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 06

Также есть сообщения об отказе пользоваться услугами и покупать в магазинах и призывы не чистить комментарии.

Поддерживающий Басту главный маркетолог Fozzy Group Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова гідність 07 

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Топ комментарии
+112
а за "Плине кача" этот подонок ответит отдельно !
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28.06.2021 02:00
+84
Владелец этой компашки Fozzy Group известен своими пророссийскими взглядами. Украина для него - место для заработка, а настоящая жизнь - в Европе.
Да и кто бы смеялся над "СЕЛЬСКИМИ взглядами", как не владелец и менеджеры магазинов СИЛЬПО.
Сильпо - оно и в Африке Сильпо.
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28.06.2021 01:27
+81
Привет Костельману генеральный директору и совладелецу Fozzy Group !

сегодня ты лишился большого числа клиентов.

пока этот засранец Баранский будет у тебя работать, лично я буду проходить мимо Сільпа
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28.06.2021 01:57
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Якщо цього ублюдка щось не влаштовує в Україні,то якого біса він тут робить? Чемадан-вакзал-расея нах...
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28.06.2021 13:58 Ответить
УКРАИНЦЫ!!! Вы посмотрите на фото этого маланца, это же лицо дегенерата. Ну а по фоззи байкот однозначно. Тратил в месяц не менее 5-6 к грн в этих магазинах. Теперь ***** сосите ****** коня
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28.06.2021 14:04 Ответить
При чём тут Фоззи до одного дегенерата? Да и уволили его ))))
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28.06.2021 14:24 Ответить
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

дегенерат баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group


Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
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28.06.2021 18:52 Ответить
Судя по ценам в супермаркетах Сильпо и остальных с их группы главный маркетолог очень хорошо получает на лапу и полностью оправдывает свою фамилию! Скоро туда уже никто ходить не будет! А качество продуктов - вообще без комментариев! Собрал всю дешевку и продаёт втридорога, якобы суперкачество!
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28.06.2021 14:16 Ответить
Он не маркетолог Фоззи, а маркетолог одного из филиалов. БЫЛ. Фоззи этого БАРАНА уже уволили. Весело теперь ему с такой говорящей фамилией будет работу искать: "Баранский? Тот самый? Проходите мимо!!!"
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28.06.2021 14:22 Ответить
кроме баранчика Сильпо работает в Крыму
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28.06.2021 18:53 Ответить
Баран, що працює в сільпо, що розказує є про село. Нонсенс))))
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28.06.2021 14:32 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Состоявшийся концерт Басты в Киеве -это показатель ватности,инертности,безразличия,трусости населения Украины. Это диагноз,увы.
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28.06.2021 14:41 Ответить
Все населення України не ходило на концерт лоха басти, хто ходив, той і вата сєпарна.
Так що діагноз мимо тєми.
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28.06.2021 16:52 Ответить
75% на виборах та мінімум 30% по рейтингах ЗЕленського (і це мінімум !)
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28.06.2021 18:55 Ответить
баранский-ты просто баран...
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28.06.2021 14:43 Ответить
да,там всё его нутро в фамилии отображено,главные буквы Баран,а окончание уже не имеет значения
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28.06.2021 15:13 Ответить
нечего ходить в подобные торговые сети, где работают шлюхи...
и профессию данного говноеда называйте как положено, - бездарь, дармоед, фуфло...
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28.06.2021 14:55 Ответить
Сильпо работает в Крыму
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28.06.2021 18:55 Ответить
Суку, відправити копати шанці на передову!
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28.06.2021 16:04 Ответить
Типичная РАБссиянская Мразь из Мавзолейного ГУЛАГа Джугашвили вылезла СкреПОНОСное дерьмо...
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28.06.2021 16:12 Ответить
****!
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28.06.2021 16:13 Ответить
Я не знаю кто этот маркетолог но удивляюсь людям которые до сих пор скупаются в этих гадюшниках.Это ж совковый универсам замаскированый под современный маркет. Хуже только АТБ , но там скидок больше, этим и берут. Теперь понятно почему, с такими то маркетологами.))
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28.06.2021 16:23 Ответить
Вопрос даже не во взглядах. Если чел которому больше 15 лет тащиться от басты и моргенштерна , то это в принципе уже диагноз сам по себе. Ватность это наименьшая его проблема
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28.06.2021 16:27 Ответить
СЛАВА БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО
Треба закон про анулювання громадянства України в обмін на дозвіл на
проживання в Україні за сепаратистські заклики у соцсетях. Це по суті
заклик до зневаги Незалежності України і це за день до Дня Конституції.
Славік точно БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО ))
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28.06.2021 16:50 Ответить
Как Квартал-95 потерял много симпатиков из-за антиккраинского идиота при власти так и Фоззи потеряет патриотически настроенных клиентов СЛАВА УКРАИНЕ-СМЕРТЬ ВРАГАМ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.06.2021 17:25 Ответить
Особо ничего не потеряет. у нас три магазина и все ФОРА. Идти некуда.
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28.06.2021 19:13 Ответить
Одна фамилия чего стоит,производное от слова баран и этим все сказано.
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28.06.2021 17:28 Ответить
Баранський - прізвище має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
Сільпо - назва магазину має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
І після цього цей баран каже що Українське село це погано.
Імбіцил найвищого гатунку - це той хто пиляє гілку на якої він сидить
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28.06.2021 17:28 Ответить
імбіцили те ті хто в своїй країні терплять ось таких ублюдків!
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28.06.2021 19:12 Ответить
І що ти з ватою зробиш?
Будеш різати ножем на вулиці?
На те що б не було ватного сеапаратизму створені спеціальні силові структури і
існують закони. А взагалі все починається з дитячого саду і школи, як що там
вчителі кажуть що немає ніякої України, то появленню баранових з Сільпо
дивутатись нічого.
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28.06.2021 22:37 Ответить
Басту даффай казёл! Нам ни мовы ни языки не нужны! Чтобы жрать нужны зубы язык и глотка!
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28.06.2021 18:03 Ответить
каким надо быть идиотом чтобы нести подобную чушь публично ?
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28.06.2021 18:40 Ответить
Он не идиот,он просто как и Путин и Россияне не считает что существует государство Украина. И поскольку он до сих пор живой и на свободе-он прав
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28.06.2021 19:04 Ответить
Та ні - він імбіцил, бо після цихсєпарних заяв про кар єрний зріст в Україні він може забути.
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28.06.2021 22:38 Ответить
вычислить пдра,и сделать бобо.
в новостях это должно выглядеть как " 3 сторона"
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28.06.2021 18:49 Ответить
Почему этот Баранский до сих пор живой?
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28.06.2021 19:02 Ответить
Потому что ты и тебе подобные конченые сцикуны!
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28.06.2021 19:11 Ответить
Скоро це фуфло буде ізвіняцца, і гаваріть што єво нє так понялі. Треба на державному рівні щось робити з такими підорасами.
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28.06.2021 19:10 Ответить
Слышал мнение одного гебиста, что слюнтяи- горожане очень легко, быстро и в большом проценте колятся на допросе, в сравнении з сiльськими хлопцями. Да, шмыгло З`**********/
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28.06.2021 19:32 Ответить
Какие всëже фамилии ,- Тупицкий ,Баранский,может Дебильный.И ведь всеже
при власти.
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28.06.2021 20:08 Ответить
А шо тут Америку открывать , зебилы и в Африке -зебилы.
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28.06.2021 20:34 Ответить
Не знаю кто это такой -Баранский -но это ВРАГ-!
Нам еще десятилетия избавляться от этих идиотов . И гарант нашей конституции-это негодяй -ГОВНОКОМАНДУЮЩИ -одним словом-засранец !
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28.06.2021 20:29 Ответить
Баран ський - кацап , уродженець Ульяновська ,, колишній головний редактор кацапського сайту Lifehacker. . Цим і пояснюються його відверто шовіністські висловлювання на адресу України . . .
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29.06.2021 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TbvfWpYT6FQ Головний маркетолог Fozzy Group Баранський, який підтримує Басту, в соцмережах приписав українцям сільську тупість і стібається зі слова "гідність" - Цензор.НЕТ 8651Орест Лютий. "Гаспада Малороси"
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28.06.2021 23:51 Ответить
Да Фоззи груп всегда была рассадником сепаров. Хватит удивляться. Тоже самое постили и партнеры чле...грая.
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29.06.2021 01:11 Ответить
Во гандон. Теперь сильпо буду обходить стороной.
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29.06.2021 05:17 Ответить
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