Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"
Главный маркетолог "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, Баранский хвалит Басту и отмечает, что "сельскую тупость победит только горд, кладущий болт на ценности села". Кроме того, пишет: "Радует, что год от года #банутая привычка напяливать вышиванки на людях уходит в прошлое".
На такие комментарии в соцсетях сотрудника, в частности, обратил внимание одесский активист Сергей Стерненко.
На данный момент страницы Вячеслава Баранского недоступны, комментариев "Fozzy Group" пока нет. В то же время, под последним постом на странице компании уже более 144 комментариев. Пользователи призывают уволить маркетолога и даже запустили хештег #ФоззіЗвільниБаранського. Среди прочих, написал юрист Роман Маселко.
Много комментариев и под последним постом на странице "Сильпо".
Некоторые гораздо жестче, но неизменно пользователи призывают уволить Баранского.
Также есть сообщения об отказе пользоваться услугами и покупать в магазинах и призывы не чистить комментарии.
Пожалуйста, подождите...
адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1
дегенерат баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group
Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
Состоявшийся концерт Басты в Киеве -это показатель ватности,инертности,безразличия,трусости населения Украины. Это диагноз,увы.
Так що діагноз мимо тєми.
и профессию данного говноеда называйте как положено, - бездарь, дармоед, фуфло...
Треба закон про анулювання громадянства України в обмін на дозвіл на
проживання в Україні за сепаратистські заклики у соцсетях. Це по суті
заклик до зневаги Незалежності України і це за день до Дня Конституції.
Славік точно БАРАНСЬКИЙ З СІЛЬПО ))
Сільпо - назва магазину має СІЛЬСКУ СПЕЦИФІКУ
І після цього цей баран каже що Українське село це погано.
Імбіцил найвищого гатунку - це той хто пиляє гілку на якої він сидить
Будеш різати ножем на вулиці?
На те що б не було ватного сеапаратизму створені спеціальні силові структури і
існують закони. А взагалі все починається з дитячого саду і школи, як що там
вчителі кажуть що немає ніякої України, то появленню баранових з Сільпо
дивутатись нічого.
в новостях это должно выглядеть как " 3 сторона"
при власти.
Нам еще десятилетия избавляться от этих идиотов . И гарант нашей конституции-это негодяй -ГОВНОКОМАНДУЮЩИ -одним словом-засранец !