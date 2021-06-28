Пенсионный фонд за годы оккупации ОРДЛО не получил 141 млрд гривен, - Лазебная

Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей несет потери.

Об этом заявила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Украины Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей за период с августа 2014-го по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - сказала Лазебная.

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