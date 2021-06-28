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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пенсионный фонд (432) Лазебная Марина (141)

Пенсионный фонд за годы оккупации ОРДЛО не получил 141 млрд гривен, - Лазебная

Пенсионный фонд за годы оккупации ОРДЛО не получил 141 млрд гривен, - Лазебная

Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей несет потери.

Об этом заявила в интервью Радіо Свобода министр социальной политики Украины Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей за период с августа 2014-го по май 2021 года. Это 141 миллиард гривен. Это потери государства. И человеческие, и экономические", - сказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постоянно получают пенсии 626 тыс. жителей ОРДЛО, получивших статус внутренне перемещенных лиц, - Лазебная

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Топ комментарии
+8
А пенсии им надо платить? Л - логика...
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28.06.2021 02:11
+5
за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
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28.06.2021 06:48
+2
Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
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28.06.2021 08:03
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покрали.
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28.06.2021 01:49 Ответить
А пенсии им надо платить? Л - логика...
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28.06.2021 02:11 Ответить
Сайт ВР. Ляшко.
Проект Постанови № 4183а від 27.06.2014
«Про звернення до Генерального прокурора України щодо притягнення до кримінальної відповідальності Президента Російської Федерації Путіна В.В. та інших службових осіб Російської Федерації за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, національної і громадської безпеки України та особистих прав і свобод людини і громадянина, вчинені через збройну агресію Російської Федерації проти України, військову окупацію і анексію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя
© Верховна Рада України 1994-2020
Включено до порядку денного:
1655-VII від 02.09.2014
Дати та стан проходження: Знято з розгляду
27.11.2014 Проект відкликано
16.09.2014 Вручено подання Комітету про відхилення
02.07.2014 Надано для ознайомлення
01.07.2014 Направлено на розгляд Комітету
27.06.2014 Передано на розгляд керівництву
27.06.2014 Одержано Верховною РадоюА чому ви все про лугандонію, та про лугандонію, а про окупацію українського Криму - ні чи-чирк?
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28.06.2021 05:12 Ответить
Ось де гроші. Цей злочин не має терміну давності.
Директору Національного антикорупційного
бюро України
Ситнику А.С.
Борця за незалежність України у ХХ ст..,
потерпілого від політичних репресій,
Борківського Віктора Вікторовича
«Щодо порушення кримінального провадження
за ст.. 364 ККУ стосовно працівників СБУ Волкова
та Наливайченка за зловживання
службовим становищем шляхом ухилення від
розслідування моєї заяви щодо порушення кримінальної
справи стосовно Президента РВ Путіна за війну проти
України, що завдало державі величезних збитків та
потягло за собою страшні людські жертви»
Заява
13 березня 2014 року я подав до ГПУ заяву про притягнення до кримінальної відповідальності Президента РФ В Путіна до кримінальної відповідальності за війну РФ проти України.
ГПУ переадресувало мою заяву до СБУ та дало вказівку начальнику слідчого управління Вовку чітку вказівку, яка є обов'язковою для виконання, але він не виконав вказівки.
Після сплину часу, визначеного КПКУ для проведення розслідування, я подав відповідну скаргу начальнику СБУ Наливайченку, але справу так і не було порушено.
За науковими висновками - вартість майна Криму становить до 30 трильйонів гривень станом на 2014 рік. Тобто,РФ воює з Україною державними коштами України.
Я робив усе, щоб захистити Україну та її громадян від страшних наслідків, але корупціонери у владі мали вигоду від війни. Я роками, як це доводять документи, воював за Крим, знаючи, що РФ зробить усе, щоб відібрати його в України.
Я довго чекав створення НАБУ, на яке покладаю великі на дії. Адже у Путіна та інших фігурантів справи є сотні мільярдів доларів, на які, у межах кримінальної справи, легко накласти арешт через суд.
В. Борківський
23.03.2018
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28.06.2021 05:16 Ответить
У ***** на кожного з них вагон компромату, тому і не наважились на це.
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28.06.2021 07:23 Ответить
за то ордловцы получают пособия пенсии регресы и детские от нас регулярно ...
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28.06.2021 06:48 Ответить
Особенно регрессы,но предприятия из ОРДЛО не платят в в Соцстрах Украины взносы за своих регрессников..а регресы есть до 18 к грн ежемесячно..Это то что я знаю..потому как там есть дальние ,,родственички"..купившие регресс
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28.06.2021 09:18 Ответить
Я ще в 14 році запитував чи переказує ДЬІРА кошти в ПФ, "а в ответ - тишина".
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28.06.2021 07:25 Ответить
Що, Захарченко на запити не відповідає? Вийдіть опівночі на кладовище Мотороли, і не забудьте прихопити чорного кота.
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28.06.2021 09:20 Ответить
Так в чому річ,ті міліони недоплатити пенсіонерам з окупованих територій хай питають із свої так званої ,,влади,,.
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28.06.2021 07:43 Ответить
От туда не прибыло, а, от нас - убыло. А, как же дружба дебета с кредитом?
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28.06.2021 07:50 Ответить
Головне, що *нахлєбнікі* із ОРДЛО по дві пенсії отримують...вони ж *особєнниє*, в них во лбу *путін ввєді* горить...
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28.06.2021 08:03 Ответить
Это же как нужно ненавидеть своих пенсионеров проживающих на подконтрольной территории? Позор!
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28.06.2021 09:14 Ответить
а разве ж только пенсионеров?
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28.06.2021 09:34 Ответить
На какой подконтрольной?Кому подконтрольной,Хуйлу?Так те пенсионеры привели к власти Янудрила,а Янудрил привел ***** на нашу землю.
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28.06.2021 09:44 Ответить
Ну не все пенсионеры, хотя и большинство((
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28.06.2021 16:22 Ответить
Население должно отдавать отчёт, что жители ОРДЛО это будущие приверженцы власти олигархов в Украине. Остальным населением страны отечественные олигархи довольны не в такой мере.
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28.06.2021 10:56 Ответить
Хотелось бы узнать, сколько мы туда выплатили пенсий за это время...
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28.06.2021 11:10 Ответить
Меньше воровать нужно, уроды.
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28.06.2021 11:38 Ответить
Україна недоотримала ? А в ОРДІЛО всі пенсії виплачують ,ще й нав'язують виплати, а вони в тих шахтарів найвищі по Україні!!! Питання: "За чий рахунок цей банкет?" . Де податки звідти в Державний бюджет Держави ? Бо Україна має ту ,ще радянську солідарну систему : не має податків з працюючих - не має і пенсій!
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28.06.2021 11:53 Ответить
значит не всем сепарам пенсия положена
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28.06.2021 13:25 Ответить
 
 