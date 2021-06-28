Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы
Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях.
Об этом в Facebook пишет журналист Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.
"Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, могут открыть и такие консервы. Вот, например, главный директор по маркетингу "Сильпо", "Фора" и остальных компаний Fozzy Group Слава Баранский", - отмечает он.
По мнению Андриюка, из заметок маркетолога видно, что он ненавидит Украину.
"Как такие люди могут занимать такие позиции - большой вопрос к торгово-промышленной группе Fozzy Group", - уверен журналист.
Напомним, главный директор по маркетингу "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.
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Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" ...
за нее -Европу.,крайне спокоен. Есть формула которой. я не могу не доверять.Пока англо саксы сильны ,нет никакой иной силы. И да ,мне не надо ехать в Европу . Я вижу чрезвычайно серьезные недостатки своей страны. Я чувствительный к любому безобразию.Если честно .то Европа будущего ,это Литва ,Латвия и отчасти Эстония по моему не далекому мнению. Но кто ж вам не дает сказать и свое крайне умное и значимое мнение.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" .
Это твои мозги в полной жопе. Свободный человек .это и не забаганки и не полная дупа. Для свободы свободному человеку хватит ....,да хоть Солнца. А поточные проблемы ,кто их может отменить? Смерть.
У "Миротворці" поповнення )