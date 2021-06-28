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скандал (4467) Fozzy Group (5)

Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы

Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях.

Об этом в Facebook пишет журналист Константин Андриюк, передает Цензор.НЕТ.

"Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, могут открыть и такие консервы. Вот, например, главный директор по маркетингу "Сильпо", "Фора" и остальных компаний Fozzy Group Слава Баранский", - отмечает он.

По мнению Андриюка, из заметок маркетолога видно, что он ненавидит Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"

"Как такие люди могут занимать такие позиции - большой вопрос к торгово-промышленной группе Fozzy Group", - уверен журналист.

Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 01

Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 02
Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 03
Журналист Андриюк о постах маркетолога Fozzy Group Баранского: Концерты Басты, кроме переписи тысяч какаяразниц, открывают и такие консервы 04

Напомним, главный директор по маркетингу "Fozzy Group" Вячеслав Баранский порицает украинцев, которые выступают против концертов Басты и носят вышиванки.

Автор: 
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Топ комментарии
+59
извинений ждем от его работодателей,
после увольнения Баранчика.

а иначе наша дорожка мимо Сильпа
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28.06.2021 02:39
+42
Маркетолог Сильпо пытается высмеивать село.Реально баран
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28.06.2021 03:38
+35
Явная спецоперация кацапни. Потому что это уже приобретает массовый характер. Слава баранский может и дебил,но не до такой степени,чтобы не просчитать реакцию. А так,пара десятков тысяч баксов упали на счёт-и можна высраться в интернете. А потом затереть,типа покаяться и спустить дело "по тихой воде". Всё равно же ничего не будет. А вот если бы пришли,забрали,впаяли трёшник и кинули на нары у параши-вот здесь славы баранские уже трижды подумают,подписываться ли на провокации свинорусов.
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28.06.2021 04:39
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Безпроблемное житие ,это ребята Великий Народный миф.Который слабые люди создали подсмотрев у щелку возможности людей с большими способностями.Не ведитесь на эту чушь. Стоит вам сделать усилие и что то незначительное ! получить...... и Гарантированно! вы столкнетесь с геометрически правильной нарастающей всевозможных проблем.
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28.06.2021 12:38 Ответить
Правильно. Але якщо у людини грошей нема - вона у повній дупі.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" ...
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28.06.2021 13:39 Ответить
Но вам ,городским интеллектуалам, .виднее.
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28.06.2021 12:39 Ответить
Весь украинский народ без исключения пока поклоняется своей смерти. Т.е- абсолютной бесполезности ,крайней тормознутости ,полной беспроблемности .,исключительной самоуспокоенности и т.д и т.п.Ваши посты почитать ,такое ощущение-что украинцы поклоняются и славословят самого дьявола. Вас парящая под небесами Европа просто очаровала! Но как ей дались эти современные 20 лет ! парения!
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28.06.2021 12:48 Ответить
Не треба переживати за Європу. Для того, щоб щось казати за Європу, треба туди поїхати, пожити. а потім щось коментувати. А не придумувати небилиці, зі слів російських ЗМІ. Переживайте краще за Росію, країну без майбутнього.
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28.06.2021 13:18 Ответить
А я

за нее -Европу.,крайне спокоен. Есть формула которой. я не могу не доверять.Пока англо саксы сильны ,нет никакой иной силы. И да ,мне не надо ехать в Европу . Я вижу чрезвычайно серьезные недостатки своей страны. Я чувствительный к любому безобразию.Если честно .то Европа будущего ,это Литва ,Латвия и отчасти Эстония по моему не далекому мнению. Но кто ж вам не дает сказать и свое крайне умное и значимое мнение.
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28.06.2021 13:41 Ответить
Проблема все ж існує. Що то кацапський непотріб, то так і є. Але як воно опиняється в Україні на доволі немалих посадах? Хтось же ж підтягує сюди всю цю москальську наволоч?
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28.06.2021 15:08 Ответить
Але якщо у людини грошей нема - вона у повній дупі.
Якщо достатньо для вирішення поточних проблем - людина вільна.
Ми ж не говоримо про забаганки на кшталт чергової "бехи" .
Это твои мозги в полной жопе. Свободный человек .это и не забаганки и не полная дупа. Для свободы свободному человеку хватит ....,да хоть Солнца. А поточные проблемы ,кто их может отменить? Смерть.
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28.06.2021 14:17 Ответить
Концерты популярных российских исполнителей позволяют узнать о "консервах", занимающих высокие должности в украинских компаниях. Источник: https://censor.net/ru/n3273788

У "Миротворці" поповнення )
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28.06.2021 17:56 Ответить
шо заважає позбавити цю тварину громадянства і вивезти нахрін на кордон з ДиНиРи???
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28.06.2021 19:34 Ответить
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