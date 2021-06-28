Высылка американских дипломатов из РФ: с 1 августа россиянам перестанут выдавать визы в США
С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России. Причина такого решения - сокращение числа сотрудников американских консульств.
Об этом сообщил Дождю посол США в России Джон Салливан, передает Цензор.НЕТ.
"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий - как американских, так и российских", - сказал Салливан.
Он добавил, что из-за сокращения числа сотрудников консульские службы "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".
Напомним, 15 апреля США ввели в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий среди прочего высылку из страны десяти российских дипломатов. Им дали месяц на сборы.
В апреле власти России объявили о высылке 10 дипломатов США и запрете американским дипломатическим миссиям нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.
До 2017 года в американских дипломатических представительствах в России работали более тысячи россиян, однако МИД России в ответ на санкции США сократил их число до 450 человек.
В середине июня президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин договорились о возвращении послов, которые находились в своих странах с весны. Их отозвали для консультаций.
Посол России Анатолий Антонов вернулся в США 20 июня, посол США Джон Салливан - 24 июня.
Пожалуйста, подождите...
Зьйобнутое быдло, бубочка вытер свою жопу вашими тупыми рылами.
Українці при тому що відбиваються від зовнішнього ворога - рашисстов федерастов(фашистів **********) так ще й владу 'трусять' переодично. Так що помилилися Ви Alex Ziland.
P. S.
путин-*****.
Крим-Україна.
РФ-Ворог.
*****&РФ- ПНХ!
Скоро не буде віз там.
Но ведь при ынешней приехали бы, получили и еще и уехали бы с тортиком "Вечерний Киев"...
Это Руина!
По данным ООН, власти КНДР отправили 50 тыс своих граждан за рубеж, в том числе в РФ, где они вынуждены трудиться в подневольных условиях. DW поговорила с бывшим таким работником.
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Мучения северокорейца Кима (свою настоящую фамилию мужчина отказался называть) продолжались два года. Не вынеся тяжелых условий, он бежал из российской тайги, где работал на лесозаготовках. Трудиться приходилось за мизерное вознаграждение, без перерывов и нормального питания, иногда по 20 часов в сутки, вспоминает он в беседе с DW.
Амереканці може й їздять, хоча то не точно, але вони не залишаються а кацапи тікають/ли по 350к за рік з срашки. От ***** їх й притримав трохи, а буде ще.
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!" -
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
Й повернувся на свою хвору голову в Совдєп й там й помер всього в якись там 28 років . Й дуже подозріло помер . Й кому від цього було добре - тільки Сраліну й НКВДістам . При таких же невідомих обставинах й Горький помер , й Купрін (хоча він вже був в маразмі , коли повернуся) . Але Марина Цветаєва повренулась з чоловіком , який був агентом розвітки й його розтріляли , а поетеса вмерла від голоду . В неї вже не було вибору . Тай причина смерті Булгакова було хронічне недоїдання .
Але були й Набоков , й Бунін , й Сікорський , й Стравінський . Навіть Керенський прожив чудове повноцінне життя в еміграції , хоч й політик ...
Ось я й питаю , що там досі роблять Биков й Шендерович ?! Чого чекає Невзоров та Панасєнков ?! Поки йще нема залізної завіси й поки саджають тільки політиків . Але Дмитру Бикову що не ясно ? Чи сподобався йому "новічок" ?
Чекає наступної дози ?!
Все цивилизованные страны должны поступить так, как США!
ДАВИ РАШИСТСКОГО ГАДА ПОВСЕМЕСТНО !
паРаша - это не страна,
паРаша - низший сорт говна !
Дмитриевич МедведевЕкатерина
Сергеевна ЛавроваАнастасия
Витальевна ЧуркинаАлександр
Викторович ВексельбергСветлана
Васильевна Хоркина
Анастасия Вячеславовна Фетисова
+ сын и внук Мизулиной и много еще...
На расее высочайшим указом фюрера Куйла была создана комиссия типа немецкой Аненербе под руководством академиков Лаптекопытина, Репоедова и Свиннорылова, чтобы наконец-то на академическом уровне прояснить, как появились русские. Вот документ, под которым подписались эти светила ордынской науки : Мокша, меря, эрзя, мурома и другая срань болотная, которую сцарь Педя первый назвал русскими - частично происходят от фино-угров, а остальное - от монголов и татар. В те далекие времена вся эта болотная срань жила в финско- угорских племенах. Но там была група людей, которая постепенно отмежевалась от этих племен. Причина простая. Эти дикари размножались скотоложством и были крайне тупые от рождения. Закончилось тем, что их выгнали с финских и угорских племен, и загнали в болота, чтобы не мешали жить другим племенам. А потом появились татаро-монголы. Киевская Русь оказала жосткое сопротивление азиатам, поэтому была уничтожена как государство. А дикие северные племена сдались на милость пришлым монголо-татарам. Как я отмечал, эти дикие болотные племена меря, мокша, эрзя и другие дикари появились в результате соития со скотом. Татаро-монголы тоже баловались этим делом, трахали своих коз и ишаков, так как они воевали, а их бабы остались в Азии. В итоге в эти дикие болотные племена влилась монголо-козья кровь. В общем, все у них перемешалось. Пойди теперь разбери, кто произошел от монгола, кто от финна, кто от козы, трахнутой монголом. Ну а сцарь Педя нарек этих дикарей русскими. Уровень ай-кю у них на уровне козы, трахнутой монголом. Сущность кацапа-тупой,ленивый,завистливый,всегда готов предать,украсть,.и всё это от рождения. Тупое быдло способно выполнять самую простую работу. Правда есть "учёные", из говна петухов строят, ракеты строят из говна.
А в Европе в кафе и ресторанах на входных дверях на расейском телячьем наречии написано написано : собак и русских не обслуживаем.
Я взагалі говорив про перепони , які створюють ці зарозумілі країни-повії для звичайних людей , тупо заробляючи мутні гроші на цих візах .І раджу просто ігнорити їх , адже справді дружніх країн з безвізом для українця існує дуже багато . Не буде попиту , зникнуть і візи . Приємніше ж поїхати до людей , які не вимагають візи , не чинять перепон і які тобі справді раді , а не потирають руки обдираючи вже на старті.