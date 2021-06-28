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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25795) Донбасс (26950) боевые действия (3480) операция Объединенных сил (6766)

За сутки враг 4 раза нарушил перемирие: ранен один украинский воин, - штаб ООС

За сутки враг 4 раза нарушил перемирие: ранен один украинский воин, - штаб ООС

За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Недалеко от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, возле Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

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На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Также смотрите: Террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Песков из жилых кварталов Донецка: огневые позиции разместили рядом с домами и больницей, - СЦКК. КАРТА

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
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А говнокомандуюче війну вже закінчило і висаджує мільярд дерев, торгуючи з окупантами на крові.
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28.06.2021 08:11 Ответить
воно вже ті дерева пиля, будуватиме лікарні майбутього
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28.06.2021 17:30 Ответить
Одужання……..
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28.06.2021 08:45 Ответить
За добу ворог 4 рази порушив перемир'я: поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 987
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28.06.2021 08:55 Ответить
Одужання пораненому військовому.
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28.06.2021 09:09 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.За добу ворог 4 рази порушив перемир'я: поранено одного українського воїна, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7986
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28.06.2021 13:30 Ответить
Пораненому Захиснику одужання!
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28.06.2021 17:29 Ответить
 
 