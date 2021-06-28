За сутки враг 4 раза нарушил перемирие: ранен один украинский воин, - штаб ООС

За минувшие сутки, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров. Недалеко от Старогнатовки российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, возле Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского обстрела один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

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На севере Луганщины зафиксирован пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.