"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование", - Минобороны Британии об утечке секретных документов о эсминце Defender
Министерство обороны Великобритании проведет расследование в связи с потерей секретных документов о эсминце Defender, который зашел в оккупированные РФ территориальные воды Украины в Черном море.
Об этом ведомство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе Министерство обороны было проинформировано об инциденте, когда конфиденциальные документы были обнаружены представителями общественности. Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сказано в сообщении.
MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 27, 2021
We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.
Как сообщалось ранее, в Великобритании, в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.
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Угу. Оно и видно..
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Любопытный факт. Депеши из Российского посольства в Аргентине, направленные в Москву, в Твиттер-аккаунте МИДа РФ попадают не в "Сообщения", а сразу в "Закладки".