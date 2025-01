"Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование", - Минобороны Британии об утечке секретных документов о эсминце Defender

Министерство обороны Великобритании проведет расследование в связи с потерей секретных документов о эсминце Defender, который зашел в оккупированные РФ территориальные воды Украины в Черном море.

Об этом ведомство сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе Министерство обороны было проинформировано об инциденте, когда конфиденциальные документы были обнаружены представителями общественности. Мы очень серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник тогда сообщил о потере. Дальнейшие комментарии неуместны", - сказано в сообщении.

MOD was informed last week of an incident where sensitive defence papers were recovered by a member of the public.



We take security extremely seriously and have launched an investigation. The employee reported the loss at the time. It would be inappropriate to comment further.