За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы
За сутки 27 июня в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 3).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 384 человека;
◾ летальных случаев - 9;
◾ выздоровели - 723 человека;
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 12 098 человек,
◾ методом ИФА - 2 442 человека,
◾ экспресс-тестами - 4 937 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 234 281 человек;
◾ выздоровели - 2 163 792 человека;
◾ летальных случаев - 52 295;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10 806 892.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
Пожалуйста, подождите...
у всех все переболели, а тут Ляшко(кстати молодец, не вписывается в эту дурь) может сказать - а у нас - в 80 раз меньше заболевших
за сборнуювирусом, чем было осенью))