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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы

За сутки 27 июня в Украине зафиксировано 285 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 19 медработников - 3).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 384 человека;
◾ летальных случаев - 9;
◾ выздоровели - 723 человека;

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 12 098 человек,
◾ методом ИФА - 2 442 человека,
◾ экспресс-тестами - 4 937 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 234 281 человек;
◾ выздоровели - 2 163 792 человека;
◾ летальных случаев - 52 295;
◾ проведено ПЦР-тестов - 10 806 892.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (116), Днепропетровской (24), Киевской (22), Николаевской (20) и Одесской (11) областях.
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Топ комментарии
+1
285 новый случая, из них 384 госпитализировано. Бывает...
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28.06.2021 08:48
+1
Блин, как это госпитализированых на 35% больше, чем заболевших...
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28.06.2021 09:12
+1
А не доходить, що мова про госпіталізацію тих, хто захворів раніше?
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28.06.2021 09:31
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285 новый случая, из них 384 госпитализировано. Бывает...
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28.06.2021 08:48 Ответить
А не доходить, що мова про госпіталізацію тих, хто захворів раніше?
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28.06.2021 09:31 Ответить
Наверное, госпитализировали с подозрением на ковид 384, а подтвердился ковид только у 285, тк не у всех действительно ковид, либо стадия такая, что ПЦР уже мазкок из носоглотки не эффективен, либо не у всех еще пришли результаы анализов.
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28.06.2021 09:31 Ответить
мне каж*дся шо это специально такая дикая статистика. это сродни того шо: Эээ, а че мы еще не в НАТО, тов. Байден?(не понял, че за дела, фраерок?)
у всех все переболели, а тут Ляшко(кстати молодец, не вписывается в эту дурь) может сказать - а у нас - в 80 раз меньше заболевших за сборную вирусом, чем было осенью))
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28.06.2021 08:57 Ответить
Блин, как это госпитализированых на 35% больше, чем заболевших...
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28.06.2021 09:12 Ответить
Наверное, госпитализировали с подозрением на ковид 384, а подтвердился ковид только у 285, тк не у всех действительно ковид, либо стадия такая, что ПЦР уже мазкок из носоглотки не эффективен, либо не у всех еще пришли результаы анализов.
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28.06.2021 09:30 Ответить
Очень трудно догнать: болевшим дома стало совсем плохо, больные стали задыхаться. Вызвали скорую, их госпитализировали. Чтобы до этого додуматься не надо специального образования.
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28.06.2021 11:58 Ответить
Тоже вариант.
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28.06.2021 12:01 Ответить
вся правда о пандемии в одном отчете )))
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28.06.2021 09:21 Ответить
Не ссы. Осенью очередной локдаун.
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28.06.2021 09:46 Ответить
Смертність 9 чоловік?!?...що надоїло бути лідерами в Европі, ЗЕбіли!!! НЕ ВІРЮ
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28.06.2021 10:31 Ответить
 
 