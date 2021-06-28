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Германия включила Россию и Португалию в список стран, после посещения которых обязателен карантин

Германия включила Россию и Португалию в список стран, после посещения которых обязателен карантин

Германия включила Россию и Португалию в число регионов распространения мутационного варианта коронавируса.

Об этом сообщил институт Роберта Коха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Распоряжение действует с 29 июня, оно означает, что после приезда в Германию из такого региона необходим карантин продолжительностью 14 дней, сократить его, сдав тест, невозможно.

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Глава института Лотар Вилер заявил в то же день, что опасный "дельта-вариант" вируса станет в Германии доминирующим, это вопрос времени.
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После посещения параши надо вообще дустом обрабатывать.
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28.06.2021 09:57 Ответить
Новичком! И сразу сжигать в крематории!
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28.06.2021 09:58 Ответить
Сама цель посещения лаптестана - обработка этой территории дустом. Больше там нечего делать.
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28.06.2021 09:59 Ответить
Дустом парашу лучше с воздуха. И не только дустом...
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28.06.2021 10:15 Ответить
Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин - Цензор.НЕТ 2731Німеччина внесла Росію і Португалію до списку країн, після відвідування яких обов'язковий карантин - Цензор.НЕТ 2038
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28.06.2021 10:02 Ответить
 
 