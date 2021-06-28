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Fozzy Group: Мы не разделяем высказываний Баранского. Он сложил полномочия на период служебного расследования

Fozzy Group: Мы не разделяем высказываний Баранского. Он сложил полномочия на период служебного расследования

Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний одного из менеджеров группы Славы Баранского, который раскритиковал запрет въезда в Украину российского репера Басты и сделал ряд антиукраинских высказываний.

Цензор.НЕТ располагает текстом заявления комапнии Fozzy Group.

В нем отмечается: "Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны.

В публикациях, сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Во-первых, мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания.

Во-вторых, хотим отметить, что Слава Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group. Слава присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад".

В компаниии считают, что произошла ошибка в определении роли Славы Баранского в группе компаний. Также в Fozzy Group отметили, что хотят избежать ошибок со своей стороны.

В заявлении подчеркивается: "Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент, Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования".

"Хотим еще раз подчеркнуть: как группа компаний мы действуем в интересах Украины и только Украины. Мы заботимся об экологии нашей страны, первыми сделали открытые курсы для сотрудников ритейла по изучению украинского языка, внедряем мировые стандарты сервиса для Украинцев", - резюмируется в заявлении комапнии.

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність"
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Топ комментарии
+99
в сильпо деньги не трачу, пока не уволят
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28.06.2021 10:32
+79
Непереконливо. Звільнення і вибачення. До того - ані гривні в Сільпо і Форі
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28.06.2021 10:33
+47
пусть едет на свою московию искать работу. ведь там так не хватает "талантливых" менеджеров.
вопрос в том, кто взял его на работу да еще на такую должность.
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28.06.2021 10:34
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гнати в шию українофобів. баста.
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28.06.2021 11:41 Ответить
Могут "провести расследование" и по результатам премировать или повысить.А могут выгнать.Или перевести на другую должность.Лучшую.Хотя,учитывая национальность,умственную несостоятельность и откровенное украинофобство, такому кадру место в офисе президента.Но,в любом случае,до результатов проверки покупать что-то у них ---- не уважать себя.Это ведь может каждый-просто обойти их магазин стороной!
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28.06.2021 11:42 Ответить
Геній маркетінга! Який виборець-такий і президент.
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28.06.2021 11:49 Ответить
"Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов" Я уже изучил-гоните этого кАзла вонючего за поребрик
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28.06.2021 11:49 Ответить
З барана і взяти нема шо.
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28.06.2021 11:52 Ответить
Убогая попытка оправдания. Обходить все их рассадники ватаголовых дегенератов стороной и все дела...
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28.06.2021 11:52 Ответить
Что там разбираться?! Этот ватный упырь давно должен быть уволен!
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28.06.2021 11:56 Ответить
Брешут.
В магазинах Фоззи процветает паРашинский язык.
На замечания - не реагируют.
Чему удивляться - бизнес хитрожопых.
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28.06.2021 12:01 Ответить
...и сосиски у них ..овно, со вчерашнего дня
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28.06.2021 13:32 Ответить
цю Фоззю геть з Україні!
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28.06.2021 12:03 Ответить
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!

все заверения Фоззи в своем патриотизме - брехня !
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28.06.2021 13:33 Ответить
Барани при квартальних ублюдках підняли свої роги, і як під трафарет висирають свої смердючі "думки".
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28.06.2021 12:06 Ответить
А те , що це монополісти , і завдяки їм закриваються невеликі магазини ніхто не бачить ? І ціни ростуть завдяки цим сєпарам - з ними ніхто не може конкурувати , задавлять .
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28.06.2021 12:20 Ответить
Поки ви там "розбираєтесь", я прогуляюсь на 50м далі повз Сільпо в інший, не зашкварений, супермаркет...
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28.06.2021 12:32 Ответить
а вот и денешки запахли чемто жыдким детской неожыданностью в народе называемым
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28.06.2021 12:40 Ответить
Меня поражают такие имбицылы как "слава", это ж каким куринным мозгом надо бладать, чтоб на весь инет такое постить. Даю правую или левую руку, что через день-два, "слава" будет с опечаленный фейсом извинться на камеру и говорить что его не так поняли, что оно больше так не будет и т.д. Вся срана поржет с дурачка, а оно пойдет искать работу, а с такой черной меткой, это будет не так просто.
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28.06.2021 13:10 Ответить
Сильпо работает в Крыму

адрес: Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 47
адрес: Крым, Симферополь г., просп. Кирова, 19, стр. 1

Бойкот Сільпу и всей Фоззи !!!!!!!!!
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28.06.2021 13:26 Ответить
"Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны Источник: https://censor.net/ru/n3273801

"Fozzy Group - ..овнюки и сосиски у них ..овняные !

это только мне так кажется ?
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28.06.2021 13:29 Ответить
Ваш Баранчик хорошо раскрутил клубочек продажности Fozzy Group


поздравляю !
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28.06.2021 13:30 Ответить
Fozzy Group: Ми не поділяємо висловлювань Баранського. Він склав повноваження на період службового розслідування - Цензор.НЕТ 8093
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28.06.2021 13:40 Ответить
БОЙКОТ fozzy cilpo fora!!! Щоб знало ПАДЛО. Лють розриває!!!
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28.06.2021 13:51 Ответить
Не торопитесь гнать на всю сеть. завтра его уволят и появится информация, что это чмо приехало покорять Киев из какого-то ватного города юго-востока страны.
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28.06.2021 13:53 Ответить
Так хай цей менєджер перейменує Сільпо у якийсь там Ретроград,некомільфо такому гламурщику в такій сільській хвірмі рааботать.
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28.06.2021 13:53 Ответить
Мне нравится саморазблокировка усердной ваты.ОНИ такие милые в своей искренности. Жаль ,что кроме поселян цензора ни одна госструктура Украины не оценит такое художество.
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28.06.2021 14:25 Ответить
Славко взяв за щоку в селян
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28.06.2021 14:35 Ответить
в сєльском потрєбобщєствє
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28.06.2021 15:36 Ответить
Бойкот Сільпу
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28.06.2021 16:12 Ответить
Как может работать менеджером (я понял даже высшего звена) такой уважаемой сети , человек с таким низкопробным вкусом и такими убеждениями ?Надо серьезней относится к отбору персонала высшего звена .*А он нам сумел на собеседовании продать тухлую рыбу .....*
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28.06.2021 17:33 Ответить
"Он сложил полномочия на период служебного расследования"

не сложил полномочия, а заявление на выход в студию...ну а пока его нет, в фоззи ни ногой
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28.06.2021 21:05 Ответить
перед тим як брати людину у керівництво компанії,
варто поцікавитися наскільки вона дотримується етичних норм..
бо може буди невдобно..

Випадок підтверджує відсутність етичної політики у роботі з співробітниками у фірмі..

Але варто відмітити, що продавці і касири Сільпо одні з перших перейшли на українську
у нашому місті..
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28.06.2021 22:55 Ответить
Пока дурак не будет покаран, в "Сильпо" ни ногой!
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29.06.2021 02:38 Ответить
Того, кто его на работу принял тоже надо кибенезировать.
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29.06.2021 08:06 Ответить
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