Fozzy Group: Мы не разделяем высказываний Баранского. Он сложил полномочия на период служебного расследования

Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний одного из менеджеров группы Славы Баранского, который раскритиковал запрет въезда в Украину российского репера Басты и сделал ряд антиукраинских высказываний.

Цензор.НЕТ располагает текстом заявления комапнии Fozzy Group.

В нем отмечается: "Fozzy Group и все бизнесы группы является безусловно проукраинскими. Мы поддерживаем государственный суверенитет и работаем на развитие нашей страны.

В публикациях, сейчас ходят в соцсетях, есть обвинения в непатриотичности одного из наших сотрудников. Во-первых, мы понимаем, чем вызвано возмущение, и как группа компаний не разделяем такие высказывания.

Во-вторых, хотим отметить, что Слава Баранский не является директором по маркетингу Fozzy Group. Слава присоединился как маркетинг-директор одного из стартапов группы 4 месяца назад".

В компаниии считают, что произошла ошибка в определении роли Славы Баранского в группе компаний. Также в Fozzy Group отметили, что хотят избежать ошибок со своей стороны.

В заявлении подчеркивается: "Решение о дальнейшем сотрудничестве со Славой мы будем принимать после детального изучения всех фактов. На данный момент, Слава сложил свои полномочия на период служебного расследования".

"Хотим еще раз подчеркнуть: как группа компаний мы действуем в интересах Украины и только Украины. Мы заботимся об экологии нашей страны, первыми сделали открытые курсы для сотрудников ритейла по изучению украинского языка, внедряем мировые стандарты сервиса для Украинцев", - резюмируется в заявлении комапнии.

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність"