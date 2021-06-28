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Новости День Конституции
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Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны: "Она молодая, но зрелая и мудрая"

Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с 25-летием Конституции страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере президента.

"Конституции Украины - 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция - символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником", - написал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

28 июня отмечается День Конституции. Основной закон страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года - на пятый год после провозглашения независимости Украины. После почти суток непрерывной работы в сессионном зале народные депутаты приняли документ 315 голосами. В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного, Крым признавался автономной республикой в ​​составе Украины. При этом Украина была последней из бывших советских республик, которая приняла новую Конституцию.

В тот же день Конституция Украины вступила в силу.

Принятием Конституции в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития Украины как новой демократической и независимой страны.

В Основном законе предусмотрена жесткая процедура изменения: для его изменения, в зависимости от раздела, нужно от 2/3 до 3/4 голосов от конституционного состава парламента.

В 2019 году Верховная Рада внесла изменения в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

По случаю праздника сегодня состоится торжественное заседание Верховной Рады, сообщзает УНИАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акция "Зеленський сидітиме в тюрмі" пройдет 28 июня под Офисом Президента

Высшее военное руководство также поздравило украинцев с Днем Конституции Украины.

В частности, в поздравлении начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука отмечается, что Основной Закон нашего государства "закрепил идеалы справедливости и равенства, стал действенной основой развития независимого демократического государства.

"Сегодня, в сложное для Украины время, от выполнения каждым из нас своей конституционной обязанности, зависит дальнейший путь нашего государства к демократическим трансформациям, формирование национального сознания и патриотизма.

В день национального праздника - Дня Конституции Украины - пусть у каждого из нас крепнет чувство гордости за свою страну, за ее Основной Закон, который гарантирует воплощение надежд на лучшую и счастливую жизнь в собственном государстве. Помните, Украина начинается с каждого из нас. И в наших силах построить современное европейское общество в котором наши сердца всегда будут наполнены гордостью и любовью к стране, которая нас объединила", - подчеркнул Корнийчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба

В поздравлении Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Руслана Хомчака отмечается, что в Основном Законе "заложены ценности, основополагающие принципы, права и обязанности, которые объединяют нас как нацию".

"Встав на защиту государства в 2014 году, Вооруженные Силы Украины выполнили свой конституционный долг. Мы остановили наступление российского агрессора и продолжаем сдерживать его. В то же время проводим кардинальные изменения внутри Вооруженных Сил, приближая их не на словах, а на деле, к стандартам НАТО. Военные учения, которые состоялись в прошлом и в этом году, и которые проходят в эти дни, убедительно доказывают нашу совместимость с силами Альянса.

Указанные изменения базируются на фундаменте, заложенном в Конституции Украины, - приоритетности человеческой жизни. Это высшая ценность и прямое руководство к действию. Поэтому главными задачами для командира любого уровня я всегда определяю сохранение жизни и здоровья военнослужащих, заботу об их семьях.
Этот подход качественно отличает нас от страны-агрессора, которая цинично бросает своих солдат на смерть в угоду неоимперским интересам, а потом хоронит в безымянных могилах", - отметил Хомчак.

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Командующеий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своем поздавлении подчеркнул, что Конституция стала "реальной и действенной основой построения независимого демократического государства как полноправного участника мирового сообщества".

"В непростое для нашего государства время, мы как никогда должны понять значимость Основного Закона и осмыслить ответственность за каждый свой шаг на пути реализации ключевых его принципов. Это обеспечит каждому из нас свободу и возможность самореализации", - отметил Наев.
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Топ комментарии
+43
ИДИ У СРА.У!
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28.06.2021 10:45
+41
Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни - Цензор.НЕТ 8804
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28.06.2021 10:57
+37
Вітаю!

Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни - Цензор.НЕТ 4765
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28.06.2021 10:53
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Лицедеї не гинуть за ідеї!
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28.06.2021 13:27 Ответить
Не поспоришь. Конституция Украины-половозрелая. Но ни капли не мудрая .
!поэтому сделала сотню абортов возможности восстановления себя не только в физических границах проживания своего этноса,но и просто не нашла сил чтоб ее не насиловали все околопрошедшие возле нее блудники с большой дороги....за последнее тысячелетие! по которой все!народы мира двигались к светлому будущему. Вот скоро негры с Африки за нашу мать родину сзади и спереди ,примуться. Но мы пока не можем решить кто мы!?,кто наши родители!?чего мы хотим!?.к чему стремимся и не знаем -что нам дозволено высочайшей властью. Копия сруси....только процент нормы и озабоченности чуть -чуть разнится.
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28.06.2021 13:29 Ответить
--- Чудове свято ! Адже нам. українцям. іще можна співати УКРАЇНСЬКИЙ ГІМН--- пісню надії і сподівань :---- ...Ще нам.браття українці. усміхнеться доля.../???/ Натомість вождям Великого Сіону і сруликам --- масонам навіть і НЕ снилося й НЕ гадалося.. що - трапиться їм така дійна корова---.країна . під назвою Україна. Де можна. жартома . залапати водночас. і цілковиту владу і всі багатства : від надр Землі. й до б*юджету держави... А на перспективу---несусвітні ГЕШЕФТИ з розпродажу Землі на якій іще сновигають ці дивні істоти -- українці ...Про запас у бужанських. потураєвих.---відібрати у нас і рідну мову.... Мовляв : навіщо їм власна мова--недай Боже іще порозуміються між собою...нехай буде . як у Вавілоні...Отож браття українці . набераїмо повні міхи/ іще безкоштовного / повітря у свої кволі груди і продовжуємо : " Ще НЕ вмерла Україна... Ні слава. ні воля...
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28.06.2021 13:42 Ответить
Оно на Конституцию положило то,чем на рояле играло.
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28.06.2021 13:46 Ответить
"Зе! Вбивця Конституції": Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали на знак протесту під час виступу Зеленського в Раді https://censor.net/ua/n3273808

Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра" - Цензор.НЕТ 224
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28.06.2021 18:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2H1_5FpKZF0

- ку-ку вова твои дгузззя нас тоже поздравили
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28.06.2021 14:18 Ответить
Просто зездохни.
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28.06.2021 17:41 Ответить
С днем Конституции цинично поздравил человек, который сам многократно нарушил и продолжает нарушать Конституцию.
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28.06.2021 17:45 Ответить
Поэтому, я не понимаю, куда смотрят активисты.
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28.06.2021 17:47 Ответить
Чекати на активістів, які принесуть нам всі блага на тарілочці, чи самим бути активними. Ось вони, активісти, приєднуйтесь
Зеленський привітав українців із 25-річчям Конституції країни: "Вона молода, але зріла і мудра" - Цензор.НЕТ 4808
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28.06.2021 19:46 Ответить
"Она молодая, но зрелая и мудрая" ... это как бы Конституция Украины,... а что о самой Украине говорил этот криворожец-козел, уже забыли?
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28.06.2021 19:59 Ответить
Конституция это для Осла Оманского , такая книга , которая для него вместо туалетной бумаги служит . По тому 25 ей лет или 250 для него значения не имеет.
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28.06.2021 20:11 Ответить
"Она молодая, но зрелая и мудрая"...и растоптанная. И вообще она для лохов, судя по вас и вашим деяниям. Помянем ее. Хух...
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28.06.2021 20:33 Ответить
С первого дня он на кую вертит нашу Конституцию.
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28.06.2021 21:19 Ответить
Подібні поздоровлення з вуст цього чорта звучать як знущання
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28.06.2021 21:29 Ответить
Фу блин ненавижу
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28.06.2021 22:28 Ответить
Это предательство, квинтэссенция предательства, дальше только расплата за предательство.
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28.06.2021 23:46 Ответить
тварь зеленая... ты уже давно положил конец на эту Конституцию.....
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29.06.2021 11:24 Ответить
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