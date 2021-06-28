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"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Славы Баранского и заявили о намерении бойкотировать магазины торговой сети.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На страницах "Сільпо" и Fozzy Group в соцсетях появились сотни комментариев пользователей с критикой Баранского и обещаниями не покупать больше ничего в магазинах сети.

Также создан хештег #бойкотfozzy

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поддерживающий Басту главный маркетолог "Fozzy Group" Баранский в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и стебется со слова "гідність"


Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 01
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 02
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 03
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 04
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 05
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 06
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 07
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 08
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 09
Гнать в шею!, Сильпо - баста! - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского 10

Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.

Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".

Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.

рэпер (46) скандал (4475) Fozzy Group (5)


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Топ комментарии
+39
Зачем гнать, просто перестать делать покупки в сети этих маркетов.
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28.06.2021 11:41
+39
Ібаста недарма приїздив. Він нам «рузкій мір» привіз і почалася колотнеча серед українців. Зачекайте, що буде, коли корєш Янелоха по гейським тусовкам Пилип Підарасович приїде. А він обов'язково приїде, іБасту вони у розвідку засилали.
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28.06.2021 11:48
+33
Что-то зачастили пiд-рашки с каминг аутами.
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28.06.2021 11:41
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в Украине такой же президент как все басты
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28.06.2021 13:42 Ответить
Если сеть "Сельпо" присутствует в оккупированном Крыму - с этим надо разобраться.
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28.06.2021 13:48 Ответить
ЗЕля, Радбез, ау !!!!!
чи ви тільки мєлких разбойніков гоняєте?
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28.06.2021 14:29 Ответить
Соцсети- отличная штука. раньше о том, что человек идиот знали только его родственники, а теперь об этом знают все )))
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28.06.2021 13:51 Ответить
бачу Сільпо - аж нудить від смороду із нього
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28.06.2021 14:04 Ответить
Больше и я не ходок в Сильпо… пока эту свинью не выгонят.
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28.06.2021 19:14 Ответить
Чий ти син?? -....
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28.06.2021 14:14 Ответить
"
"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" ..."

Не "гнати в шию", а повісити за шию!
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28.06.2021 14:23 Ответить
А ось його пояснення:
«Очень хочу пояснить своё видение инцидента с моими сторизами (закрытыми только для друзей). Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой.
Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль.
Касаемо сомнений в моей гражданской позиции. В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса - это есть и будут наши территории. Мне действительно было сложно работать на прежней должности главного редактора, когда член семьи ушёл добровольцем с Майдана. Вообще не понимаю КАК украинец может думать иначе после всего… С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наёмный сотрудник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет.»

Каже, що він насправді патріот
Які ж вони жалюгідні, треба продовжувати його травлю
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28.06.2021 14:31 Ответить
******.. и этого из контекста вырвали..
От гауно убогое
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28.06.2021 15:16 Ответить
😆
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28.06.2021 17:59 Ответить
Цю тварюку тільки за "плине кача..." треба каструвати!
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28.06.2021 17:12 Ответить
уволят этого барана или нет мне все равно, в сильпо больше ни ногой
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28.06.2021 15:20 Ответить
Найкраще рішення це ДТП...
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28.06.2021 15:22 Ответить
Найкраще рішення це позбавлення громадянства України за явні сепаратистські вислови
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28.06.2021 17:25 Ответить
Якщо поміркувати над цим питанням то напрошується ідея створення "сільськогосподарських виховних колоній" для ідіотів які вважають містян "вищою расою". І змушувати таких "чортів" працювати саме на сільгоспроботах. Переконаний що навіть рік роботи на полях та фермах повністю змінить їх уявлення про "городську винятковість" та "обраність". Таке ставлення до праці селян характерно для кацапів та міських дегенератів які не розуміють що основою будь якої держави є забезпечення населення продуктами власного виробництва. І само собою це запровадження для таких сепаратистів окремого "аусвайсу" який дає право на проживання але не дає право голосувати.
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28.06.2021 19:02 Ответить
Никогда не был постоянным клиентом сильпо,но иногда заходил выпечка у них не плохая,но теперь даже если буду умирать от жажды,не зайду.
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28.06.2021 16:07 Ответить
Бойкот Сільпу,тепер ходитиму в АШАН,
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28.06.2021 16:15 Ответить
лучше в "Метро"...
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29.06.2021 11:40 Ответить
Ноги не будет в гребаном Сильпе, пусть ватопитеки и имбецилы туда ходят
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28.06.2021 16:23 Ответить
Поскольку ты один, а ватопитеков много то Сильпу на тебя смачно насрать.
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28.06.2021 18:27 Ответить
Что сильпо, что атб, что копейка = это одного поля ягоды.
К сожалению у нас нет выбора = куда не пойди, везде мы платим россии.
С подачи наших "властей".
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28.06.2021 16:45 Ответить
Славік Баранський з Сільпо ))) Читаєш і смієшься з цього чудіка, який маючи сільську фамілію і працюючи у маркеті с СІЛЬСКОЮ НАЗВОЮ щось гоне на Українське село
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28.06.2021 17:24 Ответить
Прівзвище кацапи отримали під час реформи 1861 року. Цар-батюшка звільняв селян з кріпацтва і давав 6 десятин землі кожному для ведення господарства (це, до речі, більше ніж дали жиди українцям). І цю землю потрібно було на когось записати але прізвищ у кацапів не було - ванька, манька і різні принизливі прозвиська. Тому поміщик самовільно визначав кому яке прізвище дати і люто мстив вигадуючи прізвища які б відразу вказували на походження з бидла. І що саме цікаве то це те що пройшло 160 років іц маючи змогу змінити прізвище на "людське" кацапське бидло цього не робить. "Баранскій" залишається "Баранскім"...
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28.06.2021 19:09 Ответить
Супермаркети Сільпо - антиукраїнські бариги, які підтримують сєпарів !


Однозначно БОЙКОТ !!!
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28.06.2021 18:24 Ответить
"Гнати в шию!", ""Сільпо" - баста!" - реакція соцмереж на антиукраїнські висловлювання менеджера Fozzy Group Баранського - Цензор.НЕТ 9787

Мережа супермаркетів, яка підтримує сєпарів і ненавидить Україну і українців !
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28.06.2021 18:40 Ответить
цей покидьок не має права працювати на посаді головного маркетолога. Крім того що він покидьок, він ще й дурень в кубі. Як можна образити біля 30% клієнтів і в нагрузку образити 60% (вишиванки). Крім того поглумитися над смертями 10000 патріотів. Це лайно не мають взяти ні в одну мережу навіть прибиральником
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28.06.2021 21:11 Ответить
Він десь прочитав, що погана реклама - теж реклама.
Ось і переконався.
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28.06.2021 22:27 Ответить
Саме смішне те що Баранському слабо поїхати жити на Расєю, а от любити Расєю здалеку і обсирати свою рідну Україну - це скільки хочеш
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28.06.2021 22:42 Ответить
Хай би що але я в Сільпо не хожу давно, А тепер взагалі не буду. Ти мбільше що ціни там на все на 10-20 % вищі за АТБ. І вищі навть за АШАН
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29.06.2021 02:09 Ответить
****** Сільпо!
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29.06.2021 09:15 Ответить
иПальник набейте этой гниде....
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29.06.2021 11:25 Ответить
жаль что штрейкбрехеры были всегда и сейчас есть... "Сильпо" вообще надо игнорировать, там цены - для простого человека зайти посмотреть и поплеваться...
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29.06.2021 11:35 Ответить
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