"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" - реакция соцсетей на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Баранского
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на антиукраинские высказывания менеджера Fozzy Group Славы Баранского и заявили о намерении бойкотировать магазины торговой сети.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На страницах "Сільпо" и Fozzy Group в соцсетях появились сотни комментариев пользователей с критикой Баранского и обещаниями не покупать больше ничего в магазинах сети.
Также создан хештег #бойкотfozzy
Напомним, 26 июня российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), посещавший оккупированный Крым, выступил с концертом в Киеве. Активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.
В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщило, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.
Один из менеджеров Fozzy Group Слава Баранский в соцсетях высказал свою поддержку Басте и в соцсетях приписал украинцам сельскую тупость и с сарказмом охарактеризовал слово "гідність".
Компания Fozzy Group выступила с официальным заявлением по поводу высказываний Баранского, отметив, что не разделяет его позицию. В компании заявили, что решение о дальнейшем сотрудничестве с Баранским будет приниматься после детального изучения всех фактов. На данный момент он сложил свои полномочия на период служебного расследования.
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чи ви тільки мєлких разбойніков гоняєте?
"Гнать в шею!", ""Сильпо" - баста!" ..."
Не "гнати в шию", а повісити за шию!
«Очень хочу пояснить своё видение инцидента с моими сторизами (закрытыми только для друзей). Мне хочется передать контекст ситуации, что это были высказывания - грубые и циничные - для круга друзей и знакомых, которые знают меня, знают мою проукраинскую позицию и знают контекст, в котором писалось каждое сообщение. Вижу и для них я перегнул палку. Когда я писал про вышиванки, понимаю, в это теперь сложно поверить, но идея была в том, что мне хотелось бы, чтобы Украина используя свои супер-мощные символы, двигалась вперёд, наполняла их новыми смыслами, создавала из таких элементов новую историю. Вперёд нам нужно бежать в 2 раза быстрее европейских стран. И так по каждому тезису. Вкладывался один смысл, прочитался другой.
Я был потрясён скольких людей это обидело и мне крайне жаль.
Касаемо сомнений в моей гражданской позиции. В 2014-м году я потерял любимую работу из-за своей позиции относительно украинского Крыма, а затем и Донбасса - это есть и будут наши территории. Мне действительно было сложно работать на прежней должности главного редактора, когда член семьи ушёл добровольцем с Майдана. Вообще не понимаю КАК украинец может думать иначе после всего… С того самого года все свои силы я отдавал украинским проектам - своему и как наёмный сотрудник. Можно 7 лет создавать не имея вдохновения от мира вокруг? Нет.»
Каже, що він насправді патріот
Які ж вони жалюгідні, треба продовжувати його травлю
От гауно убогое
К сожалению у нас нет выбора = куда не пойди, везде мы платим россии.
С подачи наших "властей".
Однозначно БОЙКОТ !!!
Мережа супермаркетів, яка підтримує сєпарів і ненавидить Україну і українців !
Ось і переконався.