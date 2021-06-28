"Зе! Убийца Конституции": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде. ФОТО

Авторы Конституции, бывший народный депутат нардеп Степан Хмара и первый генпрокурор Виктор Шишкин, пришли в Верховную Раду на выступление президента Украины Владимира Зеленского в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет Rada TV Channel.









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