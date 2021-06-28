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"Зе! Убийца Конституции": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде. ФОТО

Авторы Конституции, бывший народный депутат нардеп Степан Хмара и первый генпрокурор Виктор Шишкин, пришли в Верховную Раду на выступление президента Украины Владимира Зеленского в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет Rada TV Channel

Зе! Убийца Конституции: Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде 01

Зе! Убийца Конституции: Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде 02
Зе! Убийца Конституции: Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде 03
Зе! Убийца Конституции: Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде 04
Зе! Убийца Конституции: Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны: "Она молодая, но зрелая и мудрая"

Автор: 

ВР (29244) Зеленский Владимир (20343) Конституция (2236) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+104
Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин встали во время выступления Зеленского в Раде в футболках: "Зе! Убийца Конституции" - Цензор.НЕТ 7853
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28.06.2021 12:03
+79
Конституція України
Стаття 111.
Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini/statja-111.htm
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28.06.2021 11:59
+68
забавно шо утырков переживающих за "прокурора без юробразования", не беспокоит "президент" зе который, судя по всему, не закончил даже школу.
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28.06.2021 12:16
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Я згоден з тим, що зараз при владі не та людина яка повинна бути, нарід помилився це так, але чому Хмара та Шишкін не були такі активні коли при владі був зечара бєглий?
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28.06.2021 14:45 Ответить
Тому що зеленський набагато більше зло ніж "бєглий".
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29.06.2021 07:46 Ответить
Я не захищаю зебілів, але зечара підіграв ***** зрадивши народ України. Яке ще повинно бути більше зло?!
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29.06.2021 08:28 Ответить
Тупой собачий рот и борцы. Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції" - Цензор.НЕТ 7758
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28.06.2021 15:14 Ответить
бурцы
Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції" - Цензор.НЕТ 1641
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28.06.2021 15:39 Ответить
Колись давненько дивився телемарафон до Дня Незалежності. Ще був живий Левко Лук`яненко. Випадок звів Хмару з ним в одному диспуті в прямому ефірі. На мій подив це був не діалог однодумців. Погляд вовчий і сичання на автора Акта проголошення незалежності було красномовне.. Хмара самозакоханий егоцентрист і вічний борцун не важно з ким, важливий самий процес.
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28.06.2021 16:18 Ответить
Так він з БЮТу - там завжди так.
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29.06.2021 01:14 Ответить
Хто це ВІН ?! Хмара чи Лук"яненко ?!
Скажу так - обидва . Але на відміну від Хмари Левко ніколи публічно не сварився з лідеркою "Батьківщини" . Як й Яворівський , Можливо й були якесь різне бачення , але про це ми вже ніколи ну будьмо знати . А ось Степан вийшов з БЮТу в 2006 році (на рік раніше ніж Броцький й його товарищ - Данілов) в знак протесту проти включення до лав БЮТу гнуса Фельдмана .
... Як правозахістник мав право , але ось Левко його в цьому не підтримав , бо може зрозумів мотивацію лідерки , що партійні структури требо якось підтримувати .
Але , що характерно , вже в 2017, 2018 Хмара багато разів висловлювався , що Юля зі всіх верогідних й реальних кандидатів на Банкову найбільш гідна .
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29.06.2021 06:22 Ответить
Для соевых правда ничто, если она против них, а брехня для них все. Поймаешь такого на брехне, а оно буркалы выпучит и ржет.
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29.06.2021 07:22 Ответить
Невже не розумієте, що тут ллєте помиї на користь афериста Зе?
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29.06.2021 07:20 Ответить
психанули старички.
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28.06.2021 16:26 Ответить
зэ-****** похер
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28.06.2021 16:53 Ответить
А, це ті котрі досі на гівно зиходять коли згадують Пороха... ))
Дякую, ви зробили це РАЗОМ!
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28.06.2021 17:11 Ответить
Порох барыга(с), - это хуже, чем говно.
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29.06.2021 00:31 Ответить
Это индикатор того, у кого в голове говно.
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29.06.2021 06:56 Ответить
Как мило, что ты о себе понимаешь.
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29.06.2021 07:23 Ответить
Клоун який переписує Конституцію України, це дно, навіть думати не хочеться про майбутні дії цього Пінокіо Коломойщі
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28.06.2021 17:32 Ответить
НУ ЩО Зе ФІЛИ ЩЕ ЧЕКАЄТЕ ОБІЦЯНОГО З ДВІЙНИМИ ТАРИФАМИ НА ГАЗ І ЕЛЕКТРИКУ ?
ДОГОВАРІВАТЬСЯ З КРЕМЛЯНДІЄЙ - ЦЕ ВЗАГАЛІ ШЕДЕВР

Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції" - Цензор.НЕТ 4014
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28.06.2021 17:47 Ответить
Згадуємо обіцянки Зе актора -

Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції" - Цензор.НЕТ 1383
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28.06.2021 17:49 Ответить
Повна версія )

Автори Основного Закону Хмара і Шишкін встали під час виступу Зеленського в Раді у футболках: "Зе! Вбивця Конституції" - Цензор.НЕТ 3104
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28.06.2021 17:52 Ответить
Разве только конституции?
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28.06.2021 18:41 Ответить
Можно было просто написать, что госаппарат украинского государства захвачен иудоглобократией и не прибегать к эвфемизмам. Но это же такой ужас показаться антисемитом, страшнее, чем стать им рабом.
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28.06.2021 20:52 Ответить
Снимаю шляпу, стариканы макнули очередной раз
шмарклю иплом в лайно
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28.06.2021 21:13 Ответить
А как Хмара за ЗЕ топил, это тоже не нужно забывать...
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28.06.2021 23:02 Ответить
Он ни разу не сказал, что нужно голосовать за ЗЕ. Поэтому не надо перекручивать. И тот за кого вы топите, не стоит пыли на подошвах этих двух людей.
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28.06.2021 23:26 Ответить
Да вопил, абы не Порх, ну и получайте.
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29.06.2021 00:13 Ответить
Почему фракция пороха без таких футболок? Порох не стоит и пыли на подошвах Хмары и Шищкина.
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29.06.2021 06:44 Ответить
Вы смотрю, специалист по пыли и подошвам...
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29.06.2021 10:38 Ответить
Хмара и Шишкин настоящие патриоты в отличие...
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28.06.2021 23:31 Ответить
Да, помню 1991год, поперлись на выборы, Черновол, Лукьяненко, Юхновский , Гринев, а выиграл один, коммуняка, Кравчук. Дуракам наука...
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29.06.2021 00:21 Ответить
Украина имела сложную внешнюю ситуацию. Румыны говорили о не той границе. Юхновский сказал, что с румынами надо договариваться. Кравчук сказал правильно, что не о чем договариваться. Есть международно установленные границы вот и все. Это одна из причин почему проголосовали за Кравчука. Но я прекрасно знаю, что коммунисты это огромное зло. Их каста жестко сформирована для нас москвой из мерзавцев и предателей Украины.
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29.06.2021 07:09 Ответить
У Украины тогда армия была не в пример теперешней, и ядерное оружие, какие Румыны? И я про то, что не было единства и сейчас нет, потому и бьют Украину со всех сторон, а внутри разьедает страну коррупция и предатели.
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29.06.2021 10:47 Ответить
А недавно , Кошулинский в очередной раз баллотировался, а выбрали слугу народа Верастюка, аха- ха- ха !!! Мало вас били голодом морили, нужно ещё...
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29.06.2021 00:38 Ответить
Убивць належить карати у їх спосіб.
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28.06.2021 22:00 Ответить
Діди- респект і уважуха - усі молодші б так,бо вже багато тих, хто в чергу за іудські гроші став,щоб продать побратимів та країну, старий коментар: думають,що
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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28.06.2021 22:04 Ответить
Діди- респект і уважуха - усі молодші б так,бо вже багато тих, хто в чергу за іудські гроші став,щоб продать побратимів та країну, старий коментар: Впродовж останніх століть українці мали отрицательний
генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули
в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином
це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та
прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
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28.06.2021 22:07 Ответить
Чисто теоретически, эти двое еще когда-нибудь до этого ходили в футболках с подобными надписями на заседание в ВР?
Наверное нет, скорее всего до этого их ВСЕ устраивало.
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28.06.2021 23:12 Ответить
Щишкин был бы отличным президентом Украины вместо шмаркли. Хмару я очень уважаю как патриота, но в наших сложных условиях на президента он не дотягивает. Но бывшие дисиденты, в том числе и Хмара, должны были быть пожизенно в парламенте, без привязки к каким либо партиям.
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28.06.2021 23:40 Ответить
Зробили себе разом!
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29.06.2021 01:12 Ответить
На урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди річниці від дня прийняття Конституції України не надали слово Ющенку та Порошенку,єдиним Президентам, хто з повагою ставився до Основного закону країни, роками відстоююючи український інтерес і відроджуючи українську націю!
Зате ВР і громадяни Украіни послухали пафосний виступ найвеличнішого порушника нашоі Конституціі , Зеомансь4ого 😀
Зеля , пора сушити сухарики 😂
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29.06.2021 07:35 Ответить
Хмара дико топил за клоуна на выборах в 2019. Ну что, уважаемый писатель, не понравилось? А как же"давайте попробуем, хуже не будет"?
Вот это и дико бесит - такая безответственность известный людей, которые рекламировали недомерка.
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29.06.2021 07:41 Ответить
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проглосували за незалежність України. Значить вміли правильно голосувати. От цікаво, хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару", яка проглосувала за кловуна олігарха. Це не Хмара, не Лук'яненко і не Шишкін.
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29.06.2021 07:52 Ответить
73 % решілі за Зелю... он всего лишь чувак 95 квартала
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29.06.2021 10:23 Ответить
Референдум Зеля проведе и опять 77% болванов скажут ЗА,не ...80 % как в Белоруси за Лукашеску...
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29.06.2021 10:25 Ответить
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