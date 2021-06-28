"Зе! Убийца Конституции": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин выразили протест во время выступления Зеленского в Раде. ФОТО
Авторы Конституции, бывший народный депутат нардеп Степан Хмара и первый генпрокурор Виктор Шишкин, пришли в Верховную Раду на выступление президента Украины Владимира Зеленского в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".
Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет Rada TV Channel.
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Скажу так - обидва . Але на відміну від Хмари Левко ніколи публічно не сварився з лідеркою "Батьківщини" . Як й Яворівський , Можливо й були якесь різне бачення , але про це ми вже ніколи ну будьмо знати . А ось Степан вийшов з БЮТу в 2006 році (на рік раніше ніж Броцький й його товарищ - Данілов) в знак протесту проти включення до лав БЮТу гнуса Фельдмана .
... Як правозахістник мав право , але ось Левко його в цьому не підтримав , бо може зрозумів мотивацію лідерки , що партійні структури требо якось підтримувати .
Але , що характерно , вже в 2017, 2018 Хмара багато разів висловлювався , що Юля зі всіх верогідних й реальних кандидатів на Банкову найбільш гідна .
Дякую, ви зробили це РАЗОМ!
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шмарклю иплом в лайно
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули
в першу чергу кращі.багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином
це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та
прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що
в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще ніж у своєму. ДО РЕЧІ:Прошу
підтримати. Ваша думка https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Наверное нет, скорее всего до этого их ВСЕ устраивало.
Зате ВР і громадяни Украіни послухали пафосний виступ найвеличнішого порушника нашоі Конституціі , Зеомансь4ого 😀
Зеля , пора сушити сухарики 😂
Вот это и дико бесит - такая безответственность известный людей, которые рекламировали недомерка.