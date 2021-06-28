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К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский

К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский

К 30-летию независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной Конституцией Европы.

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Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышало, читало или изучало. И при этом подавляющее большинство из нас никогда не видело ее в живую. Не видело частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что в результате диалога, который несколько месяцев велся с властью Швеции, оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет попадет в Украину.

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"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика. Одна уже утром выставлена ​​в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе Президента. Третья - в Конституционном Суде Украины. После его обновления и перезагрузки. К 30-летию нашей Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину", - отметил Зеленский.

ВР (29244) Зеленский Владимир (20336) Конституция (2236)


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Топ комментарии
+26
К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 177
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28.06.2021 12:07
+18
Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
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28.06.2021 12:07
+15
tZE inform
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
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28.06.2021 12:12
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К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3867
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28.06.2021 12:05 Ответить
пля.!!!
Не давайте в руки ублюдку!!
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28.06.2021 12:05 Ответить
Ей ЗЕ тоже публично зад вытрет?
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28.06.2021 12:07 Ответить
Так уже вытирает, два года уже.
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28.06.2021 12:11 Ответить
К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский - Цензор.НЕТ 177
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28.06.2021 12:07 Ответить
найбрудніша пляма поки що янукович, але нелох його може переплюнуть
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28.06.2021 12:51 Ответить
І за тих падлюк, хто за продаж Землі Неньки галасував!!
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28.06.2021 13:20 Ответить
Мне тоже стыдно за мой выбор в 14 м году выбирать было не из чего.
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29.06.2021 04:00 Ответить
Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
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28.06.2021 12:07 Ответить
73% это "уставшие от войны". Сейчас 26% это откровенные враги Украины.
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28.06.2021 12:13 Ответить
бред, не кидайтесь процентами - это как Клюев, там его шестерка, высрали про 3 сорта типо.
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28.06.2021 12:22 Ответить
Ну да, зеледент президент МИРА! Как же я так неправильно написал-то.
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28.06.2021 12:26 Ответить
я о том шо даже рашников понимаю - большинство оболванить мона как два миллиарда об асфаль
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28.06.2021 12:29 Ответить
tZE inform
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
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28.06.2021 12:12 Ответить
вчера искал там про вагнеровцев - не нашел. удивился
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28.06.2021 12:20 Ответить
почему мы ее еще не выкупили? или обменяйте на что-нибудь нужное шведам.
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28.06.2021 12:18 Ответить
беру свои буквы взад, Зеля таки любит и уважает "эту страну"(смешно, да)
Именно надо делать то шо он сказал. Хотя... ну не надо думать шо это там первое в Европе, таких писателей было много, как напр. Ян Гус.
просто веет это как вот дураки поклоняются сушенным кускам коров. ну написал - ну хорошо, тока не делай.те очередного топтания по флагу, как было на параде.
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28.06.2021 12:20 Ответить
«я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику

Цікаво побачити світлину, як ти кладеш квіти, до пам'ятника Пилипу Орлику, 28 червня 2014-го року...
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28.06.2021 12:21 Ответить
Пипел хавает . Нарид такой , что его можно дурет вечно .
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28.06.2021 12:25 Ответить
Сколько есть названо улиц в Украине в честь гетмана Украины Пилипа Орлика и русской вврварки, нацистки Терешковой ? Это все что надо знать об современной украинской нации .
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28.06.2021 12:23 Ответить
Лживая тварь.Три миллиона человек попав в реестр должников получили от власти ,,волчий билет,, Не имеют доступ к банковской системе и полностью поражены в правах на труд, что гарантировано Конституцией. Пишу это в Офис Омбудсмена Украины, реакции ни какой. А судебные исполнители советуют или воровать или сдохнуть. С Днем Конституции....
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28.06.2021 12:35 Ответить
УРА!
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28.06.2021 12:37 Ответить
До 30-річчя незалежності України до Києва привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика 1710 року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2390
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28.06.2021 12:38 Ответить
Дебільні порохоботи дістали своїм примітивізмом. Малюночками ви точно не переможете.
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28.06.2021 12:48 Ответить
А мудрі "смєтуни" вже разів 20 (мінімум) винесли свого ідола з Банкової, щоб він виконав свою передвиборчу "обісцянку" - "якшо я порушу закон, то сам піду у відставку". Так? Причому винос ЗЕ з крісла Президента повинен був статися ще влітку 2019, після призначення Богдана Головою АПУ (порушення закону про люстрацію).
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28.06.2021 14:20 Ответить
До чого тут зелений блазень?
Мені щиро похер на зеленського та його кагал. Я ніколи не підтримував ні баригу, ні блазня. Мова за дебільних порохоботів з їх малюнками. Так ви точно переможете.
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28.06.2021 17:11 Ответить
. Полотно нашої історії має тисячу років і стільки ж відсутніх частин пазла. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну", - зазначив Зеленський

^^^
Так, коріння нашої державності у 882 році, то про які 30 років мова?
У 1991 році сталося відновлення нашої державності, а не її початок.
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28.06.2021 12:46 Ответить
Чекаємо на золото Полуботька з англійських банків...
PR only...
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28.06.2021 13:17 Ответить
Незалежність юридично оформили як розлучення з совком, щоб потім , наче за законом продати країну...Це початок кінця нашої державності! Якусь бумаженцію нам не повертають назавжди, не кажучи про злато Полуботько! Єгипєт та інші блек мети лив своє повертають з США та Великобританіі....
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28.06.2021 14:04 Ответить
Піар і шоу! Шоу і піар! Більше нічого - його виборцям й того достатньо, бо "па пріколу", "хужє нє будєт" та й взагалі "какая разніца"!
Але оце:
"традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику" Источник: https://censor.net/ru/n3273809

просто шедевральний фонтан сечі "мудрому наріду"!

Кожен рік, на свята, "квартал" давав концерти... Чи в наркотичному тумані зелебобіної макітри "традиція" - це коли другий рік поспіль його змушують кудись їхати, класти квіти біля якоїсь статуї і вчити новий текст для постиків і хриплосиків????
Якщо на московії Вова - "он просто *********", то в Україні Вова - просто брехло, зрадник і невіглас.
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28.06.2021 14:15 Ответить
Собственноручная подпись Филиппа Орлика и войсковая печать есть только на оригинале "конституции", который в Москве и написан на староукраинской мове, которую и сейчас любой москвич понимает, а на латинском "оригинале" из Швеции ничего того нет, но Зеленскому пофиг, как и всем профессиональным патриотам.
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28.06.2021 15:37 Ответить
Та да. Не Пилипа, а Филиппа, не конституция, а "договоры и постановления" между козацкой старшиной и гетьманом и написана на языке почти русском. То есть вассальный договор. И Карлу послали на утверждение и подпись латинский вариант. Правду надо говорить.
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28.06.2021 17:17 Ответить
Помнится, прибалты дарили зеленскому велосипед, намекая, как мне думается, на его представления (сценические) об Украине - не понял, похоже. Теперь - более сильный аргумент (наверное, как слабопонимающему) в виде Конституции! Похоже, снова не понял, потому что четырехкратные попытки с "Большим Гербом" ничему не научили, имея ввиду аргументацию отсутствия необходимости и даже натеперь необоснованности, потому что объявил, "як невiдкладний". В общем, зе готовит себе солидную базу, чтобы в словесном экстазе, восхваления "величайшего деятеля современности" слиться зi надбаннями i досягненнями, яких ще нiколи не бачили (i не чули, звiсно). Кстати, опять же "СКОЛЬКО СТОИТ и источники покрытия программы "ПОДАРУНОК украинцам ОТ НАЦИИ" - памятная медаль, упаковка и многомесячная реклама на нескольких ТВ-каналах? Почему исключены патриотичные представители дальнего зарубежья (как минимум)? Или они делают МАЛО для своей исторической родины?
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28.06.2021 19:06 Ответить
 
 