К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский

К 30-летию независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

"Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной Конституцией Европы.

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Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышало, читало или изучало. И при этом подавляющее большинство из нас никогда не видело ее в живую. Не видело частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что в результате диалога, который несколько месяцев велся с властью Швеции, оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет попадет в Украину.

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"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика. Одна уже утром выставлена ​​в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе Президента. Третья - в Конституционном Суде Украины. После его обновления и перезагрузки. К 30-летию нашей Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину", - отметил Зеленский.