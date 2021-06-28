К 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика 1710 года, - Зеленский
К 30-летию независимости Украины в Киев из Швеции привезут оригинал первой украинской Конституции Пилипа Орлика 1710 года.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время выступления в Верховной Раде в честь 25-летия Конституции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.
"Перед тем, как приехать сюда, я традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику - гетману Войска Запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной Конституцией Европы.
Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышало, читало или изучало. И при этом подавляющее большинство из нас никогда не видело ее в живую. Не видело частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. Это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что в результате диалога, который несколько месяцев велся с властью Швеции, оригинал Конституции Пилипа Орлика впервые за 311 лет попадет в Украину.
"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Филиппа Орлика. Одна уже утром выставлена в фойе Верховной Рады. Вторая будет находиться в Офисе Президента. Третья - в Конституционном Суде Украины. После его обновления и перезагрузки. К 30-летию нашей Независимости, впервые за 311 лет, в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Его вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы, все желающие смогут увидеть в Софийском соборе. Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину", - отметил Зеленский.
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Не давайте в руки ублюдку!!
Ось мені цікаво, чи є навіть зедебіли котрі в це вірять...? Цей рік та два попередніх звісно не рахуються.
Парад на 30-летие Независимости будет принимать дезертир-уклонист обвиняемый в государственной измене.
Именно надо делать то шо он сказал. Хотя... ну не надо думать шо это там первое в Европе, таких писателей было много, как напр. Ян Гус.
просто веет это как вот дураки поклоняются сушенным кускам коров. ну написал - ну хорошо, тока не делай.те очередного топтания по флагу, как было на параде.
Цікаво побачити світлину, як ти кладеш квіти, до пам'ятника Пилипу Орлику, 28 червня 2014-го року...
Мені щиро похер на зеленського та його кагал. Я ніколи не підтримував ні баригу, ні блазня. Мова за дебільних порохоботів з їх малюнками. Так ви точно переможете.
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Так, коріння нашої державності у 882 році, то про які 30 років мова?
У 1991 році сталося відновлення нашої державності, а не її початок.
PR only...
Але оце:
"традиционно, как и каждый год, возлагал цветы к памятнику Пилипу Орлику" Источник: https://censor.net/ru/n3273809
просто шедевральний фонтан сечі "мудрому наріду"!
Кожен рік, на свята, "квартал" давав концерти... Чи в наркотичному тумані зелебобіної макітри "традиція" - це коли другий рік поспіль його змушують кудись їхати, класти квіти біля якоїсь статуї і вчити новий текст для постиків і хриплосиків????
Якщо на московії Вова - "он просто *********", то в Україні Вова - просто брехло, зрадник і невіглас.