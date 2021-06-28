РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8406 посетителей онлайн
Новости
4 444 54

"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фролов написал на странице в Facebook.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал он.

При этом он отметил, что уже давно, после посещения курса по институционализму в Счетной палате Польши, убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил украинцев с 25-летием Конституции страны: "Она молодая, но зрелая и мудрая"

Автор: 

ВР (29244) Конституция (2236) Фролов (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Не трожь Конституцию зеленый скот саоими грязными лапами..
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
показать весь комментарий
28.06.2021 12:14
+30
"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы" - Цензор.НЕТ 7789
показать весь комментарий
28.06.2021 12:17
+17
придумали таки как обозвать коалицию с опзж, не называя ее коалицией
показать весь комментарий
28.06.2021 12:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
придумали таки как обозвать коалицию с опзж, не называя ее коалицией
показать весь комментарий
28.06.2021 12:12 Ответить
Не трожь Конституцию зеленый скот саоими грязными лапами..
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
показать весь комментарий
28.06.2021 12:14 Ответить
Там, скорее всего, будут уши портняжки торчать... Это же "мечта лаптеногих" внести изменения в Конституцию Украины....
показать весь комментарий
28.06.2021 13:05 Ответить
Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.
На жаль ніхто не в змозі тут бути оригінальним. Найправдивіша назва: Зедегенерати!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:16 Ответить
_Ну если так, то гораздо лучше звучит "зегенераты". Так же подходит ЗЕОП, или - точней всего! - ЗеПутаты.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:25 Ответить
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 691 Зепутаны!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:32 Ответить
я предлагаю упразднить институт президенства, ввести двухпалатный парламент с промежуточными выборами каждые два год и институт гетманата с представительскими функциями.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:16 Ответить
так 73 дупоголовых сумеют такое дерьмо в парламент избрать... будет целых 2 палаты зеленское!
сначала надо упразднить институт идиотов на выборах.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:36 Ответить
"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы" - Цензор.НЕТ 7789
показать весь комментарий
28.06.2021 12:17 Ответить
То все клятий Порошенко!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:19 Ответить
І воно теж....))
показать весь комментарий
28.06.2021 12:25 Ответить
Я дійсно пишаюся тобою та твоїми однодумцями! Ви здатні жерти власне зелене лайно, та ще й намагаєтесь жартувати з цього приводу!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:34 Ответить
Но это говно заложил мерзавец барыга. А мы рады топить в этом дерьме друг друга. С Днем Конституции.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:41 Ответить
Тобою також пишаюся!
показать весь комментарий
28.06.2021 12:42 Ответить
👍🏻👍🏻
показать весь комментарий
28.06.2021 12:55 Ответить
З чим Вас і поздоровляю!))
показать весь комментарий
28.06.2021 12:53 Ответить
Підсмажити намащене забули...
показать весь комментарий
28.06.2021 12:46 Ответить
а епальничек чётко мураевский..... совпадэнье???
показать весь комментарий
28.06.2021 12:18 Ответить
"Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения." - сказочные дегенераты.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:19 Ответить
"Законча"! - Закончим плевать на основной закон и уедем к Крвчуку на КОНЦА - заспу)
дед шашлыки жарит, хочет гостей
показать весь комментарий
28.06.2021 12:27 Ответить
А "трускавецькі курси" він проходив? Бо курси в Польші не рахуються.Йому є шанс створити міжфракційне об*єднання "Любителі буфета".
показать весь комментарий
28.06.2021 12:20 Ответить
проходив, відмінник він, https://censor.net/ru/blogs/all/page/1/category/0/interval/5/author/475047/sortby/date...
показать весь комментарий
28.06.2021 12:42 Ответить
Тоді схоже, що "переучився", раз таку "ідею" виношує. Незабаром канікули, нехай відпочине.
показать весь комментарий
28.06.2021 13:22 Ответить
Ви зелень як не гніздитеся, а в патріоти не годитеся. Ви зелений вонючий мох,який росте на болоті і якого треба просто висушити,щоб ви зникли.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:22 Ответить
Напевно з Земелькою та надрами Неньки пов'язано!
Дерибан...
показать весь комментарий
28.06.2021 12:24 Ответить
І з подвійним громадянствоим, і з федералізацією. І крим, зеленому кодлану, потрібно визнати кацапським.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:33 Ответить
Клован сів не на свій "златий унітаз"...
Це стосується і всіх впопуредників..😁
показать весь комментарий
28.06.2021 12:59 Ответить
Зеленский продолжил *********** традиции «папередников»..))
показать весь комментарий
28.06.2021 13:08 Ответить
сколько можно насиловать конституцию? ее не менять надо, а просто соблюдать... скоты...
показать весь комментарий
28.06.2021 12:24 Ответить
Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал он. Источник: https://censor.net/ru/n3273810\\\\\\\\

он ошибся - для процветания моей тещи и дворника Васи, у которого 5 джипов, но мало.вато будет.
а теща ваще швейцарка - 2 зАмка и прочее по мелочи, бедная ка тот архиепископ шо в Болгарии на трамваях ездил пока не отправился к Аллаху или че там
показать весь комментарий
28.06.2021 12:25 Ответить
Ви. курви, антимідаси, до чого не доторкнетесь - все у лайно перетворюється.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:25 Ответить
"процесс конституционной реформы"/ Статья 13. Земля Украины, её природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа. Кодлан Коломойского желает уточнить что под народом он подразумевает не всех граждан Украины , а только их часть с двойными и тройными гражданствами..
показать весь комментарий
28.06.2021 12:27 Ответить
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 2497
показать весь комментарий
28.06.2021 12:31 Ответить
Ця пліснява наволоч "нареформує".
Перетворять Конституцію на дишло, яким всяка колаборантська і кацапська сволота буде крутити, як захоче.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:32 Ответить
"Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения." - НА ПЕНЬКАХ! (название)
показать весь комментарий
28.06.2021 12:32 Ответить
А зачем моносброду межфракционное объединение? Или у них уже нема большинства в Раде?
показать весь комментарий
28.06.2021 12:34 Ответить
може, хтось йому дав команду валити цю монобільшість...
показать весь комментарий
28.06.2021 12:43 Ответить
Валить на самом деле очень просто - любой олигарх даёт команду своей части моносброда выйти из фракции и ву-а-ля - перевыборы ВР.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:47 Ответить
Сказано же: бандиты готовятся взломать Конституцию.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:44 Ответить
Для этого требуется не менее 2/3 депутанов.
показать весь комментарий
28.06.2021 12:55 Ответить
Если бы бандиты, то не так обидно, братва! А эти - мрази гламурные, петухи!
"Слуга народу" Фролов хоче створити в Раді міжфракційне об'єднання і розпочати "процес конституційної реформи" - Цензор.НЕТ 4705
показать весь комментарий
28.06.2021 12:55 Ответить
Банду геть зелену...
показать весь комментарий
28.06.2021 13:02 Ответить

Різні бувають Конституції ! Конституція (Основний Закон) УССР.
Документ 001_001, поточна редакція - від 19.11.1976 року.
Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР (окупаційна назва окупованої держави УНР) забезпечує за СРСР (кривава в'язниця народів) в особі його найвищих органів державної влади та органів державного управління права, визначені статтею 14 Конституції цього кривавого СРСР.
Навіть для своєї безправної колонії УРСР москва створила і дозволила нам Українцям мати свою але колоніальну Конституцію! -
показать весь комментарий
28.06.2021 13:15 Ответить
Ще один русміровець лізе до Конституції.
показать весь комментарий
28.06.2021 13:26 Ответить
Фролов Пашка - ещё один вундеркинд из Кривого Рога!
показать весь комментарий
28.06.2021 13:34 Ответить
Начните млять с Судейской.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:10 Ответить
Из-за которой эти все проблемы и начались.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:11 Ответить
Жидобільшовикам ЗЕ не варто пхати своє рило в українську Конституцію.
показать весь комментарий
28.06.2021 14:58 Ответить
"значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов в Государстве нет независимой счётной палаты.Это инструмент коррупции и давления,а не учёта и прогнозов.Независимый аудит могут предоставить только независимые мировые компании по аудиту.Тому нам тут москальскую шнягу в Украине строить не треба
показать весь комментарий
28.06.2021 16:19 Ответить
... фролов если тебе не нравится страна не нравится украинська мова геть до ростова.И оставь Конституцию в покое,не таким как фролов что то переделывать в стране.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:22 Ответить
Кто ты такой и как тебя звать, упырь кремлевский? Вам Коституция Украины спать не дает , твари!
показать весь комментарий
28.06.2021 18:36 Ответить
Меня не удивляет,что молодые люди иногда поддерживают совковую бодягу, кремлевских упырей и ватное сумашествие. В наше циничное время молодые там, где деньги, а Кремль для того, чтобы погубить украинское государство денег не жалеет.
показать весь комментарий
28.06.2021 18:42 Ответить
 
 