"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фролов написал на странице в Facebook.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал он.

При этом он отметил, что уже давно, после посещения курса по институционализму в Счетной палате Польши, убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.

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