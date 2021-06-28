"Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"
Народный депутат Павел Фролов (фракция "Слуга народа"), член регламентного комитета Верховной Рады намерен инициировать межфракционное депутатское объединение для проведения конституционной реформы в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фролов написал на странице в Facebook.
"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс Конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украины", - написал он.
При этом он отметил, что уже давно, после посещения курса по институционализму в Счетной палате Польши, убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.
Фролов также намерен отметить призом за лучшее предложение по названию межфракционного депутатского объединения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ошибки оно нашло.. Это ты ошибка Природы...и твой патрон...осел оманский..
На жаль ніхто не в змозі тут бути оригінальним. Найправдивіша назва: Зедегенерати!
сначала надо упразднить институт идиотов на выборах.
дед шашлыки жарит, хочет гостей
Дерибан...
Це стосується і всіх впопуредників..😁
он ошибся - для процветания моей тещи и дворника Васи, у которого 5 джипов, но мало.вато будет.
а теща ваще швейцарка - 2 зАмка и прочее по мелочи, бедная ка тот архиепископ шо в Болгарии на трамваях ездил пока не отправился к Аллаху или че там
Перетворять Конституцію на дишло, яким всяка колаборантська і кацапська сволота буде крутити, як захоче.
Різні бувають Конституції ! Конституція (Основний Закон) УССР.
Документ 001_001, поточна редакція - від 19.11.1976 року.
Українська Радянська Соціалістична Республіка УРСР (окупаційна назва окупованої держави УНР) забезпечує за СРСР (кривава в'язниця народів) в особі його найвищих органів державної влади та органів державного управління права, визначені статтею 14 Конституції цього кривавого СРСР.
Навіть для своєї безправної колонії УРСР москва створила і дозволила нам Українцям мати свою але колоніальну Конституцію! -
Фролов в Государстве нет независимой счётной палаты.Это инструмент коррупции и давления,а не учёта и прогнозов.Независимый аудит могут предоставить только независимые мировые компании по аудиту.Тому нам тут москальскую шнягу в Украине строить не треба