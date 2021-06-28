Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации, - Разумков

Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации Российской Федерацией части территории Украины

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В условиях аннексии и оккупации части территории Украины самой важной задачей является распространение действия Основного закона на всю территории нашего государства, обеспечения его целостности и неприкосновенности в пределах существующих международно признанных границах", - сказал Разумков на торжественном заседании Верховной Рады, посвящённом 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин встали во время выступления Зеленского в Раде в футболках: "Зе! Убийца Конституции". ФОТО

В заседании парламента принимают участие глава государства Владимир Зеленский и экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В понедельник впервые с весны прошлого года с введения карантина в связи с COVID-19 представителям СМИ разрешили работать на балконе в зале заседаний (до сегодняшнего дня там могли находиться только фотографы и операторы).

Также читайте: "Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"