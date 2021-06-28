Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации, - Разумков
Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации Российской Федерацией части территории Украины
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В условиях аннексии и оккупации части территории Украины самой важной задачей является распространение действия Основного закона на всю территории нашего государства, обеспечения его целостности и неприкосновенности в пределах существующих международно признанных границах", - сказал Разумков на торжественном заседании Верховной Рады, посвящённом 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве.
В заседании парламента принимают участие глава государства Владимир Зеленский и экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
В понедельник впервые с весны прошлого года с введения карантина в связи с COVID-19 представителям СМИ разрешили работать на балконе в зале заседаний (до сегодняшнего дня там могли находиться только фотографы и операторы).
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Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.
Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.
Саме за підготовку Лорак до Євробачення у 2008 Кіркоров отримав званння в Україні -
если конституция только для простых грешных, то засуньте ее себе в очько.
Адалі воно само піде...