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Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации, - Разумков

Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации, - Разумков

Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации Российской Федерацией части территории Украины

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В условиях аннексии и оккупации части территории Украины самой важной задачей является распространение действия Основного закона на всю территории нашего государства, обеспечения его целостности и неприкосновенности в пределах существующих международно признанных границах", - сказал Разумков на торжественном заседании Верховной Рады, посвящённом 25-летию принятия Конституции Украины в понедельник в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авторы Основного Закона Хмара и Шишкин встали во время выступления Зеленского в Раде в футболках: "Зе! Убийца Конституции". ФОТО

В заседании парламента принимают участие глава государства Владимир Зеленский и экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

В понедельник впервые с весны прошлого года с введения карантина в связи с COVID-19 представителям СМИ разрешили работать на балконе в зале заседаний (до сегодняшнего дня там могли находиться только фотографы и операторы).

Также читайте: "Слуга народа" Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

ВР (29244) Конституция (2236) День Конституции (90) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+6
Не плохо бы начать распространение действия Конституции с ОП и ВР.
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28.06.2021 12:21
+5
ОП и ВР забили на Конституцию. А делают такие заявы как будто они за. Даже "гарант Конституции" борется с Конституционным Судом, чтобы ему было удобно торговать украинской землёй.
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28.06.2021 12:32
+5
Поясніть хтось цьому довбню значення терміну "окупація"...
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28.06.2021 12:36
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Не плохо бы начать распространение действия Конституции с ОП и ВР.
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28.06.2021 12:21 Ответить
І навіщо такі "звучні" фрази, коли таке можливо лише після повного звільнення цих територій.
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28.06.2021 12:23 Ответить
А вона на підконтрольних територіях діє?
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28.06.2021 12:25 Ответить
ОП и ВР забили на Конституцию. А делают такие заявы как будто они за. Даже "гарант Конституции" борется с Конституционным Судом, чтобы ему было удобно торговать украинской землёй.
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28.06.2021 12:32 Ответить
Я горда тим, що читаю що треба- Букви, dsnews та цензор дати фото та інфу з Шишкіним та Хмарою у ВР . УП-0, ДТ-0
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28.06.2021 12:32 Ответить
С каких пор председатель Верховной Рады стал гарантом Конституции?
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28.06.2021 12:33 Ответить
Лживые твари.Три миллиона человек попав в реестр должников получили от власти ,,волчий билет,, Не имеют доступ к банковской системе и полностью поражены в правах на труд, что гарантировано Конституцией. Пишу это в Офис Омбудсмена Украины, реакции ни какой. А судебные исполнители советуют или воровать или сдохнуть. С Днем Конституции....
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28.06.2021 12:33 Ответить
Начиная с ОПачки?
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28.06.2021 12:34 Ответить
Что оно несёт? Оккупированные территории обеспечивает оккупант, а не Украина согласно прав, записанных в Конституции.
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28.06.2021 12:35 Ответить
Поясніть хтось цьому довбню значення терміну "окупація"...
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28.06.2021 12:36 Ответить
Поширення дії Конституції на всій території України - важливе завдання в умовах окупації, - Разумков - Цензор.НЕТ 706
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28.06.2021 12:37 Ответить
Распространение действия Конституции на всех граждан Украины включая поцЗедента - важная задача . Но оно как гадюка под каблукам -извивается и норовит укусить, - Разумков
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28.06.2021 12:38 Ответить
В Москве был сорван концерт Ани Лорак. Перед началом концерта митингующие требовали, чтобы артистка начала платить налоги за свои выступления в России.
Так, активисты пришли с плакатами 25 июня, на которых они написали требования к Лорак об уплате налогов. В результате чего предстоящий концерт певицы был сорван.
Как сообщается, за 2019 год Ани Лорак заплатила налогов всего около 165 тысяч рублей (2 300 долларов). Кроме того, цена билетов на ее концерт достигает 80 тысяч рублей (1 100 долларов), а платья певицы стоят тысячи долларов.

Саме за підготовку Лорак до Євробачення у 2008 Кіркоров отримав званння в Україні -
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28.06.2021 12:47 Ответить
Любят звучные фразы ляпать и пиариться на этом. А почему ВР во главе с тобой проголосовала за антконституционный дерибан земли? И твой лично голос был в поддержку.
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28.06.2021 12:50 Ответить
Распространение действия Конституции на всей территории Украины - важная задача в условиях оккупации/ А почему бы и нет. Может-любимое слово кодлана Коломойского. Главарь ДНР может стать гарантом украинской Конституции. Суды, органы правопорядка ДНР могут возлюбить украинскую Конституцию. И тогда освобождать никого не надо, и барыга Разумков может вернуться к любимому делу. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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28.06.2021 12:50 Ответить
Ну хоть на 3 году у власти зеленые научились слову "оккупация". А каким чайником по мордочке надо зеледента научить фразе "российские захватчики украинской земли"?
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28.06.2021 12:51 Ответить
После Загальных Зборив громад местная власть становится легетимной ст.142.143, которых как не было так и нет. О какой конституции этот ушлепок и землепродавец говорит.
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28.06.2021 12:53 Ответить
распространите конституцию сначала в ВР , ОП. и на президента лично. землю продаете? нарушив конституцию, без референдума. през назначает руководителей набу, сап и тд, в нарушение конст. ОП руководит страной, а они фактичесски НИКТО. рнбо увольняет таможенников, в нарушение конст. и так по всем направлениям. а самое главное, през лично, один, без никого сливает врагам секретные данные.
если конституция только для простых грешных, то засуньте ее себе в очько.
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28.06.2021 13:02 Ответить
Возвращался бы ЗЕ лучше в квартал 95, а разумков в управление своими ломбардами.
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28.06.2021 13:02 Ответить
как известно у него сеть ломбардов про100кредит.
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28.06.2021 13:05 Ответить
Распространіть її дію, спочатку, на верхівку влади...
Адалі воно само піде...
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28.06.2021 13:43 Ответить
Врато б йому нагадати, що дія Конституції перш за все повинна почати діяти у Верховній Раді.
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28.06.2021 14:42 Ответить
Разумков виявляється не тільки "пупс Тігіпка" а дійсно справжній зе-дурень...
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28.06.2021 14:51 Ответить
 
 