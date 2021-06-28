За сутки в Киеве выявлено 116 больных коронавирусом, летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 116 больных коронавирусом. Летальных случаев за сутки в столице нет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"116 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 486", - сообщил Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 21 до 78 лет. А также 7 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчиков от 9 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали одного больного коронавирусом. А также 45 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 120 человек. В целом коронавирус преодолели 204 359 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 21 и в Соломенском районе - 19 случаев", - отметил Кличко.

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