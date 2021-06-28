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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве выявлено 116 больных коронавирусом, летальных случаев нет, - Кличко

За сутки в Киеве выявлено 116 больных коронавирусом, летальных случаев нет, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 116 больных коронавирусом. Летальных случаев за сутки в столице нет.

 Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"116 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Летальных случаев нет. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 213 486", - сообщил Кличко.

Заболели 67 женщин в возрасте от 20 до 83 лет, 39 мужчин в возрасте от 21 до 78 лет. А также 7 девочек от 5 до 17 лет и 3 мальчиков от 9 до 17 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые симптомы после перенесенного COVID-19 могут сохранятся до полугода, - исследование

В больницы столицы госпитализировали одного больного коронавирусом. А также 45 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 120 человек. В целом коронавирус преодолели 204 359 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 36, в Оболонском - 21 и в Соломенском районе - 19 случаев", - отметил Кличко.

Также читайте: За сутки в Украине от COVID-19 умерли 9 человек, зафиксированы 285 новых случаев заражения, 384 человека госпитализированы

карантин (16729) Киев (25513) Кличко Виталий (4640) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Именно так думают кацапы и 73-процентные бараны. И это хорошо,

За добу в Києві виявлено 116 хворих на коронавірус, летальних випадків немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2021 14:16
+2
Совершенно верно...не обязательно...но их же вводят не просто так...а для чего то...
А для чего??
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28.06.2021 15:02
+2
Разумеется...
А теперь вопрос...мне как не вакцинировпну такой пасплрт далут?? Нет...
Следовательно предьявить мне будет нечего...
Значит это дискриминация...
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28.06.2021 15:20
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Правила форума Совет форумчан
Все так как и должно было случится...
Слухи о страшном..жутко смертельном и заразном вирусе оказались сильно преувеличенными...
Кто должен был заболеть...тот заболел...кто должен быть умереть...тот умер...и пандемия пошла на спад...
Все так как было с испанкой...
А вакцинация то так...пук в лужу...
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28.06.2021 13:58 Ответить
Именно так думают кацапы и 73-процентные бараны. И это хорошо,

За добу в Києві виявлено 116 хворих на коронавірус, летальних випадків немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 3994
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28.06.2021 14:16 Ответить
Мне абсолютно пох на то что они думают...кроме того я считаю что думать они не умеют...
Но факт есть факт...количество вакцинировпнных о общему числу населения мизерное...а пандемия идет на спад...
Испанкой за два года заболело 550 миллионов человек...ковидом за теже два года 160 миллионов..
Испанка закоечилась безо всяких вакцин...закончится и ковид....ну разве что этот весь зоопарк вакцин дает вирусу вощсожность мутировать...
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28.06.2021 14:29 Ответить
Вам может быть что угодно, но вы поразительно точно их цитируете. Есть народная мудрость о том, что у некоторых людей мысли сходятся...
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28.06.2021 14:32 Ответить
Я не могу никого цитировать по той простой причине...что для того что бы процитировпть что то...надо это что прочитать...
Ео я в отличии от вас кацапов и зебилов не читаю..
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28.06.2021 14:33 Ответить
На этот счет как раз второе предложение моего предыдущего поста.
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28.06.2021 14:34 Ответить
Та да...истерию по поводу вируса развели знатную...у миллионов мысли сошлись...😁
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28.06.2021 14:36 Ответить
И есть чёткие закономерности - чем маргинальней оппонент, тем он более воинственный "антипривиочник". Та же зависимость с ментальностью - чем более она "восточная", тем более "антипрививочная".
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28.06.2021 14:38 Ответить
Закономерность разумеется есть..
В Украине 40 миллионов населения...вакцинировпно чуть более миллиона..
Полгода назад забрлевало болен 10 тысяч в день...сейчас менее тысячи....неужели вы думаете что это следствие вакцинации??
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28.06.2021 14:41 Ответить
Хотя бы погуглите, какой комплекс мер применяется для борьбы с вирусными эпидемиями, тогда, возможно (но не факт), вы перестанете городить чушь.
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28.06.2021 14:45 Ответить
Комплекс мер всем известен...и я его соблюдаю...
Масочный режим...античептики..и прочее..
Я тодько за...
Но вот зоопарк вакцин созданный оперативно ..за полгода...лично мне не нравится..
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28.06.2021 14:47 Ответить
Т.е. вам он не известен. ОК.
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28.06.2021 14:49 Ответить
Ну так просветите меня...если вам все известно...
Я буду благодарен..
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28.06.2021 14:50 Ответить
У меня нет цели просвещать. Выше я вам уже дал совет хотя бы погуглить.
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28.06.2021 14:51 Ответить
Понятно..
На этом форуме всегда так...когда нечего сказать...отправляют в Гугл..😁
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28.06.2021 14:52 Ответить
А где тут на форуме написано, что это воскресная школа?
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28.06.2021 14:56 Ответить
Нигде...
Но если чел утверждает..что ему что то известно...то ему нет проблем об этом написать..
А если он просто свестит...то сращу ничинаются оисыли в гугл...и закидоны про школу..
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28.06.2021 15:01 Ответить
Это вы утверждаете, что это "общеизвестно", но демонстрируете, что лично вам это не известно. Так вот узнайте, а потом говорите.
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28.06.2021 15:03 Ответить
Общеизвестно то о чем я ниписал выше.. масочный режим...дистанция...антисептики..
А то о яем вы шепчете...то явно что то секретное..😁
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28.06.2021 15:04 Ответить
Совершенно не секретное и, с ваших слов, общеизвестное. Но вы демонстрируете свою отчужденность по отношению к осведомлённому обществу.
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28.06.2021 15:06 Ответить
Я выше написал что ищвестео мне и всем....
А что известно вам ..неведомо...вы молчите как брянский рартищан на допросе..
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28.06.2021 15:07 Ответить
Нет. Вы выше написали, что известно лично вам, и продемонстрировали, что вам не известно практически ничего.
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28.06.2021 15:08 Ответить
Ну так напишите что известно вам...
Это что проблема написать?? Или вам ищвестно все то де что и мне...и добавить нечего??
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28.06.2021 15:09 Ответить
Это не проблема написать. Но я здесь не с целью просвещения, как уже написал выше. А с целью развлечения, в чем вы мне изрядно помогаете.
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28.06.2021 15:14 Ответить
А вы напишите...без цели просвещкния...а с целью информирования..
Вам позволит ваша религия это сделать??
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28.06.2021 15:15 Ответить
Даже, если бы это была воскресная школа, то сегодня не воскресенье, и не суббота, что делает ваш выпад в сторону религий абсурдным.
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28.06.2021 15:17 Ответить
Понятно...значит все это был обычный художественный свист от вас..
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28.06.2021 15:18 Ответить
Вот видите - вы уже прошли стадию "торг" и вошли в стадию "депрессия". Вам остался шаг до "принятия".
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28.06.2021 15:31 Ответить
Вопрсос закрыт...художественный свист в вашем исполнениии мне не интересен...
Будет что написать о "комплексе мер"...пишите...с удовольствием почитаю...
А свист не надо...то пустое...
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28.06.2021 15:35 Ответить
Вот вы и вошли в стадию "принятие"
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28.06.2021 15:36 Ответить
Это все о "комлексе мер" или есть еще что нить??
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28.06.2021 15:38 Ответить
Самые дорогие подарки человек делает себе сам. Но вы плохо стараетесь.
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28.06.2021 15:39 Ответить
Опять художественный свист?? Я вас умоляю...мне это не интересно...
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28.06.2021 15:40 Ответить
Вы демонстрируете обратное.
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28.06.2021 15:41 Ответить
И я не против привок как таковых...
Хочешь?? Колись...Чем угодно колись...
Я против ущемления прав тех кто не хочет колоться всяким разным шмурляком..
Завтра введут какие то паспорта..справки...и ограничет мне дрступ куда нить..
Я об этом...а не о прививках как таковых...
Хотя я вижу что привики это как мертвому припарка...но выбор за вами...
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28.06.2021 14:44 Ответить
А тут подробней. Где в Украине и кого заставляют "колоться всяким разным шмурляком"? Единственная страна, где применяется принудительная "вакцинация" скотомицином - кацапстан. Вероятно, этот пример у вас перед глазами? Тогда вы ошиблись - Украина не кацапстан.
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28.06.2021 14:47 Ответить
Пока не застовляют...
Но ведь еще не вечер не так ли?? И завтра может соучится все что угодно...учитывая тот факт что у власти зеленые идиоты..
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28.06.2021 14:48 Ответить
Вы свои домыслы держите при себе. ОК? А то вы похожи на одного "бабушку, который был бы дедушкой" (с).
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28.06.2021 14:50 Ответить
Это не домыслы...
Паспорта вакцинации вот вот введут в ЕС..
Геужели вы думаете что Украина в этом вопросе оствнется в стороне??
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28.06.2021 14:51 Ответить
У вас это именно домыслы. Паспорта вакцинации не являются обязательными ни в ЕС, ни в Украине.
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28.06.2021 14:55 Ответить
Совершенно верно...не обязательно...но их же вводят не просто так...а для чего то...
А для чего??
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28.06.2021 15:02 Ответить
Если вы их не хотите, то зачем интересуетесь? Не хотите - не берите. А кому надо - те знают зачем.
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28.06.2021 15:04 Ответить
Понятно...вызодит что так...лишбы було..да??😁
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28.06.2021 15:06 Ответить
Нет.
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28.06.2021 15:06 Ответить
Вызодит что да...если даже вы.. сторонник вакцинации ничего не модете сказать...😁
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28.06.2021 15:08 Ответить
Выходит что нет. И выходит, что это выше вашего понимания. Поднимайте понимание.
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28.06.2021 15:09 Ответить
Ну так для чего нужны паспорта вакцинации??
Или это ояередной большой ваш секрет ??😁
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28.06.2021 15:11 Ответить
Когда он вам понадобится, вы узнаете.
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28.06.2021 15:12 Ответить
Вот мы и пришли к тому...что назревает дискриминация тех людей которые не хотят вакцинироваться..
Так ведь??
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28.06.2021 15:14 Ответить
Нет.
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28.06.2021 15:14 Ответить
Что значит нет?? Будут люди с паспортом вакцинации и без оного...
Зачем тогда нужен этот паспопт??
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28.06.2021 15:17 Ответить
Паспорт (любой) нужен, чтоб его предъявлять.
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28.06.2021 15:18 Ответить
Разумеется...
А теперь вопрос...мне как не вакцинировпну такой пасплрт далут?? Нет...
Следовательно предьявить мне будет нечего...
Значит это дискриминация...
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28.06.2021 15:20 Ответить
Попробуйте протолкнуть в эту тему идею "не граждан", как в странах Балтии. Пусть вам дадут "паспорт не вакцинированного". Такая же история есть, к примеру, в США, где можно получить водительские права без права вождения.
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28.06.2021 15:29 Ответить
😁 вот видите...вы таки согласились с тем что дискриминация будет...
И не нужно тут приплетать гражлан и не граждан...права на вождение авто и прочее..это все из разных опер...
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28.06.2021 15:32 Ответить
Почему "дискриминация"? Не хотите паспорт - не получайте. Нет никаких механизмов принуждения.
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28.06.2021 15:34 Ответить
Я не могу его получить без вакцинации...

Но тут самое смешное заключается в том...что и впкцинированные деляться на сорта...одни получат паспорт впкцинации который признается ЕС...а другие нет..😁
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28.06.2021 15:37 Ответить
Так вы и не собирались его получать. В чем проблема?
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28.06.2021 15:38 Ответить
В том что без этого паспорта я буду ограничен в тех или иных действиях...
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28.06.2021 15:39 Ответить
Почему вы решили, что будете ограничены в действиях?
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28.06.2021 15:40 Ответить
Потому что любой паспорт...это как пропуск куда то..
И не имея оного...я не смогу туда попасть...
Или же я должен буду потратить деньги на тест к примеру...а это и есть та самая дискриминация факт которой вы уже признали...
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28.06.2021 15:43 Ответить
Нет. Паспорт не пропуск, а пропуск не паспорт.
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28.06.2021 15:43 Ответить
И вирус не вирус...и вакцина не вакцина..😁
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28.06.2021 15:45 Ответить
За добу в Києві виявлено 116 хворих на коронавірус, летальних випадків немає, - Кличко - Цензор.НЕТ 9241
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28.06.2021 15:46 Ответить
Картинка ваша не загрузилась..
Но вы меня уже утомили и без нее...
Удачи вам в каждом 180-ти дневном прививавании...😁
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28.06.2021 15:49 Ответить
Возможно, вас роскомнадзор блочит.
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28.06.2021 15:50 Ответить
Провайдер у меня украинский...живу я в Украине...
Но ваш пост показателен...
Обвинить в том что оппонент постит из паРаши..это второй после отсылки в гугл показатель того что клиент обосрался..
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28.06.2021 15:54 Ответить
Iuppiter iratus ergo nefas
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28.06.2021 15:55 Ответить
Я смеюсь...сердиться и обижаться на убогих не в мох правилах..
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28.06.2021 16:00 Ответить
Что-то довольно нервный смешок у вас...
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28.06.2021 16:01 Ответить
А картинка загрузилась...с рассеянского ресурса...с цитатой видимо очень авиоритетного для вас чувачка..
Что в принципе меня не удивило..
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28.06.2021 16:02 Ответить
Вам не нравится Маяковский? А если так?

Владимир Маяковский

Долг Украине

Знаете ли вы
       украинскую ночь?
Нет,
  вы не знаете украинской ночи!
Здесь
   небо
      от дыма
           становится черно́,
и герб
   звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
       удалью
           и кровью
Запорожская
       бурлила Сечь,
проводов уздой
        смирив Днепровье,
Днепр
    заставят
         на турбины течь.
И Днипро́
     по проволокам-усам
электричеством
         течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
     курит ли,
          пьёт ли Чаплин;
мы знаем
     Италии безрукие руины;
мы знаем,
     как Ду́гласа
           галстух краплен…
А что мы знаем
        о лице Украины?
Знаний груз
      у русского
           тощ -
тем, кто рядом,
        почёта мало.
Знают вот
     украинский борщ,
Знают вот
     украинское сало.
И с культуры
      поснимали пенку:
кроме
   двух
      прославленных Тарасов -
Бульбы
    и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
          сколько ни старайся.
А если прижмут -
         зардеется розой
и выдвинет
      аргумент новый:
возьмёт и расскажет
          пару курьёзов -
анекдотов
     украинской мовы.
Говорю себе:
      товарищ москаль,
на Украину
      шуток не скаль.
Разучите
     эту мову
          на знамёнах -
                 лексиконах алых, -
эта мова
     величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
           час расплаты настав…»
Разве может быть
         затрёпанней
               да тише
слова
   поистасканного
           «Слышишь»?!
Я
 немало слов придумал вам,
взвешивая их,
       одно хочу лишь, -
чтобы стали
      всех
         моих
            стихов слова
полновесными,
        как слово «чуешь».
Трудно
    людей
       в одно истолочь,
собой
   кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
  мы не знаем украинской ночи.

------------

1926 г.
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28.06.2021 16:05 Ответить
Мне нравится Фаина Рвневская...умнейшая женщина..
Она когда говорила ..

Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

Наверное о впс думала...
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28.06.2021 16:07 Ответить
А с чего вы взяли, что евреи друг о друге плохо думают? Вы же не еврей.
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28.06.2021 16:09 Ответить
Кстати, вы отпетляли от вопроса. Как вы относитесь к произведению "Долг Украине" В. Маяковского?
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28.06.2021 16:10 Ответить
К творчеству так называемого поэта маяковского я отношусь абсолютно нейтрально...совковый поэт..таланта ноль...пена на гавне революции...
"Долг Украине"?? Ну если вам нравится что Украина описана там как старая бабка без будущего...то мне нет..
Уровень маяковскго...это уровень дворового поэта...
Не будь тогда Есенина...возможно он бы где то там во дворах и остался..
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28.06.2021 16:20 Ответить
Забавно вы читаете через строчку. Прямо, как меры эпидемиологической защиты. Это всё объясняет.
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28.06.2021 16:23 Ответить
Вы меня тоже очень сильно забавляете...когда судите о таланте по одному произведению.?.
Что еще из тврчества этого алкоголика вас возбуждает??
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28.06.2021 16:27 Ответить
Вы утверждаете, что произведение не может быть талантливым хоть в единственном экземпляре? Или на талантливость может как-то влиять то, что употребляет автор?
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28.06.2021 16:58 Ответить
Наверное совковый паспорт в штанине да.. ?? Я угадал??😁
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28.06.2021 16:29 Ответить
Вы сами признались, что вы противник всяческих паспортов.
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28.06.2021 16:56 Ответить
Затишйо перед бурею...тьху-тьху..
😷
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28.06.2021 14:01 Ответить
Кличко борется с эпидемией, правящий Украиной кодлан Коломойского борется с Порошенко.
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28.06.2021 14:01 Ответить
Лохів та неЛохів розводять як "котят".©
Чечетов..😁
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28.06.2021 14:07 Ответить
Все маски и костюмы продаем пуйлу и радуемся победе над КОВИД. Осенью купим у них то же самое в пятикратном размере
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28.06.2021 14:08 Ответить
хорошо, что никто не умер.
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28.06.2021 16:22 Ответить
Вот - что животворящий САМОГОН творит!!!))) А ві там говорите - Пфайзер, АстраЗенека, Ковишилды какие-то
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28.06.2021 17:56 Ответить
он больной
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28.06.2021 19:56 Ответить
 
 