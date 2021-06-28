Конституция - это не "шведский стол" для Зеленского, нельзя выбрать одну статью, а ту, где ограничены права президента, не читать, - Порошенко

Конституция - это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм. И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия украинской Конституции.

"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться", - процитировал Порошенко доктора наук, одного из соавторов Конституции Украины Владимира Буткевича.

"К сожалению, власть не считает нужным отчитываться и это не добавляет оптимизма, так как власти не с чем отчитываться, власть насилует и нарушает Конституцию", - убежден Порошенко.

"То, что мы видим сейчас, например, когда "видосики" и санкции карманного СНБО заменяют правоохранительные органы, парламент - это разрушение украинской государственности, а не просто узурпация власти. Потому что в 107 статье Конституции абсолютно четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом. Он по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя это применять к украинским гражданам", - подчеркнул Порошенко.

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Пятый президент также жестко раскритиковал новые инициативы от монобольшинства: "Юридические новации, когда решения СНБО не имеют права быть обжалованы гражданами Украины через суд - какую бОльшую нелепость можно было вообще придумать, демонстрируя некомпетентность и стремление узурпировать власть?"

"Статья вторая, где отмечается нерушимость суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мне кажется, отдельные советники Владимира Зеленского ее не читали, потому что собираются через референдум разрушать наш суверенитет, разрушать нашу территориальную целостность - либо по причинам некомпетентности и дилетанства, либо по причинам неуважения к нашему государству, у которого есть суверенитет, у которого есть международно признанные границы, и сегодня это также звучало на торжественном заседании", - отметил Порошенко.

"Или третья статья, где говорится о человеке, о его правах, нерушиміх правах, и именно одна из главных функций Конституции - это защита прав и свобод граждан. Права и свободы", - отмечает лидер "ЕС".

"Конституция - это не "шведский стол", где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестую, где ограничены права президента, не читать. Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. И поэтому ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая те, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - это то, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, для интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс", - резюмирует Порошенко.

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