Конституция - это не "шведский стол" для Зеленского, нельзя выбрать одну статью, а ту, где ограничены права президента, не читать, - Порошенко
Конституция - это не "шведский стол", она работает как целостный законодательный организм. И никакие "высшие интересы" не могут быть оправданием для ее нарушения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сказал пятый президент, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко после торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25-й годовщины принятия украинской Конституции.
"Юбилей Конституции - это для народа, а для власти это означает только одно - время отчитываться", - процитировал Порошенко доктора наук, одного из соавторов Конституции Украины Владимира Буткевича.
"К сожалению, власть не считает нужным отчитываться и это не добавляет оптимизма, так как власти не с чем отчитываться, власть насилует и нарушает Конституцию", - убежден Порошенко.
"То, что мы видим сейчас, например, когда "видосики" и санкции карманного СНБО заменяют правоохранительные органы, парламент - это разрушение украинской государственности, а не просто узурпация власти. Потому что в 107 статье Конституции абсолютно четко написано, что Совет национальной безопасности и обороны Украины является консультативным, контрольным и координационным органом. Он по Конституции не может выдавать ничего того, что на сегодняшний день пытается делать Зеленский, и тем более нельзя это применять к украинским гражданам", - подчеркнул Порошенко.
Пятый президент также жестко раскритиковал новые инициативы от монобольшинства: "Юридические новации, когда решения СНБО не имеют права быть обжалованы гражданами Украины через суд - какую бОльшую нелепость можно было вообще придумать, демонстрируя некомпетентность и стремление узурпировать власть?"
"Статья вторая, где отмечается нерушимость суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Мне кажется, отдельные советники Владимира Зеленского ее не читали, потому что собираются через референдум разрушать наш суверенитет, разрушать нашу территориальную целостность - либо по причинам некомпетентности и дилетанства, либо по причинам неуважения к нашему государству, у которого есть суверенитет, у которого есть международно признанные границы, и сегодня это также звучало на торжественном заседании", - отметил Порошенко.
"Или третья статья, где говорится о человеке, о его правах, нерушиміх правах, и именно одна из главных функций Конституции - это защита прав и свобод граждан. Права и свободы", - отмечает лидер "ЕС".
"Конституция - это не "шведский стол", где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а сто шестую, где ограничены права президента, не читать. Конституция тем и ценна, что она работает только как целостный законодательный базовый государственный организм, фундамент государственности Украины. И поэтому ценность Конституции заключается в том, что там должны одновременно работать все статьи. Включая те, которые были введены во время моей каденции, и самое основное - это то, что все органы государственной власти должны прилагать все усилия для движения нашей страны, для интеграции в Европейский Союз и Североатлантический Альянс", - резюмирует Порошенко.
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А вот был бы у тебя разум и ты мог его использовать - то не велся бы на "подсказки", а думал бы сам.. легко отделяя зерна от плевел пополузма.. реальность от обещаний зомбоящика.
Так что - жри то, за что наголосовал - вы привели к власти еще более тупых чем являетесь сами..
Так в чем проблема, в госдепе США или в том что ты настолько идиот в свои 60+ лет?
Почему нам никто и ничего НЕ впаривает, мы голосуем осознанно, и лишь долпоепы из 73% бегают и скулят что их "снова апманули и впарили"?
п.с. зебил, которое ноет и само написало что голосует "30 лет по подсказке ******" - вдруг заверещало о "гражданской позиции" и "выборе".. шедеврально!)))
"Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы...."
особенно про "Пороха и Беларусь".. - в контексте того, что именно при Порохе впервые за 30 лет НЕ испаользовался админ ресурс..
впро чем, зебилам это осознать невозможно - вам по зомбоящику от коломойши/медведчука ВПАРИВАЮТ совсем другое
А потом - еще раз за ЦЕНИ в счетах в ноябре.. вместе с повышением комуналки на 40-50%.. заодно и поной о своем идиотизме, когда будешь платить по счетам))
Ну чия б корова мичала...
Як відомо, по Конституції Україна є "...незалежна, демократична, соціальна, правова держава" (ст.1)
"В Україні діє і визнається принцип верховенства права. Конституція в Україні має найвищу юридичну силу. Закони і правові акти повинні відповідати їй" (ст.8).
"Усі люди є вільні і рівності в своєї гідності і правах" (ст.21).
"Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом". (Ст.24)
А тепер порівняємо ці засадничі статті Конституції зі статтями Законів про "Судоустрій і Статус суддів" і "Про Конституційний Суд"... Угу, та сама суддівська реформа Порошенка від 2016 і 2017 років, яка зруйнувала Конституцію і де-юре перетворила державу з демократичної (ст.1) в тоталітарну мафіозно-феодальну. Бо порушила головний принцип державотворення (рівноправ'я) і поділила суспільство на нерівноправні касти, які живуть по окремим законам.
Розділ ХІІ, ст.24. Посадовий оклад судді становить:
- для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів працездатних осіб
- для судді апеляційного та вищого спеціалізованого судів - 50 прожиткових мінімумів
- для судді Верховного (і Конституційного) Суду - 75 прожиткових мінімумів
Що разом з доплатами за стаж, посаду, ступінь і т.п. приводить до офіційних зарплат суддів понад 400тис.грн на місяць, тобто більше ніж в 40 разів більше, ніж середня зарплата в Україні. Та зарплата, з податків на яку і платяться ці "рівноправні" зарплати "слуг народу" всіх мастей.
Розділ Х, ст.142 Пенсія або довічне грошове утримання судді у відставці.
п.3. "Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді".
Тобто при зарплаті 400тис.грн на місяць пенсія є 200тис.грн на місяць + 2% за кожен рік стажу понад 20років і, в принципі може бути і 300тис. і більше грн на місяць. Без податків, з ПФУ, тобто з того самого ЄСВ звичайних платників податків, пенсія яких обмежена 15 тис.грн на місяць згідно закону "Про пенсійне страхування".
Так перед яким законом рівні українці (Конституція України, ст.24)? Перед законом по судоустрій (і інши закони і підзаконні акти для номенклатури) чи про пенсійне страхування (законом для пересічних)?
На перший раз вчу
https://nv.ua/world/countries/tramp-zayavil-ob-otkaze-ot-godovoy-zarplaty-v-razmere-400-tysyach-50011535.html
Пояснюю. $400тис. брутт на рік - це найвища зарплата держслужбовця (президента) в США. Вона визначається згідно списку посадових оплат бджетників в США. Всі інши пропорційно менше її і знаходяться в діапазоні вилки 1:7, де 1 - середня зарплата в країні на час прийняття закону про цей перелік.
До речі, зарплати 9 (!) суддів Верховного Суду в США є $250...$258тис. брутто на рік.
Не переплутайте. Це зарплати на рік і брутт. Тобто до сплати податків. Причому інши доходи бюджетникам мати не дозволено окрім пасивних за попередні (до держслужби) вкладення.
Зі свої зарплати держслужбовці ще сплачують податки по одній для всіх громадян США прогресивній шкалі (в діапазоні приблизно 0...30%) в залежності від доходів на члена родини.
І так во всіх країнах (з непринциповими варіаціями), які є демократичними. Тобто держслужба в демократичних державах недарма називається СЛУЖБОЮ. Це не засіб грабування держави і життя в 40разів краще середнього громадянина держави, а служба на благо держави і всього її народу. Повторюю, ВСЬОГО народу держави. А не виключно своєму патрону.
и стадия отрицания поражения на выборах затянулась.
для особо тупых зебилов поясню (сами вы понять не способны):
интернет не умеет передавать запахи, и если тебе воняет - то только от тебя самого))
Так что почаще подмывайся, особенно перед (и, главное - после!) чтения новостей на Цензоре! особенно о твоем бесноватом клоуне-ссыкуне))
напомню кто ты и какова твоя гражданская ПОЗА: "Я реальный избиратель ,которому ***** 30 лет впаривали гнусные формулы....." (с)https://censor.net/ru/user/452140
п.с. незабудь всіх своїх туди забрати, усім кодлом валіть до рашки - там у вас "велике майбутне".. й саме у твоїй улюбленій позиціії - на колінах слухати підсказки від "****** как голосовать"(с))