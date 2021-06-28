В школах ряда западных стран детей убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, недавно вошедший в первую пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, опубликовал в газете "Коммерсантъ" и на сайте МИД статью "О праве, правах и правилах". В ней он подверг критике США и страны ЕС, обвинив их в желании навязать свою волю другим государствам, в особенности России и Китаю, а также представил свою страну как "защитника традиционных ценностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как пишет Лавров, страны Запада на недавних саммитах ЕС и НАТО, очевидно, согласовали позиции и хотят убедить другие страны в том, что Запад "как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу". Российский министр раскритиковал концепцию "миропорядка, основанного на правилах", заявив, что она якобы противоречит принципам международного права. При этом Лавров пустился в лингвистические рассуждения – по его словам, в русском языке слова "право" и "правила" – однокоренные, а в английском нет.

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По мнению Лаврова, попытки "навязать" всему миру ценности либеральной демократии бесперспективны – нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их".

Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной Европе". Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты" – пишет Лавров. Российскую оппозицию, на которую, по его словам, делает ставку Запад, он называет "маргинальным сегментом нашего общества". При этом, по словам Лаврова, Россия в отношениях с Западом не стремится к конфронтации, а готова "к поиску баланса интересов".

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Лавров, по опросам, один из наиболее известных и популярных министров. В нынешнем году он впервые баллотируется в Госдуму – по предложению Владимира Путина съезд "Единой России" включил его в первую пятерку списка партии.