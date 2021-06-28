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В школах ряда западных стран детей убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, - Лавров

В школах ряда западных стран детей убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом, - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров, недавно вошедший в первую пятерку списка "Единой России" на выборах в Госдуму, опубликовал в газете "Коммерсантъ" и на сайте МИД статью "О праве, правах и правилах". В ней он подверг критике США и страны ЕС, обвинив их в желании навязать свою волю другим государствам, в особенности России и Китаю, а также представил свою страну как "защитника традиционных ценностей".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как пишет Лавров, страны Запада на недавних саммитах ЕС и НАТО, очевидно, согласовали позиции и хотят убедить другие страны в том, что Запад "как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других – прежде всего Россию и Китай – заставлять следовать заданному им курсу". Российский министр раскритиковал концепцию "миропорядка, основанного на правилах", заявив, что она якобы противоречит принципам международного права. При этом Лавров пустился в лингвистические рассуждения – по его словам, в русском языке слова "право" и "правила" – однокоренные, а в английском нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Дебилы, бл#", - глава российского МИДа Лавров преподал урок дипломатии на встрече с коллегой из Саудовской Аравии. ВИДЕО

По мнению Лаврова, попытки "навязать" всему миру ценности либеральной демократии бесперспективны – нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их".

Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в "просвещенной Европе". Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты" – пишет Лавров. Российскую оппозицию, на которую, по его словам, делает ставку Запад, он называет "маргинальным сегментом нашего общества". При этом, по словам Лаврова, Россия в отношениях с Западом не стремится к конфронтации, а готова "к поиску баланса интересов".

Также читайте: Лавров уверяет, что у России нет сверхдержавных амбиций: "Давно понятно, что навязывание модели развития ни к чему хорошему не приводит"

Лавров, по опросам, один из наиболее известных и популярных министров. В нынешнем году он впервые баллотируется в Госдуму – по предложению Владимира Путина съезд "Единой России" включил его в первую пятерку списка партии.

дети (6491) Лавров Сергей (2295) МИД РФ (1667) США (26611) школа (3013) Евросоюз (17118) гомофобия (94)


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Топ комментарии
+32
В школах бензоколонки убеждают, что ***** не *****.
Вот где беда настоящая.
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28.06.2021 14:42
+29
У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 2052
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28.06.2021 15:12
+26
гомофобия - признак латентной **********
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28.06.2021 14:39
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Мало того, в тих школах стверджують, що є така дика країна росссія, де міністром закордонних справ поставили коняку, в минулому комуніста-атеїста !
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28.06.2021 15:50 Ответить
Не знаю чи ця новина правда, але те ,що "захід" вже повністю збожеволів і займається самознищенням то точно. Чого варта чорношкірий транс в ролі феї в "Попелюшці" і нові закони про привілеї для трансгендерів та інших психів та збоченців
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28.06.2021 15:58 Ответить
Та капець. Випадково ось дізнався, що ця мила дівчинка відчикрижила собі цицьки і пришила чоловічого пісюна. Елен Пейдж. Грала ролі в "Людях Ікс", "Джуно".
НЕЩАСНА ІСТОТА...

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 1741
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28.06.2021 16:20 Ответить
А в голову не приходило що вона звичайна дура і не знайшла собі хлопця?
Нажаль ця дурість це вже на все життя. Уродців на землі вистачає.
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28.06.2021 18:15 Ответить
Так вона ніколи й не шукала собі хлопця. Ще до цицькоектомії вона зійшлася (одружилася) з дівчиною.

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 3880
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28.06.2021 18:23 Ответить
Тепер ВОНО виглядає так:

У школах низки західних країн дітей переконують, що Ісус Христос був бісексуалом, - Лавров - Цензор.НЕТ 7333
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28.06.2021 16:22 Ответить
Все думав, - кого воно мені нагадує? Згадав, - Майкла Джексона.
Тому власний колір шкіри не подобався, цьому створінню, - власна стать...
І чимось між собою невловимо схожі. Фріки...
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28.06.2021 18:36 Ответить
бред, мужик, я посмотрел - у Майкла была болезнь оказывается, а потом докторасы его поимели. он в интервью так и сказал шо болен то.
я тоже думал шо он по приколу йухнул миллиончик шоб не быть нигером - оказалось шо ниче. так и ты - давай не будем - дал бы кто-то ссылку на клип его, пару клипо видел - он крут.го подобного - я свои слова, да и так не говорил, просто думал, но взял взад отказался дал бы кто ссылку на кллип, пару видел - он крут.
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28.06.2021 19:02 Ответить
Так я те ж саме кажу, - хворим був Місько, хворим. Хворим на голову.
Можливо, дитяча травма, після того, як його батік гвалтував у дитинстві, разом з іншими братами і сестрами.
Спати в барокамері, протирати ручки дверей спиртом і загнутися від передозу якихось таблеток, - то тільки хвороба.
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28.06.2021 19:09 Ответить
барокамера - фейк, то була реклама.
далі шо скажеш? хай буде що типу хворий - хто довів та апрєділіл?
третє - шо він особисто для тебе зробив тупого?
для мене - ну я бачив 2-3 кліпи, круто.
так шо ти мужик, вибачаюсь, обгадився - тобі там написали шо він дурень та педофл = ти і знаєш написсане.
була коли війна в Грузіїі - я теж думав шо грузини напали, аа русня захищала.
соррі.. визнав помилку.
був я віруном, грекопітеком - тепер атеїст - соррі, визнав шо був дебілом.
так і тут - почитай шо на Майкла тупо насирали, я не кажу шо він там мать терезка, але блін - по фактах - він норм нігер, ой, мужчинка)))
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28.06.2021 19:19 Ответить
А Расія процвітає моральним світом
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28.06.2021 17:09 Ответить
Що відбувається "за поребриком" мені пофіг, я навряд чи вже поїду колись туди,хоча до війни планував турпоїздку в Пітер і на Байкал.
Але радіти вар'яції що твориться в "західній цивілізації" тоже не можу.
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28.06.2021 18:05 Ответить
Є такий вислів - як що не ********* алкоголь, то не ходи по барах,
кожен взмозі сам зробити висновок.
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28.06.2021 18:13 Ответить
я хотів Байкал побачити тепер не побачу в тюрму не хочеться
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28.06.2021 19:32 Ответить
Ну чого? Цілком можливо, що ми застанемо "Сибірсьску народну республіку", з іншим політичним устроєм,дружню Україні, куди можна бути поїхати
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28.06.2021 21:00 Ответить
Лошадь раздухарилась, Бога за "бороду хватает". Так и копыта можна откинуть преждевременно. Хотя и пора.
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28.06.2021 16:03 Ответить
А в того борода - нижче пояса. Не знаєш, за що і вхопишся.
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28.06.2021 16:34 Ответить
Так спасай свою дочку! Забирай её скорее из США в скрепную расиюшку!
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28.06.2021 16:03 Ответить
Я конечно не богослов, но Христос по Библии явный асексуал, скорее даже импотент. Разве у него была жена и дети? Или он вообще занимался сексом хоть с кем-то? Хоть с женщинами, хоть с мужчинами, хоть с овцами?
Не было у него ни с кем секса, вот он и занимался общественной деятельностью, чтобы это компенсировать. И умер молодым, т.к. все равно не мог никому дать жизнь. Имхо.
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28.06.2021 16:03 Ответить
А вот это уже ст.282 УК РФ! берегись, женщина!
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28.06.2021 16:17 Ответить
Самое мерзкое, что в этих обсуждеиях смеют упоминать Святое имя Христа!
А вам отвечу...Иисус Христос в муках умер на кресте, чтобы мы были спасены, Он умер
за наши грехи. Иисус Спаситель наш дал ЖИЗНЬ миллиарду людей! И я среди них!
До того как я принял Иисуса в свое сердце, я не жил, а существовал. Мне жаль людей,
которые этого не поняли.🙏🙏🙏
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28.06.2021 16:40 Ответить
Між іншим, "Христос", - це не ім'я. Христа по паспорту, якщо можна так сказати, звали Єшуа бен Ноцрі.
А Христос, - це грецький переклад єврейського слова "мошіах", яке також відоме серед гоїв, як "месія". Прямий переклад слова "мошіах", - "спаситель".
Тобто, Ісуса Христа треба називати так, як він того сам хотів, і як його звали одноплемінці-євреї, - Єшуа Мошіах.
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28.06.2021 18:16 Ответить
Ну, я сподіваюсь, після всього прочитаного ти комп в святій воді замочиш?
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28.06.2021 20:55 Ответить
"6.И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
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29.06.2021 12:15 Ответить
І-і-і? Ти не відповів на питання стосовне себе. І ти не Господь-Бог.
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30.06.2021 08:05 Ответить
Я не собираюсь вступать в полемику. Вера есть или ее нет. Если вы не глупый человек,
то тогда поймете зачем я написал цитаты из библии...
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30.06.2021 09:05 Ответить
С матерью своей он совокуплялся, причем в какой-то извращённой форме, так, что та понесла от него "непорочно". Вы же не станете отрицать что и в ветхом и в новом заветеиречь идёт об одном и том же божестве.
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28.06.2021 18:54 Ответить
вопрос о том, существовал ли он до своего рождения как человек, не слишком прост. И учение о Троице не очень понятно.
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28.06.2021 20:50 Ответить
Ні, і ще раз ні! Непорочне зачаття! Скоріш нагадує штучне запліднення.
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28.06.2021 20:57 Ответить
В вопросах бога принято считать что большей компетенцией обладает церковь. А вот она как раз, в вопросах штучного оплодотворения выступает против. По крайней мере раньше, так очень сильно, сейчас ее немного пропустило.
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28.06.2021 21:33 Ответить
Взагалі то церква, до віри, має таке ж відношення, як морська свинка до моря. Церква - то бізнес, торговці релігією, і їхні золоті сутани, Мерседеси та яхти тому підтвердженя, а Христос прогнав торговців з Храму, на скільки я памятаю.
Ін 2, 13-25
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28.06.2021 21:45 Ответить
Да ладно вам! Кто как не церковь рассказала вам эту историю? Вы же читаете Библию, а ее текст переводила, переписывала и редактировала именно церковь. Именно церковь определила те четыре Евангелия которые в нее вошли. У разных христианских церквей своя Библия, где-то больше, где-то меньше. И после этого вы можете утверждать что можете знать что-то о вере в отрыве от церкви? Ну это все равно, как сказать что ваши биологические родители к вам не имеют никакого отношения и у вас с ними нет ни одного общего гена.
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28.06.2021 22:01 Ответить
Історія одна, інтерпритації різні. Для того і існує логіка та філософія, щоб з крупинок знань, взятих з різних джерел, скласти більш-менш повну картину історії.
Крім Білії потрібно ще прочитати Коран, Трипітак, Тору, Веди, а вже потім формувати власну думку.
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28.06.2021 22:14 Ответить
Как вы смогли прочитать Коран, чтобы сформировать собственное мнение? Вы владеете арабским? Переводить его нельзя, теряется вся святость написанного.
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28.06.2021 22:18 Ответить
Я ж не святості шукав, а інфрмації, тому читав саме переклад Корану.
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30.06.2021 08:08 Ответить
***********!!!

"6.И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

7.сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода."
Библия Исход Гл.34
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29.06.2021 14:00 Ответить
Продолжайте верить в староеврейские сказки и молиться злому еврейскому божеству, постоянно издевавшемся над несчастными синайским скотоводами.
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29.06.2021 15:33 Ответить
звичайні люди народжені з метою створити сімью і дати потомство. Незвичайна людина, Син Божий, народжений з метою принести у світ Слово, яке спасе землян від самознищення.
Один із постулатів: Творцю не потрібні матеріальні пожертви - йому потрібне твоє духовне зростання і твоя правильна поведінка. Так назван жертва духовна, коли відмовляєшся від ннегідних вчинків і шкідливих звичаїв. Зрозуміло, що зарізати жертвенного барана чи кабана значно легше ніж кожен день контролювати свої думки і прагнення.
У Сина Божого дітей - більше мільярда. Не всі слухняні та старанні. Більшість засмучує його постійно. Але все ж називають його отцем (на противагу рідному батькові - папі, тату). А він любить навіть тих, хто його засмучує. адже ви теж любите своїх дітей, якими вони б не були?
Хто ж його діти? - Ті що в це вірять. ви, як я зрозумів, не належите до таких. ну і пуйло з вами
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28.06.2021 19:20 Ответить
Неправда. Оскільки Бог, створив світ навкруг та людей "по образу та подобию", то ми всі його діти, і ті хто вірить, і ті хто ні, і навіть мусульмани, буддисти та інші язичники.
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28.06.2021 21:02 Ответить
Дякую Вам!!! 🙏🙏🙏
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29.06.2021 14:04 Ответить
В школе тебя унылая лошадь учили что бога нет! Если бога нет то нету и Исуса Христа. А если его нет то тебе не похрену кем он был? То-ли мужчиной толи женщиной толи бисексуалом! Главное он не был пассивным гомосексуалистом как ты лавруша!
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28.06.2021 16:04 Ответить
Это изучают на факультативе "Бред сивого мерина"...
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28.06.2021 16:09 Ответить
В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом.Источник: https://censor.net/ru/n3273831

1.Какие ваши даказателства!? Кокаинум??
2. Какого ряда эти страны? У стран названия есть? Города, названия улиц где расположены эти школы, названия или номера этих школ есть?
3. Если посмотреть из Сент Майкла(штат Аляска), то какое государство будет на западе?

Собчак родил Путина и умер, Путин родил Лаврова, Лавров родил Машку, Киселева, Соловьева и Скабееву ... теперь эта группа лиц, по предварительному сговору, противоестественным способом (в мозг) бисексуально трахают российское население ...
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28.06.2021 16:13 Ответить
прямо в мозок
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28.06.2021 19:22 Ответить
Дайте ему овса
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28.06.2021 16:13 Ответить
А ще за царя Соломона коней педальних гвалтували.
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28.06.2021 16:17 Ответить
Щ👍😂
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28.06.2021 18:43 Ответить
пора в мировых школах учеников убеждать, что логового лукавого мировое зло и его дух покоится в рабсее , на красной площади в мавзолее , а рашистская власть - есть его духовная суть
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28.06.2021 16:20 Ответить
А міг би просто самого себе процитувати: - " Дебіл,***..."
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28.06.2021 16:20 Ответить
Итак, Иисус родился у девственницы, не так ли? Это означает, что яйцеклетке, которая стала в процессе Иисусом, пришлось обойтись без У-хромосомы. Так как у Марии были только Х-хромосомы, получается Иисус должен быть женщиной. Учитывая что всю его жизнь его считали мужчиной, хотя на хромосомном уровне он был женщиной, делаем вывод что Иисус - трансвестит.
Самооплодотворение Марии показывает еще и то что она была способна к Партеногенезу (кстати, при таком размножении потомок имеет тот-же пол, что и его родитель). Такой вид размножения не встречается у людей, зато бывает у рептилий. Так что получается что Мария была Рептилоидом. Это, кстати, объясняет способность Иисуса ходить по воде.
Суммируя : Иисус трансвестит, родившийся в результате Партеногенеза у Рептилоида.
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28.06.2021 16:23 Ответить
адійот ти невиліковний: У Творця безліч методів вродити у дівчини і чоловічу хромосому. Вже всякі вчені пройдиствіти пробують влізти в генетику людини. А то - сам Творець!
Знову ж: рептилії по воді не ходять, вони плавають. Ходять окремі комахи використовуючи досить потужний поверхневий натяг.
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28.06.2021 18:58 Ответить
тоді взагалі афігєй Іісус був батьком самому собі, Марія завагітніла від духа святого щьо є одним і триєдиним
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28.06.2021 19:13 Ответить
християнська філософія наполягає, що Творець силою духа створив цей світ. Але перше родив (тобто відділив менше із себе) Сина свого аби той міг вміститися всередені творення. Сам же перебуває понад творенням, контролюючи процеси своїм Святим Духом.
Єдиносутність трійці по різному трактується в грецькій і римській школах. це (як я вважаю тільки зовнішній привід) - призвело до розєднання католиків і ортодоксів. У православних дух святий від сина не йде, лише від отця. Тож ігорьок - мимо.
До речі (може ще хто читатиме мій комент): Творця нерозумні зображують із величезною бородою і лисим чи досить старим. Забуваючи, що він - вічний. І є володарем і часу і простору. А отже може виглядіти як старим, так і юним. Навіть дитям. Все одно мудрість його і всезнайство ніяким порівнянням із старими людьми не відобразити.
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28.06.2021 19:34 Ответить
Ісус народився як звичайний малюк, і лише потім, після земної смерті, вознесся.
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28.06.2021 20:53 Ответить
Ось тут погоджусь. Найбільше мені подобається Творець в виконанні Моргана Фрімена та Євгена Косенко (Секунда до...).
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28.06.2021 21:14 Ответить
Пусть это Гундяеву расскажет на его яхте с проститутками 😁😁😮😮
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28.06.2021 16:24 Ответить
И что? Гундяев естественно оскорбится на школьную программу ряда западных стран, он же с проститутками, а не с проститутками и проститутами
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28.06.2021 16:30 Ответить
Не с проститутками, а молоденькими послушниками...всё руководство российской церкви говномесы...
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28.06.2021 19:17 Ответить
Итак, идем от противного. Можно подумать что у этого расейского ******** есть доказательства что Иисус им не был.
"А ты докажи".©
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28.06.2021 16:40 Ответить
Фраза о "принципам международного права" из уст этого расеянского метиса-******* звучит как минимум смешно. Когда это нарасейка придерживалась принцив междунароного права??? И еще, мужеложество или **********, столь древняя забава расеянских мужиков, неоднократно описанная различными путешественниками по расеянским просторам, что уже почти невозможно определить когда когда о ней впервые упоминается.
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28.06.2021 16:52 Ответить
Россию министр представил как страну-хранительницу традиционных ценностей, которые, как он утверждает, попираются на Западе. "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что ..... был бисексуалом. Источник: https://censor.net/ru/n3273831

НА ВОРАХ І ШАПКА ГОРИТЬ - МОСКОВІЯ (РАСІЯ) ЦЕ КРАЇНА ГОМОСЕКСУАЛІСТІВ,
бо по кримінальним зводкам тільки у еРеФії регулярно бувають чоловічі згвалтування
у всіх областях і краях, а Моїсєєв це заслужений артист Росії
Отакі у них цінності, головна цінність Руцкого міра це БРЕХНЯ
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28.06.2021 17:05 Ответить
нельзя "ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других - по сравнению с западными - форм организации общества, принять как данность, уважать их".

Та понимаешь ли Лавров,западные ценности не аннексируют чужие территории.Вот в чём фишка.Твои ценности и делай с ними,шо хочешь на своей территории.Рашка же пытается силой навязывать свои ценности там, где их ценности не воспринимают.Проще говоря со своим уставом в чужой монастырь не ходят
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28.06.2021 17:20 Ответить
A u nas v shkolah uchat sho Lavrusha , eta konnij podvid asla
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28.06.2021 17:47 Ответить
эта хто там квакает на болоте? лошадь? да ладно!?
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28.06.2021 17:54 Ответить
Грустная Лошадь срочно нуждается в осмотре ветеринаром !!!!
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28.06.2021 18:19 Ответить
все верно. в Германии 27 видов геев. Там один гей спал за день с 2 тысячами других геев. И потом умер. А в Швеции девочка вышла замуж за коня, вся семья и друзья были рады, но она потом умерла. А в Голландии цэлому классу 5 тикласников в школе предложили стать трансвеститами и трансгендерами. Они согласились, и потом все умерли....
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28.06.2021 18:23 Ответить
А если исус таки существовал то он был таки *****...ибо в те времена все учителя средиземноморья своих учеников имели в жопу...это стандарт...
К сожалению Сократ и Архимед не исключение....
А вот уже в эпоху Хайама этого не было ибо казнь...скорее всего кол
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28.06.2021 19:21 Ответить
Это Вы уж перегнули... На момент рождения Христа жиды уже имели Тору и 10 заповедей более 1000 лет. Почитайте Ветхий Завет и там весьма однозначно гомосексуализм признан грехом за который, кстати, Бог уничтожил Содом и Гомору...
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28.06.2021 19:34 Ответить
Кстати о птичках а где самый большой ***** парад проходит регулярно? Нет это не Нидерланды и не Германия где христианство ослаблено демократией..самый большой *****-парад в Сан-Пауло в стране консервативных и ярых католиков Бразилии...
А в какие страны самые *****ские исторически, там где педики стоят в подворотнях и предлагают себя? Это тоже не Нидерланды...Это суперправославная Греция, это супер-пупер католическая Италия (правда там дегенератов немного поджарила инквизиция)...
А в бывшем ссср это республики Кавказа, особо отличилась христианская Армения
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28.06.2021 19:31 Ответить
В Армении, как и в прочих кавказских странах, весьма строгие требования к невесте. В первую браную ночь чуть ли не с лупой все должны убедиться в ее непорочности до брака и не дай Бог если не девственница - "убийство чести"! - забивают насмерть сразу. Это привело к распространению анального и орального секса среди пар до брака. Все остальное на Кавказе ("****** стоят в подворотнях и предлагают себя") это вымыслы кацапья. А вот у кацапье ********** развита до запредельных уровней исторически и как явление описана послами в дипломатических донесениях из ********** начиная с 15 века...
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28.06.2021 19:41 Ответить
!986 год...отец находится в зале ожидания рейса МинВоды-Ашхабад...подходит тетка лет 45 и спрашивает: " Мужчина вам мальчик не нужен...такой молоденький молоденький...." ...вот тебе и все выдумки
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28.06.2021 20:18 Ответить
Украина. Мукачево. Мне 14. Захотелось в туалет после экскурсии по замку. Зашел и там ко мне пристал какой то ублюдок с требованием дать ему пососать. Ну я и дал ... со всей силы в морду. Он в крик "убивают". Забегает какой то мужик и я успеваю крикнуть "він ******"... А далі ми в вдвох люто дубасимо падло ногами... В будь якій країні світу гомосексуалісти складають 4% населення, але легалізоване це генетичне відхилення (інвалідність) лише в небагатьох країнах...
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28.06.2021 23:28 Ответить
В России вообще глава МИД - лошадь, возможно, бисексуальная.
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28.06.2021 19:58 Ответить
Найшов що саме головне на сьогодні.
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28.06.2021 20:09 Ответить
Дебил ***.
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28.06.2021 20:56 Ответить
а ленин ваш, ильич, каким сексуалом был?
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28.06.2021 20:56 Ответить
Это спроси у исследователя архивов Мариэтты Шагинян Про марксисткую попочку
И почему одним из первых декретов был декрет об отмене уголовной ответственности за гомосекуализм
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28.06.2021 21:06 Ответить
Фашистом не был?
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28.06.2021 21:58 Ответить
кому нужна такая новость... может они знают больше....? Зато убеждение, что пуйло передаст даже доказывать не нужно, про это все знают..
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28.06.2021 22:42 Ответить
О Лавров , в России , всё знает, как и путин ! Ведь Лавров наверное держал Иисуса, его за детородный орган!?? Или Лавров, спал вместе с Иисусом....2000 лет назад!
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29.06.2021 13:49 Ответить
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