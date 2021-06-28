Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов

Люди, которые разрешили въезд в Украину нарушителю законов и пособнику российских оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.

Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ

Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан. И раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и "95 квартала" законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский "отмажет", свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели "квартал" рассчитывает возобновить концерты в Москве?

Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны. Значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.

Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014 году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы"".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"