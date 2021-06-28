Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов
Люди, которые разрешили въезд в Украину нарушителю законов и пособнику российских оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление.
Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.
"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.
Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан. И раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и "95 квартала" законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский "отмажет", свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели "квартал" рассчитывает возобновить концерты в Москве?
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны. Значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.
Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014 году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы"".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.
Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос.
Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"
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Ти можеш заперечувати, але спробуй назвати хоч одного представника інтелігенції, який є палким прихильником зеленського ? Таких нема
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
{Кодекс доповнено статтею 332-2 згідно із Законом № 2599-VIII від 18.10.2018}
желательно
Чим скоріше клоун залишить посаду президента України, тим краще для самої України - це факт
Я бачу лише Майдан.
безродным же существам - кака без разницы - да, зебилы?
Позитив в том что если Украине все-же удасься пережить Зеленского,то Украина прееживет все что угодно. А пока только мне стыдно. Не за Зеленского,за аферистов не может быть стыдно. Мне стыдно за 72% украинцев которые его выбрали
Олігархи і у содистості беня змели Порошенкатому що він їх Почав щемити. Більш того щимив міждержавні укржидмоскальські корПораціїт які власно і вчинили заколот і який Призвів власне до неочікуваних результатів.
Проект "буратино" теж не Призвів до очікуваного...... ПаПа Карло буратино сПалить
пломбіркримінальний кодекс. В Америці б кожна крадіжка - окремий строк і за 100 крадіжок крадій отримає у 20 разів більший строк ніж за 5
Ехе-хе, Юра. Дарма ти поспішив https://censor.net/ru/blogs/3249091/zelenskiyi_stal_gosudarstvennym_deyatelem, що ЗЕлений ************ "став державним діячем" України. Схоже, що він вже давно є державником, але не нашої, а сусідньої держави.
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
Два роки минуло якраз місяць тому...