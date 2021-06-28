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Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов

Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов

Люди, которые разрешили въезд в Украину нарушителю законов и пособнику российских оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Филиппу Киркорову запрещен въезд в Литву из-за его посещений Крыма - а в Украину въезд разрешили! Президент Зеленский и лейтенант СБУ Баканов просто выставили всю нашу страну на посмешище. Разрешение пособникам оккупантов Киркорову и Басте взъезжать и зарабатывать деньги в Украине накануне Дня Конституции наглядно показывает, что сам гарант Конституции нахально извращает основной закон страны и справедливость.

Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину нарушителю наших законов и пособнику оккупантов Филиппу Киркорову, совершили уголовное преступление, за которое рано или поздно им также придётся отвечать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ

Закон запрещает посещение Крыма вне украинской юрисдикции, и санкции действуют против всех российских граждан. И раз Киркоров и Баста там были - никаких исключений быть не может. Правила для всех! Это и есть справедливость. Но для друзей и партнеров президента Зеленского и "95 квартала" законы не действуют, они могут въезжать в Украину, потому что им надо летом заработать денег на украинцах, дать концерты, а потом они снова поедут делать деньги на концертах в Крыму. Ведь Зеленский "отмажет", свои люди. Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели "квартал" рассчитывает возобновить концерты в Москве?

Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны. Значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт.

Как пророчески сказано в кинофильме "Любовь в большом городе-3" (вышел в РФ в 2014 году, производство "95 квартала"), Зеленский вместе с Киркоровым выглядят как "извращенцы"".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Отзыв письма СБУ объяснила "судебными прецедентами" и отметила, что нужно дополнительно проработать этот вопрос. 

Подробнее о дружбе и сотрудничестве Киркорова и Зеленского читайте в статье ""Давай, брат, спасай!": історія дружби Кіркорова та Зеленського"

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Киркоров Филипп (67) Бутусов Юрий (4358)


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Топ комментарии
+74
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЬ ! РАЗДАВИТЬ КАК ГАДИНУ !!!
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28.06.2021 15:21
+67
100%
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28.06.2021 14:58
+59
Зеленский, Баканов и сотрудники СБУ, которые разрешили въезд в Украину пособнику оккупантов Киркорову, совершили уголовное преступление, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1893
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28.06.2021 15:20
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Таваріщ Путєн поставіл задачу - рассоріться с Западом. Виполнєніє ідьот успєшно.
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28.06.2021 16:08 Ответить
Мавзолейные Хмыри косят под православных ,называя себя не вяликароссами,а рюсскими,типа РАБссиянцы обосранцы... Йося Сралин наградил в 1932 году,...рюсские блин удмурто-чудо-веси и прочие Чукчи.... Угораю с вас Мавзолейных... славяне блин
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28.06.2021 16:09 Ответить
Я один хочу над этой сворой трибунала?
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28.06.2021 16:10 Ответить
Возможно у маленького пианиста Зеленского ностальгия по мощному и активному самцу Киркорову. Шоу-бизнес, там оно в ходу. Ну а СБУ они просто пи.., или пе... по жизни.
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28.06.2021 16:12 Ответить
Да всё может быть проще, Киркоров мог пригрозить, что пожалуется "верному пехотинцу" Путина, который уже заставлял ЗЕ извиняться. А тот и так "сильно потерпевший" от Маруси и Федыны, зачем ему ещё "наезд" сына гор.
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28.06.2021 16:26 Ответить
Вы абсолютно правы - без бородатой свиной жопы кабздыра здесь не обошлось...
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28.06.2021 19:05 Ответить
Зелені уроди... А почалось все з клятви Додіка на Біблії ...чи багато зебілів розуміли, що це стьоб над самою державою і над вірою ?
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28.06.2021 16:16 Ответить
Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 689
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28.06.2021 16:17 Ответить
Надеюсь преступники ответят за все, когда выберем достойного человека!
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28.06.2021 16:20 Ответить
73-е против.
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28.06.2021 16:32 Ответить
час лікує і тебе вилікують від порохоботства.
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28.06.2021 16:47 Ответить
... ну а тебя видно что лечить бесполезно
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28.06.2021 17:07 Ответить
А у реальності все навпаки. Як кажуть, коли зеленобот дорослішає та розумнішає він стає порохоботом, адже порохоботи це по суті інтелігенція.
Ти можеш заперечувати, але спробуй назвати хоч одного представника інтелігенції, який є палким прихильником зеленського ? Таких нема
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28.06.2021 17:38 Ответить
Кримінальний кодекс України. Стаття 332-2. Незаконне перетинання державного кордону України
1. Перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в'їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені повторно або групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством або із застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
{Кодекс доповнено статтею 332-2 згідно із Законом № 2599-VIII від 18.10.2018}
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28.06.2021 18:30 Ответить
А д'ерьмак чистенький? Отлично. У клована вообще есть хоть какая-то извилина в голове? Неужели не понятно ,что его просто пользуют? И все косяки на нём. Мосейчучка на второй срок не затянет,как бы не старалась. А на нары и без пиара загремит.
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28.06.2021 16:43 Ответить
ето фсё
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28.06.2021 16:43 Ответить
Слів нема - одна латинь.
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28.06.2021 16:45 Ответить
как то после агитационной статьи главного редактора за избрание Зеленского президентом, я в комментах у него спросил: неужели он из тех, кто сначала создает себе трудности что бы потом героически их преодолевать ? Не знаю видел ли автор тот мой коммент, но вся дальнейшая история показала,что я был недалек от истины.
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28.06.2021 16:53 Ответить
Когда был анализ действий кандидатов-анализировался ТОЛЬКО Порошенко и ТОЛЬКО в черном свете. На робкие попытки вопросов-а что же нас ждет в случае избрания молодого, незаангажированного и оочень продвинутого Зеленского-обычно следовало молчание.
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28.06.2021 20:30 Ответить
Органы государственной власти, начиная с самого верха, оккупированы врагом и/или мафией его пособников, включая оборотней в погонах Авакова, Баканова и пр.
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28.06.2021 16:54 Ответить
Зеленский мог сказать, чтобы ЛДНР отдали наших пленных, тогда пустит Киркорова с концертами. Пусть не всех, хотя бы 10 человек. Но он даже не попытался, просто так пустил!
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28.06.2021 16:55 Ответить
как говорят в народе не ставте свою голову на чужие плечи..... и наоборот тоже не
желательно
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28.06.2021 16:58 Ответить
Концерты Басты и Киркорова в Украине надо срывать, раз президент не защищает законы страны. Значит граждане должны показать, что сговор с оккупантами во время войны даже друзьям президента с рук не сойдёт. Источник: https://censor.net/ru/n3273834

Чим скоріше клоун залишить посаду президента України, тим краще для самої України - це факт
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28.06.2021 16:58 Ответить
нагальна потреба
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28.06.2021 17:00 Ответить
Яким шляхом пропонуєш відсторонити Зєлю від влади?
Я бачу лише Майдан.
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28.06.2021 17:04 Ответить
Як Бог дасть, краще у законий спосіб, щоб потім не казали що хунта прийшла до влади, бо з хунтою ніхто у світі позмовляти не буде.
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28.06.2021 17:19 Ответить
Вірю що Порох стане президентом
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28.06.2021 17:20 Ответить
Боюсь вы недооцениваете тупость нарида
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28.06.2021 17:42 Ответить
Люди вчаться на своїх помилках, і подвійних тарифах на газ і електрику.
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28.06.2021 17:54 Ответить
Пообщайтесь с имбицилом сулимой.Вы измените свое мнение.Они вообще необучаемы от природы.Но я за то,что бы голосовавшие за зеленского срали кровавым поносом только при упоминании его имени.До икоты
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28.06.2021 18:45 Ответить
І я такої ж думки. "Зелену" шпану не для того пропихнули до влади, щоб вони так легко здались. Непокаране зло повертається сильнішим. Отож реально тільки треба виходити на Майдан. До речі, це як раз законний метод - пряме народне управління державою, бо єдине джерело влади в Україні є український народ. Якщо державні інституції не працюють, якщо Конституція порушується самим гарантом, а судді продають правосуддя за хабарі, то іншого виходу просто нема.
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28.06.2021 17:32 Ответить
Необходимы цивилизованные протесты без насилия. С участием сотен тысяч людей. Тогда все бы получилось. Но необходимы активисты, которые бы объявили выход. Но похоже все активисты продались кодомойскому. Поэтому сидят и молчат.
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28.06.2021 18:03 Ответить
При Порохе такого ******** не было.Выбрали клоуна -жрите.
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28.06.2021 16:59 Ответить
Чем Порошенко не угодил,тем что восстановил армию,тем что на голову бомбы не падают,восстановил Международную антипутинскую коалицию,стабилизировал экономику в стране и еще многое что П.Порошенко сделал для страны чем вписал свое имя в историю Украины?
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28.06.2021 17:14 Ответить
Иди на концерт Педросовича и пососи ему висячего
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28.06.2021 17:18 Ответить
Завдяки таким Зе філам як ти ми і маємо те що маємо
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28.06.2021 17:20 Ответить
Мелкий гавнюк с дружками стока беды уже принес Украине,что судить его надо на площади! А сколько еще принесет???
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28.06.2021 17:08 Ответить
Особенно тупость нарида
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28.06.2021 17:43 Ответить
Желаем шоб ти свой руль авто,отдал в управление пятилетнему сопляку.Будь уж пооригинальней и избери уже доярку так как повар и паликмакхер уже избранниками являются, остальное треп халявщика или пристосуванця .Самим своим Порохоботи уже озарил вселенную своим культуро-цивілізаційним світоглядом .
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28.06.2021 17:34 Ответить
...сейчас прихлебатаи зеленорогих начнут збоченца болгарского по концертам таскать,народ будоражить,нацгвардия за госбабло будет его от толпы защищать...Если не загоним эту шоблу беспредельщиков досрочно в их сраный квартал,быть беде...
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28.06.2021 17:16 Ответить
Філя :"вова ти если не дашь мне заработать в своей стране, я выставлю счет не менее значимый за один ПОКА ТОЛЬКО ОДИН!!![ пикантный видосик "
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28.06.2021 17:18 Ответить
Клейма ніде ставити буде до закінчення терміну преЗезеденства від порушень.
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28.06.2021 17:22 Ответить
Слуги оккупантов.
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28.06.2021 17:22 Ответить
Ой ., а хто це зробив???? Ай-я-я....Порошенко...точно Порошенко!!!
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28.06.2021 17:34 Ответить
просто гарант проституции - за деньги "кум" всем засланцам кремля..
безродным же существам - кака без разницы - да, зебилы?
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28.06.2021 18:02 Ответить
А чого іншого чекати від жида? Жид з москалем у всі часи знаходили спільну мову , грабуючи украінців.
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28.06.2021 18:09 Ответить
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу (навіть Крим), проглосували за незалежність України. Значить вміли правильно голосувати. От цікаво, хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару", яка проглосувала за кловуна олігарха.
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28.06.2021 18:10 Ответить
Порошенко, своїм ліцемірством та жадобою до грошей
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28.06.2021 22:43 Ответить
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!!!! ТОЛЬКО ОНО - ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА! как говаривал такой же недомерок - ленин - "Главнейшее исскуство для нас - Кино"..........
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29.06.2021 02:55 Ответить
Огромнейшее значение имеет скупка мест в бюллетенях на выборах президента ставленниками олигархии, криминалитета, коррупционерами, через невиданного нигде в мире размера избирательный залог. Его ввел еще Кучма при строительстве олигархии (теперь он главная база устойчивости олигрхии), но ни один гарант конституции его не убрал. Это притом что он абсолютно не конституционен. Например в Польше нет никакого залога, там саме избиратели формируют содержимое бюллетеня подписями в поддержку претендентов. А у нас телевидение это только борьба между уродами, которые скупили места в бюллетенях.
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29.06.2021 10:32 Ответить
Первый этап это скупка бюллетеней негодяями, второй этап (который добивает) это телевидение и интернет.
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29.06.2021 10:41 Ответить
Еще добавлю. На первом этапе и дурить никого не надо. Скупили негодяи места в бюллетенях и все. Обдуриванием здесь есть то что они навязали такой порядок, а общество терпит это.
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29.06.2021 10:49 Ответить
Зельонка- ти не забувай що голосували не За тебе а Проти Пороха!!!
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28.06.2021 18:20 Ответить
Голосовать,,против,, могли только лоботомированные поклонники халявы.
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28.06.2021 18:47 Ответить
Назло Пороху убить свою Родину? Это могли делать только недоумки.И судьба у них очень плохая
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28.06.2021 18:54 Ответить
Наголосовал, молодчинка?
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28.06.2021 18:56 Ответить
Для Зеленского Украина-это просто место где можно наварить денег и власти. Как 72% дебилов этого не понимают? Сделать слугу царем-худшего нельзя придумать.
Позитив в том что если Украине все-же удасься пережить Зеленского,то Украина прееживет все что угодно. А пока только мне стыдно. Не за Зеленского,за аферистов не может быть стыдно. Мне стыдно за 72% украинцев которые его выбрали
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28.06.2021 18:52 Ответить
72% доползших до кабинок. Это порядка 10 млн. какая разница и 3,5 млн. совков-прокацапов средней упоротости.
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28.06.2021 19:00 Ответить
На дурака не нужен нож...
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28.06.2021 19:10 Ответить
вот вам и "какая разница"
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28.06.2021 18:55 Ответить
Поведение гундосого свидетельствует о том, что на него у кремля и ФСБ есть очень существенные компроматы, способные уничтожить его .... Поэтому, зелёная марионетка спешить услужить всем мокшанским ...
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28.06.2021 19:20 Ответить
Вибори зелебені оплатили 5 олігархів і що .Боротьба з олігархами є чи буде.
Олігархи і у содистості беня змели Порошенкатому що він їх Почав щемити. Більш того щимив міждержавні укржидмоскальські корПораціїт які власно і вчинили заколот і який Призвів власне до неочікуваних результатів.
Проект "буратино" теж не Призвів до очікуваного...... ПаПа Карло буратино сПалить
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28.06.2021 19:22 Ответить
только вот вместо того, чтобы срывать эти "концерты", стадо покупает билеты на них.
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28.06.2021 19:54 Ответить
А может Зеленского, как обычно "неправильно информировали"? Так же было в статье про передачу Зеленским секретной информации про захват вагнеровцев.
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28.06.2021 19:58 Ответить
ага "срывать": зелений пі@арьониш іще "альфу" дасть кіркору в охорону...
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28.06.2021 19:58 Ответить
Просто додайте цей злочин до списка...
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28.06.2021 20:32 Ответить
Ничего не имею против евреев-но этот ***** достал конкретно! И это ****** хочет второй срок президенства. 2 года эта падла при власти,привел в парламент кучу дегенератов-МНЕ СТЫДНО ЗА СВОЮ УКРАИНУ !
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28.06.2021 20:46 Ответить
ДА ОНИ ПРОСТО ТРОЕ ПДРОВ !!! ЭТО ПОЛИГРАФ ПОДТВЕРДИТ !) ПРОСТО НЕОБХОДИМО ИХ ПРОВЕРИТЬ НА ПОЛИГРАФЕ !)
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28.06.2021 20:51 Ответить
вони і є ізвращенци і циніки, що він може гарантувати мені своєм дозволом кацапському бидлу пересуватися Україною
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28.06.2021 21:00 Ответить
пацан устроил из страны продюсерскую контору...
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28.06.2021 21:11 Ответить
Для кого той придурошний - президент, для того кіркоров - нормальний артист
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28.06.2021 21:21 Ответить
В усьому зрада інтересів держави - де наші патріоти, які так перли проти Порошенка
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28.06.2021 21:57 Ответить
Когда то очень давно , теперь в другой жизни , я опером был УР , так когда мы задержали квартирного вора , на котором было больше сотни краж по Киеву , так он сказал золотые слова : Если я взял больше пяти хат , то не имеет значения сколько их ,срок все равно одинаковый , что за 5 , что за 100. Вот так и с Ослом , на нем столько статей висит , что ; КАКАЯ РАЗНИЦА , одной больше , одной меньше
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28.06.2021 22:53 Ответить
це наш найкращій у світі пломбір кримінальний кодекс. В Америці б кожна крадіжка - окремий строк і за 100 крадіжок крадій отримає у 20 разів більший строк ніж за 5
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29.06.2021 04:20 Ответить
за таке потрібно відповідати.......гопників пускати в країну не можна
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28.06.2021 23:17 Ответить
Ну так что "уважаемые" избиратели 73%, довольны своим выбором, а идиоты? Хватило вам ума выбрать клоуна президентом, который навешал вам лапшу перед выборами, ну что ж, - радуйтесь своему выбору, вы это хотели.
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28.06.2021 23:43 Ответить
Тупий клоун повинен сидіти. Або зніматися у своїх серіальчиках, але вдома, в Росії. Баканов йому на допомогу. Касиром...
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28.06.2021 23:45 Ответить
ЗеБанду во главе с гауляйтером Украины то руSSкого мира ермаком-Козырем под трибунал и к расстрелу за гос. измену в военное время.
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29.06.2021 00:20 Ответить
111 статья плачет за Зеленским !
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29.06.2021 01:40 Ответить
Безумцы, зачем вы это сделали? Неужели "квартал" рассчитывает возобновить концерты в Москве? © Юрій Бутусов
Ехе-хе, Юра. Дарма ти поспішив https://censor.net/ru/blogs/3249091/zelenskiyi_stal_gosudarstvennym_deyatelem, що ЗЕлений ************ "став державним діячем" України. Схоже, що він вже давно є державником, але не нашої, а сусідньої держави.
І так, Квартал розраховує на поновлення гастролей на паРаші. Очільники Кварталу ніколи цього не приховували: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется." (Борис Нахманович Шефір, https://detector.media/rinok/article/167733/2019-05-30-sovladelets-studyy-kvartal-95-borys-shefyr-kvoty-y-zaprety-jeto-plokho інтерв'ю 30.05.2019 )
Два роки минуло якраз місяць тому...

Зеленський, Баканов і співробітники СБУ, які дозволили в'їзд до України пособнику окупантів Кіркорову, скоїли кримінальний злочин, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9348
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29.06.2021 02:20 Ответить
ну что, как насчет денег на крови?
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29.06.2021 06:32 Ответить
Почитал я, почитал и возник у меня вопрос. А какой у нас существующий строй? Типа того ."..с целью изменения существующего строя..." это меня в ступор вводит.
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29.06.2021 07:04 Ответить
сбу кончилось с уходом Порошенко......
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29.06.2021 12:49 Ответить
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