Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь

Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не пришел сегодня на торжественное заседание Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины из-за плохого состояния здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом его пресс-секретарь Оксана Сибирцева рассказала в комментарии Общественному.



По ее словам, сейчас состояние здоровья не позволяет 87-летнему Кравчуку посещать мероприятия и работать.



"Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – говорится в материале канала.

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