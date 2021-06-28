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Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь
Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не пришел сегодня на торжественное заседание Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины из-за плохого состояния здоровья.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом его пресс-секретарь Оксана Сибирцева рассказала в комментарии Общественному.
По ее словам, сейчас состояние здоровья не позволяет 87-летнему Кравчуку посещать мероприятия и работать.
"Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – говорится в материале канала.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции
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+5 Nikolay Kutsv
показать весь комментарий28.06.2021 15:47
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🤣
А може срачка на діда напала, все може бути