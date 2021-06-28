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Новости День Конституции
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Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь

Кравчук не пришел на торжественное заседание ВР по поводу Дня Конституции по состоянию здоровья, - пресс-секретарь

Первый президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не пришел сегодня на торжественное заседание Верховной Рады, которое было посвящено 25-летию принятия Конституции Украины из-за плохого состояния здоровья.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом его пресс-секретарь Оксана Сибирцева рассказала в комментарии Общественному.

По ее словам, сейчас состояние здоровья не позволяет 87-летнему Кравчуку посещать мероприятия и работать.

"Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – говорится в материале канала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде 28 июня состоится торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

Кравчук Леонид (1226) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+5
Мог бы Фокина вместо себя послать
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28.06.2021 15:47
+4
Поработал на Ишака, вот вам результат.
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28.06.2021 15:43
+4
Між крапильками
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28.06.2021 15:45
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Шось не віриться шо Макарич захворав...
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28.06.2021 15:38 Ответить
Предлагаете этот момент пропустить?
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28.06.2021 15:43 Ответить
А шо так можна?
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28.06.2021 15:45 Ответить
Нужна!
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28.06.2021 15:47 Ответить
поехал интервью давать скабеевой
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28.06.2021 17:29 Ответить
Там звісно є куди дати, але він вже старий для цього...
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28.06.2021 18:10 Ответить
Поработал на Ишака, вот вам результат.
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28.06.2021 15:43 Ответить
Попросили третим быть в футболке, потому и решил отпетлять.
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28.06.2021 15:44 Ответить
Між крапильками
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28.06.2021 15:45 Ответить
Мог бы Фокина вместо себя послать
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28.06.2021 15:47 Ответить
Та воно пора б уже сидіть на печі і їсти калачі!
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28.06.2021 15:52 Ответить
А він шо робить? А отим балаганом не хоче псувати собі апетит .
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28.06.2021 16:06 Ответить
Вчиться, довбоклюви...
🤣
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28.06.2021 15:55 Ответить
пережидает дед процесс выселения с госдачи.....не хочет съезжать ни за что...
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28.06.2021 16:02 Ответить
Этот клоунский цирк - не его уровень.
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28.06.2021 16:05 Ответить
очень даже его и при любой власти... 300 ядерных боеголовок утилизировать и вагоны боеприпасов за 2 года это вам не хухры - мухры....есть о чем беспкооиться и семья не привыклв от зп до зп жить....
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28.06.2021 18:26 Ответить
Вистарчило блювотної пики мороза, дяка)))
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28.06.2021 16:17 Ответить
этот знает, когда ветер меняет направление
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28.06.2021 16:25 Ответить
А чи існує Конституція України?Є брошура із такою назвою в якій права Громадянина України вміщуються на одній сторінці печатного тексту а все друге його обовязки.Основу країни кожна влада передруковує під себе і безкарно недотримується що самі понапринимали.В США Конституція країни на одній строні пергаментного папер і незмінна майже 200 років а друге у них закони.
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28.06.2021 16:33 Ответить
Підірвав здоров*я в ТКГ? Тепер що, черга Ющенка ідти в ТКГ?
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28.06.2021 16:44 Ответить
Не вгадав! Януковича...
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28.06.2021 17:16 Ответить
Ні! Він наступний, а далі - пятий,шостий. Може хоч на десятому зупиниться цей"процес". Втім шостого можна пропускати, щоби не "начудив".
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28.06.2021 17:49 Ответить
Комуняці нащо Конституція Незалежної України, йому ближче радянська.
А може срачка на діда напала, все може бути
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28.06.2021 16:55 Ответить
Ружжо з під подушки не може витягти...)))
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28.06.2021 17:09 Ответить
Мудрый дядька!!!!! Здоровья!!!!!!
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28.06.2021 17:16 Ответить
Правильно. Тільки от якого милого в такому стані і віці він робить в тристоронній контактній группі??? Він майже кожен день в телевізорі сидить на всіх ефірах. А от тільки урочисте засідання , так дідуля старенький, прийти не може. То хай би для цього персонально організували онлайн присутність.
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28.06.2021 17:18 Ответить
 
 