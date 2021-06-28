На монорельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко
Журналист Богдан Тищенко опубликовал историю, что на рельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондуктора открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без покупки билета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Имел возможность ехать пригородным рельсовым автобусом по маршруту Смела - Черкассы. Разговор с "кондуктором":
- Добрый день, сколько стоит проезд?
- А вам билет виписывать или нет?
- не понял, это как?
- Ну билет выписывать надо?
- А как иначе можно, в чем разница?
- ну без билета будет 20 с билетом 25 ...
- Выписывайте конечно.
- угу (неудовлетворенное выражение лица)".
Он продолжил: "Дело в том, что такой рельсовый автобус курсирует по этому маршруту с мая. Ехать им действительно комфортно и быстро. Он мало где останавливается и по времени от поселка, в котором он останавливается ехать не более 15 мин до Черкасс. Для сравнения. Если с этого же поселка ехать маршруткой, то это час времени в ужасном, душном "Богданчике". Цена такая же, как и в этом новом рельсовом автобусе (могу по цене на пару гривен ошибаться). Или же есть старые, "убитые" дизель-поезда ". Они дешевле. Абсолютно некомфортные и ехать по ним дольше".
Журналист подчеркнул: "Этот новый транспорт имеет только один "вагон". И все люди, сидевшие неподалеку меня спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели".
"Общество начнет обвинять кого угодно, что "вот видите, так некомфортно, никто о нас не заботится". Хотя история начинается исключительно с самого общества. Но Укрзализныця я также прошу обратить внимание на поведение ваших наемных работников, по факту сознательно нарушают закон", - резюмировал журналист.
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Встретились два грузина:
- Горе у нас, горе, Гоги парализовало, руку парализовало, ногу парализовало, всю левую сторону парализовало!
- А мужское достоинство как?
- С этим все в порядке, он успел на другую сторону перекинуть!
Не.. ну в кармане у кондуктора оно полежит, конечно до конца смены.
кстати подумал - слово манифест это деньги вперед?
https://www.youtube.com/watch?v=Sk59skwYvrM
ну там 15-30 - деньги вперед. просто смотрел и чуть не обосрался шо не знал слово манифест значит таки да, а не все то шо таки подумали то))
Правые и левые колёса верят, что они монорельс.
А на уровне кондуктора всё не так однозначно.
свиньяЗеленский в апельсинах! Вот монорельсовый транспорт!
За посиланням на Фейсбук немає тексту, а лише фото.
В Польщі не буває ситуацій, коли вам НЕ дадуть квиток, чек тощо. Скрізь є касові апарати, в кожному міському автобусі, таксі, маршрутці тощо. Виїзд на маршрут чи перебування на маршруті з "несправним" касовим апаратом - це те саме, що виїзд на маршрут без одного з коліс.
на Донбассе, где родился и вырос, до армии, мудрый нарид тоже вот так хитрожопил при и так недорогих поездках на "мухе" (поезде из двух вагонов) - или внаглую тупо не оплачивал или договаривался подешевле без билета с кондуктором..
в результате из-за убыточности ЖД ветки пассажирское сообщение вообще прекратилось и мудрый нарид "радостно" пересел на дорогой (пару раз в день) автобусный и маршрутный транспорт по цене такси..
..и сейчас через станцию ходят только товарняки с углём.. - сделали себя разом, зебилы-рыгоаналы
Борисполь есть в каждой области Украины - мы же Европа.
Машиністи те ж саме роблять, вказуючи кондукторам, провідникам або бригадам.
Останні мають справу з пасажирами.
Нічого нового.