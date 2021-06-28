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На монорельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко

На монорельсовом автобусе

Журналист Богдан Тищенко опубликовал историю, что на рельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондуктора открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без покупки билета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Имел возможность ехать пригородным рельсовым автобусом по маршруту Смела - Черкассы. Разговор с "кондуктором":
- Добрый день, сколько стоит проезд?
- А вам билет виписывать или нет?
- не понял, это как?
- Ну билет выписывать надо?
- А как иначе можно, в чем разница?
- ну без билета будет 20 с билетом 25 ...
- Выписывайте конечно.
- угу (неудовлетворенное выражение лица)".

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Он продолжил: "Дело в том, что такой рельсовый автобус курсирует по этому маршруту с мая. Ехать им действительно комфортно и быстро. Он мало где останавливается и по времени от поселка, в котором он останавливается ехать не более 15 мин до Черкасс. Для сравнения. Если с этого же поселка ехать маршруткой, то это час времени в ужасном, душном "Богданчике". Цена такая же, как и в этом новом рельсовом автобусе (могу по цене на пару гривен ошибаться). Или же есть старые, "убитые" дизель-поезда ". Они дешевле. Абсолютно некомфортные и ехать по ним дольше".

Журналист подчеркнул: "Этот новый транспорт имеет только один "вагон". И все люди, сидевшие неподалеку меня спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели".

"Общество начнет обвинять кого угодно, что "вот видите, так некомфортно, никто о нас не заботится". Хотя история начинается исключительно с самого общества. Но Укрзализныця я также прошу обратить внимание на поведение ваших наемных работников, по факту сознательно нарушают закон", - резюмировал журналист. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос на железнодорожные билеты достиг 60% от докарантинного уровня, - руководитель пассажирского направления УЗ Перцовский

На монорельсовом автобусе Смела-Черкассы кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко 01
На монорельсовом автобусе Смела-Черкассы кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко 02
На монорельсовом автобусе Смела-Черкассы кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко 03

Укрзализныця (2746) автобус (95) Черниговская область (1130)


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Топ комментарии
+25
Монорельсовом? На фото он парарельсовый.
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28.06.2021 15:49
+17
Одного разу я їхав з супермаркету і сів у польську маршрутку. Я ними ніколи не їжджу, а тут довелося. Руки були зайняті милицями, я заплатив водію за проїзд і пішов до сидіння. Водій протягнув квиток, я відповів "дякую, не треба", і рухався далі. Вся маршрутка буквально відкрила роти від здивування. А водій сказав: та я почекаю, спокійно сядайте собі, ось ваш квиток. Я не зрозумів ситуації і повторив "та не треба". Він образився і сказав: "ні-ні, так не можна, візьміть."
В Польщі не буває ситуацій, коли вам НЕ дадуть квиток, чек тощо. Скрізь є касові апарати, в кожному міському автобусі, таксі, маршрутці тощо. Виїзд на маршрут чи перебування на маршруті з "несправним" касовим апаратом - це те саме, що виїзд на маршрут без одного з коліс.
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28.06.2021 17:06
+13
Шота у них монорельса двоится...
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28.06.2021 15:49
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Монорельсовом? На фото он парарельсовый.
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28.06.2021 15:49 Ответить
Так там чуть дальше рельсы сужаются и превращаются в одну.
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28.06.2021 16:12 Ответить
Это два монорельсовых состава. Каждый едет по своей рельсе. В сумме перевозят в два раза больше пассажиров, чем если бы ехали по отдельности.
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28.06.2021 16:13 Ответить
Угу..И на зарплате машиниста явная экономия,ибо состава два,а машинист один.
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28.06.2021 16:21 Ответить
Наперегонки валят, каждьій по своей рельсе?
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28.06.2021 16:43 Ответить
Ну да,и не дай Бог один другого обгонит.
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28.06.2021 17:05 Ответить
Бывает и такое. Но финишируют они обычно одновременно...
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28.06.2021 17:12 Ответить
І маршрут, якщо вірити другому фото, проходить до Черкас через Видубичі, Дарницю та аеропорт Бориспіль.
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28.06.2021 16:15 Ответить
і не монорельсовий, і не сміла-черкаси - знову вимушені переселенці редагують дописи на цензорі
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28.06.2021 20:28 Ответить
Скажу больше. На фото бориспольский экспресс.
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28.06.2021 19:32 Ответить
Шота у них монорельса двоится...
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28.06.2021 15:49 Ответить
Там два монорельсовых поезда едут рядом.
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28.06.2021 15:57 Ответить
Але близенько-близенько...
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28.06.2021 15:59 Ответить
И шоб на сторону не падало.
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28.06.2021 16:01 Ответить
Не совсем в тему, но напомнило анекдот:

Встретились два грузина:
- Горе у нас, горе, Гоги парализовало, руку парализовало, ногу парализовало, всю левую сторону парализовало!
- А мужское достоинство как?
- С этим все в порядке, он успел на другую сторону перекинуть!
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28.06.2021 16:03 Ответить
требуйте билеты
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28.06.2021 15:50 Ответить
На монорейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки, - журналіст Тищенко - Цензор.НЕТ 7651
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28.06.2021 16:16 Ответить
на фотке или два склеенных монорельсовых или один парарельсовый
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28.06.2021 15:53 Ответить
В карман кондуктору, ага.
Не.. ну в кармане у кондуктора оно полежит, конечно до конца смены.
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28.06.2021 15:53 Ответить
В троллейбусах тоже самое !
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28.06.2021 19:50 Ответить
Шо, самый умный - едь тогда дороже, эй, мудики(кто-то где-то так опечатася))), выкидывай его, шото поумничать решил чо(суржиком)
кстати подумал - слово манифест это деньги вперед?
https://www.youtube.com/watch?v=Sk59skwYvrM
ну там 15-30 - деньги вперед. просто смотрел и чуть не обосрался шо не знал слово манифест значит таки да, а не все то шо таки подумали то))
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28.06.2021 15:54 Ответить
Это сенсация???!!!!
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28.06.2021 15:57 Ответить
Конечно, сенсация! Первый в Украине монорельс !
Правые и левые колёса верят, что они монорельс.
А на уровне кондуктора всё не так однозначно.
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28.06.2021 16:00 Ответить
Авторе коментаря, смалиш.
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28.06.2021 17:55 Ответить
Я так розумію, що ця стаття ********** на думку, що в "Укрзалізниці" аелика срака через кондукторів, а не через топ-менеджерів та "наглядову раду", чия зарплатня за місяць рівна бюджету, використаному на ремонт всіх локомотивів, вагонів та зарплат решти персоналу "Укрзалізниці"?
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28.06.2021 16:01 Ответить
Так воруют все..зачем ты делаешь вид шо мудрый нарит не причём если мудрый нарит первый бандит и вор в стране? и корупционер кстати тоже..ведь практически всегда мудрый нарит сам предлагает взятки чиновникам..
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28.06.2021 18:43 Ответить
В салоне, на фото видно, установлена камера. Неужели сложно установить программу которая будет считать количество пассажиров?
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28.06.2021 16:08 Ответить
Прикольно, не знал, что между Смелой и Черкассами есть станции "Выдубичи", "Дарница" и "аэропорт Борисполь"...
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28.06.2021 16:11 Ответить
Сколько помню УЗ всегда так было. Свобода выбора варианта оплаты. Просто нужно провести несколько раз проверку наличия билетов на выходе и многим разонравиться экономить таким способом.
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28.06.2021 16:12 Ответить
на входе на платформу.
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28.06.2021 16:41 Ответить
Ну вот видите Сирожа не виноват а все убытки на УЗ от кондукторов и стрелочников! Хотя выход простой из статьи надо отдать на приватизацию этот автобус или Коломойскому или Ахметке тогда все будут по билетам ездить ну гривен за 100!
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28.06.2021 16:12 Ответить
Один вопрос - кто виноват, Порошенко или Зеленский?😁😁😁😁
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28.06.2021 16:14 Ответить
Конечно Порошенко, рептилоиды и МВФ! Самое интересное кто платит по 20 крадут у себя!
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28.06.2021 16:17 Ответить
Руки прочь от бубочки.)))Да и что тут мудровать,если все рельсы(пардон-одна рельса) усыпана фантиками от конфет "Рошен".
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28.06.2021 16:18 Ответить
Пока сучки ( мудрый нарид) будет давать, то будут брать
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28.06.2021 16:15 Ответить
Правда жулнализ разбирается в транспорте как свинья Зеленский в апельсинах! Вот монорельсовый транспорт!

На монорейковому автобусі "Сміла-Черкаси" кондуктори відкрито беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки, - журналіст Тищенко - Цензор.НЕТ 636
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28.06.2021 16:16 Ответить
"Правда журналіз" просто виклав фото потягу у себе на сторінці без тексту. Фото поїзду "Київ - аеропорт"Бориспіль".
За посиланням на Фейсбук немає тексту, а лише фото.
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28.06.2021 16:25 Ответить
Якщо цитуть, доречі, журналіста то там жодного "монорельса" не бачу.
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28.06.2021 18:26 Ответить
НІТАСНІ - український виробник.
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28.06.2021 16:57 Ответить
в маршрутках Днепра десятилетиями не выдают билеты. и шо?
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28.06.2021 16:22 Ответить
В Харькове таже шняга! Даже если тебе нужен билет для отчетах в бухгалтерию то некоторые водятлы даже не замаричиваются наличием 10 билетов под этот случай!
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28.06.2021 16:27 Ответить
"журналюга" хотя бы почитал, сколько в Смеле народу живет. "поселок"))))
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28.06.2021 16:23 Ответить
ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ решает любые проблемы с учетом и отслеживанием транзакций! Наличка должна быть вне закона!
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28.06.2021 16:31 Ответить
І ще ножі і топори заборонити, бо іми скоюють багато битових злочинів
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28.06.2021 16:41 Ответить
НЕТ! Оружие нужно именть каждому СВОБОДНОМУ ГРАЖДАНИНУ /не рабу/, чтоб он мог САМ защищать себя своих близких, имущество и отставить свои права /свергая УЗУРПАТОРОВ/!
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28.06.2021 17:02 Ответить
тоді красти почнуть банкіри )))
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29.06.2021 03:51 Ответить
банкиры и сейчас крадут /только прячут свое воровство под другими схемами/
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29.06.2021 10:53 Ответить
Тупі люди ніколи не будуть жити в Європі, бо все роблять щоб жити у савдепії, а інщі будуть, бо поїдуть на ПМЖ до ЄС
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28.06.2021 16:40 Ответить
Монорельс? Монорельс?? Хде?!
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28.06.2021 16:44 Ответить
Вообще то статья о коррупции, пусть и мелкой, но не о количестве рельс на душу пассажира. Пока наши граждане не научаться не воровать у самих себя - жить мы нормально не будем!
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28.06.2021 16:50 Ответить
Неслыханная коррупция,идиот,расследуй деятельность взяточницы лазаревой,двадцатигривневые кондуктора по сравнению с ней забавные детишки.
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28.06.2021 16:58 Ответить
Одного разу я їхав з супермаркету і сів у польську маршрутку. Я ними ніколи не їжджу, а тут довелося. Руки були зайняті милицями, я заплатив водію за проїзд і пішов до сидіння. Водій протягнув квиток, я відповів "дякую, не треба", і рухався далі. Вся маршрутка буквально відкрила роти від здивування. А водій сказав: та я почекаю, спокійно сядайте собі, ось ваш квиток. Я не зрозумів ситуації і повторив "та не треба". Він образився і сказав: "ні-ні, так не можна, візьміть."
В Польщі не буває ситуацій, коли вам НЕ дадуть квиток, чек тощо. Скрізь є касові апарати, в кожному міському автобусі, таксі, маршрутці тощо. Виїзд на маршрут чи перебування на маршруті з "несправним" касовим апаратом - це те саме, що виїзд на маршрут без одного з коліс.
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28.06.2021 17:06 Ответить
оце і кажу-термінали, термінали і ще раз термінали.
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28.06.2021 18:32 Ответить
А за відмову користуватися терміналом, - негайна екстермінація.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F https://uk.wikipedia.org/wiki/Екстермінація
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28.06.2021 20:48 Ответить
Кожній кондуктоші- Наглядову Раду!
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28.06.2021 17:44 Ответить
оце так новина. Чувак явно в другій реальності живе. Кондуктори беруть бабло і не дають білет особливо в приміських електричках вже напевно років 30. Тому що у них план який їм поставило начальство і їм треба бабло в "касу" здавати.
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28.06.2021 17:46 Ответить
та-же хрень с автобусными перевозками , вместо 60ти - дай водителю 55 , и стой всю дорогу , а если дтп - то водило от тебя отказывается сразу
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28.06.2021 17:48 Ответить
Я куєю з цього довбаного совка…. Скільки ж ще має пройти десятків років що б цей совок вийшов з людей ??
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28.06.2021 17:51 Ответить
Пусть еще в трамваях и троллейбусах покатается. У нас в карман ложат все кто только может от кондуктора до депутата
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28.06.2021 17:53 Ответить
У вас у Штатах?
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28.06.2021 18:49 Ответить
..тут, смотрю, многие упражняются в остроумии на разные темы, но журналист абсолютно прав..
на Донбассе, где родился и вырос, до армии, мудрый нарид тоже вот так хитрожопил при и так недорогих поездках на "мухе" (поезде из двух вагонов) - или внаглую тупо не оплачивал или договаривался подешевле без билета с кондуктором..
в результате из-за убыточности ЖД ветки пассажирское сообщение вообще прекратилось и мудрый нарид "радостно" пересел на дорогой (пару раз в день) автобусный и маршрутный транспорт по цене такси..
..и сейчас через станцию ходят только товарняки с углём.. - сделали себя разом, зебилы-рыгоаналы
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28.06.2021 17:56 Ответить
Журналізде! Ти що, не помітив, що це не МОНО, а СТЕРЕОрельс??
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28.06.2021 17:57 Ответить
звучит
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28.06.2021 20:32 Ответить
А в Одессе вообще нет кондукторов, от слова совсем. В любом транспорте рассчитываются с водителем на остановке, билеты не берут хотя они у водителей есть и если просишь, билет дают. Но никто не просит. Вот такие одесситы. Так и будем ездить на убогих маршрутках.
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28.06.2021 18:14 Ответить
Не только одесситы.
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28.06.2021 18:15 Ответить
В той же маршрутке - когда последний раз билеты давали? Я пару раз спрашивал, так мне демонстративно протягивали рулон - отрывай сколько душа пожелает.
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28.06.2021 18:14 Ответить
терминалы все решат.
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28.06.2021 18:26 Ответить
на терминалы "нема грошей", а грошей нема - потомушо разворовываются. Замкнутый круг))
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28.06.2021 20:23 Ответить
Європа Європой, але природа бере своє....
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28.06.2021 18:33 Ответить
Нарит волнует всё ..визги что это не монорельс..визги что власть тоже ворует.. только тот факт что кондукторы как и мудрый нарит воры и бандиты он старанно обходит стороной..неудобно понимаю..
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28.06.2021 18:47 Ответить
Така історія була зі мною в електричці Знаменка-П'ятихатки. Дзвінок на гарячу лінію ( в присутності провідниці) нічого не дав. Вона лише губки складала на бантик. Їду через тиждань - працюють ті ж самі за тією ж схемою.
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28.06.2021 18:47 Ответить
Пока будет наличка в транспорте, будет и "на карман". А таблицу деления и отнимания еще не отменяли. Все в доле....
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28.06.2021 19:01 Ответить
да бабло идет выше "по лестнице", всё они прекрастно знают...
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28.06.2021 20:22 Ответить
да тоже такое скажете, Серлещ взяток не берёт, а квартиры за 7500000 покупает исключительно за счет любовниц. Хотя... какие нахрен любовницы у гомосека?
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28.06.2021 20:25 Ответить
І всі люди, що сиділи неподалік мене спокійно платили в кишеню "кондукторам, що й самі відкрито проявляють ініціативу до цього. Через декілька місяців цей рейковий автобус банально скасують через збитковість. Прибуток йде в кишеню кондуктору. "Укрзалізниця" недоотримує і велкам в старі, пошарпані дизелі"Джерело: https://censor.net/ua/n3273840
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28.06.2021 20:22 Ответить
Журнашлюхи неучі, все зрозуміло. Цікаво, з якого села на Черкащині, батьки цього "монорельса" приїхали в Черкаси?
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28.06.2021 20:34 Ответить
Їздила зі Здолбунова на полский Хелм дуже зручна єлектричка Інтерсіті. Але почали контрандить на Польщу соляру. Поляки сказали: боне контрабаньте соляру, або не іздіть. УЗ вірішила питання. Потяг вдмінили...
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28.06.2021 20:57 Ответить
Прошу пана а як електричка може контрабандить соляру?
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29.06.2021 04:00 Ответить
В Кривому Розі після виборів почали взагалі безкоштовно їхати,на транспорт і так убитий,особливо трамваї...Популізм зашкалює,зате пенсіонери і діти накатаються!
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28.06.2021 22:06 Ответить
Судя по второму фото, кратчайший путь от Смелы до Черкас - через Выдубичи и Борисполь.
Борисполь есть в каждой области Украины - мы же Европа.
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28.06.2021 22:24 Ответить
Стрілочники правлять ціну, вказуючи машиністам, скільки ті повинні їм занести після рейсів, протягом доби тощо.
Машиністи те ж саме роблять, вказуючи кондукторам, провідникам або бригадам.
Останні мають справу з пасажирами.
Нічого нового.
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28.06.2021 22:26 Ответить
До тех пор пока мы за 5 гривен готовы будем продать мать родную - будем жить в говне! От этого и коррупция и уровень жизни и зарплаты! Я еще мусор бросаем где попало ! А все туда же - в Европу! Засрать и научить коррупции? В тайгу а не в Европу с таким менталитетом!
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29.06.2021 01:38 Ответить
Хахаха. То же мне открытие. Да уже лет как минимум 10, на всех автовокзалах страны в автобус можно садиться по официальному билету из кассы или заплатив в руки водителю. В кассе дороже на гривен 10.
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29.06.2021 13:15 Ответить
 
 