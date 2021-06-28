На монорельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондукторы открыто берут деньги за проезд себе, не выдавая билеты, - журналист Тищенко

Журналист Богдан Тищенко опубликовал историю, что на рельсовом автобусе "Смела-Черкассы" кондуктора открыто предлагают ехать за меньшую сумму, но без покупки билета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Имел возможность ехать пригородным рельсовым автобусом по маршруту Смела - Черкассы. Разговор с "кондуктором":

- Добрый день, сколько стоит проезд?

- А вам билет виписывать или нет?

- не понял, это как?

- Ну билет выписывать надо?

- А как иначе можно, в чем разница?

- ну без билета будет 20 с билетом 25 ...

- Выписывайте конечно.

- угу (неудовлетворенное выражение лица)".

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Он продолжил: "Дело в том, что такой рельсовый автобус курсирует по этому маршруту с мая. Ехать им действительно комфортно и быстро. Он мало где останавливается и по времени от поселка, в котором он останавливается ехать не более 15 мин до Черкасс. Для сравнения. Если с этого же поселка ехать маршруткой, то это час времени в ужасном, душном "Богданчике". Цена такая же, как и в этом новом рельсовом автобусе (могу по цене на пару гривен ошибаться). Или же есть старые, "убитые" дизель-поезда ". Они дешевле. Абсолютно некомфортные и ехать по ним дольше".

Журналист подчеркнул: "Этот новый транспорт имеет только один "вагон". И все люди, сидевшие неподалеку меня спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу к этому. Через несколько месяцев этот рельсовый автобус банально отменят из-за убыточности. Прибыль идет в карман кондуктору. Укрзализныця недополучает и велкам в старые, потрепанные дизели".

"Общество начнет обвинять кого угодно, что "вот видите, так некомфортно, никто о нас не заботится". Хотя история начинается исключительно с самого общества. Но Укрзализныця я также прошу обратить внимание на поведение ваших наемных работников, по факту сознательно нарушают закон", - резюмировал журналист.

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