В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова

На временно оккупированных российскими наемниками территориях Донецкой и Луганской областей удерживаются 405 граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на заседании парламента в понедельник, 28 июня.



"К сожалению, государство не может гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам природного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках Российской Федерации на оккупированных территориях. Мы знаем имя каждого", – сказала Денисова.





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