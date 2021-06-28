В концлагерях и застенках РФ на оккупированных территориях находятся 405 граждан Украины, - Денисова
На временно оккупированных российскими наемниками территориях Донецкой и Луганской областей удерживаются 405 граждан Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сказала на заседании парламента в понедельник, 28 июня.
"К сожалению, государство не может гарантировать соблюдение конституционных прав и свобод на оккупированных территориях. Наши соотечественники вынуждены выживать по законам природного отбора государства-агрессора, который искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, среди которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находятся в концлагерях и застенках Российской Федерации на оккупированных территориях. Мы знаем имя каждого", – сказала Денисова.
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https://twitter.com/GlorytoUkraine9 Nataliya Kurt https://twitter.com/GlorytoUkraine9 @GlorytoUkraine9 https://twitter.com/GlorytoUkraine9/status/1409495681585364994 25 мин
Спікер Верховної ради 2012-2014, під головуванням якого ухвалювалися «диктаторські закони 16 січня» - поруч з головою СБУ Бакановим, у гостьовій ложі парламенту. Які ще аргументи потрібні для тези про реванш антимайдану?
https://twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://twitter.com/angelys667 @angelys667 https://twitter.com/angelys667/status/1409473629914599425 1 ч
Ждем скана приказа об увольнения мрази!
Вы хреново нас знаете. Мы с вас не слезем до тех пор, пока не уволите!..
б*же, ну нету уже "зла" на то шо "делают" эти деятели - тебе дали власть, ..... у меня самок собак не было, но все же - работай - мать твою бать твой .... встретил - рабооооотай, работай, работай!!! и отчитывайся только - Мы сделали - а б в, или мы сделали не только лишь все... задолбали просто
https://twitter.com/magnat107557910 Скажений Оскар @magnat107557910
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Щойно прийшло привітання від колеги з окупованої зі святом.
Я тут, вона там. Вона чекає.
Я знаю. І теж чекаю на зустріч. Щоб вона прийшла до мене в гості там, в мій дім