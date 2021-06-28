В Индийском океане горело судно с украинцами на борту, погиб 20-летний моряк из Одессы, - СМИ

В Индийском океане произошел пожар на судне MSС MESSINA, которое совершало рейс из Шри-Ланки в Сингапур. На борту были украинские моряки. Один из них - 20-летний моряк из Одессы- погиб.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает морской портал Seafarers Journal.

"Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.

ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.

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