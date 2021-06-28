В Индийском океане горело судно с украинцами на борту, погиб 20-летний моряк из Одессы, - СМИ
В Индийском океане произошел пожар на судне MSС MESSINA, которое совершало рейс из Шри-Ланки в Сингапур. На борту были украинские моряки. Один из них - 20-летний моряк из Одессы- погиб.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает морской портал Seafarers Journal.
"Судно MSC MESSINA шло из Шри-Ланки в Сингапур. На полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом в машинном отделении судна началось возгорание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что погиб 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.
По информации портала, остальные члены экипажа находятся на аварийном судне.
ЧП произошло 25 июня, с того момента экипаж без связи.
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Подробнее в материале https://www.seafarersjournal.com/incidents/vosmye-sutki-gorit-novejshee-sudno-spasennyj-ekipazh-uspel-zabolet-covid-19/ ВОСЬМЫЕ СУТКИ ГОРИТ НОВЕЙШЕЕ СУДНО: СПАСЕННЫЙ ЭКИПАЖ УСПЕЛ ЗАБОЛЕТЬ COVID-19
Как уточняет Fleetmon, пожар возник в машинном отделении (где и находился погибший) в Индийском океане на полпути между Шри-Ланкой и Малаккским проливом. Судно оказалось изолированным от внешнего мира из-за отсутствия связи. Кораблю ничего не оставалось, как дрейфовать в море.
То, насколько катастрофичной была ситуация, можно судить из поста в Telegram-канале Одесса как она есть.
"25.06 MCS MESSINA горел при выходе из Коломбо-Цейлон. На судне 20 одесситов, один угорел. Погибшего не забрали. Оставшиеся спят на палубе. Питаются сухпайком, проблемы с пресной водой. Очень нуждаются в помощи"