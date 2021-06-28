ЕБРР и другие организации остановил финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - Зинченко

Иностранные инвесторы после введения акциза на "зеленый" ток сразу забросают Украину исками в международные арбитражи.

Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые учреждения остановили процесс предоставления средств на развитие "зеленой" энергетики в Украине из-за значительных политических рисков, долгов и усиления фискального воздействия для отрасли путем введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институции уже под зеленотарифные энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза - это еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства", - сказал Зинченко.

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Он напомнил, что подписанный год назад "зеленый" меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами предусматривал неизменность условий ведения бизнеса в области ВИЭ, в том числе налоговых условий.

"Это будет очень сильным аргументом в следующих тех, которые будут, собственно, арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции, которые понимают перспективы таких международных арбитражей, будут показательно бороться против инвесторов, однако, в конце концов, постепенно будут сдавать позиции, поскольку реальных обоснований для выигрыша в таких делах нет.

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"На сегодня те, кто рассказывает, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а затем завернуть его обратно на рынок электроэнергии - это очень сложно", - пояснил Зинченко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.