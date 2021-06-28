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ЕБРР и другие организации остановил финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - Зинченко

ЕБРР и другие организации остановил финансирование

Иностранные инвесторы после введения акциза на "зеленый" ток сразу забросают Украину исками в международные арбитражи.

Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые учреждения остановили процесс предоставления средств на развитие "зеленой" энергетики в Украине из-за значительных политических рисков, долгов и усиления фискального воздействия для отрасли путем введения акцизного сбора на производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом заявил член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ни ЕБРР, ни какие-либо другие серьезные международные институции уже под зеленотарифные энергетические проекты в Украине не дают кредитов в принципе. Корпоративные юристы крупных международных инвесторов понимают, что им на самом деле в арбитражах это введение акциза - это еще один дополнительный аргумент на тему того, что правительство нарушает свои обязательства", - сказал Зинченко.

Читайте: В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл.

Он напомнил, что подписанный год назад "зеленый" меморандум между Кабмином и иностранными инвесторами предусматривал неизменность условий ведения бизнеса в области ВИЭ, в том числе налоговых условий.

"Это будет очень сильным аргументом в следующих тех, которые будут, собственно, арбитражах против Украины. Некоторые арбитражи уже готовятся начаться осенью", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что представители Министерства юстиции, которые понимают перспективы таких международных арбитражей, будут показательно бороться против инвесторов, однако, в конце концов, постепенно будут сдавать позиции, поскольку реальных обоснований для выигрыша в таких делах нет.

Также читайте: "Понимания того, как будет развиваться отрасль, нет никакого": Американский инвестор о намерении Кабмина ввести акциз на "зеленую" энергетику

"На сегодня те, кто рассказывает, что, мол, это позволит решить проблему с долгами перед инвесторами в ВИЭ, на самом деле лукавят и манипулируют. Потому что акциз собирается в бюджет, а затем завернуть его обратно на рынок электроэнергии - это очень сложно", - пояснил Зинченко.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, что является грубым нарушением прав инвесторов, навредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Автор: 

инвестиции (1164) инвесторы (333) альтернативная энергетика (123)


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Топ комментарии
+20
У-у-у, Порошенко... Правда, зебобіки? ЧИ ви за нього не голосували?
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28.06.2021 17:26
+20
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 8623
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28.06.2021 17:39
+18
инвестняни - рулят!
и почему это крупные иностранные инвесторы перестали при зеленском вкладывать средства в развитии экономики Украины..?
наверное мало им инвестнянь, нужно приставить еще и инвест-бабушек... с кофе..)
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28.06.2021 17:26
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Правила форума Совет форумчан
У-у-у, Порошенко... Правда, зебобіки? ЧИ ви за нього не голосували?
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28.06.2021 17:26 Ответить
Фирташ с Ахметовым перестали строить солнечные станции и требовать с украинцев платить за "зеленое" электричество в 5 раз дороже????
Ах какая грустная новость - вся Украина плачет!
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 9150
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28.06.2021 18:05 Ответить
Особливо українців "радує" зупинка АЕС.
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28.06.2021 18:09 Ответить
Так АЕС и останавливали рыго-жоппоблоковые энергетики... Чтоб им в 5 раз дороже платили за их сраную зеленую энергию.
Не знал?
ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 9085
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28.06.2021 20:16 Ответить
І тішиться покупці електроенергії у країни-агресора, правда?
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28.06.2021 18:22 Ответить
Так рыго-жоппоблоку - самое то, то у Парашки покупать электроэнергию, то уголь у ЛДНР - "тамжешьнашилюди", помнишь?
Кричали "у нас война" и покупали уголь у Парашки и сепаров...
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28.06.2021 20:21 Ответить
инвестняни - рулят!
и почему это крупные иностранные инвесторы перестали при зеленском вкладывать средства в развитии экономики Украины..?
наверное мало им инвестнянь, нужно приставить еще и инвест-бабушек... с кофе..)
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28.06.2021 17:26 Ответить
извините, но кроме "анал табу" никаких ассоциаций с инвестнянями.
исключение само зе.
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28.06.2021 18:01 Ответить
Дупа (бажана фуйлом- бенею- зеленською пліснявою ізоляція) вже близенько.
" Здобули разом !!! "
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28.06.2021 17:29 Ответить
Ну мешают атомные Бене и Ахметке барыжить на энергии. А лохам нужна жвачка, что во всем виновата "зеленая" энергия.



Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 3572
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28.06.2021 17:30 Ответить
Акциз собирается в бюджет, а потом завернуть его обратно в рынок - это очень сложно. Потому что бюджет проедания, распила, отката и заноса, а не развития.
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28.06.2021 17:30 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV Володічка, зробив своїм виборцям черговий подарунок! Дякуємо наше зеленолике сонечко!
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 564
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28.06.2021 18:00 Ответить
Вообще нахер нам такую ЗЕленую энергетику,народу за нее приходится платить больше чем за традиционную тем более что установки финансируются из-за бугра затрат на топливо ноль а прибыль того кому принадлежат эти установки 500 и выше процентов.
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28.06.2021 17:30 Ответить
P.S А другая бесконечная прибыль идет на акциз,возвращение средств инвестору и на обслуживание энергоустановок.Вобщем прибыль из ничего да еще и из обязательной уплатой за нее народом.
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28.06.2021 17:34 Ответить
Я вас поправлю.
Вообще нахер нам энти инвестиции, ну не придёт больше в Украину ни один инвестор, и хрен с ними.
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28.06.2021 17:34 Ответить
Да ситуация еще интересней,заводовладельцы и фирмачи всю свою прибыль выводят из Украины а правительство заманивает иностранных инвесторов которые в наочию видят что если свои-же не вкладываются в расширение и строительство заводов и фабрик значит из такой страной не то что рисковано иметь дело но и надо бежать пока не потеряли все вложеное.
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28.06.2021 17:39 Ответить
Так о том и речь. Зачистка территории для масковских партнёров
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28.06.2021 17:45 Ответить
Это экономическое уничтожение страны.При избытке генерирующих електрических мощностей мы ее закупаем из за бугра,при добыче газа в Украине большей чем потребляет страна мы его закупаем из-за бугра,к стати за прошедший год по оф данным добыча газа составила 17 миллиардов кубов а потребила только 13 так куда девался осальной тае молее что мы его гакупали еще и из за бугра.В этом году придется сворачивать ряд предприятий по газодобыче.АЭС работают на минималке и останавливают генераторы при том что наша енергия не востребована но востребована забугорнная,а о сельском хозяйстве уже и неговорю слов просто нету.Так что нас и страну уничтожают намерено и планомерно.
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28.06.2021 18:04 Ответить
Именно. Но теперь не видать инвестиций вообще. Хотя нет, с параши через нужных персонажей зайдут.
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28.06.2021 23:19 Ответить
ruskij , tak tebe i nenada kushatj i mitsa , mozhna sazhoi pomazatsa i CO2 ponjuhatj
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28.06.2021 17:42 Ответить
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 366
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28.06.2021 17:30 Ответить
Спасибо.
Продавайте ту зелёную только рошену.
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28.06.2021 17:32 Ответить
Ужо усьо украдено до нас!!©
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28.06.2021 17:35 Ответить
Пожалуйста. Попрощайтесь с любыми инвестициями вообще. Зебилы
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28.06.2021 17:35 Ответить
Так покупай ту электрику по 5 грн и радуйся
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28.06.2021 17:38 Ответить
Сколько торговые партнёры снарасеи скажут, столько и заплатим, ведь их энергия дешевше чем зелёная. Ну и поддержать надо экономику подельников Моники
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28.06.2021 17:43 Ответить
Так Лолита все для этого сделал.
Покупай по пять, но зелёную.
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28.06.2021 17:51 Ответить
Що саме зробив, детальніше, будь ласка.
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28.06.2021 18:01 Ответить
Скоро, ты дебил будешь покупать парашкинскую, за 5 грн киловатт
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28.06.2021 20:19 Ответить
Вы о страшном еврее Вальцмане?
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28.06.2021 23:21 Ответить
Ну ти багатий, олію по 60 гривень купляєш, то і електрику потягнеш.ю
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28.06.2021 17:51 Ответить
Про олию поговорим в теме про олию.
А ты пока подготовься и запиши себе, сколько агромагнат петюня вывез подсолнуха за границу.
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28.06.2021 18:26 Ответить
Порох весь подсолнух вывез - не ври ЗЕбилл...!
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28.06.2021 18:30 Ответить
А также гречку, рис, крупы, сахар, яйца, зерновые и остатки ваших мозгов.
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28.06.2021 18:37 Ответить
и кохфе тоже вывез...(
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28.06.2021 18:39 Ответить
то скинь хоч якийсь пруф чи, що..
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28.06.2021 18:42 Ответить
Нема що скидать-Порошенко і пруфи поцупив.
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28.06.2021 19:12 Ответить
Моторний таки Порошенко!
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28.06.2021 19:14 Ответить
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28.06.2021 19:19 Ответить
"Тариф на електроенергію 1,68 гривні проіснує до липня 2021 року, а потім відбудеться 30% подорожчання. "
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28.06.2021 18:03 Ответить
Тариф в 0.78 грн просуществовал до 2015, а потом вырос на 1000%.
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28.06.2021 18:34 Ответить
Т.е ты платил в 2016 по 8 грн./квт.? Что ты нюхаешь такое забористое, нарик?
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28.06.2021 18:45 Ответить
Ну не дружат зеленоиды с арифметикой. Это же порода троечников, от которых с радостью сдыхивались учителя.
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28.06.2021 19:05 Ответить
Вранье. Зеленая энергия у нас в среднем стоит 3.6-3.8 грн./квт. А Ахметка продает свою энергию с ТЭС и ТЭЦ в среднем уже по 2.2 грн./квт. При этом "зеленки" на рынке 6-7% максимум, а Ахметки от 35% до 50%.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/dyspetcherska-informatsiya/robota-oes-********-za-tyzhden/
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28.06.2021 18:17 Ответить
Пусть "зеленки" на рынке будет хоть 1%, но в итоге за 2020 год выплаты за "зеленку" 40 млрд, а за 2021 года планируются выплаты на уровне 50 млрд. Для сравнения, доход Энергоатома за 2020 год 47,7 млрд грн. Кстати Ахметка как и Порошенко в теме "зеленки".
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28.06.2021 20:01 Ответить
Вранье и манипуляции, абсолютно, включая и мнимый доход "Энергоатома" в 2020 году

ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 5147
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28.06.2021 20:35 Ответить
Мне трудно спорить с человеком, который не понимает значение слова "доход". Почитайте для общего развития, что такое доход, прибыль и убыток. Ссылка на фин отчет Энергоатома за 2020 год, Страница 3, "чистий дохід від реалізації продукції" - 45 648 563 грн.

http://www.energoatom.com.ua/uploads/2021/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%94%D0%9F%20%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9A%20%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
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28.06.2021 20:53 Ответить
Ну если тело видит только "чистый доход от реализации" и не видит, например "совокупный доход" или "отложенный доход" и т.д. и путает хрен с пальцем, то мне действительно трудно спорить с таким человеком.
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29.06.2021 00:30 Ответить
Я так понимаю, по сути сказать нечего, кроме где то прочитанных умных слов ? В писульке об этом ничего не сказано ?
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29.06.2021 04:37 Ответить
Если в твоей писульке ничего не сказано -- твои проблемы. Как аукнулось -- точно также и откликнулось. Один к одному.
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29.06.2021 12:28 Ответить
По сути есть что сказать ? Цифры вроде привел в первоисточнике ? Или шаг влево, шаг вправо и аргументы сдулись ? На бумажке такое не написано ?
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29.06.2021 13:49 Ответить
Что там в твоей бумажке написано -- мне абсолютно фиолетово. Какие аргументы? Что суммарный доход "Энергоатома" около 47.7 млрд.грн.? Так это чистое вранье. Что выплаты за 2021 год в 50 млрд.? И это чистое вранье. Что и требовалось доказать.
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29.06.2021 14:01 Ответить
Перефразируем, какой был доход "Энергоатома" за 2020 год и какая сумма выплат за зеленку была в 2020 году и планируется в 2021 ? Просто цифры.
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29.06.2021 15:02 Ответить
Ага. Ну так давай вернемся с нашим баранам, к началу. Раз так хочешь. Какая из частей формулы добавляет большую часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии?
( 50*0.12 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.265
И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
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29.06.2021 17:02 Ответить
Это словоблудие, а не формула. 2.20 это стоимость с распределением, НДС у конечного пользователя, 3.7 примерная цена покупки от условного производителя. 50 умножить на 0.7, а не 0.12. Нужно учитывать небалансы и их покрытие. Так что цифра 1.265 грубо говоря с потолка. И даже в вашей формуле, что видно затраты на закупку атомной и зеленой энергии примерно одинаковы. Только атомная 50%, а зеленая 7% .И о баранах, есть простые цифры, доход "Энергоатома" и выплаты по вэ. Хочу от вас услышать абсолютные цифры с источником данных.
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29.06.2021 20:07 Ответить
Ага. Чукча "математик", однако Без проблем, как изволите

( 50*0.70 + 43*2.20 + 7*3.70 ) / 100 = 1.555

Так какая из частей формулы добавляет львиную часть к окончательной стоимости 1 квт. энергии? И второй вопрос -- из каких трех источников и в каких объемах оплачивается энергия, произведенная ВИЭ?
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29.06.2021 20:16 Ответить
Данная формула выводит что то типа средней цены, но никак ни рассчитывает долю. Еще забыли добавить ГЭС, картина вообще будет другая.
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29.06.2021 20:57 Ответить
Она не оказывает существенного влияния на понимание сути процесса.
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29.06.2021 22:35 Ответить
Ладно, Вася, не мучайтесь. Контрольный вопрос. Почему у нас весной 2020 г. впервые за все время уровень генерации ТЭС превысил уровень генерации АЭС? А суммы государственных субсидий в угольную энергетику Украины при этом являются самыми большими в Европе.


ЄБРР та інші організації зупинили фінансувати "зелену" енергетику в Україні через політичні ризики, – Зінченко - Цензор.НЕТ 8949
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29.06.2021 20:23 Ответить
Угольная энергетика - это проблема номер 2 после зеленой. Угольная тема, это больше социальная проблема, которую надо было решать лет 15 назад. Но возвращаясь к баранам, через зеленые темы, вымывается в разы больше бабла, а в результате кроме вывода валюты, мы ничего не получаем.
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29.06.2021 21:06 Ответить
Не петляйте. Этот график и письмо "Энергоатома" ниже вполне однозначно указывают на истинную причину кризиса в энергетике. А не на тупые мантры Бениных и Ахметкиных холуев. Могу добавить еще для полноты картины и скупку Беней с Ахметкой в это время "ночной" энергии по тарифу 0.65 в тот момент когда она даже с дисконтом стоила минимум 0.92. И этот праздник невиданной щедрости кто-то должен платить.
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29.06.2021 22:33 Ответить
Агга...Набралися "блохов" як ***** при случці..
Чекаю два "Узі" ..по сценарію...
Початок подивився і "кінця"..
Провження чекаю.
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28.06.2021 17:33 Ответить
Шоб ты понимал, ему таки достанется УЗИ... с одним патроном...
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28.06.2021 17:35 Ответить
"Шоб ты панимал" бєз проблєм...
Але, наші бажання, не співпадають..трошки..
😁
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28.06.2021 17:39 Ответить
Это логика жизни. потерпевший вiслюк не та персона, которую будут спасать. Он поставлен на эту табуретку с целью сделать дело (янукович-2) и собрать на себя "всех собак". Дальше "скрипач не нужен".
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28.06.2021 17:41 Ответить
_Т. н. зелёная энергетика - это грабёж Украины, украинского народа циничными, напрочь лишёнными совести бандитами, требующими исключительного, привилегированного - вне конкуренции! - положения на "рынке". Т. е. когда их электричество по их ценам не конкурентно и никому нахер не нужно, но бандиты просто насильно заставляют народ покупать никому не нужный по такой цене товар. Это и есть разбой и грабёж в чистом виде!
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28.06.2021 17:35 Ответить
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 5209
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28.06.2021 17:35 Ответить
Впопуредники "ніпрічьом"!
Тай наступники..
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28.06.2021 17:41 Ответить
_Причём всегда только народ, который бандиты завзято (не могу руски слово подобрать) грабят.
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28.06.2021 17:52 Ответить
Честно кажучи, задовбали вже ці експерди від рудого Рината.
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28.06.2021 17:35 Ответить
Инвесторы остановили финансирование "зеленой" энергетики в Украине из-за политических рисков, - эксперт - Цензор.НЕТ 8623
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28.06.2021 17:39 Ответить
Какая мерзская жо..рожа©
Обоих!!
🤗
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28.06.2021 17:44 Ответить
Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 6252
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28.06.2021 17:52 Ответить
твоячтолилучшеЗЕбуин...?
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28.06.2021 18:31 Ответить
Дєвушка, сєльодки тєбє нє хватаєт??
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28.06.2021 22:32 Ответить
выпрашиваешь кацап...?\рожа твоя лучше...? - тебя об этом спросил, селёдку я тебе в прошлый раз предлагал...\память у тебя кацапа слабая...!\
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28.06.2021 22:37 Ответить
Гонять бабки из офшоров туда сюда, это мягко говоря не инвестиции. После введения BEPS в 2020 году гонять бабки под видом инвестиций стало опасно.
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28.06.2021 20:07 Ответить
Котлеты отдельно-мухи отдельно. Дороговизна зелёной энергетики Украины это одно, а кризис в энергетике это другое. Искусственный кризис в энергетики страны был вызван не сбалансированными и предательскими дйствиями команды Коломойского. Дороговизна зелёной энергетики- монополизм и преступный лоббизм интересов группы олигархов, когда им дали тот завышенный тариф, который можнобыло дать только частным домовладениям, чтобы сам народ спонсировал энергетику страны. Корни этогоо явления ещё лежат в правлении президентов Януковича и Порошенко. Свернуть вину за предательские действия команды Коломойского на зелёную энергетику не получится, потому что доля её в общих обёмах совесем маленькая 3-4%. 20 лишних копеек не делает погоды в общей стоимости киловатта энергии. Условием для приёма государств в ЕС было наличие 15% зелёной в энергетике страны.
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28.06.2021 17:40 Ответить
Есть такое.

Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 8489
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28.06.2021 17:43 Ответить
Зачем Украине какая-то зеленая энергетика если есть надежная и проверенная десятилетиями энергетика основанная на братской нефти и газе северного соседа?! Вы ломаете государственные устои, АСТАНАВИТЕСЬ!
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28.06.2021 17:43 Ответить
Остановил, так как фантастические прибыли заканчиваются. Может атомную не будут душить в их угоду!
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28.06.2021 17:46 Ответить
Ага. Вот график в угоду кому душили.

Інвестори зупинили фінансування "зеленої" енергетики в Україні через політичні ризики, - експерт - Цензор.НЕТ 6496
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28.06.2021 17:55 Ответить
Правительство должно ввести налог 90% от прибыли таких инвесторов-паразитов. Хотят получать сверхприбыли продавая воздух, пусть и сверхналоги платят, еще и акциз с них взять.
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28.06.2021 17:54 Ответить
Наконец то аферистам потроха сказали давай до свидания.
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28.06.2021 18:04 Ответить
тупо привязать киловатт к ВВП = если растишка = оу е....., если полшестого = Shit, ****, podnimausya, padla!
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28.06.2021 18:11 Ответить
Єто уже конец эпохи бедности или полный конец?
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28.06.2021 18:11 Ответить
А я и думаю, электричества стало меньше в розетке, было 220 стало 219😁😁😁😁
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28.06.2021 18:11 Ответить
Иван Петрович Сидоров от зелёной энергетики страдает вдвойне.Вначале -как все. Затем от незнания стоимости своих страданий. Платит он за электроэнергию округленно 200*1,68 = 336 грн. Но сколько в 336 грн платы за зелёную энергетику не знает. Может 300 грн , может 30 грн, может 3 грн. А денежная неизвестность для Ивана Петровича Сидорова , бухгалтера-счетовода по призванию, хуже всего.
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28.06.2021 18:13 Ответить
Зеленая цель достигнута- зеленая энергетика уничтожена во славу всяких бабломойских.
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28.06.2021 18:23 Ответить
я тебе открою маленький секрет - за эту зеленую энергетику платим мы , маленький пример , был у нас заказчик у него солнечные батареи но энергию на свои нужды не брал совсем а все отдавал в сеть а сам использовал обычные сети а теперь подумай кто ему разницу оплачивал - фрау меркель с макроном - сомнительно
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28.06.2021 19:35 Ответить
Та у него заказчик из числа "инвесторов".
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28.06.2021 20:41 Ответить
Открою тябє сєкрєт, він і не міг брати собі нічого з того що виробляв бо не поклав акумулятори, а вони дорощі за його станцію)) ще відкрию тобі сєкрет, та сеть де він скидав вироблену енергію це та обычная сеть де він її потім забирав але вже дешевше як скидав))) але у тебе недоумка чомусь усе це закрутилося на меркель з макроном))) просто ты серёга тарасов, каряной расэянин,..)))
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28.06.2021 23:02 Ответить
Пацаны уже присмотрели острова, замки, яхты, церкви себе построить,может кто в космос слетать хотел....а им говорят хлебало поменьше открывать, какая то русофобия с геноцидом начинается в отношении воров инвесторов-кормильцев.
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28.06.2021 18:40 Ответить
Ну і слава богу що не вкладають гроші в зелену енергетику нехай забираються з України а то зробили собі суперприбутковий бізнес як в срср
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28.06.2021 18:57 Ответить
Підтримую, пішли вони з такими інвестиціями звідки прийшли, нах нам інвестиції від яких електрика має коштувати 6.50 грн...
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28.06.2021 22:51 Ответить
витрати умовного палива на вироблення електроенергії на ТЕС на сьогодні ( 2020р.) при роботі в базовому (!) режимі складають 400-550 г у.п./кВт•год/ 400грамм это не просто много. Это о…..о (очень) много. Несколько десятилетий назад на ТЭС с блоками 300 МВт висели соцобязательства : Достичь расхода 320 грамм .И достигали. Витрата умовного палива на європейських ТЕС 280 г у.п./кВт год. В РФ в 2017 г. было 310 г. 400 грамм это признак старости блоков, частых ремонтов, частых пусков и остановов, работе на пониженных нагрузках-чтобы блок не рассыпался-ставших базовыми. Стратегия кодлана Коломойского в этих условиях -закупка электроэнергии в Беларуси.
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28.06.2021 19:00 Ответить
"Привлечение инвестиций" в Украину Зеленским идет полным ходом.
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28.06.2021 19:07 Ответить
Законы по Зеленой энергетике написаны под диктовку Ахметова,братьев Клювых и иже с ними.Они грабили,Грабят и будут Грабить Украину и украинцев.Пиаркомпашка не стоит выеденого яйца.
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28.06.2021 19:11 Ответить
Яценюк как-то в начале своего премьерства,когда бsла прекращена подача газа из мокшандии,по ТВ проговорился что в Украине предостаточно електричества чтобы обойтись вообще без газа но его по видимому поставили на место и он по этому поводу уже и не заикался,видимо затронул интересы газовых магнатов.Да и за 30 лет незалежности ничего не сделано ни правительством и не владельцами енергосетей для увеличения пропускной способности ЛЕП а обласные и раенные РЕМы для обеспечения наращивания пропускной мощности к жилым домам.В 21-вом веке наш народ ограничивают 100 кВт когда эти сто киловать только для обеспечения одной ,,лампочки иллича,,в 10-ть свечей а квартиры и дома в 90% на электричестве.
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28.06.2021 19:29 Ответить
 
 