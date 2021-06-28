Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО
Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе, который проходил в хорватской Осиеке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ISSF.Shooting.
Сергей Кулиш из Черкасс стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений. Он набрал 460 баллов. Вторым оказался россиянин Сергей Каменский (458,6), третьим- словак Патрик Яни (447,6).
Вчера, 27 июня, также серебрянные медали взяли пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко в стрельбе смешанных пар (микст). В финале они уступили представителям Чили 34:35.
Всего на Кубке мира по стрельбе, который проходит в Осиеке, у Украины уже три медали. Ранее "бронзу" взяла Юлия Коростылева в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, пишет "РБК-Украина".
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Ленин, такой молодой....
Вот как надо подавать новость!
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Ну і де фото як він застрілив москаля?
Висновок. Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /