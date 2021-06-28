РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4769 посетителей онлайн
Новости
4 960 23

Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО

Украинский спортсмен Сергей Кулиш завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе, который проходил в хорватской Осиеке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице ISSF.Shooting.

Сергей Кулиш из Черкасс стал лучшим в финале стрельбы из винтовки с 50 метров из трех положений. Он набрал 460 баллов. Вторым оказался россиянин Сергей Каменский (458,6), третьим- словак Патрик Яни (447,6).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о меценатстве в спорте

Вчера, 27 июня, также серебрянные медали взяли пара Николай Мильчев и Ирина Маловичко в стрельбе смешанных пар (микст). В финале они уступили представителям Чили 34:35.

Всего на Кубке мира по стрельбе, который проходит в Осиеке, у Украины уже три медали. Ранее "бронзу" взяла Юлия Коростылева в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, пишет "РБК-Украина".

Автор: 

победа (591) спорт (2427) стрельба (3251)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+50
Какой то заголовок на Цензоре неправильный...
Вот как надо подавать новость!
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4618
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46
+25
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4391
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46
+23
Наверное, на мишени было фото другого, самого известного россиянина, воспетого в песнях футбольными болельщиками.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверное, на мишени было фото другого, самого известного россиянина, воспетого в песнях футбольными болельщиками.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:44 Ответить
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4391
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46 Ответить
Молодой он какой-то. Как в песне: и Ленин, такой молодой....
показать весь комментарий
28.06.2021 17:51 Ответить
Какой то заголовок на Цензоре неправильный...
Вот как надо подавать новость!
Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе - Цензор.НЕТ 4618
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46 Ответить
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 3327Супер, и не победил, а победил значит застрелил.
показать весь комментарий
28.06.2021 18:26 Ответить
🤣
показать весь комментарий
28.06.2021 19:47 Ответить
Украинец Кулиш застрелил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46 Ответить
Победил - это убил или только ранил? Это принципиально!. Если ранил то это ляп! Почему не было контрольного в голову?
показать весь комментарий
28.06.2021 17:46 Ответить
Голови не було.
показать весь комментарий
28.06.2021 17:47 Ответить
Пристрелив першим?)
показать весь комментарий
28.06.2021 17:53 Ответить
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 1691
показать весь комментарий
28.06.2021 18:10 Ответить
ВІТАЄМО !!!!
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 466

.
показать весь комментарий
28.06.2021 18:20 Ответить
Красавчик!
показать весь комментарий
28.06.2021 18:42 Ответить
Он ему что в глаз попал...как белке, что бы шкурку не попортить...
показать весь комментарий
28.06.2021 18:50 Ответить
"Украинец Кулиш победил в финале россиянина и завоевал золотую медаль на Кубке мира по стрельбе. ФОТО..."

Ну і де фото як він застрілив москаля?
показать весь комментарий
28.06.2021 19:45 Ответить
Гарний москаль - мертвий москаль...
показать весь комментарий
28.06.2021 20:23 Ответить
Приємна новина: "Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль нКубку світу зі стрільби". Бачимо, що це українець, красивий парубок в національній формі... А от інший спортсмен, боксер, який проживає в Україні, який переміг в Лас-Вегасі японського боксера Накатані не підняв, як це прийнято, український прапор, не мав жодного символу нашої держави. І не дивно. Адже прихожанину церкви московського патріархату, який знімався у документальному фільмі російської православної церкви та московського патріархата. У стрічці він з Усиком розповідають про свою віру та заявляють, що українці й росіяни є єдиним народом. Ось чому він нехтує українською символікою.

Висновок. Тепер планується поєдинок манкрута Василя Ломаченка з америкеанцем Теофімо Лопесом, Тим самим Лопесом, який звертається до українців словами: "СЛАВА УКРАЇНІ"!
Вболіваємо за Теофімо Лопеса! Героям слава!
показать весь комментарий
28.06.2021 20:27 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Вболіваймо за Теофімо Лопеса!
/ геть манкрутів з України! /
Українець Куліш переміг у фіналі росіянина і завоював золоту медаль на Кубку світу зі стрільби - Цензор.НЕТ 4817
показать весь комментарий
28.06.2021 20:31 Ответить
молоток! От ще б москаля вальнув )))) Ціни б не було!!!
показать весь комментарий
28.06.2021 23:01 Ответить
Это просто праздник какой-то.
показать весь комментарий
29.06.2021 12:44 Ответить
 
 