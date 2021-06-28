Абсурдно получается, но на 25 годовщину мы вынуждены защищать Конституцию от ее гаранта, - нардеп "Голоса" Лозинский

Действующий президент Украины Владимир Зеленский далеко не первый, кто хочет изменить Основной Закон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский написал на странице в Facebook.

"Абсурдно получается. Но на 25 годовщину мы вынуждены защищать Конституцию от того, кто должен гарантировать ее непоколебимое соблюдение.

Конечно, Зеленский не первый. Изменить основной закон хотел каждый президент. Но у Зе удается самое дерзкое. И слава Богу, удается далеко не все задуманное.





О том, как шестой президент второй год подряд атакует Конституцию - читайте в новой колонке для Цензор.НЕТ.

P.S. В конце - инструкция для Владимира Александровича, как действительно стать Гарантом. На понятном ему языке", - написал Лозинский.