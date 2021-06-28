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Беларусь приостанавливает членство в "Восточном партнерстве" и отзывает своего постпреда в ЕС для консультаций

Беларусь приостанавливает членство в

Кроме этого, Минск рекомендует главе представительства Евросоюза выехать в Брюссель. Эти действия Беларусь предприняла в ответ на европейские санкции.

Об этом говорится в заявлении МИД Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорится в заявлении.

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"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - добавили в МИД Беларуси.

Кроме того, в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

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В заявлении сказано, что "белорусская сторона продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера".

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Автор: 

Беларусь (7890) Восточное партнерство (171) санкции (11288) Евросоюз (17119)


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Топ комментарии
+11
Еще один шаг к Минской области в составе срассеи.
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28.06.2021 18:54
+10
Бульбофюрер решил поиграться в "открытые ворота" для нелегалов и наркоты в Евросоюз?
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28.06.2021 18:54
+8
он уже давно ничего не решает
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28.06.2021 18:54
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Бульбофюрер решил поиграться в "открытые ворота" для нелегалов и наркоты в Евросоюз?
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28.06.2021 18:54 Ответить
он уже давно ничего не решает
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28.06.2021 18:54 Ответить
Nelegali i tak uze idut kazdi den,jest bolnije koronavirusom,daze mozet i Igil.vot s narkotoj i cigaretami eto uze nam nado proveriat vse furi,vagoni.To jest proverka ixnix fur tam nedeliu ili mesiac nuzno proveriat
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28.06.2021 19:53 Ответить
надо закрывать границу пока не поздно
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28.06.2021 20:53 Ответить
U nas 600 kilometrov granica s nimi,naxodit lazejki.Do 100 celovek proxodit v den.Irak bolsinstve.Etix mozno obratno vyslat,no pol goda nado kormit poka tam proveriajut ix
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28.06.2021 21:07 Ответить
Оху...)) 600 кілометрів у вас...))) а у нас 600 метрів...)))
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28.06.2021 23:31 Ответить
Білорусь призупиняє членство в "Східному партнерстві" і відкликає свого постпреда в ЄС для консультацій - Цензор.НЕТ 1967
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28.06.2021 23:40 Ответить
Еще один шаг к Минской области в составе срассеи.
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28.06.2021 18:54 Ответить
Уже. Чипсенфюрер давно нихрена не решает.
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28.06.2021 23:41 Ответить
І це добре) а лукашенки губернатори, благо їх вистачить на довго, правильной дорогой идёце таварищи)))
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28.06.2021 23:49 Ответить
Тепер і бєларусьнаш. Прямий наслідок #минємайданім.
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28.06.2021 18:55 Ответить
налякали їжака голою жопою
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28.06.2021 18:57 Ответить
це не втрата. Або навіть - це втрата валізи з піском без ручки.
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28.06.2021 19:03 Ответить
Ну и чего вы к нему *********? Вам шо на земле тесно? Сколько той Белоруссии? Трахайте почтового президента Байдена, фальсификатора и маразматика...Трахайте плешивого артиста пуйла, фашистку меркель или слизняка макрона...
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28.06.2021 19:09 Ответить
Тортуга теж була маленьким містом....
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28.06.2021 19:21 Ответить
правосудие - продано,
членство - приостановлено и ...

секс- завершён.
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28.06.2021 19:19 Ответить
Подготовка к аннексии Беларуси москвабадом.
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28.06.2021 19:24 Ответить
Вепси з литвинами один народ.
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28.06.2021 19:26 Ответить
вепсы - финоугры, литвины - словяне, а ты неуч уральский!
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29.06.2021 08:49 Ответить
Бульбэкзит
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28.06.2021 19:27 Ответить
Чем раньше поставят забор, тем меньше белорусов успеет сбежать. Бацька разосрался со всем миром, санкций всяких навешали, а там и так экономика не сильно цветущая была. Щас из друзей только "лалалалалалала", а у него самого проблем выше крыши - Крыматорий корми, вжопечленцев Донбасса, Приднестровья, Абхазии, Осетии корми, перевооружение хотябы для вида делать надо. Рамзан Ахматович опять же некормлен.
А зачем Бацьке Белоруссия без белорусов? Работать на государственных заводах кто будет?
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28.06.2021 19:36 Ответить
привезут в теплушках с того же бамбаза или абхазии
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28.06.2021 19:48 Ответить
Из узурпатора "восточный партнер " не вышел.Видать, искать "партнершу" надо на севере.... Но ,там такая "дама"шо сразу переедет на его жилплощадь,отберет заначку и лишит пасынков наследства .
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28.06.2021 20:46 Ответить
Шкода сябрів....
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28.06.2021 22:25 Ответить
З чого це ти гуцуле пернув? пасулі наніч наївся?))) мені цю білорасєйську шоблу не шкода, їх усіх треба запхати до расєї, це їх місце, а нє шкода сябрів, слимаку...
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28.06.2021 23:28 Ответить
Железный занавес!!! Дружба с рассеей навеки, ну ещё можно с Северной Кореей задружить, отлично😁😁😁😁
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28.06.2021 23:20 Ответить
Белые флаги, цветы, мирные шествия, песни, стихи, музыка, ВМЕСТО противостояния, баррикад, забастовок, горящих покрышек и отпора, показали глубокое слабоумие Белоруской оппозиции и ее "мыслящего" слоя.
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29.06.2021 08:53 Ответить
 
 