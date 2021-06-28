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Акция протеста под ОП: "Зеленский будет сидеть в тюрьме". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания Офиса Президента протестовали против действий президента Владимира Зеленского во время срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции требовали привлечь президента Владимира Зеленского к уголовной ответственности за государственную измену.

Протестующие считают, что Зеленский совершил госизмену, приняв решение о том, что Украина не будет участвовать в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Участники акции закрепили на заборе рядом с ОП "сообщение о подозрении" на имя Зеленского, отпечатанное на большом баннере. Подписать его могли все желающие.

Автор фото и видео — Олег Богачук

Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 01
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 02
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 03
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 04
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 05
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 06
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 07
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 08
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 09
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 10
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 11
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 12
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 13
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 14
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 15
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 16
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 17
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 18
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 19
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 20
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 21
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 22
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 23
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 24
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 25
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 26
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 27
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 28
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 29
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 30
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 31
Акция протеста под ОП: Зеленский будет сидеть в тюрьме 32

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) протест (5858) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+109
Респект Всем кто пришел!
Это только начало!
зеЛеный-подонок за все будет отвечать!
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28.06.2021 21:57
+76
Ослик апокалипсиса, самый конченый президент за все время, еще хуже тупого яныка.
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28.06.2021 21:56
+72
А где сам гундосик? Наверняка обосралось и свалило куда то
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28.06.2021 21:53
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Страница 4 из 4
ЗЕбанько обосранный, убери зеркало и ты, убогий, не увидишь своих ушей.
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29.06.2021 07:58 Ответить
Бо ты в них долбишься 😄
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29.06.2021 08:53 Ответить
А ПРО ТАРИФЫ ЗАБЫЛИ и все остальное ??????
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29.06.2021 07:56 Ответить
Задрипані слуги захищають свого клоуна, бо стільки грошей у конвертах, накрадених у народу, ніколи не платили депутатам у ВР...
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29.06.2021 07:58 Ответить
Украинци никогда не простят Порошенку связь с Медведчуком.
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29.06.2021 09:43 Ответить
Арена цирка.
На арене стол, за ним сидит женщина, рядом стоит революционный матрос.
Матрос предлагает зрителям задать вопрос ясновидящей.
Поступает вопрос из зала: "Какое главное событие в моей жизни?"
Ясновидящая отвечает: "Петр Алексеевич, ваше главное событие в жизни уже позади!"))
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30.06.2021 12:40 Ответить
шо?
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29.06.2021 07:58 Ответить
..а за чей счет этот шабашь?
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29.06.2021 08:01 Ответить
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 6713
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29.06.2021 08:34 Ответить
Сколько за такие высеры платят? Ты старайся получше, бо сильно убого получается, могут и не заплатить
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29.06.2021 08:55 Ответить
Судя по твоим рьяным изрыганиям, платят тебе...так что подуспокойся немного, болезный
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29.06.2021 10:41 Ответить
На мародерские гуляют
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29.06.2021 09:41 Ответить
МалоросЬ, не Ь а шабаш ,і відповідь за чий рахунок ,за кошт Сорося.
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29.06.2021 15:38 Ответить
А я смотрю тут слово дают только ботам сивого гетьмана... и этот коммент модератор точно удалит
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29.06.2021 16:39 Ответить
Е,Ве,Бе,Ме а чим же я бубентятко тебе Фаната зрадника та розповсюджувача держ.секретів образив .
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29.06.2021 16:54 Ответить
А что? Сивый, пока был гетьманом в воюющей державе, стал богаче в 86 раз, мона и каналов прикупить, и тролятинки!
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30.06.2021 12:21 Ответить
Парашенко цепляется за любую возможность натянуть сову на глобус, но не получается.
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29.06.2021 08:06 Ответить
Ну, тебя то он, дырявый, натянул😄
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29.06.2021 08:55 Ответить
Главный писюнист предатель и окружил себя предателями, а у таких троллей как ты зебилоид, все Порошенко виноват!
Иди штаны поменяй и не воняй тут троллина зебильная!
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29.06.2021 14:50 Ответить
а вместе с ним весь его офис...
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29.06.2021 08:33 Ответить
Не ожидал, не ожидал что будет так много избирателей ЗЕ!
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29.06.2021 08:45 Ответить
это тюрьма 100% и это только вопрос времени.
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29.06.2021 08:54 Ответить
Ты думаешь Зеля отомстит Сывочолому за устроеный гей. парад?
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29.06.2021 23:31 Ответить
а у тебя от гей парадов подгорает?
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30.06.2021 10:09 Ответить
ПРальна .
ЗЕ = ПО ..до буцигарні .!
Акція .Простий *спуск пару * .
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29.06.2021 09:26 Ответить
Всем украинцам как бы они не относились к Зеленскому плевать на зрадофилов Порошенка.
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29.06.2021 09:39 Ответить
Идиотов возносит толпа, а свергает народ...
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29.06.2021 10:16 Ответить
Весь вопрос в том,кто именно был в той команде т"вагнеровцев"? если там были рядовые члены.не замешанные в боях на Донбассе.то такое задержание могло стОить Украине очень больших репутационных рисков..Хотя и вряд ли бы сильно изменило положение её сейчас.когда везде "двери открыты2.но везде украину "не готовы принять"..дело в том,что ЧВК-практика многих стран и люди там работают по контракту как и в любых силовых структурах.так что нужна была 100 % гарантия того,что среди "вагнеровцев" находились именно находящиеся в международном розыске.только подозрения-не тот аргумент для такой акции захвата.
Если удастся доказать,что среди "вагнеровцев" были именно такие,что разыскивались международными судами.типа Гаагского трибунала,то да- ЗЕЛЕНСКИЙ СОВЕРШИЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ,лишив козырных козырей в суде против военной агрессии России...Но если будет доказано.что в предполагаемой команде не было таких,а были обычные военные контрактники,то ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СОВЕРШАЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИЗМЕНУ...Вопрос в создании специальной НЕЗАВИСИМОЙ комиссии по расследованию.
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29.06.2021 10:31 Ответить
А рішення наших судів з цього приводу не підходять ?
Або підозри правоохоронних органів ?
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29.06.2021 11:00 Ответить
таки Зеля посадит Петю..... ишь как разбушевался Алексеич)))))))
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29.06.2021 11:05 Ответить
Только одна ассоциация с твоим высером-ты феерический,,,🐐🐐🐐
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29.06.2021 11:34 Ответить
Зе несоизмеримо хуже самого яныка. Янык хоть как-то реагировал на реакцию людей. Этот вообще никак ни на что не реагирует. Прет по выполнению программы написанной его кукловодом. И хитрит... хитрит... хитрит.
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29.06.2021 11:35 Ответить
Спробую пояснити -

В ЧОМУ СИЛА КЛОУНА

1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою

ТЕПЕР ВИ РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
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29.06.2021 12:13 Ответить
Ві д цих слів тхне не справидливістю За професією клоуна стоять звичайні люди ..Привести приклад??? Юрій Нікулін...Карандаш..і багато інших людей... чим вони для вас пагані тим що по професії клоуни - актори цирку...
Раз уж ти взявся писати так будь смиливим пиши не клоун а Зеленський ... От ти хто по професії ??? Напиши і я напишу хто ти в томуж дусі ... І всі люди твоєї професіїї будуть негідники .. в твоїх же словах...
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29.06.2021 13:14 Ответить
он по профессии ...петябот)))..переживает, что бы хозяин без власти не остался,.без власти ему хана..))))
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29.06.2021 13:34 Ответить
А давай ти не будеш биковати і переходити на особистості, чи вас там в Моршині на курсах Зе влади цьому не вчили?
В тебе з очами проблема чи ти не бачиш що пост присвячен Зе.
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29.06.2021 16:28 Ответить
Не хитрит, а бреше ...бреше та бреше
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29.06.2021 11:59 Ответить
у Пети постановки лучше....вон как бушуют...Зеле ещё учиться и учиться..))))
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29.06.2021 12:09 Ответить
Да никакие у Пети постановки! Если бы ему хоть немного удавалось закамуфлировать эти шоу под реальное недовольство широких масс... А так ведь любому, кто хоть немного интересуется политикой в Украине, абсолютно очевидно кто режиссер-постановщик и генеральный продюсер всех этих выступлений.)) Даже в Википедии можно прочитать о том, что руководители так называемых общественных организаций, которые регулярно участвуют в подобных акциях, в то или иное время были прямо аффилированы со структурами Порошенко.
Топорно работает, Петро.)) А по-другому ему и не нужно. Все его выступления направлены только на поддержание в тонусе своих 15%. А они с аппетитом хавают всё, что он им предлагает.
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29.06.2021 12:44 Ответить
А ця по вашому чия??))
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29.06.2021 13:20 Ответить
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 9201
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29.06.2021 12:11 Ответить
)) Я б не дуже звертав увагу...на оце...))) Зеленський як хоче ...так і робить ...))) Тут видно що намагаються хоч з чогось збудувати захист для когось під ким горить і плавиться ...
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29.06.2021 12:35 Ответить
При Пете, когда подобные митинги случались, волали - про "не раскачивайте лодку".
Ни тогда не ходил, ни сейчас не пойду.
Пока что, по крайней мере...
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29.06.2021 12:54 Ответить
Ну да)))
Это не при Пете шаурма+палаточный городок в центре Киева?
А где нацжоны? Замуж повыходили?
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29.06.2021 13:00 Ответить
-А кто за него голосовал?!
И тишина)))
Зебилок, за Петю голосовали более воспитанные люди.
А тебе швондер - товарищ.
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29.06.2021 20:22 Ответить
Мне как-то по одному месту чё там думает очередной дякула. Такие же ушлёпки тупые как и зебилы.
Просто из двух говен голосовал за меньшее.
Вот и всё.
Обтекай, недалёкий. Тем более скоро петя сядет за госизмену. А после и зебильчик к нему присоединится.
Выбирайте дальше однотуровых олигархов по типу пети, и шавок олигархов по типу хуженебудет вовы.
Упорыши...
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29.06.2021 21:59 Ответить
Венедиктова уже наверное и гланды удалила - так засаживает)))
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29.06.2021 22:28 Ответить
А ты думаешь плёнки с подельником пети - медведчуком, просто так слили? На кануне начала предвыборной компании...
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29.06.2021 22:52 Ответить
Ты их слушал? И что ты там услышал?
А ты помнишь сколько товарно-транспортная накладных было слито накануне выборов весной 19го рфией, подтверждающих прямую торговлю рошена с ручной?
А пленки Деркача?))
Вот стенограмму трамп-зеля под сомнение ставить не могу.
А ты телевизор смотри, слугу нариду, папика, интернет читай)))
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29.06.2021 23:04 Ответить
*русней
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29.06.2021 23:05 Ответить
Все дампы данных выложили в сеть - слушай и ах...вай
Украина победила Швецию со счетом 2:1. Красавы!
Так что не хочу дальше продолжать трёп ни о чём. Да ещё и ботом, скорее всего...
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30.06.2021 00:48 Ответить
Так и продолжай))
Тебе ещё много "наложат", хотя тебе "накладки")))
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30.06.2021 10:16 Ответить
Ещё больше и чаще скобки ставь, убогий...
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30.06.2021 11:47 Ответить
О! Зебилок понимает графику!
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30.06.2021 12:33 Ответить
Дякула настолько тупая, что до сих пор не поняла одно - зебилы и дякулы - одно и то же.
Или у тебя в методичке все кто указывает на минусы пороха - автоматически приверженцы клована?
Так смени её уже, недалёкий...
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30.06.2021 15:32 Ответить
Слушай, зебилок, а тебе сколько за коментт платят?
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30.06.2021 15:38 Ответить
точно тупая дякула...
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30.06.2021 15:41 Ответить
Судя по вчерашней акции, Зеленский перейдёт уже на героин,стресс и страх теперь его друзья.
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29.06.2021 13:02 Ответить
Киев! - ОДЕССА всегда с ВАМИ!!!!
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29.06.2021 13:07 Ответить
Будет - только если вся страна встанет, как при Яныке. А до тех пор этой шобле кацапской - бояться нечего. Народ спит, а зешобла мягко пытается превратить Украину в аналог Кацапии и Беларуси с Величайшим во главе.
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29.06.2021 13:13 Ответить
Ні шановні агітатрои і ї х шефи...Народ не вийде за вами...Це моя розуміння ситуація ...я невийду
)) І нетреба писати ..щоя ні чого не значу.....це не довід..що інші підуть за вами і за бившим...
Від вашого теж тхне продажністю
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29.06.2021 13:18 Ответить
https://www.5.ua/polityka/sprava-vahnerivtsiv-zaiava-arieva-kostenka-siumar-ta-zabrodskoho-transliatsiia-248248.html Вікторія Сюмар в кулуарах Верховної Ради повідомила, що влада і Подляк зокрема щойно закінчили монтаж чергової серії фейкових плівок. В яких ніби-то йдеться про те, що це не Зеленський дзвонив Лукашенку про вагнеровців, а це зробив Порошенко...
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29.06.2021 13:40 Ответить
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 1320
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29.06.2021 13:46 Ответить
Ти саджати будеш???)))) Дивись щоб срака не луснула від напрягу)))
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29.06.2021 15:41 Ответить
Кого проклинал не понять! внятно пиши малорос, сьеж вначале колбасу шоб освободить руки а то мысли твои скакуны .и да согласен 73% не просто так а клиника !
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29.06.2021 15:47 Ответить
Вроди как рабочий день.... КТО эти люди? Работники Рошеновских предприятий в оплачиваемом отгуле или Профессиональные митинговальники?
Почем нынче за 1 Час ? думаю не 31 грн как платят нам бизнесюки -олигархи....((
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29.06.2021 16:25 Ответить
ааааааа, это наверное Дякулы, те которых привозили дякувать за махровую коррупцию)))
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29.06.2021 16:28 Ответить
Клоун має сидіти разом з баригою!
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29.06.2021 18:34 Ответить
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 1434
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29.06.2021 19:37 Ответить
Акція протесту під ОП: "Зеленський буде сидіти в тюрмі" - Цензор.НЕТ 2832
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29.06.2021 19:38 Ответить
земразь надо четвертовать,а не садить,как и его выборцив.
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29.06.2021 22:05 Ответить
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