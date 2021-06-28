Акция протеста под ОП: "Зеленский будет сидеть в тюрьме". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

У здания Офиса Президента протестовали против действий президента Владимира Зеленского во время срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции требовали привлечь президента Владимира Зеленского к уголовной ответственности за государственную измену.

Протестующие считают, что Зеленский совершил госизмену, приняв решение о том, что Украина не будет участвовать в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Участники акции закрепили на заборе рядом с ОП "сообщение о подозрении" на имя Зеленского, отпечатанное на большом баннере. Подписать его могли все желающие.

Автор фото и видео — Олег Богачук































































