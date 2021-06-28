Ветеран Дячук рассказал о службе в добробате и возвращении к мирной жизни. АУДИО

Виталий Дячук воевал на Донбассе, был ранен и прошел свой путь адаптации к мирной жизни. Сейчас он организовывает походы в горы для ветеранов - в том числе для тех, у кого из-за ранений ампутированы конечности.

Об этом Виталий Дячук рассказал в программе "Покоління сміливців" на львовском "Радіо Перше", сообщает Цензор.НЕТ.

Послушать программу с ним можно здесь.

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