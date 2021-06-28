"Слуга народа" Арахамия о соавторах Конституции Хмаре и Шишкине: "Два деда-мопеда". ПЕРЕПИСКА
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пренебрежительно отозвался в партийном чате о соавторах Конституции Украины Степане Хмаре и Викторе Шишкине, выказав, что не знает, кто это такие.
Фото переписки Арахамии опубликовало в Telegram-канале "Через плечо", сообщает Цензор.НЕТ.
"Что это за два деда мопеда? Стоят в зале" - спрашивал однопартийцев Арахамия.
Те объяснили ему, кто такие Хмара и Шишкин. О том, что оба они являются соавторами Конституции Украины, в чате не упомянули.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Хмара и Шишкин пришли сегодня в Верховную Раду в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".
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до військової служби воно не має жодного відношення.
арахноидам придётся долго отбрехиваться в суде.
https://www.youtube.com/watch?v=aF-qYHiuHY8&ab_channel=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Задумался я как-то, почему мы живём, так как живём, а вот например в США, народ живёт на порядок лучше.
Посмотрел для начала их Конституцию, сравнил с нашей, вот тут меня и озарило!
Их Конституция, начинается так:
"Ми, народ Сполучених Штатів"
Мы же, дали право, кучке коррумпированных негодяев, говорить от имени народа, то, что им выгодно, ведь наша Конституция начинается так:
"Верховна Рада України, від імені Українського народу"
В Декларации Независимости США, говорится:
"Проте, коли довга низка правопорушень і зловживань владою, незмінно спрямована на досягнення тієї мети, виявляє намір підпорядкувати народ абсолютному деспотизму, тоді народ має право та обов'язок повалити такий уряд і встановити нову форму убезпечення народу в майбутньому."
Во Франции, если власть потеряла берега и тиранит народ, Конституция обязывает народ:
"Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность"
Так же в Конституциях ещё десятков стран Европы, прямо прописано право и обязанность народа на вооружённое восстание!
У нас же, не народ, а Президент, гарант Конституции, хотя зачастую он её первый и нарушает:
"Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина."
В Конституции США говорится:
«Оскільки добре організоване ополчення необхідне для безпеки вільної держави, право народу зберігати і носити зброю не повинно порушуватися».
У нас же есть статья 17 Конституции Украины, а Президенты намекают, что оружие быдлу, выдадут только после военкоматов (Порошенко), а так рабам, оружие не положенно (Зеленский):
"Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом."
Дальше можно и не углубляться, уже и так всё понятно.
Властям Украины, не нужны пассионарии, не нужны свободные и сильные люди, им нужны покорные рабы и пушечное мясо.
Именно в этих желаниях, они с властями России и есть братским народом.
УВАГА ! ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ !
НАЗИВАЄТЬСЯ АРАХАМІЯ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
Кого выбрали с теми и живём.
ЭТО чем надо заниматься, что бы не знать Хмару и Шишкина?
Где оно жило последние 30 лет? В рашке? Или картоплестане?
У їдальні Верховної Ради "слуга народу" Микола Тищенко напав на свого колегу Олександра Куницького, вибивши у нього з рук телефон.
"До чого тут Конституція? Я кажу як голова фракції: ми - партія президента і підтримуємо рішення президента в цьому питанні",
Голова фракції "Слуга народу" https://rus.lb.ua/file/person/1990_arahamiya_david_georgievich.html Давид Арахамія вважає нормальним, що прем'єр-міністр https://rus.lb.ua/file/person/4589_goncharuk_aleksey_valerevich.html Олексій Гончарук подав заяву про відставку президентові, а не Верховній Раді, як це передбачено законодавством.
Таке вже було...
"Лівий Берег" https://lb.ua/ Головна - https://lb.ua/politics Політика - 17 січня 2020, 14:42
Арахамія про заяву Гончарука: "До чого тут Конституція?"
кидар гнойный зеленый