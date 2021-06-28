"Слуга народа" Арахамия о соавторах Конституции Хмаре и Шишкине: "Два деда-мопеда". ПЕРЕПИСКА

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пренебрежительно отозвался в партийном чате о соавторах Конституции Украины Степане Хмаре и Викторе Шишкине, выказав, что не знает, кто это такие.

Фото переписки Арахамии опубликовало в Telegram-канале "Через плечо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Что это за два деда мопеда? Стоят в зале" - спрашивал однопартийцев Арахамия.

Те объяснили ему, кто такие Хмара и Шишкин. О том, что оба они являются соавторами Конституции Украины, в чате не упомянули.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Хмара и Шишкин пришли сегодня в Верховную Раду в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".