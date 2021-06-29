РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10015 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
3 249 24

Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Более 160 жителей оккупированного Крыма по-прежнему остаются в пунктах временно размещения для пострадавших от наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны-оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", – говорится в сообщении.

Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации в Крыму из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей.

Смотрите: В небо над оккупированным Крымом запустили крымскотатарский флаг и тысячи открыток. ФОТОрепортаж

До этого глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов сообщил, что заявления от пострадавших в результате паводка в Крыму перестанут принимать 1 июля.

Автор: 

Крым (26377) наводнение (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Ну , що їм знову не так? Воду дали таки...
показать весь комментарий
29.06.2021 00:59
+11
Сльози радості за крисчан застілають мнє букви на клавіатурє.
показать весь комментарий
29.06.2021 01:03
+6
Крысяне не теряйте времени зря, срочно набирайте воду с луж куда только можно..она очень пригодица..воды там все равно не будет..от слова совсем, без воды с Украины в ближайшие год - два последние остатки водохранилищ полностью высохнут, это просто железный факт. Ну и пользуясь случаем хочу вас поздравить с полностью проваленым сезоном отдыха...
показать весь комментарий
29.06.2021 01:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну , що їм знову не так? Воду дали таки...
показать весь комментарий
29.06.2021 00:59 Ответить
Саша , они ж этого всё равно не оценят . ))
показать весь комментарий
29.06.2021 01:03 Ответить
Вже зацінили натомість крокодилів
показать весь комментарий
29.06.2021 01:05 Ответить
На маскве там тоже пипец от наводнения . ))
показать весь комментарий
29.06.2021 01:00 Ответить
Це свято якесь.
показать весь комментарий
29.06.2021 05:23 Ответить
Сльози радості за крисчан застілають мнє букви на клавіатурє.
показать весь комментарий
29.06.2021 01:03 Ответить
good be celebration!
показать весь комментарий
29.06.2021 01:12 Ответить
Этож какой бред они несут . Этож каким пиз .. ецом нужно накрыть страну шоб в эту ху...ню поверили даже жители дальнего востока .
показать весь комментарий
29.06.2021 01:20 Ответить
Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организации.
показать весь комментарий
29.06.2021 05:28 Ответить
Крысяне не теряйте времени зря, срочно набирайте воду с луж куда только можно..она очень пригодица..воды там все равно не будет..от слова совсем, без воды с Украины в ближайшие год - два последние остатки водохранилищ полностью высохнут, это просто железный факт. Ну и пользуясь случаем хочу вас поздравить с полностью проваленым сезоном отдыха...
показать весь комментарий
29.06.2021 01:09 Ответить
101 % .
показать весь комментарий
29.06.2021 01:13 Ответить
Happy new fucking a season, Krimea!
показать весь комментарий
29.06.2021 01:24 Ответить
Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
29.06.2021 01:32 Ответить
Мало, вот если бы 1млн 600 тыс жили во временных пунктах,тогда бы им дошло куда вляпались.
показать весь комментарий
29.06.2021 01:38 Ответить
На Колиму їх еваюкувати - тож все РОДІНА!
показать весь комментарий
29.06.2021 01:40 Ответить
За вершинами облачных гор,
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.

Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.

Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!

Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 5007
показать весь комментарий
29.06.2021 02:08 Ответить
Кацапам відкрили Туреччину і вони всі туди)
А крисчанам камні с нєба)
показать весь комментарий
29.06.2021 02:23 Ответить
Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения - Цензор.НЕТ 5362
показать весь комментарий
29.06.2021 02:28 Ответить
Ну ніяк "чемодан без ручки" не хоче "приживатися" в Росії! То засуха, то паводок. А далі що ще буде? Камінці?
показать весь комментарий
29.06.2021 07:06 Ответить
Тут недавно бомбанули деда на соседней улице,забрали даже лопаты и прочий шанцевый инструмент.ворами оказались чуваки с соседней улицы...,вчера узнаю.погибли оба ехая на скутере,видать сдали металлолом и мчались за дозой.....,не берите чужое,Бог всегда накажет,на то он и Бог...
показать весь комментарий
29.06.2021 07:12 Ответить
Ну як там- крисчани, допомогли вам москалі? Коли будете їх міняти на турків? Бо українцям ви нафік потрібні, тільки півострів, а ви на юх разом з москалями через їх місток. Як там дітки, в мирі живуть, чи "мирно" воюють за путю і його дурні мрії в Сірії, на Донбасі, ПАР та інших країнах?
показать весь комментарий
29.06.2021 09:53 Ответить
Там крім потопу ще й і "камни с неба". Відео: https://www.youtube.com/watch?v=OsKrcEDOpDk Ялта після потопу 2021.
показать весь комментарий
29.06.2021 10:16 Ответить
 
 