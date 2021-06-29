Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения
Более 160 жителей оккупированного Крыма по-прежнему остаются в пунктах временно размещения для пострадавших от наводнения.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны-оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", – говорится в сообщении.
Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации в Крыму из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей.
До этого глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов сообщил, что заявления от пострадавших в результате паводка в Крыму перестанут принимать 1 июля.
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Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.
Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.
Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!
А крисчанам камні с нєба)