Наводнение в оккупированном Крыму: более 160 человек до сих пор живут в пунктах временного размещения

Более 160 жителей оккупированного Крыма по-прежнему остаются в пунктах временно размещения для пострадавших от наводнения.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС страны-оккупанта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В Крыму работают 35 комиссий по оценке ущерба. В пунктах временного размещения находятся более 160 человек. Для мониторинга ситуации на местности используется беспилотная авиация", – говорится в сообщении.

Ранее оккупационные власти Крыма заявили, что прямой ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации в Крыму из-за обильного выпадения осадков и подтопления территорий, составил порядка 12,5 млрд рублей.

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До этого глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов сообщил, что заявления от пострадавших в результате паводка в Крыму перестанут принимать 1 июля.