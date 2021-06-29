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Зеленский ко Дню Конституции наградил соавторов документа Сироту и Мусияку (посмертно)

Зеленский ко Дню Конституции наградил соавторов документа Сироту и Мусияку (посмертно)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград соавторам Основного Закона Виктору Мусияке и Михаилу Сироте.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю: наградить орденом Свободы Мусияку (посмертно) - народного депутата Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины; Сироту Михаила Дмитриевича (посмертно) - народного депутата Украины II, III и VI созывов Верховной Рады Украины", - гласит текст указа.

Также разными наградами и почетными званиями к 25-летнему юбилею Конституции Украины награждены 248 человек.

Смотрите: Акция протеста под ОП: "Зеленский будет сидеть в тюрьме". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20343) Мусияка Виктор (27) награда (1798) указ (528) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+7
Зрадника за грати!
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29.06.2021 01:33
+7
Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 9094
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29.06.2021 01:38
+6
Значит посмертно соавторов Конституции наградил. И это правильно. А вот живых не то что не наградил, но и никак не отреагировал на позорные высказывание головы своей партии. Что, боится возврата наград этими достойными людьми?
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29.06.2021 07:17
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Зрадника за грати!
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29.06.2021 01:33 Ответить
Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 9094
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29.06.2021 01:38 Ответить
Ломаченко та Усик подарували бейсболку кримнашисту Басті. Максимальні манкурти. Хай програють кожен бій.

Зеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 4671
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29.06.2021 01:39 Ответить
Им это очень важно,они благодарны!
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29.06.2021 01:40 Ответить
Фильку бедросовича не забыли наградить?
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29.06.2021 01:45 Ответить
Любить мёртвых всегда надёжнее и проще...
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29.06.2021 01:47 Ответить
Зеленський-тіко на вигляд є клінічним довбойобом,який ніц не розуміє,що робить Насправді-це цинічний, впевнений в своїй безкарності ворог української державності і української націїЗеленский ко Дню Конституции посмертно наградил соавторов документа Сироту и Мусияку - Цензор.НЕТ 391 Чим раніше"мудрий нарід"це зрозуміє,тим більше в нього шансів більш не бути в...
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29.06.2021 02:44 Ответить
Клован хоть знает, что оно там подписало ?
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29.06.2021 04:08 Ответить
зє=януковощ
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29.06.2021 05:16 Ответить
...ждем, когда из Радуги поблагодарят (посмертно) за награды...
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29.06.2021 05:36 Ответить
Значит посмертно соавторов Конституции наградил. И это правильно. А вот живых не то что не наградил, но и никак не отреагировал на позорные высказывание головы своей партии. Что, боится возврата наград этими достойными людьми?
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29.06.2021 07:17 Ответить
А арахамию наградил?
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29.06.2021 08:30 Ответить
Позорище! Знает, шо мертвые в лицо не плюнут! А от живых прячется у Ермака под мышкой...
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29.06.2021 08:45 Ответить
Изнасиловал Канституцию как хотел, а теперь решил медалькой-канфеткой отделаться...
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29.06.2021 08:46 Ответить
 
 