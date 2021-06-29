Зеленский ко Дню Конституции наградил соавторов документа Сироту и Мусияку (посмертно)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении государственных наград соавторам Основного Закона Виктору Мусияке и Михаилу Сироте.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю: наградить орденом Свободы Мусияку (посмертно) - народного депутата Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины; Сироту Михаила Дмитриевича (посмертно) - народного депутата Украины II, III и VI созывов Верховной Рады Украины", - гласит текст указа.

Также разными наградами и почетными званиями к 25-летнему юбилею Конституции Украины награждены 248 человек.

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