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Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield, - Reuters

Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield, - Reuters

У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.

По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.

Программа паспортов вакцинации Евросоюза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.

Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.

Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca

В EMA сообщили изданию, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.

Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.

"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.

На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.

Ранее сообщалось, что в марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.

Индия (404) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+10
С китайским шмурдяком будет таже самая история...
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29.06.2021 07:12
+9
Разумеется...то вообще вакцина для животных...😁
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29.06.2021 07:29
+8
По лицензии... это уже не астразенека..
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29.06.2021 07:21
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Правила форума Совет форумчан
С китайским шмурдяком будет таже самая история...
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29.06.2021 07:12 Ответить
Это уже чистая политика.
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29.06.2021 07:20 Ответить
Это показатель качества впкцин..
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29.06.2021 07:22 Ответить
показатель качества вакцин - рандомизированное исследование. А вовсе не чьи-то хотелки.
Я доверяю тем вакцинам, которые признаны ВОЗ, а Коронова давно признан ВОЗ.
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29.06.2021 09:06 Ответить
Это твои проблемы...личные...
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29.06.2021 09:11 Ответить
Це особиста думка, яка не впливає на рішення відповідних інстанцій ЕС.
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29.06.2021 09:15 Ответить
и еще - в Китае прививались ТОЛЬКО "китайским шмурдяком", и про корону давно забыли.
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29.06.2021 09:10 Ответить
Ну на счет забыли это ты погарячился....просто нет данных...
Коммунисты они такие скрытные..?
Что до вакцин в китае...то из там 4 штуки...

В Китае одобрены следующие вакцины против COVID-19:
CanSino
Sinopharm/Beijing
Sinopharm/Wuhan
Sinovac
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29.06.2021 09:17 Ответить
Спалах COVID-19 у Китаї: влада ввела карантин у місті-мільйоннику
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
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29.06.2021 09:18 Ответить
Со спутником и китайским шмурдяком тоже не пускают. Хотя на самом деле они не хуже и не лучше западных жиж. Индийская - обычная астразенека сделанная по лицензии.
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29.06.2021 07:19 Ответить
По лицензии... это уже не астразенека..
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29.06.2021 07:21 Ответить
ВОЗ всё же одобрил. Значит серьёзных нареканий по составу и производству не было.
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29.06.2021 07:24 Ответить
Воз одобрит сейчас все что угодно...и добавит жля жкстренного применения.. о качестве там речь не идет..
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29.06.2021 07:26 Ответить
Спутник не одобрил.
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29.06.2021 07:26 Ответить
Разумеется...то вообще вакцина для животных...😁
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29.06.2021 07:29 Ответить
Может и тоже, а может и не тоже. Тот же Тамифлю выпускавшееся в Евросоюзе и в Индии назывались одинаково. А тут названия разные. Думаю это специально - чтобы индийская вакцина не попала европейскому потребителю. Причина какая вот вопрос. Хорошо если дело просто в деньгах что в ЕС своими продажами хотят наварится, но вот если дело в качестве или еще что.
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29.06.2021 07:54 Ответить
В Индии привили одной дозой 19% и (в т.ч. 4% двумя) заболеваемость и смертность от ковида пошли на спад. В России привили 15% одной дозой (в т.ч.11,7% двумя), а заболеваемость и смертность от ковида растут.
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29.06.2021 08:18 Ответить
логично.

Китайцы привились своими вакцинами и вообще давно забыли про проблему ковида.
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29.06.2021 09:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/413192

Горазд спамити. А це що таке?

Спалах COVID-19 у Китаї: 30.05.​2021 04:41. Укрінформ. У Китаї місто Гуанчжоу частково закрили на карантин
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
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29.06.2021 09:25 Ответить
В Украине привилось только пару процентов, а ситуация ещё лучше.
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29.06.2021 10:05 Ответить
Ну так мы же не Спутником прививаемся!
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29.06.2021 10:41 Ответить
В департаменте здоровья признали, что прививки малоэффективны против индийского штамма, который к концу июля может стать доминирующим в Эстонии. «Дельта-штамм на 60 процентов более заразный, чем британский. Также установлено, что в его случае эффективность вакцин ниже, чем в случае других штаммов. Первые исследования показали, что в случае AstraZeneca защита хуже, Pfizer и Moderna тоже не очень эффективны в отношении него, в среднем где-то 20-30 процентов. Это означает, что и получившие две дозы вакцины могут тяжело заболеть»
https://rus.postimees.ee/7281673/krayne-zaraznyy-delta-shtamm-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-bolezni-i-u-vakcinirovannyh
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29.06.2021 11:13 Ответить
https://www.gov.uk/government/news/vaccines-highly-effective-against-hospitalisation-from-delta-variant Vaccines highly effective against hospitalisation from Delta variant New analysis by PHE shows for the first time that 2 doses of COVID-19 vaccines are highly effective against hospitalisation from the Delta (B.1.617.2) variant.

The https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266 analysis suggests:the Pfizer-BioNTech vaccine is 96% effective against hospitalisation after 2 dosesthe Oxford-AstraZeneca vaccine is 92% effective against hospitalisation after 2 doses
These are comparable with vaccine effectiveness against hospitalisation from the Alpha variant.
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29.06.2021 11:21 Ответить
Жигуль тоже вроде как Фиат был...
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29.06.2021 08:41 Ответить
спутник?))) не смеши, бот. это просто физраствор.
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29.06.2021 09:02 Ответить
нет - это хуже
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29.06.2021 11:50 Ответить
воот как бывааает!
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29.06.2021 07:31 Ответить
Вот это поворот😁😁😁 сделаем их ещё раз ? 😁😁😁😁
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29.06.2021 08:04 Ответить
Превед мастерам спорта короновирусного
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29.06.2021 08:13 Ответить
Мешканців Індії не пускають у Євросоюз, оскільки вони були вакциновані препаратом Covishield, - Reuters - Цензор.НЕТ 2545
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29.06.2021 08:19 Ответить
Спасибо зегниде, в Украине китайским говном лохов
Голосовавших за подонкаколят
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29.06.2021 08:28 Ответить
чем плохи китайские вакцины? Китай только ими и прививался - и ковид искоренили, первыми в мире.
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29.06.2021 09:09 Ответить
*********- тоже привилась своей вакциной для скота , и благополучно мрут и болеют .
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29.06.2021 09:43 Ответить
тем, что его не признает ЕС. они первыми соврали, что искоренили.
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29.06.2021 11:55 Ответить
Вот и все. Нам судя по тому что писал ещё Степанов, в Европу теперь не попасть(кроме всего депутатского корпуса которых пфайцером кололи)
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29.06.2021 13:29 Ответить
 
 