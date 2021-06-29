Жителей Индии не пускают в Евросоюз, поскольку они были вакцинированы препаратом Covishield, - Reuters
У индийцев, получивших прививки вакциной AstraZeneca, выпущенной Институтом сыворотки Индии, возникают проблемы с поездками в Евросоюз. Об этом сообщил генеральный директор Института сыворотки Индии Адар Пунавалла.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Reuters.
По словам Пунавалла, он пытается решить эту проблему на самом высоком уровне, поскольку жители Индии не могут попасть в Евросоюз, потому что были вакцинированы Covishield.
"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами", - написал Пунавалла в Twitter.
Программа паспортов вакцинации Евросоюза позволяет людям свободно перемещаться внутри блока с 1 июля, они вакцинированы одной из четырех вакцин западного производства.
Хотя вакцина AstraZeneca и относится к тем вакцинам, которые признаны в Евросоюзе, это не распространяется на индийскую версию Covishield, которую изготовили в Институте сыворотки Индии. Там признают вакцину AstraZeneca, известную как Vaxzevria. Кроме Vaxzevria безопасными в Европе считают вакцины Moderna, Pfizer от BioNTech и Johnson & Johnson.
Министерство иностранных дел Индии подняло вопрос о непризнании Covishield Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
В EMA сообщили изданию, что единственной вакциной от COVID-19 от AstraZeneca, в отношении которой была подана и оценена заявка на получение разрешения на продажу, которая привела к ее разрешению, была вакцина Vaxzevria.
Covishield в настоящее время не имеет разрешения на продажу в ЕС, хотя может использовать производственную технологию, аналогичную Vaxzevria.
"Если мы получим заявку на получение разрешения на продажу Covishield или будут одобрены какие-либо изменения в утвержденных производственных площадках для Vaxzevria, мы сообщим об этом", - заявили в EMA.
На веб-сайте Европейской комиссии указано, что вакцины, получившие разрешение на продажу в масштабах ЕС, должны приниматься для получения сертификата, в то время как государства-члены могут также принимать вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.
ВОЗ внесла Covishield и вакцины Sinopharm и Sinovac в список для использования в чрезвычайных ситуациях.
Напомним, что Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca, известной как Covishield еще в апреле. Это произошло из-за сильной вспышки коронавируса в этой стране. Поэтому правительство Индии заявило, что не будет отправлять индийскую вакцину в другие страны, пока не вакцинируют все свое население.
Ранее сообщалось, что в марте компания AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса на Vaxzevria. В этот период несколько стран заявили о том, что вакцина вызывает тромбоз.
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Я доверяю тем вакцинам, которые признаны ВОЗ, а Коронова давно признан ВОЗ.
Коммунисты они такие скрытные..?
Что до вакцин в китае...то из там 4 штуки...
В Китае одобрены следующие вакцины против COVID-19:
CanSino
Sinopharm/Beijing
Sinopharm/Wuhan
Sinovac
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
Китайцы привились своими вакцинами и вообще давно забыли про проблему ковида.
Горазд спамити. А це що таке?
Спалах COVID-19 у Китаї: 30.05.2021 04:41. Укрінформ. У Китаї місто Гуанчжоу частково закрили на карантин
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3255314-spalah-covid19-u-kitai-vlada-zakrila-na-karantin-mistomiljonnik.html
https://rus.postimees.ee/7281673/krayne-zaraznyy-delta-shtamm-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-bolezni-i-u-vakcinirovannyh
The https://khub.net/web/phe-national/public-library/-/document_library/v2WsRK3ZlEig/view/479607266 analysis suggests:the Pfizer-BioNTech vaccine is 96% effective against hospitalisation after 2 dosesthe Oxford-AstraZeneca vaccine is 92% effective against hospitalisation after 2 doses
These are comparable with vaccine effectiveness against hospitalisation from the Alpha variant.
Голосовавших за подонкаколят