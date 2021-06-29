Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 154 нарушения "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 38,8 тыс.
В период с 25 по 27 июня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 154 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 28 июня.
Так, с вечера 25 по вечер 27 июня в Донецкой области СММ зафиксировала 73 нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошло южнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) днем 26 июня, а также в районе к западу от шахты "Октябрьской"
(неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) рано утром 26 июня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 83 нарушения режима прекращения огня.
С вечера 25 по вечер 27 июня в Луганской области Миссия зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошло к северу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 июня, а также днем 27 июня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня (все также возле данного участка разведения).
После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 38 852 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 063 взрыва, 6 277 пролетевших неопределенных боеприпасов, 235 вспышек дульного пламени, 125 осветительных ракет, а также не менее 20 152 очередей и выстрелов).
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