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Новости Агрессия России против Украины
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Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 154 нарушения "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - более 38,8 тыс.

Спецмиссия ОБСЕ за выходные зафиксировала 154 нарушения

В период с 25 по 27 июня наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 154 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в отчете спецмиссии ОБСЕ за 28 июня.

Так, с вечера 25 по вечер 27 июня в Донецкой области СММ зафиксировала 73 нарушения режима прекращения огня, в том числе 26 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошло южнее участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) днем 26 июня, а также в районе к западу от шахты "Октябрьской"
(неподконтрольная правительству, 9 км к северо-западу от центра Донецка) рано утром 26 июня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 83 нарушения режима прекращения огня.

С вечера 25 по вечер 27 июня в Луганской области Миссия зафиксировала 81 нарушение режима прекращения огня, в том числе 9 взрывов неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошло к северу и юго-западу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) в ночь с 25 на 26 и с 26 на 27 июня, а также днем 27 июня. За предыдущий отчетный период зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня (все также возле данного участка разведения).

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 38 852 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 063 взрыва, 6 277 пролетевших неопределенных боеприпасов, 235 вспышек дульного пламени, 125 осветительных ракет, а также не менее 20 152 очередей и выстрелов).

ОБСЕ (4877) Донбасс (26956)


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29.06.2021 10:10 Ответить
 
 