Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам путешествовать в Россию из-за терроризма

Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в заявлении ведомства.

Последний раз подобная рекомендация озвучивалась 8 июня.

В документе подчеркивается, что в списке Госдепа "28 июня Россия остается на четвертом уровне — не путешествовать".

"Не следует приезжать в Россию из-за угрозы терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи .... Также пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма", а также в оккупированный РФ Крым.

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Ранее посол США в России рассказал о сложностях в работе консульств, отметив, что стороны работают над нормализацией ситуации в дипломатической сфере.