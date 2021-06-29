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Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам путешествовать в Россию из-за терроризма

Госдепартамент США не рекомендует своим гражданам путешествовать в Россию из-за терроризма

Госдепартамент США в понедельник оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом говорится в заявлении ведомства.

Последний раз подобная рекомендация озвучивалась 8 июня.

В документе подчеркивается, что в списке Госдепа "28 июня Россия остается на четвертом уровне — не путешествовать".

"Не следует приезжать в Россию из-за угрозы терроризма, преследований со стороны сотрудников службы безопасности России, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи .... Также пересмотрите возможность поездок из-за COVID-19 и связанных с ним ограничений на въезд", — говорится в сообщении.

В частности, Вашингтон призывает американских граждан "не путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, из-за терроризма", а также в оккупированный РФ Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проверим, действительно ли Россия хочет стабильных отношений, - заместитель госсекретаря США Нуланд

Ранее посол США в России рассказал о сложностях в работе консульств, отметив, что стороны работают над нормализацией ситуации в дипломатической сфере.

Госдепартамент США (1830) россия (95502) США (26620) туризм (1543)


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Топ комментарии
+6
Россия - цент мирового терроризма, безконтрольного оружия, наркотиков и дибилов...
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29.06.2021 07:35
+6
...карочЄ гАваря - КЛААКА ВСЄЛЄННОЙ.
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29.06.2021 07:39
+4
Імперія ЗЛА
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29.06.2021 07:30
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Імперія ЗЛА
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29.06.2021 07:30 Ответить
И правильно делает.
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29.06.2021 07:34 Ответить
А где же тогда американцам брать дешёвых проституток.
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29.06.2021 07:34 Ответить
ЩО, сексуальнозбуджений
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29.06.2021 07:36 Ответить
Кому що , а курці просо 😀
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29.06.2021 07:37 Ответить
рускогочелюстных даже шмар лучше стороной обходить.... неряхи, воровки и прочие прелести русского мира!
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29.06.2021 07:38 Ответить
а то ты не знаешь.
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29.06.2021 08:53 Ответить
Россия - цент мирового терроризма, безконтрольного оружия, наркотиков и дибилов...
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29.06.2021 07:35 Ответить
...карочЄ гАваря - КЛААКА ВСЄЛЄННОЙ.
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29.06.2021 07:39 Ответить
"Нєобятная"
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29.06.2021 07:50 Ответить
Держдепартамент США не рекомендує своїм громадянам подорожувати в Росію через тероризм - Цензор.НЕТ 7563
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29.06.2021 07:55 Ответить
хехе, официальное утверждение что роисся=терроризм
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29.06.2021 10:38 Ответить
 
 