Украинский воин получил пулевое ранение на Донбассе, состояние бойца - тяжелое. За сутки - два вражеских обстрела
За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.
"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.
"По состоянию на 7:00 утра, 29 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-мм калибра", - сообщили в ведомстве.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в Минобороны.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Коли презЕдентом воюючої країни обирають зрадника- колаборанта іншого й не може бути.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.