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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин получил пулевое ранение на Донбассе, состояние бойца - тяжелое. За сутки - два вражеских обстрела

Украинский воин получил пулевое ранение на Донбассе, состояние бойца - тяжелое. За сутки - два вражеских обстрела

За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-мм калибра", - сообщили в ведомстве.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", -  добавили в Минобороны.

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Найшвидшого одужання захисникові.
Горіть у пеклі москалі !!!
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29.06.2021 07:52 Ответить
Это соломинка дружбы от русни 😡
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29.06.2021 08:22 Ответить
Что ж за три года не могут убрать заинтересованных в продолжении войны? А?
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29.06.2021 08:43 Ответить
Спасибо зе- мразям за живой тир из защитников Украины.
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29.06.2021 09:05 Ответить
Нехай ********** вернётся втройне, те беды , что делают в Украине.
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29.06.2021 09:07 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
Коли презЕдентом воюючої країни обирають зрадника- колаборанта іншого й не може бути.
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29.06.2021 09:43 Ответить
одужуй, козаче!
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29.06.2021 10:24 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Український воїн зазнав кульового поранення на Донбасі, стан бійця - важкий. За добу - два ворожі обстріли - Цензор.НЕТ 7506
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29.06.2021 11:39 Ответить
 
 