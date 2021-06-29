Украинский воин получил пулевое ранение на Донбассе, состояние бойца - тяжелое. За сутки - два вражеских обстрела

За прошедшие сутки, 28 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Так, вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Новотошковское противник применил стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое", - сказано в сообщении.

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Также сообщается, что используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, у Невельского враг вел огонь из минометов 120-мм калибра", - сообщили в ведомстве.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - добавили в Минобороны.