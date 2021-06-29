Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель

Решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в Twitter.

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", - написал он.

"Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на беларусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество (с ЕС. - Ред.)", - отметил он.

Также Мишель пообещал гражданам Беларуси поддержку и указал на право жителей страны на организацию новых президентских выборов.

"Народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", - отметил Мишель.

"Режиму президента (Беларуси Александра. - Ред.) Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", - добавил глава Евросовета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Белорусский народ исторически принадлежит к нашей европейской семье", - Кулеба

Ранее о решении в отношении "Восточного партнерства" сообщили в пресс-службы МИД Беларуси.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорилось в заявлении.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.