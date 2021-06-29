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Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель

Решение Беларуси приостановить участие в

Решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе, заявил в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал в Twitter.

"Беларусь сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", - написал он.

"Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на беларусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество (с ЕС. - Ред.)", - отметил он.

Также Мишель пообещал гражданам Беларуси поддержку и указал на право жителей страны на организацию новых президентских выборов.

"Народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", - отметил Мишель.

"Режиму президента (Беларуси Александра. - Ред.) Лукашенко: ставьте на первое место будущее Беларуси", - добавил глава Евросовета.

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Ранее о решении в отношении "Восточного партнерства" сообщили в пресс-службы МИД Беларуси.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорилось в заявлении.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси после произошедшего в мае инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

Беларусь (7890) Восточное партнерство (171) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+2
Вони вже область раші, так і сприймайте їх.
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29.06.2021 08:01
+2
Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6090
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29.06.2021 08:09
+2
Українці кацапів ніколи братами не вважали. Зараз тим більше.
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29.06.2021 09:22
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кому выгодно шоп Пацька из-за какого то парня обосрался и потеряли работу десятки тыс. рабов?
лалалалалалалала
(но Пацька это сам сделал)
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29.06.2021 08:00 Ответить
Що він "сделал"? Врятував народ. І чому його називають "узурпатором" і не вірять результатам голосування? Протестувальників найбільше було 200 тисяч, і тих би не було, якби не агенти Газпрому тіхановський, цепкало і бабарика, яких Лука усунув, та їхні жінки, що вели кампанію за російські інтереси. Пожалів бацька Свєту, коли вона плакала: "... я больше не буду идти в политику, я ничего не понимаю ни в економике, ни в политике, у меня двоє детей..." -- і відпустив її з країни. А вона з методички почала там антибілоруську кампанію, закликала до знищення економіки, радикальних партизанських дій, бо народ -- ЗА Лукашенка. А їй головне -- визволити мужа з тюрми, а на народ начхати.
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29.06.2021 09:20 Ответить
1. сделал посадку рейса(правда это Путин, но номинально - Пацька)
2. Тихановская - х.з. что там призывала, но это проэкт Кремлядей - Антиколорадос в этом уверен.
что тут спорить то? Невзоров раньше даже встречался как журналист с Пацькой, а теперь ненавидит и называет тараканом.
и да, каждый народ заслуживает..... о б*же, за что нам ЭТО???7777
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29.06.2021 09:42 Ответить
Вони вже область раші, так і сприймайте їх.
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29.06.2021 08:01 Ответить
Нельзя отдавать земли Союза Речь Посполитая проходимцам и холуям из Московии.https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.ren.tv%2Fcache%2F960x540%2Fmedia%2Fimg%2F32%2F73%2F32731bbbe66bb64489869a281b6a774e9cbd7ef7.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fblog%2Fiurii-gorodnenko%2F737664-polsha-protrubila-sbor-rechi-pospolitoi&tbnid=SBjknO9uX9wdNM&vet=12ahUKEwiEmPmpirzxAhVas6QKHXuaBngQMygAegUIARCvAQ..i&docid=KmiTh5P1ygnhEM&w=960&h=540&q=%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&client=opera&ved=2ahUKEwiEmPmpirzxAhVas6QKHXuaBngQMygAegUIARCvAQ
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29.06.2021 08:13 Ответить
Прикро звісно, але білоруси в значній більшості вважають росіян своїми братами.
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29.06.2021 08:22 Ответить
Українці також.
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29.06.2021 09:03 Ответить
Українці кацапів ніколи братами не вважали. Зараз тим більше.
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29.06.2021 09:22 Ответить
Смотря какие украинцы. См. выше и сам убедишься и поуй что уже более 15000 украинцев убито ....всеравно русские-"братский народ", расейка- нам "братская страна" и во всем виноват Порошенко. Рішення Білорусі припинити участь у "Східному партнерстві" лише погіршить ситуацію, - глава Євроради Мішель - Цензор.НЕТ 3329
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29.06.2021 12:07 Ответить
Так то звичайні кацапи які мешкають в Україні.
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29.06.2021 18:11 Ответить
Бiлорусы ********** сильну руку , вони i в ГУЛАГе не сидiли, вони сумнiно були у партизaнськiй вiйни у Другу свiтову.
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29.06.2021 09:49 Ответить
Решение Беларуси приостановить участие в "Восточном партнерстве" только ухудшит ситуацию, - глава Евросовета Мишель - Цензор.НЕТ 6090
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29.06.2021 08:09 Ответить
Фюрер всея Белоруси наказал сам себя,а 9 миллионный народец стал Смоленской областью,ибо на РАБссии демографическая катастрофа...бабы перестали рожать...,маршаль Жюков ошибся... к тому же третья волна Короны с Вирусом косит ряды РАБссиянцев...смотрите видео в Ютьюбе Марк Фейгин-Константин Чумаков,спец по вирусам...
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29.06.2021 08:39 Ответить
Які блюзнірські слова: "... ми за вас вступаємось і надаємо практичну підтримку..." -- а самі в цей час душать білоруський народ економічною і інформаційною війною. Східні такі "партнери" гонять в шию білорусів до Росії, допомагаючи пуйлу.
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29.06.2021 09:02 Ответить
Я бы поостерегся писать от имени всех укранцев.)) К примеру лично у меня братом может быть только сын моих родителей, ну и кузены(родственники) . И мне, как украинцу, русский или беларус нучуть не "родственнее" чем японец, казах или зулус. Сказачки о "братских народах" расчитаны на дебилов и дурачков.
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29.06.2021 12:01 Ответить
 
 