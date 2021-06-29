Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн, число жертв достигло 3,9 млн. Россия уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 июня в мире зарегистрировали 316 828 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 286 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 182 200 626 случаев инфицирования, из них 316 828 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 945 660 человек, из них 6 286 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 166,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 74-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 54-ю и 7-ю позицию соответственно.

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