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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн, число жертв достигло 3,9 млн. Россия уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн, число жертв достигло 3,9 млн. Россия уже в пятерке лидеров. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 29 июня в мире зарегистрировали 316 828 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 6 286 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 182 200 626 случаев инфицирования, из них 316 828 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 945 660 человек, из них 6 286 за минувшие сутки.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн, число жертв достигло 3,9 млн. Россия уже в пятерке лидеров 01

Побороли болезнь и вылечились 166,7 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 182,2 млн, число жертв достигло 3,9 млн. Россия уже в пятерке лидеров 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 74-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 12, по летальным случаям - 54-ю и 7-ю позицию соответственно.

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карантин (16729) москва (3073) россия (95502) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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О, расейка хоть тут, уже скоро, сможет стать первой.
Ну хоть дето...
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29.06.2021 08:21 Ответить
Врт что крест Спутник "животворящий" делает!
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29.06.2021 08:24 Ответить
...НОВІЧОК добавляють для гадійності
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29.06.2021 09:27 Ответить
Великобританія: Більшість людей, які сьогодні вмирають від COVID, щеплені - але, будь ласка, продовжуйте приймати вакцину

https://www.thegatewaypundit.com/2021/06/uk-people-dying-covid-today-vaccinated-please-continue-take-vaccine/
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29.06.2021 08:48 Ответить
просто куйло решил немного уменьшить расходы на пенсионный фонд - дерепаске не хватает денег заправлять яхту.
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29.06.2021 10:17 Ответить
 
 