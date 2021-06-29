В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 182 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 10, медработников - 3).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 322 человека;

летальных случаев - 5;

выздоровели - 582 человека;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 10 930 человек,

методом ИФА - 1 463 человека,

экспресс-тестами - 4 282 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 234 463 человека;

выздоровели - 2 164 374 человека;

летальных случаев - 52 300;

проведено ПЦР-тестов - 10 817 822.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях", - рассказали в Минздраве.







