В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 182 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 10, медработников - 3).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 322 человека;
летальных случаев - 5;
выздоровели - 582 человека;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 10 930 человек,
методом ИФА - 1 463 человека,
экспресс-тестами - 4 282 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 234 463 человека;
выздоровели - 2 164 374 человека;
летальных случаев - 52 300;
проведено ПЦР-тестов - 10 817 822.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях", - рассказали в Минздраве.
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Источник: https://censor.net/ru/n3273888