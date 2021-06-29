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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 182 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 29 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 28 июня 2021 в Украине зафиксированы 182 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 10, медработников - 3).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 госпитализированы - 322 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 летальных случаев - 5;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 выздоровели - 582 человека;

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За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 методом ПЦР - 10 930 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 методом ИФА - 1 463 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 экспресс-тестами - 4 282 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 заболели - 2 234 463 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 выздоровели - 2 164 374 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 летальных случаев - 52 300;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 01 проведено ПЦР-тестов - 10 817 822.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели 14

Автор: 

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В Москве за сутки умерли от коронавируса 124 человека - это максимум за все время пандемии. Число новых заболевших по всей России превысило 21 000 человек во второй раз за три дня.
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29.06.2021 08:25 Ответить
Ну так зараза из раши прямиком сюда и движется. С украинским паспортом уже неделю если не больше при въезде из рф ни тест, ни вдома не требуются - до 2го июля. Это придумали идиоты или вредители?
Источник: https://censor.net/ru/n3273888
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29.06.2021 10:02 Ответить
Затишье перед дельта бурей
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29.06.2021 08:32 Ответить
 
 