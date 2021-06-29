РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10559 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
357 3

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 589 362 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"17 065 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 июня 2021. Одну дозу получили 7 591 человек, полностью иммунизированы - 9 474 человека.

В течение суток работали: 133 мобильные бригады, 230 пунктов вакцинации; 30 центров вакцинации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 5 человек, зафиксированы 182 новых случая заражения, 582 человека выздоровели

По состоянию на 28 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

С начала прививочной кампании привит 1 912 471 человек, из них получили 1 дозу - 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 2 501 831 прививка", - рассказли в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав 03

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ага
Вакцинируют шмурдяком, с которым в ЕС не пускают.
показать весь комментарий
29.06.2021 09:49 Ответить
китайцы своим "шмурдяком" победили у себя Ковид.
И нам бы так.

Но даже в такой теме всего ДВА коммента. И только один из них - от адекватного человека. Который вакцинировался Короноваком и у которого более специфические антитела в высоком титре - более 800 единиц.

Угадайте, кто это?
показать весь комментарий
29.06.2021 10:04 Ответить
народ вже заморився писати. ці дані постять кожен день. толку ніякого. Ляшко обіцяв 5 млн до кінця року, по плану повинно вже бути 10 млн..
показать весь комментарий
29.06.2021 11:56 Ответить
 
 