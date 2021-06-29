За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 17 065 человек, всего - 1 912 471, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 589 362 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"17 065 человек привиты против COVID-19 за сутки 28 июня 2021. Одну дозу получили 7 591 человек, полностью иммунизированы - 9 474 человека.

В течение суток работали: 133 мобильные бригады, 230 пунктов вакцинации; 30 центров вакцинации.

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По состоянию на 28 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 751 726 человек.

С начала прививочной кампании привит 1 912 471 человек, из них получили 1 дозу - 1 912 469 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 589 362 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведена 2 501 831 прививка", - рассказли в Минздраве.





