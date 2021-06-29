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Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден

Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден

Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

"Я дал понять президенту Путину, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По итогам встречи Байдена и Путина нет коммюнике, поэтому неизвестно, какими будут взаимоотношения США и России, в том числе в украинском вопросе, - Кравчук

Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Автор: 

Байден Джо (2789) киберпреступление (762) путин владимир (31252) россия (95502) США (26620)


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Топ комментарии
+4
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/26/119987/kibervojna--krasnye-linii-bajdena-okazalis-takoj-zhe-boltovnej-kak-i-obamy--kreml-snova-atakoval-ssha.shtml КИБЕРВОЙНА. «Красные линии» Байдена оказались такой же болтовней, как и Обамы. Кремль снова атаковал США
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29.06.2021 08:56
+4
А сейчас они какие? Не стабильные и не предсказуемые? Стабильно и предсказуемо враждебные.
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29.06.2021 08:59
+4
Мельчают президенты на американщине
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29.06.2021 09:04
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https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2021/06/26/119987/kibervojna--krasnye-linii-bajdena-okazalis-takoj-zhe-boltovnej-kak-i-obamy--kreml-snova-atakoval-ssha.shtml КИБЕРВОЙНА. «Красные линии» Байдена оказались такой же болтовней, как и Обамы. Кремль снова атаковал США
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29.06.2021 08:56 Ответить
ну он таки ещё когда был вице-президентом призывал к - начать отношения с рашей с чистого листа
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29.06.2021 09:05 Ответить
Ніколи мені цей дідок не подобався…. Чи може він не знає що то за сміття людське дивиться на нього очами щура?
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29.06.2021 08:56 Ответить
Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден - Цензор.НЕТ 9297
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29.06.2021 08:58 Ответить
А сейчас они какие? Не стабильные и не предсказуемые? Стабильно и предсказуемо враждебные.
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29.06.2021 08:59 Ответить
Так они и сейчас такие, РФ делает что хочет под лозунгом "Атыдокажь!", а Байден играет в доброго полициейского.
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29.06.2021 08:59 Ответить
Сказать то сказал,вопрос в том услышал ли,вот бриты сказали так сказали,ещё и подогнали АУГ в Средиземном море и расхерачили там в Сирии все что хотели!
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29.06.2021 09:00 Ответить
Стабильность с РАБссией,это когда мочат в сортире всех подряд....,даже белорусов и украинцев....,не говоря о чеченах таджиках и прочих совках...,мантра такая у рюсских баранов...,бывший Совок наше дерьмо... Отвалите со своей тушонкой Рузвельта и ножками Буша мы сами с усами Мавзолейными... ,накормим советское быдло минами бомбами ракетами и прочими "подарками"
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29.06.2021 09:00 Ответить
Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден - Цензор.НЕТ 1799
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29.06.2021 09:01 Ответить
Мельчают президенты на американщине
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29.06.2021 09:04 Ответить
ну не только на американщине Рейганы в прошлом остались . везде какие то клоуны повылазили
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29.06.2021 09:08 Ответить
Какой народ, такие и президенты. Нынче, это мировая тенденция. Население Земли тупеет, и это явно видно.
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29.06.2021 09:46 Ответить
ну таки не помню уже какой учёный доказал . что величина разума на планете постоянна а количество его носителей растёт сейчас бешеными темпами соответственно и достаётся каждому
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29.06.2021 10:06 Ответить
Байден дал Путлеру 6 месяцев...,это Ультиматум....,Андрей Зубов правильно сказал в эфире нашего телеканала Еспресо,на нет и Суда нет... не одумается будет Вава в голове Хмыря Мавзолейного...,а отключение от финансовой системі SWIFT,невозможно...в банказ США и Британии лежат 2 триллиона долларов Мавзолейніх...
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29.06.2021 09:06 Ответить
дурак ты, дядя Байден...
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29.06.2021 09:08 Ответить
Байден и премьер Британии Борис Лжонсон поделили РАБссию пополам,кому то достались вершки,а кому Корешки...,Джонсон влаживает миллирд фунтов Стерлингов в базі НАТО в Очакове и Бердянске...Байден во Львове и Харькове...Мавзолейніе...поплачьте ...,зато ДАУНбасс и Крім єто РАБссия...
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29.06.2021 09:11 Ответить
На мороканском ,байден , это тестикулы, мужские гонады
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29.06.2021 09:13 Ответить
Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден - Цензор.НЕТ 8318
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29.06.2021 09:16 Ответить
Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден - Цензор.НЕТ 9120
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29.06.2021 09:15 Ответить
"дал понять" - а Байден, однако, большой оптимист!
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29.06.2021 09:17 Ответить
Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден - Цензор.НЕТ 8410
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29.06.2021 09:21 Ответить
Канцлер Германии Конрад Адєнауєр восстановил полностью разрушенную и разграбленную Германию за 7 лет,...Мацкали востанавливают дохлій Совок 75 лет... захвачено было Гитлером всего 6 республик СССр,Латвия Литва Эстония Украина Белоруссия и Молдавия...
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29.06.2021 09:22 Ответить
"Я дал понять Путину, что" во главе США обама-2 - такой же пустозвон и слизняк.
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29.06.2021 09:25 Ответить
байден явно не дружит с головой, возраст берет свое. о какой стабильности и предсказуемости можно говорить, касаемо паРаши в целом и параноидального шизофреника ***** в частности? ни один вменяемый человек о таком даже не заикнется.
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29.06.2021 09:41 Ответить
бла бла бла ни о чём, как и предполагалось
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29.06.2021 09:43 Ответить
Жёстко так сказал, сильный ход!
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29.06.2021 09:43 Ответить
Байден говорит, что США хотят всё решать цивилизованно.
Дело Байдена - предупредить.
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29.06.2021 09:46 Ответить
Последнее китайское предупреждение... Пустозвоны с 2008 предупреждают.
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29.06.2021 12:22 Ответить
"Я дал понять президенту Путину, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.

Надо понимать так, что по другим вопросам претензий к крысёнышу нет.
Вот и фрау пенсионерка, со своей "меркельтийностью", в купе с микроном, пытались его тоже легитимизировать в ЕС, причём без предварительного согласования с другими членами Евросоюза.
Судя по всему, у всех леваков важнейшая повестка дня - это "перезагрузка отношений" с ордой.
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29.06.2021 09:51 Ответить
Когда поговорил с Путиным.

Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден - Цензор.НЕТ 5308
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29.06.2021 10:01 Ответить
Я дав зрозуміти Путіну, що відносини між США і РФ мають бути стабільними і передбачуваними, - Байден - Цензор.НЕТ 3753
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29.06.2021 10:01 Ответить
"Дал понять"? Что это за выверты словесные? Это типа намекнул? С ****** так нельзя. Ему надо в лоб все говорить. Прямо и без вот этих западных любезностей.
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29.06.2021 10:23 Ответить
_Говорить ему бесполезно, это идиотское занятие. Сначала в рог - тогда объяснение: дальше либо так, либо вот так. А на просто слова фашисту уже давно наплевать с высокой вышки.
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29.06.2021 12:25 Ответить
 
 