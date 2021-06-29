Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден
Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.
Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Вместе с тем, президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.
"Я дал понять президенту Путину, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.
Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.
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Дело Байдена - предупредить.
Надо понимать так, что по другим вопросам претензий к крысёнышу нет.
Вот и фрау пенсионерка, со своей "меркельтийностью", в купе с микроном, пытались его тоже легитимизировать в ЕС, причём без предварительного согласования с другими членами Евросоюза.
Судя по всему, у всех леваков важнейшая повестка дня - это "перезагрузка отношений" с ордой.