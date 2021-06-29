Я дал понять Путину, что отношения между США и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, - Байден

Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Вместе с тем, президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.

"Я дал понять президенту Путину, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.

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Напомним, Джо Байден и Владимир Путин встретились в Женеве 16 июня. Джо Байден во время пресс-конференции заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.